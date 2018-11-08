Военный парад на Красной площади 7 ноября 1941 года

Одна из незабываемых страниц истории нашей славной Армии. Маршал С. М. Буденный принимает военный парад

Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года — военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции, проведённый во время Московской битвы, когда линия фронта проходила всего в нескольких десятках километров от города. Этот парад по силе воздействия на ход событий приравнивается к важнейшей военной операции. Он имел огромное значение по поднятию морального духа армии и всей страны, показав всему миру, что Москва не сдаётся, и боевой дух армии не сломлен.

7 ноября является Днём воинской славы России — День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год).

ПОДГОТОВКА К ПАРАДУ

Годовщину Октябрьской революции Москва встречала на осадном положении, эвакуация города, начавшаяся ещё 16 октября, и строительство оборонительных сооружений на улицах породили массу слухов о том что Сталин и Политбюро покинули город. Для того, чтобы развеять слухи и поддержать моральный дух страны, 24 октября Сталин вызывает к себе командующего войсками Московского военного округа генерала Артемьева и командующего ВВС генерала Жигарева и распоряжается начать подготовку к параду в условиях полнейшей секретности.

За день до парада, 6 ноября, проходит традиционное предпраздничное заседание Моссовета, однако не в Большом театре, уже заминированном к тому времени, а на платформе станции метро Маяковская. На платформе были расставлены кресла, в вагонах поезда, стоящего у платформы, установлены столы с закусками и напитками, построена трибуна, приглашённые на заседание спускались на эскалаторе, правительство прибыло на поезде к соседней платформе.

Во время заседания Сталин обратился к присутствующим с речью, которая транслировалась по радио на всю страну, а позже распространялась в виде листовок над оккупированными районами. Главной причиной неудач первого периода войны он назвал «недостаток у нас танков и отчасти авиации… самолётов пока у нас ещё меньше, чем у немцев. Наши танки по качеству превосходят немецкие танки. А наши славные танкисты и артиллеристы не раз обращали в бегство хвалёные немецкие войска с их многочисленными танками. Но танков у нас всё же в несколько раз меньше, чем у немцев. В этом секрет временных успехов немецкой армии». В заключение речи Сталин сказал, что разгром германской армии близок.

После заседания Сталин объявил членам Политбюро ЦК, секретарям МК и МГК о времени начала парада войск на Красной площади которое было перенесено на два часа раньше, и было назначено на восемь часов, а не в десять, как обычно. Командирам частей, участвующих в параде, об этом стало известно в 23 часа, а приглашаемым на Красную площадь представителям трудящихся сообщали о проведении торжества с 5 часов утра 7 ноября.

Большие сложности вызывало само проведение парада, в частности большие опасения были на счёт немецкой авиации, которая могла нанести удар по площади с целью уничтожения советского руководства. В связи с этим с 5 ноября советская авиация наносила упреждающие бомбовые удары по аэродромам немецких войск. К тому же за день до парада метеорологи сообщили, что 7 ноября ожидается низкая облачность и сильный снегопад, всё это несколько разрядило обстановку.

В ночь перед парадом, по личному указу Сталина были расчехлены и зажжены кремлёвские звёзды, также была убрана маскировка с мавзолея Ленина.

ПРОВЕДЕНИЕ ПАРАДА

Парад начался ровно в 8 часов 7 ноября 1941 года. Командовал парадом командующий Московским военным округом генерал-лейтенант Павел Артемьев, а принимал его маршал Семён Будённый. Руководство страны разместилось на обычном месте — на трибуне Мавзолея В. И. Ленина.

Торжественный марш войск на Красной площади открыли курсанты артиллерийского училища. С развёрнутыми знамёнами, под боевые марши, исполняемые оркестром штаба МВО под управлением Василия Агапкина, шли по главной площади страны артиллеристы и пехотинцы, зенитчики и моряки. Потом по Красной площади двинулись конница, знаменитые пулемётные тачанки, прошли танки Т-34 и КВ-1.

В параде приняли участие:

-батальоны курсантов Окружного военно-политического училища,

-Краснознаменного артиллерийского училища

-полк 2-й Московской стрелковой дивизии

-полк 332-й дивизии имени Фрунзе,

-стрелковые, кавалерийские и танковые части дивизии имени Дзержинского,

-Московский флотский экипаж

-Особый батальон военного совета МВО и МЗО,

-батальон бывших красногвардейцев

-два батальона Всеобуча

-два артиллерийских полка Московской зоны обороны,

-сводный зенитный полк ПВО,

-две танковые бригады (31-я и 33-я) из резерва Ставки ВГК.

Всего в параде участвовало 28 467 человек, в том числе: 19 044 пехотинцев (69 батальонов), 546 кавалеристов (6 сабельных эскадронов, 1 тачаночный эскадрон); 732 стрелка и пулеметчика (5 батальонов), 2165 артиллеристов, 450 танкистов, 5520 ополченцев (20 батальонов). В параде на Красной площади участвовало 16 тачанок, вооружение и военная техника были представлены 296 пулеметами, 18 минометами, 12 зенитными пулеметами, 12 малокалиберными и 128 орудиями средней и большой мощности, 160 танками (70 БТ-7, 48 Т-60, 40 Т-34, 2 КВ). В воздушном параде планировалось и участие 300 самолетов. Однако из-за сильного снегопада и пурги воздушный парад был отменен.

С 5 часов утра 7 ноября на Красной площади безопасность проведения парада обеспечивало Управление коменданта Московского Кремля НКВД СССР и 1-й отдел НКВД СССР. Несмотря на сложные для авиации противника метеоусловия и предпринятые ПВО Московской зоны меры, все готовились к любому повороту событий. В случае бомбардировки Красной площади 35 медицинских постов были готовы оказать помощь. В их распоряжении находилось около 10 санитарных автомобилей. В готовности также находились 5 восстановительных бригад, 15 пожарных и других специальных автомашин для действий при разрушении зданий, газовых и электрических сетей, возникновении пожаров. Военный парад на Красной площади 7 ноября 1941 года. Колонны бойцов проходят мимо Мавзолея Ленина. Военный парад на Красной площади. Москва, 7 ноября 1941 года. Очень известная фотография исторического парада. Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года Солдаты с винтовками СВТ-40

Военный парад на Красной площади. На фото видны военнослужащие с самозарядными винтовками Токарева образца 1940 года CВТ-40 в положении «на плечо». К винтовкам примкнуты клинковые однодольные штыки. За спиной солдат — ранцевое снаряжение образца 1936 года, на боку — малые пехотные лопаты.

Оригинальное название фото: «После парада — в бой!». Пулеметчики. Фото интересно тем, что военнослужащие РККА одеты в зимние шлемы, отмененные в июле 1940 года, и вооружены старыми английскими пулемётами системы «Льюиса» (Lewis), завезёнными в Россию в 1917 году. Зенитчики. Фрунзенский плац. Мотоциклисты и конница. Пулеметные тачанки на Военном параде Колонна мотоциклистов перед парадом. Москва, Садовое Кольцо Советские средние танки Т-34 Советские средние танки Т-34 Танки Т-34 на Красной площади Советские танки движутся по улицам Москвы на военный парад на Красной площади Танк Т-35. Москва, Улица Льва Толстого. Не факт, что танк участвовал в Параде 7 ноября 1941 года, но это редкая фотография редкого танка Великой Отечественной войны. Младший лейтенант П.Д. Гудзь на своём танке КВ-1 движется в сторону Красной площади для участия в Военном параде. Танк КВ-1 младшего лейтенанта Павла Гудзя на Манежной площади 7 ноября 1941года Т-35, Т-34, сзади — БТ и Т-26 образца 1939-го года. Ноябрь 1941-го. Москва, Улица Льва Толстого Легкий танк Т-60. Москва, Парад на Красной площади. Легкий танк Т-60. Москва, Парад на Красной площади. Танки Т-60 на Красной площади во время парада Танки КВ-1 на Красной площади во время парада Прохождение конницы по Красной площади Прохождение пехотных частей по Красной площади После военного парада 7 ноября 1941 года – на фронт.

Военный Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года Речь И В Сталина