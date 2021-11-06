День Великого Октября!

Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции была главным праздником, который отмечался в СССР. «От Москвы до самых до окраин» проходили торжественные демонстрации трудящихся, уличные гуляния, концерты.
А это фото празднования Октябрьской революции в Москве и Петрограде 7 ноября 1918 года:
1-я годовщина Октябрьской революции в Петрограде
7 ноября 1918 Москва
Владимир Ленин на открытии памятника Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу. 7 ноября 1918 г
Памятник Марксу и Энгельсу работы скульптора С. А. Мезенцева был открыт 7 ноября 1918 года на площади Революции в Москве
Колонны демонстрантов на улицах Москвы 7 ноября 1918
Владимир Ленин, Яков Свердлов у Кремлевской стены во время демонстрации, посвященной 1-й годовщине Октябрьской революции
В. И. Ленин выступает на Красной площади в Москве в день 1-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, 7 ноября 1918 года.
Анатолий Луначарский, Зорин у памятника Карлу Марксу. 7 ноября 1918 г
Перед открытием памятной доски в память павших за мир и братство народов
Мемориальная доска «Павшим в борьбе за мир и братство народов» работы Сергея Коненкова
Праздник отмечали не только на официальном, но и на неофициальном уровне. Поздравления с Днем Октябрьской революции отправляли друг другу не только должностные лица, но и родственники, друзья. До наших дней не утратили своего значения стихи про 7 ноября советских времен.
Каждый советский школьник знал стихи Самуила Маршака:
День седьмого ноября –
Красный день календаря.
Погляди в свое окно:
Все на улице красно!
Вьются флаги у ворот,
Пламенем пылая.
Видишь, музыка идет
Там, где шли трамваи.
Весь народ – и млад и стар –
Празднует свободу.
И летит мой красный шар
Прямо к небосводу!
Поздравления с 7 ноября в стихах звучат и в наши дни.
Время Великой Октябрьской
В Лету еще не кануло,
И в этот день ноябрьский
Маршем, как прежде, грянуло!
Реет кумач знаменами,
И не забыто прошлое!
В жизни не зря дано нам
Было оно – хорошее!
Есть что внукам поведать,
Есть чем гордиться искренне,
Мы идеи не предали,
Мы в перестройках выстояли!
Значит, ты, друг, не стар еще,
Забудь про болячки разные!
С праздником вас, товарищи!
С вечным великим праздником!
А мне Октябрь Великий дорог
Упрямой верою людей,
Что хоть путь труден будет, долог,
Дождутся люди светлых дней.
И оттого вас поздравляю,
Мои хорошие друзья!
Такой же веры в жизнь желаю,
Как у героев Октября!
В советские времена многие стихи посвященные 7 ноября были положены на музыку. Написанные к этому празднику песни, которые звучали в те годы из репродукторов по всей стране, многие помнят до сих пор.
И вновь продолжается бой
Неба утреннего стяг,
В жизни важен первый шаг.
Слышишь, реют над страною
Ветры яростных атак.
И вновь продолжается бой,
И сердцу тревожно в груди,
И Ленин такой молодой,
И юный Октябрь впереди.
Весть летит во все концы,
Вы поверьте нам, отцы,
Будут новые победы,
Встанут новые бойцы.
С неба милостей не жди,
Жизнь для правды не щади.
Нам, ребята, в этой жизни
Только с правдой по пути.
В мире зной и снегопад,
Мир и беден и богат.
С нами юность всей планеты,
Наш всемирный стройотряд.
И вновь продолжается бой,
И сердцу тревожно в груди,
И Ленин такой молодой,
И юный Октябрь впереди.
(Н. Добронравов)
Революционный марш
Все горит, горит заря над Смольным –
Это с нами, это на века.
Залп Авроры никогда не смолкнет,
Вдаль простерта Ленина рука.
Бьет набат, бьет набат Интернационала,
Пламя Октября в глазах бойца.
Есть у Революции начало,
Нет у Революции конца!
Миру мы несем рассвет Вселенной,
Нашей правды светлые слова.
В новых песнях новых поколений
Песня Революции жива!
Жить в полете, быть всегда в атаке,
Биться насмерть с черной силой тьмы!
Бьются наши огненные стяги,
Землю к солнцу поднимаем мы!
(Ю. Каменецкий)
От Мавзолея Ленина – шли в бой,
Чтоб защитить Советскую страну!
Фашисты были прямо под Москвой,
Но им не дали выиграть войну.
В Москве военный проходил парад
В честь годовщины нашей – Октября,
И мимо Мавзолея шел солдат
На фронт под град смертельного огня.
И от Москвы отбросили врага,
И отступили немцы, пусть чуть-чуть,
Но в этот светлый праздник Октября
На Запад им, в Берлин указан путь.
СЕДЬМОЕ НОЯБРЯ наш – дал нам сил,
И под Москвой солдат наш – победил!
(С. Щипачев)
Новый день берет свое начало
На бескрайних улицах Москвы.
Никогда у неба не бывало
Глаз такой влюбленной синевы!
Светом солнца озарены,
Светом правды своей сильны.
Наша Родина – Революция,
Ей, единственной, мы верны!
Мы в труде и мастера, и боги,
Рукотворным верим чудесам.
Бесконечно дороги дороги,
Если их прокладываешь сам!
Мы улыбкой честной и открытой
Освещаем праздничный парад.
И от счастья светятся орбиты,
Где друзья Гагарина летят…
Светом солнца озарены,
Светом правды своей сильны.
Наша Родина – Революция,
Ей, единственной, мы верны!
(Н. Добронравов)
Ты вспомни, товарищ, семнадцатый год,
Ведь памятней не было года,
Когда изможденный войною народ
За правду шел в бой и свободу.
Не стало тогда для народа преград,
И с верной дороги не сбили
Ни козни Антанты, ни яростный град
Из пуль и осколков. И были
Сердца у бойцов тогда тверже свинца,
Ведь были сердца их из стали,
Их храбрость и твердость не знали конца.
Они за тебя воевали!
Так не посрами же их память и ты,
Не сдайся в жестоком бою
За то, чтоб реальностью стали мечты,
За жизнь и за правду твою!
(Александр Боровской)
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