День Великого Октября!

Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции была главным праздником, который отмечался в СССР. «От Москвы до самых до окраин» проходили торжественные демонстрации трудящихся, уличные гуляния, концерты.

А это фото празднования Октябрьской революции в Москве и Петрограде 7 ноября 1918 года:

1-я годовщина Октябрьской революции в Петрограде

7 ноября 1918 Москва



Владимир Ленин на открытии памятника Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу. 7 ноября 1918 г

Памятник Марксу и Энгельсу работы скульптора С. А. Мезенцева был открыт 7 ноября 1918 года на площади Революции в Москве

Колонны демонстрантов на улицах Москвы 7 ноября 1918

Владимир Ленин, Яков Свердлов у Кремлевской стены во время демонстрации, посвященной 1-й годовщине Октябрьской революции

В. И. Ленин выступает на Красной площади в Москве в день 1-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, 7 ноября 1918 года.

Анатолий Луначарский, Зорин у памятника Карлу Марксу. 7 ноября 1918 гПеред открытием памятной доски в память павших за мир и братство народовМемориальная доска «Павшим в борьбе за мир и братство народов» работы Сергея Коненкова

Праздник отмечали не только на официальном, но и на неофициальном уровне. Поздравления с Днем Октябрьской революции отправляли друг другу не только должностные лица, но и родственники, друзья. До наших дней не утратили своего значения стихи про 7 ноября советских времен.

Каждый советский школьник знал стихи Самуила Маршака:

День седьмого ноября –

Красный день календаря.

Погляди в свое окно:

Все на улице красно!

Вьются флаги у ворот,

Пламенем пылая.

Видишь, музыка идет

Там, где шли трамваи.

Весь народ – и млад и стар –

Празднует свободу.

И летит мой красный шар

Прямо к небосводу!

Поздравления с 7 ноября в стихах звучат и в наши дни.

Время Великой Октябрьской

В Лету еще не кануло,

И в этот день ноябрьский

Маршем, как прежде, грянуло!

Реет кумач знаменами,

И не забыто прошлое!

В жизни не зря дано нам

Было оно – хорошее!

Есть что внукам поведать,

Есть чем гордиться искренне,

Мы идеи не предали,

Мы в перестройках выстояли!

Значит, ты, друг, не стар еще,

Забудь про болячки разные!

С праздником вас, товарищи!

С вечным великим праздником!

А мне Октябрь Великий дорог

Упрямой верою людей,

Что хоть путь труден будет, долог,

Дождутся люди светлых дней.

И оттого вас поздравляю,

Мои хорошие друзья!

Такой же веры в жизнь желаю,

Как у героев Октября!

В советские времена многие стихи посвященные 7 ноября были положены на музыку. Написанные к этому празднику песни, которые звучали в те годы из репродукторов по всей стране, многие помнят до сих пор.

И вновь продолжается бой

Неба утреннего стяг,

В жизни важен первый шаг.

Слышишь, реют над страною

Ветры яростных атак.

И вновь продолжается бой,

И сердцу тревожно в груди,

И Ленин такой молодой,

И юный Октябрь впереди.

Весть летит во все концы,

Вы поверьте нам, отцы,

Будут новые победы,

Встанут новые бойцы.

С неба милостей не жди,

Жизнь для правды не щади.

Нам, ребята, в этой жизни

Только с правдой по пути.

В мире зной и снегопад,

Мир и беден и богат.

С нами юность всей планеты,

Наш всемирный стройотряд.

И вновь продолжается бой,

И сердцу тревожно в груди,

И Ленин такой молодой,

И юный Октябрь впереди.

(Н. Добронравов)

Революционный марш

Все горит, горит заря над Смольным –

Это с нами, это на века.

Залп Авроры никогда не смолкнет,

Вдаль простерта Ленина рука.

Бьет набат, бьет набат Интернационала,

Пламя Октября в глазах бойца.

Есть у Революции начало,

Нет у Революции конца!

Миру мы несем рассвет Вселенной,

Нашей правды светлые слова.

В новых песнях новых поколений

Песня Революции жива!

Жить в полете, быть всегда в атаке,

Биться насмерть с черной силой тьмы!

Бьются наши огненные стяги,

Землю к солнцу поднимаем мы!

(Ю. Каменецкий)

От Мавзолея Ленина – шли в бой,

Чтоб защитить Советскую страну!

Фашисты были прямо под Москвой,

Но им не дали выиграть войну.

В Москве военный проходил парад

В честь годовщины нашей – Октября,

И мимо Мавзолея шел солдат

На фронт под град смертельного огня.

И от Москвы отбросили врага,

И отступили немцы, пусть чуть-чуть,

Но в этот светлый праздник Октября

На Запад им, в Берлин указан путь.

СЕДЬМОЕ НОЯБРЯ наш – дал нам сил,

И под Москвой солдат наш – победил!

(С. Щипачев)

Новый день берет свое начало

На бескрайних улицах Москвы.

Никогда у неба не бывало

Глаз такой влюбленной синевы!

Светом солнца озарены,

Светом правды своей сильны.

Наша Родина – Революция,

Ей, единственной, мы верны!

Мы в труде и мастера, и боги,

Рукотворным верим чудесам.

Бесконечно дороги дороги,

Если их прокладываешь сам!

Мы улыбкой честной и открытой

Освещаем праздничный парад.

И от счастья светятся орбиты,

Где друзья Гагарина летят…

Светом солнца озарены,

Светом правды своей сильны.

Наша Родина – Революция,

Ей, единственной, мы верны!

(Н. Добронравов)

Ты вспомни, товарищ, семнадцатый год,

Ведь памятней не было года,

Когда изможденный войною народ

За правду шел в бой и свободу.

Не стало тогда для народа преград,

И с верной дороги не сбили

Ни козни Антанты, ни яростный град

Из пуль и осколков. И были

Сердца у бойцов тогда тверже свинца,

Ведь были сердца их из стали,

Их храбрость и твердость не знали конца.

Они за тебя воевали!

Так не посрами же их память и ты,

Не сдайся в жестоком бою

За то, чтоб реальностью стали мечты,

За жизнь и за правду твою!

(Александр Боровской)

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