С Днем Великой Октябрьской социалистической революции! 

Вопреки устоявшемуся мнению, большевики в октябре 1917 года не свергали царя, они свергали Временное правительство. В целом же, на тему 7 ноября лучше всего высказалась Марьяна Наумова еще в 2017 году:

- В эти дни сто лет назад случилась Великая октябрьская социалистическая революция. Новости СМИ2

Поэтому Ильич – это не только тело в мавзолее.

Ильич – это справедливость. Ильич – это напоминание всем нам, что у нас, у русских, были дела поважнее, намного поважнее, чем очередь за айфоном, кредитная тачка, Матильда, Дом-2 на выборах и сказки Навального.

Для тех кто украл у нас эти важные дела, для их дочек, сынков, мамашек, папашек, для их телочек, для охраны, для слуг и для прочих козлов – Ленин – это личный, персональный враг. Ведь все их яхты, самолеты, прислуга, банки, оффшоры и миллиарды – все однажды может превратиться в тыкву, а огромные дворцы на Рублевке станут пионерскими лагерями. Как уже однажды произошло тогда, в ноябре, сто лет назад.

То, что случилось с нами после 1917 года – это лучшее, что было у нас за всю нашу историю… Парень из Москвы, или маленького села на Донбассе, из Кишинева или из Ташкента смотрел правильные фильмы, учился, рос и был уверен – все, что происходит вокруг – в сибирской тайге, в горах Кавказа, на Кубе, в Корее, в Африке, в Америке, все эти кометы и галактики, высокие горы, трещины в океане, корабли и Бураны полярные станции танки и огромные ядерные ракеты – все это касается лично его, и без его участия никогда и никак не обойдется. И учится и работает он сегодня для себя и для миллионов таких же ребят, как он, которые стоят рядом и обязательно… Обязательно на пыльных тропинках далеких планет останутся именно его следы. Или следы его соседа по парте. Так было. И так обязательно будет.

Именно это и есть Ленин.

Спасибо тебе, Ильич! И прости нас.

Сергей Лукьяненко, 2016 год:

Всех, придерживающихся коммунистической веры - искренне поздравляю с 99 годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции.

Ну а всем "непридерживающимся" хочу сказать, что какова бы ни была эта революция, как к ней не относись - но это было крупнейшее событие 20 века, изменившее не только нашу страну, но и весь мир. Это часть нашей истории. И при всех бедах и горестях, понесенных нашей страной, при всех ошибках и злоупотреблениях коммунистов, при всех потерях земель, людей и средств - не будь этой революции, нескоро бы капитализм вынужден был меняться, облагораживаться, прихорашиваться и соревноваться с Советским Союзом не только в количестве денег и пушек, но и в правах, свободах и мечтах.

Мы по итогам Октября всё-таки в большей мере проиграли, увы. Мир в целом выиграл, во многом учась на наших ошибках и заимствуя наши успехи.

Так что всех с годовщиной великой утопии.

Эта наша история и другой у нас не будет.

Руслан Карманов, 2016 год:

Всех с 99-летием самого человечного формата социума в истории человечества.

По телевизору на фоне сплошь бабка на спидах и победные реляции.

В трудное время, так сказать, имеем честь.

Ну, за интересные времена. Не чокаясь.