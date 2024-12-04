С Днём Сталинской конституции, товарищи!

5 декабря 1936 года в Советском Союзе была принята новая Конституция страны

Главным законом СССР гражданам страны предоставлялось всеобщее, равное и прямое избирательное право при тайном голосовании. А также право на труд и отдых, материальное обеспечение в старости и болезни и право на бесплатное образование.

Что касается экономической основы страны, то ею провозглашена Плановая система хозяйства и социалистическая собственность на средства производства. Да здравствует плановая система!

В статье 6 новой Конституции также указывалось, что «земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т.п.), а также коммунальные предприятия и основной жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть всенародным достоянием».

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История отечественных конституций XX века

Судьба конституций в России довольно невезучая. Ещё по просьбе императора Александра I в начале XIX века его сановники составляли проекты основного закона, так и оставшиеся красивым рассуждением. Из-за убийства Александра II террористами не был реализован крайне осторожный проект, «конституционность» которого опровергал даже сам автор, министр внутренних дел с расширенными полномочиями Лорис-Меликов.

В XX веке конституция так и не смогла стать краеугольным камнем политической системы в стране. А вот игрушкой в руках властей, инструментом манипуляции политических сил и даже прикрытием откровенной диктатуры — пожалуйста.

«Есть ли у нас конституция…»

В 1905 году Российская империя содрогалась от Первой русской революции. Императорской власти, теряющей контроль над ситуацией, было необходимо начать диалог с протестующими, а разные слои бунтующего общества в целом сходились в одном — стране была необходима конституция. Под давлением революции российское законодательство было изменено, и, казалось, государственное устройство переходило в действительно конституционное русло. Открытка, отражающая общественное желание конституционных преобразований в 1905 году

В августе и октябре 1905 года и феврале 1906 года последовательно появились три манифеста императора Николая II. Они утвердили разделение законодательной власти между монархом и парламентом в виде Государственной думы как нижней палаты и реформированного Государственного совета как верхней. Были провозглашены «незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов». Законы не могли теперь быть приняты без одобрения Думы, однако император имел право распускать её и ветировать её решения — чем в дальнейшем не раз воспользовался. Таким образом, Николай II, ограничив свою власть, в то же время оставил институциональные возможности обходить эти ограничения.

Корпус Основных государственных законов Российской империи в редакции от 23 апреля 1906 года, составленный с учётом этих нововведений, можно считать первой конституцией России. Что же было с реформированным политическим устройством дальше?

3 июня 1907 года Николай распустил II Государственную думу, активно противодействовавшую правительству, и изменил избирательный закон. Круг избирателей сузился, а имущественный ценз стал давать гораздо бо́льшие преимущества обеспеченным людям — таким образом грядущая Дума должна была стать куда менее оппозиционной. Если роспуск Думы по Основным законам действительно был прерогативой императора, то менять избирательное законодательство он должен был вместе с парламентом — поэтому событие вошло в историю как «Третьеиюньский переворот». Либеральное движение в 1905 году могло предлагать и собственные конституционные проекты — как, например, в этой брошюре группы «Союз освобождения»

Государственная дума, избранная по новому законодательству, действительно оказалась куда более лояльной. В стране установился ещё не зрелый, но довольно работоспособный политический режим. Монарх был вынужден править, учитывая мнение парламента, при этом появилась должность председателя Совета министров — фактически премьера, который и осуществлял непосредственное управление страной. Пётр Столыпин, находившийся на этой должности с 1906 года до убийства в 1911 году, создал систему, при которой исполнительной власти удавалось находить одобрение большинства своих инициатив в парламенте, пользуясь поддержкой разных его фракций.

Поэт Саша Чёрный в 1909 году так сатирически моделировал разговор лидеров либеральной партии кадетов:

Гессен спросил его кротко как авель:

«есть ли у нас конституция, Павел?» Встал Милюков, запинаясь от злобы,

Резко ответил: «ещё бы! ещё бы!» Долго сидели в партийной печали.

Оба курили и оба молчали.

Несмотря на спорный баланс политических сил после Третьеиюньского переворота, ряд историков утверждает, что Основные законы всё-таки стали полноценной конституцией, реально ограничив власть монарха — например, так писал эмигрантский историк и правовед Виктор Леонтович. Группа депутатов IV Государственной думы в зале заседаний Таврического дворца. Санкт-Петербург. 1910‑е годы

Как бы там ни было, естественное развитие российского конституционализма было прервано Революцией 1917 года. С исторической сцены сошли сначала монархия со своими чиновниками, а затем и думские либералы. Власть попала в руки большевикам, для которых конституция стала одним из средств осуществления классовой борьбы.

Декларации и диктатура

10 июля 1918 года V Всероссийский съезд Советов принял первую Конституцию РСФСР. Её разработка и принятие происходили в условиях разгорающейся Гражданской войны — зарождения белого движения, окончательной большевизации советов и репрессий против эсеров. Конституция провозглашала «уничтожение всякой эксплуатации человека человеком» и носила классовый характер.

В основном законе провозглашались общественная собственность на средства производства, диктатура пролетариата и федеративное устройство страны. По новой конституции право на защиту революции с оружием в руках имели только трудящиеся. Вся законодательная и исполнительная власть передавалась советам, однако для непосредственного управления формировались распорядительный и контролирующий орган — Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК), и правительство — Совет народных комиссаров (СНК). Редкий музейный экспонат — макет книги «Конституция РСФСР», сделанный в 1918 году на Урале из уральского камня

Выборы были непрямыми, неравными и нетайными, а преимущество в весе голоса оставалось за рабочими в ущерб крестьянам. Большая категория социально чуждых большевикам «лишенцев» от помещиков до кулаков была лишена избирательных прав. Таким образом, конституция 1918 года включала в себя как идеологические построения большевиков, так и практические пункты, призванные ослабить, маргинализовать их противников в строящемся новом государстве.

Одержав победу в Гражданской войне, большевики принялись собирать земли Российской империи, формируя национальные республики. После долгих партийных споров о будущем устройстве объединённой страны и победы ленинской модели федерации была создана конституция нового государства — Советского Союза. 31 января 1924 года она была утверждена на II съезде Советов СССР.

Основной закон сохранил классовый характер. Выборы оставались непрямыми, избирательное право предоставлялось только «трудящимся», а власть формально оставалась у советов — на деле окончательно перейдя партии. Новая конституция разграничила компетенции республик и союзного центра, определила федеративную структуру власти. 11 мая 1925 года в соответствии с союзной была принята Конституция РСФСР. Государственный герб СССР 1923 года, чей вид утверждался в статье 70 Конституции СССР 1924 года

К 1930‑м годам идея скорой мировой революции окончательно разошлась с реальностью. Иосиф Сталин, сосредоточивший в своих руках власть, принялся за государственное строительство, возводя махину тоталитарного государства, контролирующего все сферы жизни человека и проводящего масштабные и кровавые экономические эксперименты: коллективизацию и индустриализацию. Сталину необходима была новая конституция: с одной стороны, отражающая его взгляды на государство, национальный вопрос и экономику, с другой — декларирующая успехи социализма, достигнутые под его руководством. 5 декабря 1936 года после весьма формального, но масштабного «всенародного обсуждения» новая Конституция СССР была принята на VIII Чрезвычайном съезде Советов (21 января 1937 года — соответствующая ей Конституция РСФСР).

Новый основной закон декларировал победу социализма, объявлял экономической основой государственную и кооперативно-колхозную собственность, но признавал мелкое индивидуальное хозяйство: конечно, без наёмного труда. «Декларация об образовании СССР» — наиболее идеологизированная часть прежней конституции — исчезла, хотя в первой главе нового документа сохранились такие принципы, как «кто не работает, тот не ест» и «от каждого по его способности, каждому — по его труду».

На вершине власти по-прежнему формально оставались советы, высшим органом в СССР становился теперь Верховный совет СССР, двухпалатный парламент. Его реальная роль в дальнейшем ограничивалась принятием спускаемых из партии инициатив. Советской власти, взявшей выборы под полный контроль, больше не нужны были их конституционные ограничения. Новый основной закон провозглашал прямые, равные, тайные и всеобщие — без категории «лишенцев» — выборы. Партия же объявлялась «руководящим ядром всех организаций трудящихся», что закрепляло её право на контроль над администрацией. Реальная власть в стране принадлежала узкому кругу лиц из числа Политбюро ЦК, находившегося под полным контролем Сталина. Делегаты VIII Чрезвычайного съезда Советов голосуют за принятие Конституции. Москва. 1936 год

Конституция 1936 года известна своим прекрасным набором прав человека: в документе декларировались права на труд, отдых, образование и материальное обеспечение в старости, при болезни или потере работоспособности. Объявлялись равноправие граждан независимо от национальности и расы во всех областях жизни и равноправие мужчин и женщин. На деле сельские жители, например, не имели паспортов и не могли свободно выехать в город, на них не распространялось многие социальные гарантии. Логика индустриализации и коллективизации требовала от советских граждан максимального напряжения сил, что совсем не увязывалось с декларациями основного закона.

В конституции также впервые появились права на неприкосновенность личности, жилища и охрану тайны переписки. Весь этот набор в невиданных до и после того масштабах нарушался государственной властью, от которой без всякой оглядки на конституционное устройство исходили депортации, расстрелы и укрепление репрессивного института ГУЛАГа.

Общество победившего социализма

Конституция, сменившая документ 1936 года, появилась гораздо позже, чем могла бы. Проект разрабатывался ещё в первые послевоенные годы, а в 1962 году была создана Конституционная комиссия во главе с Хрущёвым, продолжившая работу и после его отставки уже с новыми акцентами. Мешала быстро меняющаяся политическая ситуация: каждый раз, как основной закон должен был продемонстрировать перемены (новую роль СССР в послевоенном мире, хрущёвские идеи о построении коммунизма), они уже становились не самой актуальной проблемой для текущей политики. В конце концов, в феврале 1976 года состоялся XXV съезд партии, давший указания для завершения работы над новой конституцией.

После очередного «всенародного обсуждения», вновь масштабного и вновь не слишком важного, 7 октября 1977 года на внеочередной сессии Верховного совета была принята новая Конституция СССР (12 апреля 1978 года — Конституция РСФСР). У документа была идеологическая преамбула, сообщавшая о построении в СССР «развитого социализма» в «общенародном государстве», которое, конечно, уже не собиралось отмирать в обозримом будущем вопреки постулатам Маркса. Декларировался «нерушимый союз рабочих, крестьян и интеллигенции» — в эти три условные сущности партия пыталась запихнуть всё многообразие советских граждан. Главной целью государства при этом было создание «бесклассового коммунистического общества». Плакат 1977 года

Советскому гражданину в основном законе подарили ещё больше прав человека и демократии в виде прописанных «всенародного обсуждения» и «всенародного голосования (референдума)». Конституция вроде как становилась гуманнее и ближе к человеку. Вопрос, как обычно, заключался в том, насколько легко было реализовать права, напечатанные на бумаге.

Были в конституции и вполне практические изменения. Советы по-прежнему формально играли первую роль в государственном управлении, но появилась и знаменитая 6‑я статья конституции, отразившая реальность. КПСС в ней была названа «руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы». В основном законе появилась и глава о внешней политике, где бесконечная мешанина ‑измов выполняла свои идеологические обязанности и формально открывала юридические возможности для помощи очередному «дружественному» режиму за рубежом.

Конституция 1977 года отразила взгляды пожилой партийной верхушки на то, как должен был формально выглядеть советский режим к тому времени. Была она и попыткой продемонстрировать его эволюцию в сторону гуманности и прав человека — впрочем, попыткой довольно слабой. До перестройки, когда одним из основных народных требований станет отмена 6‑й статьи и ревизия конституции, оставалось меньше десятилетия.

Стрелять нельзя договариваться

После распада Союза Россия продолжала формально жить по Конституции РСФСР 1978 года, с трудом отражающей реальность при помощи поправок последних лет и бесконечного множества разного рода юридических актов, принятых президентом и парламентом. Последний в своём устройстве сочетал в себе старые советские схемы, их горбачёвские реформы и политическую практику нового государства. При этом чёткого разделения власти между главой государства (сам пост президента РСФСР появился в марте 1991 года) и парламентом закон не обеспечивал. Необходимость принятия новой конституции осознавалась всеми, но о том, какой она должна быть, президенту и парламенту договориться не удалось. Проекты новых конституций разрабатывались в конце перестройки и на союзном, и на республиканском уровнях. Слева — страница проекта для конституции СССР, справа — пояснительная записка для конституционного проекта РСФСР. Оба документа датированы 1991 годом

На фоне конфликта с президентом по экономическим и политическим вопросам Конституционная комиссия при Съезде народных депутатов разработала проект, по которому наибольшая власть сосредотачивалась в руках двухпалатного парламента — Верховного совета. Ельцин же организовал Конституционное совещание, в конце концов одобрившее проект его сторонников, наделявший президента очень широкими полномочиями.

Стороны не были готовы идти на уступки, в стране формировалось реальное двоевластие — и конфликт перешёл в горячую фазу. Ельцин, не имея на то полномочий, распустил парламент своим указом — парламент в ответ отрешил президента и передал его полномочия вице-президенту Руцкому, которого Ельцин недавно отставил. Забаррикадировавшиеся в Белом доме депутаты оказались в милицейском кольце и призвали своих сторонников к активному сопротивлению. В столице начались столкновения, вскоре пролилась кровь.

Борис Ельцин ввёл чрезвычайное положение, и на фоне «дыма отечества» в виде расстрелянного из танков Белого дома Россия получила гиперпрезидентскую конституцию 1993 года. Благодаря ней Ельцину все оставшиеся годы президентства удавалось не без сложностей, но держать в узде новый парламент. Так незаметно история стала нашей современностью.

Николай Райский

https://vatnikstan.ru/history/history_of_constitutions/



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