С ПРАЗДНИКОМ, ТОВАРИЩИ!

Этот день разделил историю человечества на ДО и ПОСЛЕ. 108 лет назад впервые в мире порядки, основанные на частнособственнической эксплуатации, дали гигантскую трещину на территории огромной страны.

Хозяева капитала всегда будут стараться представить это величайшее историческое событие как национальную катастрофу, ошибку или досадное недоразумение.

Но, к их огромному сожалению, крах капитализма неизбежен по объективным материальным причинам.

Однако, как говорил в интервью Герберту Уэллсу Иосиф Виссарионович Сталин, сам капитализм не уйдёт, он может быть уничтожен только субъектом, революционным пролетариатом:

"...замена одного общественного порядка другим общественным порядком является сложным и длительным революционным процессом. Это не просто стихийный процесс, а это борьба, это процесс, связанный со столкновением классов. Капитализм сгнил, но нельзя его сравнивать просто с деревом, которое настолько сгнило, что оно само должно упасть на землю. Нет, революция, смена одного общественного строя другим, всегда была борьбой, борьбой мучительной и жестокой, борьбой на жизнь и смерть".

Владимир Ильич Ленин оставил для нас блестящий пример научной организации классовой борьбы и революционной работы. Пролетарская революция в России победила не только потому что назрели все необходимые социально-экономические условия для её свершения, но и потому что у рабочего класса к тому времени был авангард, революционная партия большевиков, которая и в плане теории, и в плане дисциплины превосходила любую другую политическую силу в стране и в мире.

Без наличия этого важнейшего субъективного фактора победа пролетариата в 1917 году была бы невозможна.

А ещё буржуи стараются представить те грандиозные события как нечто далёкое и мёртвое. Но граждане бывших советских республик до сих пор живут достижениями Великой Октябрьской социалистической революцией и СССР. Мы всё ещё пользуемся остатками промышленного и научного потенциала Страны Советов, пользуемся советской инфраструктурой, которую "эффективные собственники" даже поддерживать и обновлять не могут как следует. Свет и отопление в наших домах - плоды советской индустриализации. Да чего уж там, многие из нас до сих пор живут в квартирах, полученных от советской власти без рабской ипотеки на 3 десятилетия.

Ни одно постсоветское буржуазное государство не смогло породить ничего сравнимого с культурой СССР. Советские фильмы, музыка и книги до сих пор любимы и популярны. Вырвать 70 с лишним лет славной героической истории из памяти народа очень сложно. Большинство граждан современной капиталистической России (80%) в год 100-летия СССР заявили, что считают советскую эпоху скорее хорошим временем (результаты опроса фонда "Общественное мнение").

Контрреволюция победила в 1991 году, но история не остановилась. Неразрешимые противоречия между трудом и капиталом обостряются во всём мире. Новые пролетарские революции впереди. Горечь от предательства Страны Советов и реставрации капитализма на территории СССР не должна быть поводом для уныния. Она должна стать топливом для борьбы за лучшую жизнь, побуждающим нас, потомков рабочих и крестьян Российской империи, продолжать дело, начатое нашими великими советскими предками. Продолжать умно, дисциплинированно, организованно, так, как это делали большевики.

С праздником, товарищи! С Днём Великой Октябрьской социалистической революции!

Первая годовщина Октябрьской революции в прессе и фотохронике

7 ноября 1918 года молодая Советская Республика с размахом отметила свой первый день рождения. Казалось бы, о каком празднике могла идти речь? Страна была охвачена Гражданской войной, а её жители страдали от голода и нищеты. Но тем нужнее было пышное по меркам того времени торжество. Люди шагали по ярко украшенным улицам, скандировали лозунги и слушали воодушевляющие речи, ходили в синематографы и театры, а главное — бесплатно обедали и получали продукты и тёплую одежду в качестве подарков.

VATNIKSTAN собрал самые интересные фотографии и газетные статьи того времени о первом масштабном празднике РСФСР, который, если верить сообщениям в прессе, вышел на славу.

16 сентября было принято постановление ВЦИК о дне празднования годовщины Октябрьской революции, а 12 октября Владимир Ленин подписал постановление СНК об ассигновании 25 миллионов рублей Наркомвнуделу на субсидирование местных Советов для организации торжеств. Некоторые города получили довольно крупные суммы. Так, 1 ноября в газете «Московская правда» сообщалось, что Воронежу было выделено 400 тысяч рублей, половина из которых была направлена уездным организациям. Остальные деньги планировалось потратить на постройку Дома пролетарской культуры и возведение памятника Октябрьской революции, издание и бесплатную раздачу агитационной литературы, подарки и угощения для детей и Красной армии. Празднование первой годовщины Октябрьской революции в Воронеже.

В октябре 1918 года был утверждён проект участия отдела изобразительных искусств Народного комиссариата по просвещению в торжествах, посвящённых празднованию первой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Советские художники начали работать над агитационными материалами. Плакаты изображали пролетариев-богатырей, попирающих ногами обломки капиталистического прошлого. Александ Апсит. Год пролетарской диктатуры. Октябрь 1917 — октябрь 1918. Георг Фрид Зейлер. Вставай, подымайся рабочий народ! К миру и социализму во имя братства всех народов. 25 октября 1917 г. — 7 ноября 1918 г. Неизвестный автор.

О том, чтобы рабочим и крестьянам по всей стране было что писать на кумачовых транспарантах и выкрикивать во время праздничных демонстраций, позаботилась газета «Московская правда». «Московская правда», № 237, 1918 год

В газетах в изобилии встречались революционные стихи. Настоящее имя автора стихотворения ниже неизвестно. «Деревенская коммуна», № 64, 7 ноября 1918 года

Главные улицы и площади городов и деревень украшали красными полотнищами и флагами. Впрочем, не только красными. Вот как в советской прессе описывали разработанный Натаном Альтманом проект убранства площади Урицкого (она же Дворцовая) в Петрограде:

«Ярким, красочным резким пятном будет являться площадь Урицкого… в дни торжества годовщины Октябрьской революции. <…> проект художника Альтмана — это стремление создать… настроение радости торжества, для чего и служат цветовые фигурные плоскости, основные цвета которых — оранжевый, зелёный и красный. Четыре таких главных цветных фигурных плоскости размером 18 на 24 арш., займут стены четырёх окружающих площадь зданий. На этих настенных плоскостях-плакатах будут красоваться надписи: „Земля — трудящимся“, „Заводы — трудящимся“, „Кто был ничем, тот станет всем“, „Стройте Красную армию“. Кроме того, 25 цветных флагов-плакатов поменьше размером окружат всю площадь» («Жизнь искусства», № 8, 6 ноября 1918 года).

Натан Альтман. Проект убранства площади Урицкого к первой годовщине Октябрьской революции.

Помимо Альтмана декорированием зданий в Петрограде занимались такие именитые художники, как Борис Кустодиев и Мстислав Добужинский. На их эскизах — ленты, флаги, портреты большевиков, изображения рабочих и крестьян. Борис Кустодиев. Проект оформления фасада здания Смольного в первую годовщину Октябрьской революции. 1918 год. Борис Кустодиев. Проект оформления площади Труда (бывшей Ружейной) в первую годовщину Октябрьской революции. 1918 год. Мстислав Добужинский. Деталь проекта оформления центральной части здания Главного Адмиралтейства в первую годовщину Октябрьской революции.

Москва, к которой в марте 1918 года вернулся статус столицы, была украшена не менее богато, однако цветовое решение было несколько иным, чем в Петрограде. Красная площадь на несколько дней стала красно-чёрной — дань памяти тем, кто погиб в борьбе за коммунизм. У Кремлёвской стены располагались захоронения участников октябрьских событий. В газете «Год пролетарской революции» писали:

«Вся Красная площадь украшена чёрными и красными флагами. Кремлёвская стена задрапирована, во всю длину её висят чёрные и красные плакаты. Над могилами — огромная картина, в которой сочетались краски: чёрная, красная и золотая. Над ней надпись: „Слава передовым отрядам пролетарской революции“. Недалеко от могил построена высокая узкая трибуна. Лестница, ведущая наверх, вся задрапирована красной материей, перила украшены чёрной бахромой. <…> Во всю длину площади от церкви Василия Блаженного до Иверских ворот развеваются в воздухе красные и чёрные знамена, ленты и плакаты с лозунгами. На чёрных плакатах надписи: „Прощайте же, братья, вы честно прошли свой доблестный путь благородный“. На других плакатах золотыми буквами начерчены лозунги: „Вперед к борьбе со всеми врагами коммунистической революции“» («Год пролетарской революции», № 3, 9 ноября 1918 года).

Ленин произносит речь с трибуны на Красной площади. 7 ноября 1918 года.

Другие города не могли позволить себе такие роскошества, но энтузиазма местным властям было не занимать. Несколько отчётов о подготовке к торжеству напечатали в 1 ноября в «Московской правде».

Из Тамбова писали:

«Лихорадочным темпом идут работы по устройству октябрьских празднеств. В некоторых местах города поставлены арки и трибуны, весь рабочий дворец драпируется в красную материю».

Из Орехово-Зуева сообщали:

«Предполагается создание памятника годовщины пролетарской революции, украшение домов национальными флагами… <…> Все советские, общественные учреждения и публичные места должны быть украшены портретами вождей мирового пролетариата».

Тверичи говорили, что им не хватило денег, но обещали исправиться:

«Признавая необходимым иметь портреты борцов за свободу пролетариата, решено поручить Испол. Комитету Вол. Совета найти средства для их приобретения».

Шествие демонстрантов по Миллионной улице в Твери. 7 ноября 1918 года. Колонна демонстрантов Микулинского исполкома крестьянских депутатов на улице Софьи Перовской в Твери. 7 ноября 1918 года.

Важной частью подготовки к празднику было возведение новых памятников. Ещё в апреле 1918 года вышел декрет Совета народных комиссаров РСФСР «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг и выработке проектов памятников российской социалистической революции», а 30 июля был утверждён список революционеров, учёных и деятелей искусства, которых предстояло лепить и отливать советским скульпторам. Среди народных героев были Маркс и Энгельс, Робеспьер, Салтыков-Щедрин, Чернышевский, Некрасов и Тютчев. Устанавливались памятники и мемориальные доски жертвам революции. Торжественное открытие памятника Николаю Чернышевскому в Саратове. 7 ноября 1918 года. Открытие памятника жертвам революции в Саратове. 7 ноября 1918 года.

7 ноября 1918 года на Сенатской башне Кремля была открыта мемориальная доска «Павшим в борьбе за мир и братство народов» работы Сергея Коненкова. На открытии присутствовали Ленин, Свердлов, Каменев, Бонч-Бруевич и другие. О церемонии писали в газете «Известия Петроградского Совета рабочих и красноармейских депутатов»:

«Ровно без четверти 11-ть со стороны Никольской раздаются бодрые звуки Интернационала. Забегали, засуетились конные милицейские, с трудом удерживая натиск толпы <…>. Идёт Ленин — простой, ясный, с мягкой улыбкой на лице. Рядом с ним Свердлов в своей кожаной куртке, словно вылитый из стали. Дальше крупная фигура Бонч-Бруевича, жизнерадостный Аванесов, Каменев, Сосновский, Смидович, Владимирский. <…> Владимир Ильич Ленин, поднятый на руки окружающими, приближается к задрапированной доске, обрезает ножницами шнур, покров спадает, и глазам присутствующих открывается доска. Мемориальная доска работы Коненкова представляет собой барельеф с изображением белокурой фигуры с веткой мира в руке. Внизу склонённые знамёна, сложенное оружие и надпись: „Павшим в борьбе за мир и братство народов“» («Известия Петроградского Совета рабочих и красноармейских депутатов», № 150, 10 ноября 1918 года).

Мемориальная доска «Павшим в борьбе за мир и братство народов» работы Сергея Коненкова. Владимир Ленин на открытии мемориальной доски. 7 ноября 1918 года.

В этот день Ленин побывал на открытии памятника Марксу и Энгельсу на Театральной площади. Автор памятника, скульптор Сергей Мезенцев, хотел изобразить отцов коммунизма на трибуне, однако вышло не очень удачно: казалось, что Маркс и Энгельс сидят в огромной бочке. Некоторые жители Москвы в шутку предположили, что это ванна или бассейн, и за памятником закрепились прозвища «бородатые купальщики» и «двое в ванне». Возможно, из-за этих шуточек в декабре того же года памятник демонтировали. Вскоре на площади был заложен постамент для памятника Марксу, однако скульптура была выполнена лишь в 1960‑е годы Львом Кербелем. Владимир Ленин на открытии памятника Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу.

Более удачно выглядел памятник Марксу в Петрограде работы Александра Матвеева, установленный напротив Смольного. Открытие памятника Карлу Марксу в Петрограде. «Деревенская коммуна», № 64, 7 ноября 1918 года

Но одними памятниками дело не ограничивалось. 1 ноября в «Московской правде» писали:

«Пермский Уездный Съезд Волостных Советов и Комитетов Деревенской Бедноты… в ознаменование этого исторического дня, произведшего коренной переворот в жизни трудящихся масс, учредил пять юбилейных стипендий имени вождя революции Ленина в учебных заведениях для детей беднейших родителей».

Из Тамбова сообщали:

«Комиссия праздника постановила открыть в первый день памятники Карлу Марксу и выпустить медальон с портретами Маркса и Ленина».

В заметке, напечатанной 10 ноября в «Известиях Петроградского Совета рабочих и красноармейских депутатов» говорилось, что в Симбирске (Ульяновске) на стене дома, где жила семья Ульяновых, к октябрьским торжествам была установлена мраморная доска с надписью «Здесь родился председатель Совета и Великий Вождь русских рабочих, товарищ Владимир Ильич Ульянов-Ленин». Демонстрация трудящихся Симбирска на Ярмарочной площади в день первой годовщины Октябрьской революции.

6 ноября 1918 года в «Известиях» опубликовали «Информационный листок по проведению октябрьского празднования», где был подробно расписан план торжества в Москве. Утром 7 ноября проводились демонстрации: жители разных районов города собирались в условленных местах и стройными колоннами следовали к Красной площади. Днём и вечером по всему городу устраивались торжественные собрания, митинги, концерты, театральные представления. К октябрьским торжествам были отсняты фильмы «Годовщина революции», «Враги Советской власти и борьба с ними», «Чехословацкий фронт», «Взятие Казани», «Подполье», которые показывали по всей стране. Вход на праздничные мероприятия был бесплатным, однако количество мест было строго ограничено, и они распределялись заранее. Вечером город иллюминировался прожекторами, сигнальными огнями и ракетами. Демонстрация в честь первой годовщины Советской власти в Москве.

Хулиганам выносилось грозное предостережение:

«Ко всему населению гор. Москвы. В эти знаменательные дни годовщины величайшей в мире революции, призываю всех граждан к выдержке и спокойствию, чтобы достойным образом отпраздновать величайшее событие. Пусть каждый знает, что жизнь его находится под охраной революционных военных и гражданских учреждений, а потому кто преступными или хулиганскими выходками попытается нарушить революционный порядок, будет беспощадно уничтожен на месте. Окружный Военный Комиссар Муралов» («Известия», № 243, 6 ноября 1918 года).

Демонстрация в честь первой годовщины советской власти в Москве. Демонстрация в честь первой годовщины советской власти в Москве.

Не менее ярко праздник проходил в Петрограде. Утром горожане со всех районов колоннами шли к Марсовому полю, где воздавали дань памяти погибшим за дело революции. Церемония была описана в газете «Год пролетарской революции»:

«После салюта, возвестившего начало движения, демонстрации из разных учреждений и организаций направились на Марсово поле к святым могилам. По прибытии каждой колонны на Марсово поле оркестр района играл похоронный марш Шопена… Районные колонны проходили, не останавливаясь, мимо могил, отдавая почести павшим преклонением знамени. Делегаты колонны тем временем отделялись от неё и всходили на особую трибуну, ударяли молотом о наковальню и водружали на эстраде свое районное знамя» («Год пролетарской революции», № 3, 9 ноября 1918 года).

Петроград во время празднования первой годовщины Октябрьской революции. Лозунг и вид части площади у Казанского собора.

Далее колонны шли к Смольному, огибали его и расходились по районам, где их ждали митинги и развлечения:

«Путь, по которому следовали к Смольному процессии, а также путь возвращения их назад, представлял собой тоже необычайную, и без сомнения, невиданную ещё Петербургом сказочную картину. Убранство некоторых правительственных и общественных зданий и площадей невольно приводило в восхищение даже самых отпетых врагов рабоче-крестьянской революции…» («Год пролетарской революции», № 3, 9 ноября 1918 года).

Праздничное убранство площади Урицкого в Петрограде.

Вечером петроградцы наблюдали с берегов Невы необыкновенное зрелище:

«…моряки Красного флота расставили военные корабли на отведённые им места по Неве. <…> Над рекой и над Площадью жертв революции описывал плавные круги гидроплан, с громким гудением то поднимавшийся, то спускавшийся на гладкую поверхность реки. К вечеру приняла Нева феерический вид. На военных кораблях вспыхнули гирлянды электрических лампочек; на некоторых судах загорелись в носовой части… большие, затянутые красным фонари. Зашевелились над Невой лучи прожекторов, как будто разыскивая невидимого врага… То с одного, то с другого корабля стали взвиваться вверх ракеты, с треском разрываясь в высоте. Вспыхивали бенгальские огни, зажигались фейерверки» («Год пролетарской революции». № 2, 8 ноября 1918 года).

Празднование годовщины Октябрьской революции в Петрограде.

Детям тоже скучать не приходилось. Как в столицах, так и в провинции для малышей и школьников проводились утренники, праздничные вечера, театральные представления и, конечно, беседы об Октябрьской революции. Ребятам из малоимущих семей и сиротам вручались подарки (как правило, продукты, игрушки или тёплая одежда), организовывалось бесплатное питание. В некоторых губерниях продукты и вещи выдавали также военнослужащим и малоимущим. Празднование первой годовщины Октябрьской революции в Муроме. Шествие детской коммуны.

Кроме того, в честь праздника большевики проявили необычайное великодушие к противникам нового режима. В газете «Год пролетарской революции» писали:

«В эти дни… освобождаются заложники, освобождаются все, не желающие подчиняться распоряжениям рабоче-крестьянского правительства, но не участвовавшие в активных заговорах и в белогвардейских выступлениях и т. д. Победивший великодушный пролетариат в сознании своей мощи говорит буржуазии: „Вот посмотрите, как будет тогда, когда вы откажетесь от безнадёжной борьбы и саботажа, когда вы подчинитесь воле трудового народа. Тогда не будет больше разделения на классы, все граждане будут одинаково трудиться на общую пользу, и все одинаково будут пользоваться благами жизни“» («Год пролетарской революции», № 3, 9 ноября 1918 года).

Несколько отчётов о праздновании годовщины в провинции напечатали в «Известиях Петроградского Совета рабочих и красноармейских депутатов» 10 ноября. Так, например, праздник проходил в Рыбинске:

«Несмотря на усердно распространяемые тёмными силами слухи о готовящемся будто бы сегодня выступлении контрреволюции, праздник проходит блестяще. С раннего утра на Сенную площадь стали стекаться жители прилегающих волостей во главе с волостными советами и комитетами бедноты. Профессиональные союзы, фабрики, заводы, советские организации, Красная армия, несколько тысяч грузчиков подошли с плакатами: „Да здравствует чистая свобода и наш дорогой Ильич!“. К 10 часам количество собравшихся достигало 50000 человек. <…> Вечером состоятся грандиозные концерты и митинги во всех частях города, а также иллюминация. Вместо бронзового монумента Николаю II 7 ноября 1918 года в первую годовщину Октября установили скульптуру „Серп и молот“».

В городе Одоеве Тульской области:

«Подъём духа огромный. Музыка играет… присутствующие поют революционный гимн. Картина величественно-торжественная и небывалая в городе. <…> Салюты Красной армии стрельбой вверх. Порядок образцовый. По окончании шествия угощение прибывших делегатов и гостей, бесплатная раздача хлебов населению. <…> Здания города красиво декорированы. Вечером предстоит много увеселений».

Во Владикавказе:

«Годовщина Октябрьской революции была отмечена торжествами, которых давно не видал Владикавказ. Чрезвычайный комиссар тов. Орджоникидзе вручил от Всероссийского Совета Народных Комиссаров красные знамёна владикавказскому гарнизону и ингушской красной армии. Ингуши прислали на праздник революции для приветствия конный отряд коммунистов. Ночью улицы были иллюминированы».

К сожалению, фотографий празднования годовщины в провинциальных городах нашлось немного. Но тем интереснее их рассматривать. Праздничное шествие в Боровичах. Митинг в посёлке Пречистое Ярославской губернии. Митинг у железнодорожного вокзала в Воронеже. Митинг в Горячеводске. Шествие колонны рабочей гвардии по Миллионной (ныне Советской) улице в Твери. На Театральной площади в Саратове.

В Петрограде торжества продолжались до 9 октября, в Москве и большинстве других городов рабочие будни начались на день раньше. Спустя почти десять лет после первого дня рождения Советской Республики Кузьма Сергеевич Петров-Водкин напишет картину «Первая демонстрация (Семья рабочего в первую годовщину Октября)». За окном скромной квартирки шумно, радостно, а главное — красно́. Всё как в советских газетах. Первая демонстрация (Семья рабочего в первую годовщину Октября). Кузьма Петров-Водкин. 1927 год.

Лена Ека

https://vatnikstan.ru/archive/god-oktyabrya/

Лена Ека

И ещё!!! Празднование второй годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Владимир Ленин и Лев Троцкий на Красной площади. 7 ноября 1919 года.

Фотография с конкурса телеграм-канала "Жизнь в СССР" https://t.me/c/1563846321/2129: Фото с демонстрации 7 ноября 1959 года в Александровске-Сахалинском. Его сделал папа. На корточках, в каракулевой шапке, сидит его младший брат Кучеров В.В., который был учителем труда. Значит, и эта колонна от школы была.

Прислала: «Галина» Красная кавалерия. Фотограф Лев Бородулин, 1967 год.

https://t.me/vatnikstan/11059 Передовица газеты «Известия». 7 ноября 1991 года.

Фрагмент из к/ф «Живой Ленин»

Парад войск на Красной площади 7 ноября 1941 года

Празднование 36-й годовщины Октябрьской революции (кинохроника, 1953 г.)

XXIII-й Октябрь (1940)

Лепота!

Вот, ведь, были времена –

Не было подлее!

Горько плакала страна

Под пятой злодея. Пировал восставший хам,

Проклятый от веку,

Переделывая храм

Под библиотеку. А ещё того мерзей –

Злобный пролетарий

Там устраивал музей

Или планетарий, Чтобы паству просвещать

Стало невозможным

Ни молитвой натощак,

Ни законом божьим. Вот и шли, как на подбор,

Дураки и дуры

Не к причастию в собор,

А в дома культуры. Но пришла теперь хана

Бесовскому игу,

С шеи сбросила страна

Тяжкую веригу! Выйдешь в утреннюю рань -

Что за панорамы!

Лепота! Куда ни глянь,

Кабаки да храмы… 2019

Андрей Шигин

