Казань. Было-стало - 5

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Продолжаем путешествие...

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Большинство церквей и мечетей в Казани снесено или изуродовано в 30-е годы. Смоленская церковь пережила этот период, ее переделали в кинотеатр "Октябрь" и оставили в покое. Но в относительно спокойные 70-е церковь внезапно снесли.

Можно понять, когда сносят, чтобы построить на освободившемся месте другое здание. Но когда уничтожают, чтобы оставить пустырь, это ничем не объяснимое варварство. К печали, в Казани много памятников уничтожили только для того, чтобы уничтожить.

Копия дома коллежского асессора Соловьева на улице Ульяновых. Внизу оригинал из дерева, наверху копия из железобетона с платиковым сайдингом под дерево. Бывший Сенной базар и современная улица Московская. От былого не осталось и следа. Крайние здания на обеих сторонах — новоделы. Вдали видна церковь 4-х евангелистов. Ее снесли в 30-е. Перекресток Бутлерова и Муштари, до революции Ново-Комиссариатская и Ново-Горшечная. Дворянский земельный и Крестьянский поземельный банк, сейчас ГИДУВ. Пример как нужно сохранять наследие Казани. Парк в честь 1000-летия Казани разбит на пустыре, где когда-то стояла Суконная слобода. Чиновники в Челнах совсем сошли с ума. Снесли уникальный цветочный магазин "Тюльпан", образец советского модернизма и строят на его месте безликий ЖК. Реставрация усадьбы Боратынских на улице Горького (до революции улица Лядская) Улица Парижской Коммуны до пересечения с Булаком 40 лет назад и сейчас. Почти весь старинный квартал справа был снесен. Сейчас тут стоит Институт филологии КФУ. Перекресток Айвазовского и Волкова рядом с Архитектурно-строительной академией. ЖК на месте деревянного дома Матвеевых. Исторические лавки Сенного базара простояли почти 200 лет, но были варварски снесены в 2012. На месте появилась отдаленно похожая копия. Перекресток Московской и Парижской Коммуны. На углу Айвазовского и Бутлерова поменялось все. Но интересно вспомнить, что стояло на месте Банка Татарстан Сбербанка. На старом снимке вдали виден памятник Вишневскому. Его поставили в 1973 Перекресток Московской и Парижской Коммуны. Справа новодел лавок Сенного базара. Слева дом Апакова-Шамиля-Галеева. Ему 185 лет, он в аварийном состоянии, но арендаторы его нещадно эксплуатируют. Дом Апакова-Шамиля-Галеева, 185 лет — в аварийном состоянии (есть экспертиза), нуждается в капремонте. Накануне обвалился фриз, но здание эксплуатируется до сих пор. Улица Московская. Крутой сквер в 30-е стоял прямо на кольце и назывался Кооперативным кольцом. В центре памятник Бауману, в честь которого названа улица. Вокруг по кольцу ездили трамваи. Потому и назвали место кольцом. Почти вся улица Островского от Кольца была уничтожена в конце 90-х. На месте снесенной Суконной слободы разбили, например, парк 1000-летия. Суконная слобода за 100 лет изменилась до неузнаваемости. Только Шамовская больница стоит такая же. Обратите внимание на старинном снимке, прямо под больницей, театр (народная аудитория) имени Гоголя Часовня Духосошественского храма (у IT-парка) после революции была превращена в газетный киоск и парикмахерскую, а потом снесена. Перекресток Минуллина и Петербургской. В Казани есть только один прекрасный торговый центр. Это "Детский мир", занятый сейчас "Золотым Яблоком". Жаль, после капремонта 2012 года сняли цветные витражи. Хочется верить, что их не разбили. Улица Воскресенская, она же Кремлевская 100 лет назад и сейчас. Набережные Челны — это не только модернизм. Челны — это и сталинский неоклассицизм тоже. Строительство здания Госбанка в 30-е. Улица Центральная. Вид со Спасской башни Кремля на Казанку во время разлива 100 лет назад. Современный ракурс чуть шире: цирк и стадион — все попадают в зону подтопления. Спасает только дамба. В результате варварской перестроки, вместо оригинального модернисткого кинотеатра в Челнах появился пластмассовый ларек. Чудовищная эволюция одной улочки в Казани. Это Айвазовского, которую без конца застраивают железобетонными зиккуратами с нежными названиями, вроде, Вишневый сад Боровецкой церкви в Челнах почти 150 лет. При Советской власти была раззорена. В 1988 году ее открыли заново. Проспект Чулман. Реконструкция дома на Щапова, 47. Здесь антикафе «Циферблат». Когда-то тут располагалось общежитие для студентов. Здание надстроили и расширили в начале 2000-х. Копия дома коллежского асессора Соловьева на улице Ульяновых. Внизу оригинал из дерева, наверху копия из железобетона с платиковым сайдингом под дерево.Перекресток Бутлерова и Муштари, до революции Ново-Комиссариатская и Ново-Горшечная. Дворянский земельный и Крестьянский поземельный банк, сейчас ГИДУВ. Пример как нужно сохранять наследие Казани.Парк в честь 1000-летия Казани разбит на пустыре, где когда-то стояла Суконная слобода.Чиновники в Челнах совсем сошли с ума. Снесли уникальный цветочный магазин "Тюльпан", образец советского модернизма и строят на его месте безликий ЖК.Реставрация усадьбы Боратынских на улице Горького (до революции улица Лядская)Дом Апакова-Шамиля-Галеева, 185 лет — в аварийном состоянии (есть экспертиза), нуждается в капремонте. Накануне обвалился фриз, но здание эксплуатируется до сих пор. Улица Московская.Крутой сквер в 30-е стоял прямо на кольце и назывался Кооперативным кольцом. В центре памятник Бауману, в честь которого названа улица. Вокруг по кольцу ездили трамваи. Потому и назвали место кольцом.Почти вся улица Островского от Кольца была уничтожена в конце 90-х. На месте снесенной Суконной слободы разбили, например, парк 1000-летия.Суконная слобода за 100 лет изменилась до неузнаваемости. Только Шамовская больница стоит такая же. Обратите внимание на старинном снимке, прямо под больницей, театр (народная аудитория) имени ГоголяЧасовня Духосошественского храма (у IT-парка) после революции была превращена в газетный киоск и парикмахерскую, а потом снесена. Перекресток Минуллина и Петербургской.В Казани есть только один прекрасный торговый центр. Это "Детский мир", занятый сейчас "Золотым Яблоком". Жаль, после капремонта 2012 года сняли цветные витражи. Хочется верить, что их не разбили.Улица Воскресенская, она же Кремлевская 100 лет назад и сейчас.Набережные Челны — это не только модернизм. Челны — это и сталинский неоклассицизм тоже. Строительство здания Госбанка в 30-е. Улица Центральная.Вид со Спасской башни Кремля на Казанку во время разлива 100 лет назад. Современный ракурс чуть шире: цирк и стадион — все попадают в зону подтопления. Спасает только дамба.В результате варварской перестроки, вместо оригинального модернисткого кинотеатра в Челнах появился пластмассовый ларек.Чудовищная эволюция одной улочки в Казани. Это Айвазовского, которую без конца застраивают железобетонными зиккуратами с нежными названиями, вроде, Вишневый садБоровецкой церкви в Челнах почти 150 лет. При Советской власти была раззорена. В 1988 году ее открыли заново. Проспект Чулман.Реконструкция дома на Щапова, 47. Здесь антикафе «Циферблат». Когда-то тут располагалось общежитие для студентов. Здание надстроили и расширили в начале 2000-х.

Сталинский неоклассицизм против архитектуры Макдональдса. Это парк Горького, кафе Густав, в 1950-е на этом месте стоял деревянный летний театр. Оцените стиль.В Русской Швейцарии (сейчас парк Горького) всегда проходили выставки и ярмарки.Кафе в виде бутылки пива "Восточная Бавария" осталось после одной из них. Сегодня в парке тоже проходит ярмарка.Часовня в память о неудавшемся покушении на Александра II в 1866. Покушение было Петербурге, а в Казани и в других городах появились часовни о спасении царя. Это позади Ратуши на улице Карла Маркса.Трудно представить, но улица Марселя Салимжанова раньше была узкой, здесь стояли красивые деревянные домики. Их снесли при расширении дороги. Это 70-е годы. Перекресток с улицей Эсперанто (Назарбаева)Улица Грузинская, ныне Карла Маркса у площади Свободы и красноармейцы перед отправкой на фронт. В 1920-м шла советско-польская война. Английские танки у наших ребят.Оцените реконструкцию фонтана XIX века в Лядском саду. Он был восстановлен в 2017 почти через сто лет после уничтожения. Слева оригинал. Справа копия.Кинотеатр "Мир", единственный оставшийся в живых кинотеатр в Казани, который не в торговом центре. Построен в 1950-х как летний, а потом был перестроен.Улицу Декабристов трудно представить двухполосной, но когда-то она такой была. И прекрасные старые домики стояли на всем ее протяжении. От всего этого осталось только название — Козья слобода.Перекресток Чистопольской и Ибрагимова (перед кальянной Unity Hall) мог выглядеть примерно такДругой ракурс, чтобы было понятно, где стояла Смоленская церковь. Красная стрелочка указывает на рощицу у дома 1 по Чистопольской. Церковь снесли в 1973 и ничего на ее месте не построили.