Москва. Было — стало - 20

Иногда бывает так, что старая улочка до неузнаваемости меняется.

Но в напоминание о прежней её жизни остаётся, как это ни странно, деревянный забор одного из уцелевших домов. Это улица Троицкая. Справа на двух снимках то самый забор. Он ограждает участок уцелевшего дома купца Недыхляева. Ныне там музей «У Троицы».

Верхний снимок сделан зимой 1898 года. Нижняя фотография — минувшая зима 2022 года, то есть около 124 лет спустя. Вдали видна исчезнувшая ныне Самотечная площадь. Через неё теперь проходит Олимпийский проспект.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

До 1930 года у Верхней Таганской площади, на стрелке двух улиц — Семёновской и Пустой (ныне Таганская и Марксистская) — стоял красивый храм Воскресения Словущего, возведенный по проекту Матвея Фёдоровича Казакова.

Трудно поверить, что обе фотографии сделаны с одной точки. Но посмотрите на левый край двух снимков — там частично видны два сохранившихся здания на Таганской: торговые ряды Гусятникова и знаменитый плоский дом. Эти дома — напоминание о прежней жизни и ориентир, благодаря которому восстановлен прежний ракурс.

Каменный храм в Новой слободе за Таганными воротами был заложен в 1790 году. Старая каменная церковь была разобрана за ветхостью. Храм освящен осенью 1800 года. Спустя 130 лет он был разрушен, как не имеющий культурной и исторической ценности.

Разница между снимками чуть меньше 100 лет.

На Андроньевской площади, рядом с монастырём, стоят два примечательных здания. Это старинная бывшая усадьба с флигелем, некогда принадлежавшая Петру Хрящёву. Когда-то главный дом был всего двух этажей, имел портик с колоннами и массивный бельведер. Но шли годы. Портик и бельведер исчезли. Дом был надстроен на два этажа. Позже здесь разместилось городское училище.

В 1915-м бывшую усадьбу занял Центральный склад обуви отдела снабжения Русской армии. О чем гордо сообщает большая вывеска на верхнем снимке.

Здесь хранились запасы кожи, сапог, валенок и прочего. Кожа раскраивалась и выдавалась городским мастерским и фабрикам, привлеченным к делу снабжения армии. На складе работала приемная комиссия: занималась приемкой, жировкой, клеймением, сортировкой. Сапоги паковались в ящики по 50 пар и отправлялись на фронт. В советские времена дом был общежитием. Долгое время его ремонтируют. Обещают гостиницу сделать.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

9 сентября 1907 года на площади Тверской заставы был торжественно открыт виадук (путепровод) над путями Московско-Брестской железной дороги. Проектировал его Иван Иванович Струков. По левой и правой сторонам виадука стоят башенки-фонари. Пожалуй, нет в России более красивых уличных фонарей, чем эти. Справа вдали виден Брестский вокзал (сейчас Белорусский). Струков и к нему руку приложил. И только Триумфальная арка, что встречала всякого, кто въезжал в город со стороны Петербургского шоссе, — не уцелела. Когда-то это был выезд из Москвы. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 114 лет.

Яуза. На первом плане Старая Дворцовая набережная (ныне Русаковская). Напротив — Потешная (сейчас набережная Ганнушкина). Деревянный мосток давно разобран.

Когда-то в этих местах был Потешный городок молодого Петра. В XIX веке — это уже обычная промзона. Белые корпуса на старинном снимке — Преображенская больница для душевнобольных.

Вернее, филиал больницы, прозванный в те годы Котовской частью. Здесь до 1904 года располагалась фабрика Котовых. Затем фабрика закрылась, небольшое время там было рабочее общежитие. Для Котовской части Преображенской больницы в 1910 году были выстроены новые корпуса. Уже после революции здесь появился Московский городской институт клинической и социальной психоневрологии. Перед войной, в 1938 году, была учреждена психбольница имени Ганнушкина. Она работает по сей день.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 108 или 109 лет.

Домик на Садовой-Самотечной, прямо напротив театра Образцова. У него интересная и сложная судьба, но он выжил и в Большом московском пожаре 1812 года, и при сталинской реконструкции 1930-х.

Говорят, что это первый каменный дом на Самотечной. Возведён ещё в 1770-х как усадьба купца Колмакова. В последующие годы его перестраивали, надстраивали и пристраивали, но в основе тот первый дом времен Екатерины Великой.

В 1890-х здесь открылась женская гимназия Марии Фёдоровны Калайдович. При доме был палисадник. На старинной фотографии видна его ограда. В 1935 году при расширении Садового кольца под снос пошли все сады и палисадники. У дома были снесены портик и колоннада (восстановлены уже в наше время). В 1920-е здесь открылся педагогический техникум, а затем дошкольное педучилище №7. Сейчас это часть Московского педагогического университета.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.

Богословская башня на Новой площади. Она получила своё имя по храму Иоанна Богослова (он стоит слева). Многие башни стены назывались по стоящим рядом с ними храмам. Церковь Иоанна Богослова частично уцелела в советские годы.

Как и вся стена, башня возведена в 1530-х годах итальянцем Петром Франческо Анибале (русское прозвище — Петрок Малой). Когда-то её венчал высокий деревянный шатёр. Башня снесена в 1934 году, в возрасте 400 лет, как не имеющая исторической ценности и мешающая проезду транспорта.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.

Знаменитый кинотеатр «Уран» на Сретенке. Пожалуй, единственный кинотеатр в Москве, который использовали как декорации при съёмках фильмов. В «Уране» была премьера документального фильма «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой» (первая советская лента, получившая «Оскар»). С тех самых пор «Уран» стал почти легендарным местом.

Кинотеатр (или, как говорили прежде, электротеатр) открылся здесь в 1914-м. В зрелые советские годы он был объявлен молодёжным. Здесь крутили внеконкурсные ленты Московского международного кинофестиваля. Показ фильмов был прекращён в 1977 году.

В 1997-м был снесён. Хотя «Уран» обладал охранным статусом как объект культурного наследия. Но кто в те годы «дальние, глухие» обращал внимание на какие-то статусы. На месте «Урана» в 2001 году был построен «такой же, только лучше» — копия дома образца 1910-х. Сейчас здесь Школа драматического искусства.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 40 лет.

Чёрно-белая фотография опубликована в 1931 году в журнале «СССР на стройке». Под снимком гордая подпись: Кино-городок, наш «Московский Голливуд», вырос за два года.

Сегодня это первый павильон Мосфильма. Перед ним сквер имени Сергея Бондарчука с бюстом великого режиссёра.

Официально название «Мосфильм» появилось только в 1935 году. «Московский Голливуд» на Воробьёвском шоссе (ныне улица Алексея Косыгина) был заложен раньше — осенью 1927 года. Тогда это называлось объединённой Московской фабрикой «Совкино». В самом начале 1931 года корпус был введён в эксплуатацию. До 1935 года это хозяйство называлось в духе времени — Московским кинокомбинатом.

В главном корпусе разместились большие съёмочные павильоны, монтажный цех, комнаты для актёров. Съёмки здесь начались в 1932-м. Историческое место!

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 91 год.

Верхний снимок сделан в 1929 году. 4-й Сыромятнический переулок. Завод «Новая Бавария», он же Московский комбинат виноградных и десертных вин.

Нижний снимок — 93 года спустя. Сейчас здесь центр современного искусства «Винзавод». Раньше здесь всё было заставлено бочками и пахло алкоголем. Теперь вокруг парковка.

Когда-то территорию занимало обычное дворянское владение площадью более 2000 кв. саженей (чуть меньше гектара) — с большим каменным домом и многочисленным хозяйством. В 1829 году на участке появился кустарный пивоваренный завод, и с тех пор судьба места на много десятилетий оказалась предрешена.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

1-я Тверская-Ямская на углу с одноимённым переулком в сторону Тверской заставы. Верхний снимок — колоризированная открытка 1911 года. Нижняя сделана 111 лет спустя.

Прекрасно видно, что Тверская-Ямская на этом участке была расширена за счёт левой, нечётной стороны. Она почти вся пошла под снос в 1930-е. Правая сторона относительно сохранилась.

На углу с переулком стоит жилой дом с надписью «Лечебница». Здесь жили чиновники Николаевской железной дороги. В советские годы он был надстроен и уплотнён коммуналками. Следующий за ним — дом счетовода Езерского. За домом Езерского — красивый пассаж с куполами 1905 года постройки, тоже надстроен в советскую эпоху.

На верхней фотографии виден трамвай. Движение здесь открылось в 1906 году. На дальнем плане можно разглядеть Триумфальную арку.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Кузнецкий мост. Верхняя фотография сделана, вероятно, в самом начале 1900-х годов. Но не позднее 1909 года. На это указывает реклама Московского Международного Торгового Банка на торце красивейшего здания, что занимает угол Кузнецкого и Рождественки.

Это здание возведено в конце 1890-х Семёном Семёновичем Эйбушитцем. К обустройству привлекали великого Владимира Григорьевича Шухова. В 1909 году здание Эйбушитца стало главным офисом для правления Соединённого банка, куда вошли три рухнувших во время кризиса банка, учреждённых Лазарем Соломоновичем Поляковым, включая Московский международный торговый.

После революции 1917-го Соединённый был национализирован, но спецификации своей не терял никогда. С первых лет советской власти здесь находился Государственный сельскохозяйственный банк. Потом здесь был Институт Грабаря, но с 1960-х здесь уже беспрерывно располагались банки плюс сберкасса. Сейчас — ВТБ.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет.

Первый в Москве постоянный психиатрический стационар появился в бывшем загородном доме вице-губернатора Владимира Семёновича Салтыкова. Ныне здесь Центральный дом Российской армии. В 1777 году салтыковское имущество отошло казне; власти открыли Инвалидный дом. При нём был психиатрический приют. В 1802 году московский губернатор Пётр Яковлевич Аршеневский писал: «поелику теперешній домъ, гдѣ инвалиды и сумасшедшіе содержатся, по моему замѣчанію, столько тѣсенъ, сколько и неудобенъ...» Тогда же началось строительство будущей Преображенской больницы для душевнобольных, она же психбольница имени Гиляровского. Инвалидный дом был перестроен для размещения училища ордена Святой Екатерины. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 120 лет.

Концертный зал Чайковского приобрёл нынешний вид к 1940 году. Он был перестроен из бывшего театра Шарля Омона. Но реконструкция затянулась почти на 10 лет. Было несколько проектов и не один архитектор.

В 1920-е здесь был гостеатр Мейерхольда. Всеволод Эмильевич действительно хотел перестроить здание. Был готов проект архитекторов Вахтангова и Бахмина. Но он не был реализован. Появился второй проект. Тоже неудачно. Затем третий за авторством Щусева. Алексей Викторович планировал возвести над театром башню. Но и эти задумки не воплотились. В итоге театр перестраивал Дмитрий Николаевич Чечулин на основе проекта Щусева, но без башни.

В 1938 году театр Мейерхольда был ликвидирован. Работы остановились. На верхнем снимке как раз этот момент. Затем незавершенное здание было передано Московской филармонии.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 84 лет.

Одна из удивительных историй старой Москвы. Перед вами два снимка одного и того же места. Это старинный корпус бывшего Преображенского богадельного дома, что стоит на Преображенском валу.

В XIX веке центральный проезд корпуса был украшен белокаменным декором. Это очень старое архитектурное чудо, невесть каким образом попавшее в богадельню. Некогда оно украшало въезд на парадный двор Потешного дворца в Кремле.

Называли — Львиными воротами, по фигурам львов на левом и правом пилонах. Второе название не менее поэтичное — Преображенский портал. Ворота украшали корпус до 1930 года. Потом реставратор Барановский обмерил их, разобрал и вывез в Коломенское — в запасники музея. Львиные ворота до сих хранятся в Коломенском в разобранном виде. Может быть, когда-нибудь их восстановят на прежнем месте. Для этого нужен второй Барановский.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет.

Чугунные ворота в усадьбе Кузьминки. Они стояли на месте, где заканчивается нынешняя Кузьминская улица (бывший Влахернский проспект) и начинается улица Академика Скрябина. Это была копия Николаевских ворот в Павловске под Петербургом. Дорическая колоннада, величественный аттик. Только вместо двуглавого орла — княжеский герб рода Голицыных (им принадлежала усадьба).

В 1918 году в Кузьминки переехал Институт экспериментальной ветеринарии. Вывеска института некоторое время украшала аттик.

При советской власти на ворота смотрели как на бесполезные 288 тонн чугуна. В конце 1920-х они были разбиты и переплавлены.

В память в Кузьминках осталась улица Чугунных Ворот.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 118 лет.

Известное место царской и советской Москвы. Бирюковские бани на Пресне. Они же Краснопресненские. 42 года назад их снесли. До сих пор на месте пустота. Красивое здание в стиле модернъ занимало угол Большой Пресни (она же ныне Красная Пресня) и Нижне-Прудовой улицы (она же Дружинниковской).

Купца Петра Фёдоровича Бирюкова называли банным королём Москвы. Баню на Пресне проектировал Иван Павлович Машков. Здание возвели в начале 1900-х. Бирюков не пожалел денег — получилась одна из самых красивых построек на Пресне со своим зимним садом.

Здесь было два отделения: народное и дворянское. Можно было не только помыться, но и поиграть в биллиард, выпить чаю в буфете, даже посетить библиотеку. В советские годы Бирюковские официально переименовали в Краснопресненские.

В 1970-е годы Пресню начали расширять. Под снос пошли старые дома. Бани снесли в начале 1980 года. Перед Олимпиадой.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет.

Петровский бульвар, перед доходным домом Товарищества виноторговли К.Ф. Депре. 110 лет между двумя фотографиями. Дом виноторговцев Депре возведён по проекту архитектора Романа Ивановича Клейна в 1902 году. Чуть позже Клейн по заказу тех же Депре пристроил за домом винные склады. После революции и национализации в тех складах работал известный грузинский «Самтрест» — разливали кавказские вина и коньяк по бутылкам. В 1930-е годы другой, не менее известный трест «Моснадстрой» увеличил дом на два этажа. Со временем исчезли трамвайные рельсы и упокоилась под слоями асфальта брусчатка. Шоссе Энтузиастов. Здесь в 1869-м появились слесарные мастерские «Дангауэр и Кайзер», ставшие в советские годы известным заводом «Компрессор». Работникам было нужно жильё и бытовые условия — БАНИ. Их выстроили в 1929-м, одновременно с клубом «Пролетарий», позднее известным как ДК «Компрессор». Бани расширяли и надстраивали, но в 1990-е закрыли. Теперь там кафе и хостел. Бывшие бани — ориентир. За ними находится Театр DOC industrial. Обе фотографии с одной точки с разницей в 44 года. Хамовнический вал. Станция Воробьёвы горы Московской окружной железной дороги. Она между полустанком Потылиха и Канатчиково. Станция возведена на месте Вавилонского сада, что принадлежал Новодевичьему монастырю. Дорога прокладывалась в начале 1900-х на некотором отдалении от Москвы, чтобы сократить грузовой транзит, а в 1917 году линия МОЖД стала новой границей города. Выход к поездам на Воробьёвых горах осуществлялся через второй этаж по чугунному мосту (он сохранился). Странно, что на всех станциях МОЖД буфет был только здесь и в Лихоборах. Станция закрыта относительно недавно — в начале 2000-х. Красивое здание архитектора Александра Никаноровича Померанцева теперь занимает прокуратура. Обратите внимание, как сильно опустился уровень дороги. Раскрылись окна прежнего цокольного этажа, он стал фактически первым этажом. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 115 лет. Посмотрите, как выглядела когда-то нынешняя Общественная палата России на Миусской площади. Это было городское начальное училище имени императора Николая II. Его начали строить в 1911 году по проекту архитектора Александра Ивановича Роопа. Закончили и освятили осенью 1913-го — к началу учебного года. Училище имени царя Николая стояло напротив Городского народного училища имени императора Александра II. После революции было закрыто, значительно перестроено. Долгие годы здание занимало Издательство политической литературы (знаменитый Политиздат). В 1990-е здесь даже сидел какой-то банк. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.

Сегодня годовщина смерти Франца Альберта Шехтеля, или Фёдора Осиповича, как назвали его в России. Великий архитектор преставился 7 июля 1926 года в Москве, на чей облик он так повлиял. Вы все знаете Шехтеля по его постройкам. Можно навскидку назвать:

Франц Альберт (в России его звали Фёдор Осипович) Шехтель - великий архитектор, повлиявший на облик Москвы, построил для себя красивый дом в 1910 году на Большой Садовой, у храма Святого Ермолая, где он крестился в 1915-м. В этом храме его и отпели летом 1926 года.

В 1918-м дом был национализирован. Здесь жил красный командир Роберт Эйдеман. Затем в доме работали ясли, до 1957 года — детдом. В 1970-х — детский сад. В 1990-е дом изрядно загадили. К счастью, он был восстановлен в 2002-м.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Храм святого Ермолая стоял на Большой Садовой между нынешними домами №6 и №8. Теперь на месте храма сквер с аллеей Архитектора Шехтеля; на краю сквера какая-то забегаловка.

Храм был снесен в 1932 году. На месте древнего храмового кладбища в 1950-е было возведено здание Минмонтажспецстроя СССР (дом №8). На двух снимках с правого края виден дом №6 — доходный дом Арнольда. Он — единственное напоминание о прежней жизни. В память о храме также сохранилось название Ермолаевского переулка.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 100 лет.



Вестибюль станции метро «Сокол». Верхний снимок сделан в 1938 году знаменитым фотографом ТАСС Эммануилом Евзерихиным. Вероятно, это день открытия станции — 11 сентября. Нижний снимок с той же точки 84 года спустя.

Вестибюль за эти годы не очень изменился. К сожалению, исчезли прекрасные уличные фонари. Но сохранился фонтан. На Ленинградском шоссе в то время стояли одноэтажные каменные и деревянные частные дома бывшего села Всехсвятское. Сокол в 1938-м был пригородом по сути.

На чёрно-белой фотографии справа можно разглядеть деревянный забор и приземистый домик с садом. Всё это давно кануло в Лету. Теперь здесь совсем другая жизнь.

Самый первый московский стадион находится в Сокольниках. Он был сооружен для первого московского футбольного клуба — Сокольнический клуб спорта. Верхняя фотография сделана в 1913 году. Нижняя — 109 лет спустя.

Основатели клуба — француз Андрей Мусси и немец Роберт Фульда, московские коммерсанты, страстные поклонники футбола.

Кроме футбола в Сокольническом клубе спорта играли в теннис и в русский хоккей. Стадион для клуба — первый в Москве, устроенный по всем правилам: с травяным покрытием, ограждением, скамьями для зрителей. В 1909 году он был расширен, а уже с 1910-го Сокольнический клуб спорта играл в турнире Фульда — это фактически первая московская футбольная лига. После революции стадион поменял имя: Красные Сокольники. В 1970-е здесь был построен зимний стадион «Спартак». Сейчас это Олимпийский центр братьев Знаменских.

О том, что оба снимка сделаны с одной точки, напоминает изящный корпус Сокольнической больницы на дальнем плане.

Воронцово Поле у перекрёстка с Яузским бульваром. Старинная фотография сделана, вероятно, в 1900 году. В самом начале улицы ещё стоял древний храм Святого Николая, что в Воробине «на Гостиной горке». Он был закрыт в 1931 году, а на следующий снесён. Позже на месте храма возведена школа (давно закрыта и она).

В то время почти всё на Воронцовом Поле держал немецкий клан — семейство Вогау. Из-за этого Воронцово Поле остроумные москвичи в шутку назвали Вогау-штрассе.

На нижнем снимке на углу с бульваром стоит красивый дом. Он был возведён чуть позже времени открытки, в 1911 году. Это дом причта (то есть священников и священнослужителей) храма Николая. Его построил, вернее, перестроил, церковный архитектор Дмитрий Евгеньевич Виноградов.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет.

Панорама Малой Дмитровки. Верхняя фотография сделана в 1895 году. Нижний снимок — 127 лет спустя. Вдали на старинной фотографии видна ограда Страстного монастыря.

На втором плане виден храм Страстной иконы Божией Матери. Его сломали вместе с обителью в 1937 году. До уничтожения там работал антирелигиозный музей.

Слева на двух снимках видна часть храма Рождества Богородицы, что в Путинках.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Пушкинская площадь. Знаменитый «Дом под юбкой». Фотография, что слева, — это 1941 год. Дом только завершён. Идут отделочные работы. Из-за войны они затянутся. Фото справа — 81 год спустя.

Угловой семиэтажный дом с ротондой возведён по проекту Аркадия Григорьевича Мордвинова. Он занимает место уничтоженного храма Великомученика Димитрия Солунскаго.

На изящную ротонду архитектор поставил скульптуру Георгия Ивановича Мотовилова — девушку в развевающейся юбке, с серпом и молотом в правой руке. Иногда её называют балериной. Потому что Мотовилову, как говорят люди знающие, позировала балерина Ольга Лепешинская.

Творению Мордвинова сразу дали прозвище «Дом под юбкой». Скульптура долго не простояла. Её сняли в годы Хрущёва.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Недавно молния ударила в купол храма Иверской иконы Божией Матери, что на Большой Ордынке. Началось тление, пошёл белый дым. МЧС быстро удалось потушить. Он возведён на рубеже 1790-х и 1800-х. Архитектор Иван Васильевич Еготов. Церковь на этом месте стояла с 1620-х годов и носила имя святого великомученика Георгия. Так что у храма как бы два имени: Иверской иконы и Георгия. В конце 1920-х он был закрыт. В 1930-е разрушена колокольня (её восстановят только в начале 1990-х, но она заметно отличается от той колокольни, что на старинной фотографии). Бывший храм был превращён в клуб Второго авторемонтного завода (ВАРЗ). Наверняка среди читателей есть те, кого ребёнком водили в этот клуб на новогодние ёлки. ВАРЗ находился напротив церкви, занимая пространство между Большой Полянкой и Большой Ордынкой. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей ровно 140 лет.

Петербургский, Николаевский, Октябрьский, Ленинградский. Четыре имени сменил один из самых известных вокзалов Москвы за 170 лет. Он выстроен по проекту Константина Андреевича Тона в 1840-х годах, в царствование императора Николая I.

Когда-то недалеко от этого места стоял путевой дворец Алексея Михайловича с большой каланчой, поэтому площадь назвали Каланчёвской. Власти выбрали Каланчёвский пустырь для строительства станции железной дороги Москва — Петербург. Изначально планировалось возвести станцию на Садовом кольце. Но, опасаясь пожаров от искр паровозов, её перенесли на границу Москвы. До 2013 года в зале вокзала стоял бюст Ленина, теперь перед зданием — бюст Тона.

Место, где стоял господский дом Голицыных. Семейство владело усадьбой Влахернское с 1757 года, когда Анна Александровна Строганова вышла замуж за Михаила Михайловича Голицына.

Господский дом был возведён за несколько лет и закончен в 1808 году архитектором Иваном Васильевичем Еготовым.

В 1912 году внучатый племянник Михаила Михайловича продал родовое поместье властям Москвы. В годы Великой войны здесь размещались воинская часть и госпиталь. В феврале 1915-го усадьба сгорела и пребывала много лет в полуразрушенном состоянии. С 1918 года здесь размещался Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии.

В 1930-х на месте сгоревшего дворца архитектор Сергей Александрович Торопов построил главный корпус института. Он стоит по сей день.

В 2001 году институт покинул Кузьминки.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 110 лет.

Ещё один взгляд на господский дом Голицыных в Кузьминках. Верхний снимок — начало 1900-х. Нижний — весна 2022 года, то есть около 120 лет спустя. На фронтоне отчётливо виден герб Голицыных. У колонн — львы, рядом стоят красивые чугунные светильники (Голицыны владели железоделательными заводами; чугун только свой). Главкорпус института, возведённый на месте барского дома, прозаичен. Но он тоже памятник своей эпохе. Обе фотографии сделаны с одной точки.

Тишинка. Нынешний Электрический переулок. Верхний снимок — бани Сергея Прусакова. Нижняя фотография — бывший НИИ «Фазотрон». Это одно и то же здание. Только перестроенное и надстроенное в советские годы.

Бани возведены (точнее, перестроены на основе более старого здания) в 1902 году. Заказчик — известное вам Московское торгово-строительное акционерное общество, что принадлежало Якову Рекку. Архитектор Густав Августович Гельрих.

Позже банный корпус выкупил Сергей Прусаков. Клиентов тут было хоть отбавляй. Рядом, на Грузинском валу, стоял огромный дом Братолюбивого Общества для вдов и сирот.

После революции бани Прусакова были переделаны в мастерские. Позже здесь образовался завод «Авиаприбор», потом научно-исследовательский институт «Фазотрон». Здание было надстроено на два этажа. Его облик несколько потерялся.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.

Масштабный исторический корпус газеты «Правда», возведённый в 1935 году по проекту Пантелеймона Александровича Голосова. Это большой и красивый памятник конструктивизма, построенный специально для выпуска главной газеты Советского Союза. Улица, на которую комбинат выходит, бывшая 2-я Ямского поля, была переименована в 1930-е в улицу Правды.

После пожара 2006 года комбинат выселен и не эксплуатируется. В 2017 году два корпуса из состава комбината были снесены. Главный корпус пока обладает охранным статусом объекта культурного наследия. На фото крыльцо главного корпуса.

25 июля исполняется ровно 120 лет со дня рождения Пантелеймона Голосова. Он брат архитектора Ильи Александровича Голосова.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 80 лет.