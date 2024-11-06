С днём Великой Октябрьской социалистической революции, товарищи!

Сегодня 107-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции, без преувеличения важнейшего события не только в двадцатом столетии, но и во всей обозримой истории человечества. Впервые на несколько десятилетий народ огромной страны, нашей страны, освободился от гнёта капитала и частной собственности, покончил с эксплуатацией человека человеком. Новости СМИ2 10 дней, "которые потрясли мир", необратимо изменили весь ход человеческой истории, вдохновили другие народы на пролетарские революции и борьбу с империализмом. Политик и дипломат из Шри-Ланки Даян Джаятиллека назвал «детьми 1917 года» китайских, вьетнамских и северокорейских коммунистов, возглавивших антиимпериалистическую и национально-освободительную борьбу в своих странах. Как бы ни старались капиталисты очернить, обесценить или приуменьшить историческое влияние и роль Великой Октябрьской социалистической революции, последствия её слишком грандиозны и значительны.

Увы, сейчас мы живём в стране победившей буржуазной контрреволюции. Многие из нас на своём опыте испытали горечь поражения первого пролетарского государства и все прелести реставрации капитализма на территории нашей страны. Но каким бы деморализующим ни был реванш капитализма в странах соцблока, «рыночная экономика» обречена. Обречена и у нас на Родине, и в масштабах всей планеты.

Ленин и Сталин неоднократно говорили и писали о том, что победу над эксплуататорскими классами, добытую в Октябрьской революции 1917 года, они не считали окончательной, о том, что путь к коммунизму не будет лёгким и простым. Предупреждали классики и о возможных контрреволюционных откатах назад. Революция — это борьба вдолгую.

Следующие слова были сказаны Лениным в контексте сложностей первого года советской власти (проблем с установлением государственной хлебной монополии), но они хорошо отражают ленинское большевистское отношение к делу революции вообще: «...переход от капитализма к социализму есть в высшей степени трудная борьба. Но мы готовы перенести тысячи затруднений и совершить тысячи попыток, и после тысячи попыток мы приступим к тысяча первой» (Полное собрание сочинений, т. 36, с. 407).

Большевики-ленинцы оставили после себя пример успешной революционной борьбы. Тот, кто поднимет научную планку марксизма на новый уровень (как это сделал своими работами Ленин), тот, кто применит ленинские принципы партийного строительства и организации политической борьбы в современных условиях, обязательно снова поведет человечество по пути социального прогресса. А революционную ситуацию господствующий класс уже готовит на всей планете. Свою часть работы буржуазия делает как всегда уверенно и в очень в хорошем темпе. То, что мы наблюдаем сейчас на Украине и на Ближнем Востоке, вероятно, лишь прелюдия к более масштабной империалистической бойне.

Выход из этого кровавого тупика капитализма один — построение коммунистического общества. Великая Октябрьская социалистическая революция, теоретическое и практическое наследие марксизма-ленинизма, советский опыт с его успехами и ошибками остаются главными ориентирами для всех прогрессивных сил в мире, борющихся за освобождение человечества от капиталистического рабства.

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ДЕНЬ ВЕЛИКОГО ПРЕОДОЛЕНИЯ

7 ноября 1917 года они сделали это. Сегодня взгляд на суть и смысл революции нарочито сводится к искривлённым деталям, которые затмевают для огромного количества людей основное.

Что такое социалистическая революция в переводе на всем понятный социальный язык?

Повторю несколько вещей, которые неоднократно говорили до меня. Но не грех ещё раз повторить, а то иные всё время забывают.

Право на восьмичасовой рабочий день. Впервые в истории человечества.

Равные права мужчин и женщин — впервые в истории человечества.

Право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Впервые в истории человечества.

В том числе право на до сих пор немыслимый в большинстве стран оплачиваемый декретный отпуск.

Невозможность увольнения работника без согласия профсоюзной организации.

Право на труд. Выпускники профессиональных учебных заведений имели право на обязательное трудоустройство по трудовому направлению с предоставлением бесплатного жилья в виде общежития или квартиры.

Впервые в истории человечества — право на бесплатное общее и профессиональное образование. Немыслимое до сих пор для большей части человечества.

Огромные массы крестьянского и пролетарского населения получили благодаря революции стремительный допуск в культуру и науку, стремительно дав стране и миру невероятные результаты.

Право на бесплатное медицинское обеспечение. Впервые в мире.

Впервые в истории мировых империй все народы нашей империи получили равные права, что теперь Ленину непрестанно ставят на вид: нацмены должны были знать своё место, а то развёл тут, понимаешь.

Вчера прочитал поразивший меня факт. До революции в Российской империи было 16 национальных театров. После революции в считаные годы появилось 128 национальных театров.

Иные скажут: ну и зачем?

А я скажу зачем: в 128 национальных театрах в силу того, что собственных пьес и драм эти народы, как правило, не имели, в переводе на все эти языки пошла… русская драматическая классика. Так скреплялась огромная держава, в которой мы по-прежнему живём, — среди 200 народов.

И теперь про Бога.

Мне уже приходилось не раз рассказывать, что все эти «страшные документы», где Ленин требует расстреливать «как можно больше священников», — это фальшивки 1990-х годов.

Кое-кто наконец это запомнил, и теперь эти люди бегают по сети с другой цитатой Ленина — из письма Ленина Горькому, где говорится, что «всякий боженька… труположенька», предназначенный для угнетения масс.

Для начала — это частное письмо: ничего подобного в статьях и выступлениях Ленин себе никогда не позволял; а в полемическом задоре чего только не скажешь (см. стихотворные высказывания на тему религии и церкви в стихах Пушкина, Лермонтова, Есенина и пр., не говоря про Руссо и прочих европейских просветителей).

Ленин — всё-таки дитя русской классики, и его деятельность — результат осмысления наследия мировой культуры той эпохи.

Ну и потом — положу руку на сердце: если вывести из контекста разговора христианство, Ленин что, так уж неправ, если говорить про сотни языческих культов, которые в числе прочего и зачастую служили тысячи лет разнообразным фараонам, ханам и прочим паханам именно для того, чтоб держать массы людей в рабском подчинении?

Ленин не строил рай на земле без Бога. Он строил справедливое государство для трудящихся. Религия для него была вопросом даже не второго, а десятого порядка. Он написал 50 томов сочинений, но, если оттуда выбрать всё написанное им о религии, едва наберётся на тонкую брошюрку.

Он освобождал человечество от эксплуатации и колониального унижения. Это было основным.

И это, повторяю, останется навсегда. Ленин — самый знаменитый русский в мировой истории. Что хотите с этим делайте. Но это факт.

Ну и общее место для мировой социологии: человечество знает только две великие социальные революции, перевернувшие историю мира, — французскую и русскую.

Но русская, я считаю, круче.

Захар Прилепин @zakharprilepin

https://t.me/oper_goblin/26622

Часть экипажа легендарной «Авроры». Того самого экипажа.

Крайний справа во втором ряду – комиссар революционного крейсера, матрос-большевик Александр Белышев, отдавший приказ о залпе, который стал сигналом к началу штурма Зимнего дворца в Петрограде.

https://t.me/dumai_sam_i_sei4as/2033 1940 год 1940 год

На Красной площади. Фото Анатолия Егорова. 7 ноября 1957 года На Манежной площади. Фото Валентина Хухлаева. 7 ноября 1967 года Связь времен (Работы Сергея Ларенкова)

Для тех, кто жил в СССР. С Праздником! https://rutube.ru/shorts/a5c09e0745859db8619b9beb4c9d84ed/

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Немного политического юмора:



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