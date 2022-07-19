Москва. Было — стало - 19

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Семь знаменитых московских высоток

Старая Москва тогда и сейчас

Продолжаем путешествие...

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Садовая-Кудринская. Дом Скопника. Петр Александрович Скопник остался в истории как первый владелец дома. В церковной истории города он значится как ктитор храма на Спиридоновке.

Архитектор дома Густав Августович Гельрих построил его в 1900-х. Этнический немец, он прожил в Москве много лет, возвел десятки зданий, но был вынужден вернуться в Германию с началом Войны 1914 года.

Квартиры здесь сдавались внаём: и тогда, как и сейчас, все стремились в Москву, однако жилье было дешевле снимать.

Буквально перед революцией, словно предчувствуя её, Скопник продал свой дом разбогатевшему ярославскому купцу, бывшему крестьянину Геннадию Алексеевичу Бурнаеву-Курочкину. Новый владелец поставил на ворота дома свой вензель — БК. К сожалению, вензель не сохранился, как не сохранились богатый декор и интерьеры (все погибло в капитальных ремонтах).

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет.

Петровка. Колокольня Высоко-Петровского монастыря, давшего имя всей улице, и братский монастырский корпус.

Его называют: палаты бояр Нарышкиных. Семейство матери Петра Великого жило на территории монастыря.

Братский корпус, говорят, был возведён по приказу молодого Петра Алексеевича в 1690-х и при строительстве бывшую нарышкинскую усадьбу встроили в новое здание.

Долгие годы в палатах Нарышкиных размещался Государственный литературный музей, а до революции первый этаж занимали торговые лавки и магазины, что хорошо видно по всевозможным вывескам: Часы, Посуда, Лампы, Чайная лавка, Жжёный кофе и так далее. При реставрации братский корпус был немного надстроен, а первому этажу возвращён первоначальный облик. Монастырь был закрыт в 1926 году и возвращён в 1990-е.

Интересно, что Петровку заасфальтировали относительно недавно — в конце 1950-х. До этого здесь была красивая мостовая.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 108 лет.

Дом Николая Васильевича Игумнова на Большой Якиманке. Один из известных московских памятников.

Игумнов, совладелец Большой Ярославской мануфактуры пригласил городского архитектора Ярославля Николая Ивановича Поздеева построить на участке родителей новый дом, соразмерный его положению.

Для Поздеева это был последний проект — он скончался в 1893 году. В течение следующих двух лет строил его брат, не менее талантливый зодчий Иван Иванович. Игумнов угрохал невероятные деньги, но его жилище и сейчас поражает воображение.

После революции дом был национализирован, а в 1925-м передан Институту переливания крови, которым заведовал гениальный и таинственный Александр Богданов (один из прародителей кибернетики, писатель-фантаст и большевик). Богданов проводил опыты по переливанию крови на себе и погиб во время одного из них в 1928-м. Потом здесь был Институт мозга, а с 1938-го — французское посольство. =

Разница между фотографиями около 120 лет.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Ориентир — единственный сохранившийся со старой фотографии дом купца Шерупенкова (он слева, с остроконечной башенкой).

Место для Триумфальной арки выбрали особое. У Тверских ворот. Здесь императора Александра I, победителя Наполеона, вернувшегося с триумфом из Парижа, встречала вся Москва. Первую арку, еще деревянную, возвели в мае 1814 года, как только генерал-губернатор Федор Васильевич Ростопчин узнал о заключенном мире.

Каменную арку строили уже при Николае I, в 1829−1834-м. Проект Осипа Ивановича Бове царь утверждал лично. Спустя 100 лет, в 1936-м, во время сталинской реконструкции Москвы, ворота были разобраны с намерением собрать их заново перед Белорусским вокзалом. Помешала война. Декор и архитектурные детали были сохранены. Правда, чугунные колонны пошли на переплавку.

Железобетонную копию арки воздвигли на Кутузовском проспекте уже при Брежневе, в 1966−1968-м, по проекту Владимира Яковлевича Либсона.

Электрозаводская улица (бывшая Генеральная; называлась так по Генеральной канцелярии). Ещё 40 лет назад улицу украшала старообрядческая церковь Введения Пресвятой Богородицы во храм.

В Преображенском издавна селились старообрядцы. Они собирались общинами в своих молельных. Храмы им строить было запрещено — государство считало раскольниками. Запрет был снят последним царём Николаем II. К 1914-му старая молельная Введенской общины была перестроена в большой храм. Вы его видите на старой фотографии. Колокола на звонницу были подняты роковой зимой 1916 года.

То ли в 1929-м, то ли годом позже церковь была закрыта. Она лишилась колокольни и купола и стала пионерским клубом. В 1978-м, когда храмы, пусть и бывшие, сносили очень редко, была разобрана для строительства здания ПТУ электрозавода. Сейчас на этом месте бизнес-центр.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.

2-й Сельскохозяйственный проезд. Станция технического обслуживания автомобилей, или СТОА №7. Верхний снимок сделан относительно недавно — в конце 1970-х. Станция работала с 1950-х, а с 1975 года обслуживала ремонтом автомобили «Мерседес-Бенц», «Фольксваген» и БМВ, о чем торжественно гласит вывеска. Иномарок в те годы в Москве было немало.

Интересно, что на старой фотографии перед зданием СТОА нет ни одной иномарки: две «Победы», «Жигули» и «Волга» универсал.

Здесь до сих пор обслуживают автомобили.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 44 лет.

Триумфальная площадь, Большая Садовая. Верхняя карточка — 1932 год. Не верится, что оба снимка с одной точки, но посмотрите на дальний план слева, там отчетливо виден дом братьев Хомяковых. Он же на нижней фотографии.

Справа на ближнем плане бывший театр Шарля Омона, возведенный Модестом Александровичем Дурновым в 1900-м. Архитектор разыгрался не на шутку. Говорят, что желал оформить вход в театр в виде пасти дракона, но городской голова Владимир Михайлович Голицын наложил запрет на это архитектурное безобразие. Тогдашние москвичи тоже жаловались на «бетонные уродства».

Зал театра вмещал 1000 человек. В 1920-е здесь поселился гостеатр Мейерхольда (смотрите вывеску). Всеволод Эмильевич начал строить новое здание, которое завершили уже в 1940-м как концертный зал филармонии.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 90 лет. Прежняя точка чуть левее. Теперь там проложен тоннель.

Более века назад Люберцы были известны далеко за пределами Империи.

Верхняя фотография сделана в 1910-м. На ней новый заводской корпус одной из крупнейших (на тот момент) компаний International Harvester Cº. На фасаде гордая надпись: IN RUSSIA LUBERTZY WORKS. Сверху: МЕЖДУНАРОДНАЯ Ко ЖАТВЕННЫХЪ МАШИНЪ ВЪ РОССІИ. ЛЮБЕРЕЦКІЙ ЗАВОДЪ. Надпись сохранилась по сей день.

Первый завод паровых машин открывал в Люберцах Карл Вейхельт в 1899-м. Позже завод приобрела компания New York Air Brake Cº (тормозные системы для поездов) с хозяином-американцем Томасом Пурдэ. В 1910-м здесь появилась Международная компания жатвенных машин. В первые годы советской власти предприятие национализировано с сохранением профиля: завод сельскохозяйственного машиностроения имени Ухтомского. Сюда приезжал лидер Кубы Фидель Кастро в 1972-м.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.

Большой Рогожский переулок. Москвичи постарше могут помнить это здание в 1970-е годы как магазин «Кулинария» с хорошей кофейней и музеем общественного питания. Кто-то помнит детскую поликлинику.

Первое название дома — Лечебница для приходящих больных в память Леонида Николаевича Сумбула. Построил в 1902–1903 годах в неорусском стиле плодовитый московский архитектор Николай Николаевич Благовещенский.

Сумбул был врачом по образованию и товарищем председателя городского головы (вице-мэр по-нашему). Он умер в 1900 году, оставил о себе хорошую память. Эту больницу с дневным стационаром и операционной назвали его именем. В первые годы советской власти лечебница стала 1-й Рогожской амбулаторией, потом, в 1930-е годы, районной поликлиникой №4. С 2000-х годов здесь работал музей кулинарного искусства. Но, к сожалению, закрылся.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.

Большая Садовая. У площади Старых Триумфальных ворот (ныне Триумфальная). Трудно поверить, что это одно и то же здание. Цирк братьев Никитиных на верхнем снимке и Театр сатиры на нижней фотографии.

Цирк был возведен в 1911-м по соседству с театром Шарля Омона. Архитекторы Богдан Михайлович Нилус и Антон Михайлович Гуржиенко. Он работал до 1926 года. Именно сюда булгаковский доктор Борменталь приводил Шарикова смотреть слонов («слоны животные полезные»).

После цирка здесь расположился Московский мюзик-холл. Булгаков тоже упоминает его в романе «Мастер и Маргарита», но не как мюзик-холл, а как театр-варьете. Здесь Воланд со свитой устраивал сеанс черной магии. Чуть позже холл стал Театром оперетты, а с 1965-го и по сей день здесь Театр сатиры.

Примечательное здание было перестроено, и только купол напоминает о прежней жизни. В 1960-м на Большой Садовой проложили тоннель.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 110 лет.

Есть ещё места в Москве, что не поменялись за минувший век с лишним. Все дома на месте. Даже трамвайная линия сохранилась. Это Большая Андроньевская улица. Рогожская слобода.

Перед вами Первое высшее женское пятиклассное училище. Пятиклассное — означает количество классов учащихся-девушек. Здесь учились пять параллельных классов. Срок обучения — шесть лет. Обучение платное: больше 10 рублей в год.

Училище появилось в 1907 году. О чем говорят лепные надписи на фризе и в картуше на боковом фасаде. В советские годы здесь был Дом пионеров. Сейчас Научно-исследовательский социологический центр РАН.

Надписи были сбиты после революции. Но сохранились прекрасные барельефы в античном стиле. Жаль, они не видны на фотографиях. Справа от училища располагается Рогожская трамвайная электроподстанция.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 109 лет.

В первые советские годы нехватку жилой площади решали не строительством (не было денег), а надстройкой этажей.

Грузинский вал. Угол бывшего Фирсановского переулка (ныне Электрический). Дом Братолюбивого Общества для вдов и сирот. Также назывался Фирсановский дом, по имени Веры Ивановны Фирсановой — она дала деньги на строительство, а затем подарила Человеколюбивому Обществу, у которого были десятки таких домов в Москве. Сейчас бы сказали: социальное жилье.

Дом построен по проекту Митрофана Александровича Арсеньева в 1883 году. Здесь были комнаты для семейных и казармы для одиноких. На верхней фотографии вдали слева видна церковная главка — домовый храм. Посещать церковь жильцы были обязаны; за непосещение могли выселить, равно как за пьянство или привод в дом посторонних, грязь в комнатах. Жилье давали погорельцам и горемыкам и просто впавшим в нужду. Нужна была справка от полиции.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 120 лет.

Это был самый крупный приходской храм Москвы (5000 прихожан): церковь Василия Кесарийского. Занимал целый квартал между 1-й Тверской-Ямской, 1-й Брестской, Васильевской улицами и Нововасильевским переулком (ныне Юлиуса Фучика). Оба снимка сделаны со стороны 1-й Брестской.

В 1816-м на месте прежнего, деревянного храма, сильно поврежденного французами и пожаром, начали новую каменную церковь. Работы шли долго и завершились неудачно; в 1845-м храм пришлось разобрать и начать строить заново. Император Николай I, который вмешивался практически во все вопросы, лично утвердил новый проект. Архитектор Николай Ильич Козловский построил для храма прекрасную колокольню. В 1883 году архитектор Дмитрий Алексеевич Гущин достроил храм.

В 1935-м церковь была закрыта и уничтожена. На её месте в 1939 году был возведён Дом чекистов. В память о храме осталось только название улицы Васильевской.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.

Арбат. Дом губернского секретаря Никанора Никаноровича Хитрово. С февраля по май 1831 года здесь снимали квартиру молодожёны — 31-летний Александр Сергеевич Пушкин и 18-летняя Наталья Николаевна Гончарова. Они обвенчались на Большой Никитской, в трапезной храма Вознесения Господня (прозванного в народе Большим Вознесением), и свои медовые почти четыре месяца провели в арендованной квартире на Арбате. Отсюда они уехали в Петербург.

Дом был построен по проекту Семёна Антоновича Карина в 1777 году. В годы советские был разбит на коммуналки. В 1970-е было принято решение организовать здесь Пушкинский музей, и в начале 1980-х началась неспешная реконструкция с возвращением облика 1831 года. В 1986-м, в день 155-летней годовщины венчания, музей открылся.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 95 лет.

Всякий раз при взгляде на большое старое дерево возникает вопрос, не этот ли саженец на старинном кадре вымахал за 100 лет.

Верхний снимок — это 1914-й. Накануне Мировой войны. Нижний снимок сделан в 2021-м. Тоже в общем-то накануне. Это одна из московских улочек, на которой ничего почти не поменялось. Ну разве только имя менялось трижды. До революции — Алексеевская. В советские годы — Большая Коммунистическая. Сейчас улица Александра Солженицына.

В следующем году, кстати, исполнится ровно 100 лет, как рабочие Рогожского района просили Моссовет отдать храм Святого Мартина Исповедника для культурно-просветительских нужд трудящихся. Храму больше 200 лет. Строил Родион Родионович Казаков.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Станция «Новослободская» недавно открыта после реставрации. Слева снимок 1952 года. Справа — 70 лет спустя. «Новослободская» впервые приняла пассажиров 30 января 1952 года. В 2007 году ей был присвоен охранный статус объекта культурного наследия. Самым ярким элементом оформления станции выступают 32 эффектно подсвечиваемых витража. Внутрь витражей, в верхнюю часть, вставлены небольшие медальоны, на которых изображены жанровые сценки идеальной мирной жизни. На шести из них изображены люди некоторых профессий: архитектор, географ, художник, энергетик, музыкант и агроном. На остальных изображены геометрические узоры и пятиконечные звёзды. Витражи выполнены в Риге художниками Э. Вейланд, Дж. Я. Бодниекс, Э. Крастс и Х. Рысин по эскизам П. Д. Корина. При этом были использованы стёкла, хранившиеся в кафедральном соборе Риги и предназначавшиеся для костёлов. Обе фотографии сделаны с одной точки.

Набилковская богадельня в Протопоповском переулке. Основана в 1829 году купцами Набилковыми, Фёдором Фёдоровичем и Василием Фёдоровичем. В 1830-е был выстроен большой корпус для проживания 250 престарелых и нетрудоспособных — в основном женщин (мужчин было меньше). Позже богадельню пристраивали, достраивали и расширяли. Набилковы почти сразу передали здание в дар Императорскому Человеколюбивому обществу.

Проектировал Афанасий Григорьевич Григорьев. В ту эпоху богадельни и дома для бедных строили с таким размахом, что спустя много лет их используют только для представительского размещения. В советские годы в набилковском корпусе располагалась больница, затем Высшая пограншкола ОГПУ и Главвоенснаб НКВД. Потом академия МВД. В 1980-е — министерства: Минхимнефтемаш и Минтяжмаш СССР. Ныне здесь что-то профсоюзное.

Купол над портиком — домовая церковь. В 1939 году корпус был надстроен.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 140 лет.

2-ая Миусская улица. Электрическая трамвайная подстанция. Возведена в 1904-м. Вторая в Москве после Краснопрудной подстанции.

С 1907 года трамвайное движение в Москве питалось от Центральной электростанции, что на Болотной набережной. Энергия поступала в контактную сеть через девять тяговых подстанций. Семь из них располагались в отдельных зданиях. Одна была совмещена непосредственно с Центральной электростанцией, ещё одна — в Миусском депо.

Миусская подстанция обслуживала Марьинскую линию (она тянулась от Малой Сухаревской площади до Марьиной Рощи). Сейчас здесь служба энергохозяйства Мосгортранса и энергодиспетчерский отдел.

В 1909–1910-х здесь работал Михаил Иванович Калинин, ставший впоследствии «всесоюзным старостой».

На старинном фото вдали слева виден Абрикосовский роддом.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 112 лет.

На Таганской площади когда-то стоял фонтан, а сейчас на его месте растёт дерево. Фонтан играл утилитарную роль, из него извозчики черпали воду — поить лошадей. Тариф — одна копейка. Когда извозчиков не стало, исчез и фонтан.

Сама Таганская площадь ещё при царях разделялась на Нижнюю и Верхнюю. В 1963 году их соединили в одну. Мы стоим на бывшей Нижней Таганской. Верхний снимок датируется легко. На фасаде кинотеатра (там, где сейчас «Азбука вкуса») отчётливо читается афиша фильма «Последний маскарад». Он вышел в 1934 году. Нижний снимок сделан с той же точки прошлой осенью.

В 1955 году старый фасад кинотеатра «Таганский» был перестроен, но сохранил общие черты. Фильмы здесь прекратили показывать в 1980-е. Затем работал еврейский театр, потом Гранд-казино. Сейчас супермаркет.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Сейчас уже мало кто помнит, что на Арбатской площади, сразу за вестибюлем метро, находился огромный ангар-павильон Арбатского рынка. Его возвели в 1932 году. Первое время он стоял по одной линии с фасадом кинотеатра «Художественный».

В 1934-м прямо внутри павильона, не прекращая отоваривать трудящихся, начали возводить вестибюль станции «Арбатская площадь». Когда строительство почти закончилось в 1935 году, ангар сократили на несколько пролетов.

Летом 1941 года Арбатский рынок был разнесен бомбами Люфтваффе. Немецкое командование метило по «центрам принятия решений» — хотели попасть в здание Генштаба. Но промахнулись. Также бомбой было уничтожено здание рядом с «Художественным». По счастью, кинотеатр и вестибюль уцелели.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 85 лет.

Гостиница «Берлин» на Рождественке. После лета 1914 года она была срочно переименована. Новое имя было странным, но политически удобным: «Париж-Англия». Как никак, союзники России. Впрочем, что гостиница. Столица Империи была переименована, чтобы не напоминать о тевтонах.

Этот дом был построен в 1890-е по проекту Иллариона Александровича Иванова-Шица. В основе лежит старинная постройка конца XVIII века. Заказал перестройку предпоследний частный хозяин дома, купец по 1-й гильдии Александр Никифорович Прибылов. После его смерти гостиница перешла Клавдии Ивановне Прибыловой — вдове.

С советских времен здесь располагается Институт Востоковедения Академии наук.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.

На днях исполнилось 163 года Виктору Александровичу Мазырину, архитектору, чьё имя осталось в истории Москвы благодаря несколько забавной причуде Арсения Морозова. «Раньше я одна знала, что ты дурак, а теперь об этом знает вся Москва!» Так, кажется, сказала Варвара Алексеевна Морозова своему сыну, когда увидела этот дом на Воздвиженке.

Молодой мажор Арсений Абрамович, которому было едва за 20, увидел в путешествии Palácio da Pena в Португалии и захотел что-то подобное в Москве, на участке, подаренном мамой. Проект он заказал другу Мазырину. За три года тот сотворил небольшое чудо. Матушка Варвара не оценила. Москвичи тоже. Глупый ненужный дворец какого-то глупого и ненужного человека, — так написал Толстой. Завидовали, наверное.

Дом за короткую 120-летнюю жизнь успел побывать штаб-квартирой анархистов, театром Пролеткульта и посольством нескольких стран. Сейчас здесь Дом приёмов Правительства.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет.

Нижняя Сыромятническая улица. В хорошую погоду на торце здания бывшей чаеразвесочной фабрики отчетливо виден призрак старинной рекламы Чай Т-ва Губкин Кузнецов Развеска и склады. Проглядываются отдельные буквы, круг от герба.

Это была крупнейшая в Империи и одна из крупнейших в мире компаний по продаже чая. Чай — основной безалкогольный напиток в Европе, а торговцы чаем были людьми богатыми. Но самым богатым из них стал Александр Григорьевич Кузнецов, внук Алексея Семеновича Губкина, известного кунгурского купца, который первым в огромной стране начал продавать развешенный и специальным образом упакованный чай. Губкин владел плантациями в Китае и поставки в Россию шли прямые.

Его внук Кузнецов учредил торговый дом и распространил свою деятельность на половину мира: от Индии до Лондона. Фирменным знаком компании Губкин — Кузнецов были два скрещенных якоря. Зданию 121 год.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.

Когда-то в Оружейном переулке по соседству со знаменитым тучерезом, больше известным как второй дом Нирнзее, стоял небольшой кинотеатр с поэтическим названием «Экран жизни». Кино крутили на втором этаже; на первом — столовая.

После войны, в 1950-х, здесь недолго располагалось легендарное кафе «Аэлита». Там играли джаз, выступали поэты. Не хватит места перечислить великие имена тех, кто там бывал. Здание было снесено в начале 1960-х.

Интересно, что Садовую-Каретную улицу и Оружейный переулок разделял сквер. На верхнем снимке видны трамвайные рельсы. Трамвай прекратил ходить здесь в 1958 году.

На фасаде кинотеатра афиша фильма «Ошибка инженера Кочина». Он вышел на экраны в 1939 году. Значит, разница между снимками 83 года. Обе фотографии сделаны с одной точки.

Верхний снимок — улица Кудринская. Нижний снимок — Баррикадная. За 120 лет исчезла церковь Покрова в Кудрине, на ее месте теперь высотка.

Справа на двух фотографиях Вдовий дом. Одно из трагичных мест в Москве, связанное с Отечественной войной 1812-го. Это часть бывшего имения генерала Александра Ивановича Глебова. После его кончины здание отошло казне и было передано Благотворительному ведомству вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Тут открылся приют для вдов погибших воинов, но началась война с Наполеоном, и Вдовий дом превратился в госпиталь. Сюда свозили раненых с Бородинского поля, а когда Москву сдали французам, госпиталь эвакуировать не успели. Французы окружили дом и сожгли живьём около 700 человек.

После войны дом отстроили заново, и здесь вновь появился вдовий приют для жен генералов и старших офицеров. Сейчас это медакадемия последипломного образования.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Общий вид на Вдовий дом и храм Покрова со стороны Кудринской площади. Вдовий дом строился как жильё для генерала Александра Ивановича Глебова. Глебов был влиятельный сановник, занимавший в разные годы высокие посты, соразмерные нынешним должностям генпрокурора, губернатора; также ведал снабжением Русской армии. Смотришь на его жильё и понимаешь, что любил жить генерал с размахом на доходы, которые трудно назвать прозрачными. Иными словами, тащил и брал безбожно, о чём знала государыня Екатерина Алексеевна. До поры она терпела гнилую натуру Глебова, но в один день терпение лопнуло. Глебов был отстранён, униженно ходил на допросы. Тюрьмы он избежал, но его имущество отошло в казну. Он, впрочем, не обеднел и мирно скончался в своём имении под Москвой. Дом на Кудринской власти сначала отдали Александровскому мещанскому институту. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 140 лет.

В октябре 1904 года московская газета «Новости дня» передавала, что на Садовой построен первый в Москве восьмиэтажный небоскрёб. Или тучерез, как говорили тогда. «Это так высоко, что лифт не может подавать в один прием до восьмого этажа, и он будет передавать на шестой, откуда будет пересадка на другой лифт».

Заказчик дома — купец Фёдор Иванович Афремов, у какового на Калужской заставе имелся дрожжевой и винокуренный завод. Архитектор Осип Осипович Шишковский. Дом был доходным. Афремов зарабатывал не только сдачей квартир, но и предлагал рекламные площади, роль которых играл массивный голый торец. О доме в ту пору болтали, что это самая высокая жилая постройка в Европе.

В советские годы, до войны здесь работал будущий главный конструктор Сергей Павлович Королев.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.

2-й Неопалимовский переулок. Верхняя фотография сделана Готье-Дюфайе в 1913 году. Он снимал из Долгого переулка. Нижний снимок с той же точки выполнен спустя 109 лет (Долгий переулок — сейчас улица Бурденко).

Москвичи дали Неопалимовскому кажущееся сейчас необычным имя — по храму Неопалимой Купины. Он стоял дальше за поворотом. Храм был снесен в 1930-е годы, в память о нём остались только имена двух переулков.

Неопалимовский активно застраивается до сих пор. В результате здесь мало, что сохранилось. Хотя палисадник с прежней, деревянной ещё оградой слева (у неё позируют два мальчика), напоминает, что мы в одном и том же месте. Справа по переулку сейчас два посольства — Йемена и КСА. На старинном снимке на втором плане выделяется дом с классицистским фронтоном. Некогда он принадлежал почётному гражданину Александру Егоровичу Коротову. Дом был снесен, то ли в конце 1980-х, то ли чуть позже.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы стоял рядом со Вдовьим домом по нынешней улице Баррикадной, которая при царях называлась Кудринской (в память о селе Кудрино, что было здесь в седой древности). Храм стоял на выгодной точке и прекрасно смотрелся со всех сторон.

Сейчас Баррикадная, если идти со стороны зоопарка в сторону площади, делает небольшой поворот на подъёме. Ранее же улица шла прямо через нынешний сквер перед высоткой.

В 1713-м началось долгое строительство каменного храма вместо старой деревянной церкви. Из-за наложенного Петром запрета на кирпичное строительство работы затянулись более чем на 10 лет. После Отечественной войны 1812 года появились трапезная и колокольня. Он был закрыт, приговорён к сносу в 1937-м.

О том, что обе фотографии сделаны с одной точки, напоминает лишь фасад Вдовьего дома. Разница между снимками 110 лет.

Одна из красивейших построек на Миусской площади. Дом городских училищ имени Императора Александра II. Весь его фасад украшен узором. И вроде бы ничего необычного, но один раз увидишь — навсегда запомнишь.

Проектировал дом в 1890-е архитектор Максим Карлович Геппенер. Работы шли долго. Первые студенты приняты только в конце лета 1900 года.

Когда-то Миусская площадь была обычной складской зоной, где торговался лесной товар, проще говоря, пиломатериалы. Дом городских училищ стал первым образовательным зданием в Миуссах. Потом были возведены училище для ремесленников, Народный университет, институт археологии. В итоге площадь получила неофициальное название: площадь Науки.

Красный корпус давно часть Российского химико-технологического университета имени Менделеева.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 109 лет.

Этой фигуре через два с небольшим года исполнится 100 лет. Всё это время она охраняет сквер на Крестьянской заставе. У памятника два названия. Первое — «Рабочий». Второе — «Изобретатель», поэтому в руках деталь и такая почтительная задумчивость. Сейчас в такой позе разве что залипают в смартфоне.

Ваял скульптор Николай Андреевич Андреев (Гоголь на Никитском бульваре тоже его работа). Поставили «Рабочего» в 1925 году. Удивительное место Москвы, где всё сохранилось и всё поменялось: трамвай, «Сотый» универмаг, сквер, окружающая застройка.

Верхний снимок — 1935 год. Нижний — наше время. Обе фотографии сделаны с одной точки.

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