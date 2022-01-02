Нижний, было - стало - 11

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Часть 6 Часть 7 Часть 8 Часть 9 Часть 10

Друзья, продолжаем!

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Гостиница «Сормовская». Построена по проекту архитектора Александра Александровича Яковлева в 1934 г., когда в Москве проходил XVII съезд ВКП(б). Символичен не только год постройки Сормовской гостиницы, но и расположение ея – на улице Коминтерна.

Кроме отеля в Сормовской гостинице помещался ресторан «Плёс», долгие годы остававшийся единственным «предприятием общепита высшей наценочной категории» в рабочем районе. Ныне здесь ТЦ «Сормовские зори».

Пионерклуб на улице Щербакова. Год постройки указан как 1917-й, но что-то я сомневаюсь. Ныне здесь сидит Сормовский районный суд.

Сама улица Щербакова в России носила название Соборной, поскольку здесь находится сормовский Спасо-Преображенский собор.

Сквер перед ДК Ленина. Приблизительно конец 40-х начало 50-х гг. XX века. Сам ДК был построен к десятилетию Великого Октября по проекту архитекторов Алексея Николаевича Полтанова и Ермингельда Митрофановича Мичурина.

Сегодня ДК Ленина стыдливо закрыт тканью по причине крайнего упадка. Ленинский пантеон перестал функционировать в 2008 году после того, как региональная власть фактически отказалась производить здесь ремонт.

Поэтому предприимчивые граждане утащили из здания всё, что не было приварено к полу, включая книги из местной библиотеки.

Вдали за фонтаном заметно здание Роддома №4 имени доктора медицинских наук Алевтины Фёдоровны Добротиной.

Временный железнодорожный вокзал на Мызе (ударение на «ы») в шести верстах от Нижнего Новгорода. Обе фотографии в этом году разделили ровно сто лет.

Станция была тупиком бывшей железной дороги Ромоданово – Казанский (он же Ромодановский) вокзал. В 1930-х подъездные пути выходили прямиком к трамвайной развязке. Вагоны подавались параллельно трамвайной линии, (существующей и поныне) специальным подвижным составом управления горьковского трамвая.

После войны выход был демонтирован, а к началу XXI века были убраны и подъездные пути в связи с приходом их в полнейшую негодность.

Что касается Мызы, то так называлась здешняя деревенька, названная по имени небольшого имения с фермой, которую построил в этих местах председатель Нижегородского уголовного суда и прибалтийский немец Карл Максимович Ребиндер. Мыза в переводе с эстонского, финского, и латышского означает небольшой загородный дом, коттедж ежели по-современному.

Центр Сормово. Время что-то между 1945 и 1953 г. — на это намекает хорошо различимый портрет тов. Сталина на несуществующем ныне здании справа.

На обоих снимках выделяется купол Спасо-Преображенского собора, построенного в 1905 году по проекту архитектора Павла Петровича Малиновского и на пожертвования рабочих Сормовского завода. Службы в храме прекратились в 1927 году, а сам он был переделан в детский дом культуры.

Слева выглядывает гостиница «Сормовская», которую спроектировал выдающийся архитектор Александр Александрович Яковлев в 1934 г.. Кроме гостиницы здесь размещался ресторан «Плёс», долгие годы остававшийся единственным «предприятием общепита высшей наценочной категории» в рабочем районе. Ныне вместо отеля здесь торговые ряды, вместо ресторана – «Бургер кинг».

Дом Стахановцев в Сормово. Построен к 20-летию советской власти в 1937 г. по проекту архитектора Ивана Неймана вместе с целым кварталом грандиозных зданий в духе того времени, когда парадами гремела дневная жизнь. Квартиры здесь получали участники т.н. «стахановского движения» – по имени Алексея Стаханова, добывшего в ночь с 30 на 31 августа 1935 г. в шахте «Центральная – Ирмино» не 7 тонн угля, как по плану, а 102 тонны!

Почти все квартиры в «стахановском доме» были коммунальными. Исключение – квартира председателя горьковского жилуправления наверху. Она была отдельной. Зато в доме имелись горячая вода и центральное водоснабжение – роскошная роскошь по тем временам. В 80-е дом получил статус регионального памятника архитектуры.

Модерновое Второе общественное собрание (клуб) Сормово. Построено в 1905 г. в духе раннего (декоративного) модерна по проекту архитектора Павла Петровича Малиновского специально для инженеров и служащих Сормовского завода. Что-то вроде «дворца культуры».

В 1905 г. здесь помещался опорный пункт Росгвардии полиции. В двадцатые здание стали называть «гортеатром», потому, что здесь находился народный театр, где трудящиеся ставили Шекспира, Мейерхольда и Брехта.

В начале 1930-х в здании размещался кинотеатр, затем с 1934 г. Дом пионеров имени революционера Петра Заломова, которого Максим Горький вывел в романе «Мать» под именем Павла Власова.

Ныне тут кафе/офисы, а внизу «Спар».

Второе общественное собрание (клуб) Сормово с другого ракурса.

Красные ворота Сормова на улице Коминтерна, напоминающие триумфальную арку. Построены в 1919 году и стояли здесь до середины 30-х, когда их разобрали чтобы не стеснять автомобильное движение. А зря. Можно было бы сохранить. Сама улица, на которой стояли Красные ворота, известна с ветхих времён.

Вначале она называлась Большой, затем Балахнинской, поскольку по ней в XVII веке через Балахну шла дорога до Ярославля. Потом в 1612 году по этой дороге двинулось на Москву разношёрстное ополчение Минина и Пожарского освобождать Русь от польской оккупации.

После основания 21 июля 1849 года Сормовского судостроительного завода дорога, соединившая развивающееся производство с Нижним Новгородом, стала называться Большой шоссейной. В советское время её переименовали в честь международной организации «Коминтерн».

Верхнее фото сделано к десятилетию большевистского переворота. Хорошо заметна надпись на арке – «Помни день великого октября».

Лавка Общества потребителей при Сормовских заводах на улице Дмитрия Павлова.

До появления этой лавки рабочие, служащие и мастеровые получали в конторе завода записки на продовольствие, которыми в основном оплачивался их труд. По этим запискам (их называли ещё харчевыми) можно было получить бакалею у Маслова, Нуколова, Швецова или Погодина, мануфактуру – у Пастушкова, а вино – у Тютина.

В 1889 году на Александро-Невской улице была открыта первая лавка Общества Потребителей. Здесь можно было купить мясо и пироги, бакалею и чай, а также разные колониальные, мануфактурные, и галантерейные товары по «ценам ниже рыночных». Через год здание надстроили вторым этажом, где поместился мясной отдел.

Центральная лавка (на фото) под бакалейное, колониальное, чайное, посудное, мануфактурное, сапожное, шапочное и галантерейное отделения была построена в конце XIX века на земле, арендованной у крестьян деревни Мышьяковка (нынешняя улица Дмитрия Павлова).



Разница между фотографиями — 106 лет.

Сормовская вольно-пожарная дружина и здание Пожарного общества Сормова, зима 1915 г. Сормовская пожарная охрана была создана ещё во времена царствования Императора Николая Второго. Она одна из старейших в Нижнем.

Создавалась, как пожарная команда правления акционерного общества «Сормово». Людей набирали из числа сторожей заводских мастерских, которым в дополнение к нехитрым обязанностям надзора за порядками в цехах завода поручалось ещё и следить не полыхнуло ли где чего. И если полыхнуло – немедля тушить – ведром с водой, да молитвою.

Но молитвы, как и прочий инвентарь помогали не всегда – сторожа всё ж не профессиональные пожарные. Поэтому в 1897 году на заводе была образована профессиональная пожарная команда, защищавшая в одинаковой степени от огня и завод, и окружавшие его рабочие посёлки. А в 1902 г. в дополнение к пожарной гвардии появилась

Сормовская добровольная пожарная дружина.

В центре верхнего снимка заметна гиперболоидная башня инженера Владимира Георгиевича Шухова.

Храм в честь Пресвятой Живоначальной Троицы в посёлке Копосово Сормовского района.

Вроде как именно здесь, если верить ветхим легендам, Сергей Радонежский, навещавший Нижний Новгород по благословению московского митрополита Алексия чтобы помирить нижегородских князей Бориса и Дмитрия, освятил водоносные источники.

На том месте, где чумные лечились святой водой, была поставлена часовня, а потом и деревянная Сергиевская церковь.

Каменный храм возвели в 1803 г. на деньги прихожан. Церковь имела три престола: центральный — во имя Пресвятой Живоначальной Троицы, правый — во имя преподобного Сергия Радонежского, левый — в честь Введения во Храм Пресвятой Богородицы. 22 ноября 1938 г. храм был закрыт и отдан под заводской клуб, а с 1946 г. здесь был устроен цинковальный завод.

Троицкую церковь вернули верующим только в 2008 г. Через год здесь была совершена первая Божественная литургия.

Александровская церковно-приходская школа в Сормово имени Императора Александра III на пересечении Большой дороги (ныне Коминтерна) и Александро-Невской улицы (Баррикад). Построена в 1904 году по проекту архитектора Павла Петровича Малиновского в духе рационального модерна. Торжественное открытие состоялось 9 октября того же года.

Учебные классы помещались на первом и втором этажах. Третий был отдан под домовую церковь во имя Сергия Радонежского с большим залом и алтарём по восточной стороне, столь же внушительным иконостасом, подсвечниками, и двумя маленькими клиросами.

Местные прозвали школу «каменной» (остальные почти сплошь деревянные были). Однако после первой попытки государственного переворота в Россiи в 1905 году переименовали в «школу баррикад», поскольку тут была основная баррикада красных революционеров.

Та самая центровая баррикада красных. Сормовская школа слева. Угловое здание напротив также сохранилось

Александро-Невская улица (ныне Баррикад) в Сормово. Слева фрагмент Александровской (в честь Государя Императора) церковно-приходской школы. В 1914 году здесь обучались 615 мальчиков и 732 девочки. Учителей же было больше пятидесяти.

После февральских событий 1917 года школу официально переименуют в «Фабрично-заводскую семилетнюю школу № 7 памяти Баррикад 1905 года». Ещё через два года ей будет присвоен новый номер 82. Затем школа съедет отсюда на улицу Культуры, а в здании разместится учебно-производственный комбинат (УПК).

В центре на обоих снимках заметна колокольня церкви в честь святого благоверного князя Александра Невского, построенной в 1882 году по проекту архитектора Павла Петровича Малиновского. В 1887 году была достроена колокольня высотой 43 метра.

Через дорогу на обоих снимках заметен фрагмент стены доходного дома с торговыми лавками села Сормово Балахнинского уезда.

Церковь Святого Благоверного князя Александра Невского в Сормово. Построена в 1882 году по проекту архитектора Павла Петровича Малиновского для прихожан из рабочих Машинной фабрики буксирного и завозного судоходства.

Построили удивительно быстро: 24 апреля был заложен первый камень в основании, а уже 30-го декабря храм освятили – главный престол в честь Александра Невского, второй престол — в честь святого Иоанна Предтечи. В 1887 году была достроена 43-метровая колокольня.

Заводской посёлок стремительно разрастался, и уже к началу XX века стало ясно, что прежний храм не вмещает всех желающих. Поэтому в 1905 году на Соборной улице (ныне Щербакова) появился внушительных размеров Спасо-Преображенский собор по проекту всё того же плодовитого Малиновского.

При советской власти в Александро-Невской церкви была вначале школа, потом столовая. Колокольню разобрали (недавно восстановлена).

Административное здание акционерного общества «Сормово – Сормовские заводы».

Само АО появилось в 1872 году, то есть через 23 года после образования сормовского завода. Учредителями общества стали надворный советник Иван Петрович Балашов, князь Сергей Константинович Белосельский-Белозерский, и наследники владельца предприятия Дмитрия Егоровича Бенардаки. На предприятии к тому моменту уже вовсю пыхтели 48 цехов и семь технических бюро. Завод начал получать первые крупные оборонные заказы от правительства, а спустя ещё десять лет предприятию было дано право (в знак признания высокого качества продукции) помещать изображения имперского орла, какового можно наблюдать над аркой ворот на верхнем фото.

После Высочайшего утверждения в 1894 году Устава акционерного Общества железоделательных, сталелитейных и механических заводов «Сормово» основными держателями акций предприятия стали питерские Международный коммерческий банк, Русский для внешней торговли и Петербургский учётно-ссудный.

Левый край всё того же административного здания сормовского завода. Только вывеска поменялась, и символы.

Можно предположить, что это памятник наркому тяжёлой промышленности Серго Орджоникидзе, которого, кстати, так и изображали в простом полувоенном френче со свёртком в одной руке, и биноклем в другой, но здесь рука пуста.

Большая дорога в Сормово. О самой дороге я уже писал, но давайте повторю. Большой, а также ещё Балахнинской, она называлась с конца XVII века, поскольку через Балахну шла дорога до Ярославля. Потом в 1612 году по этой дороге двинулось на Москву разношёрстное ополчение Минина и Пожарского освобождать Русь от польской оккупации. После основания 21 июля 1849 года Сормовского судостроительного завода, дорога, соединившая развивающееся производство с Нижним Новгородом, стала называться Большой Шоссейной. После революции Большая улица была переименована в «Коминтерна». На горизонте на верхнем фото заметна Александровская церковно-приходская школа, предположительно ещё в лесах. Здание справа опять-таки предположительно сохранилось правда в сильно изменённом виде. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более сто лет.

Культовый, как сказали бы сейчас, сормовский кинотеатр «Буревестник». Открыт 1 мая 1955 года на улице Коминтерна. Для граждан это был реальный культурный шок. Кино, да ещё в Сормово, где «не ступала нога человека», тем более с кинопередвижкой советского образца – такое невозможно было себе представить, ни во сне, ни наяву.

В первые майские дни после открытия «Буревестник» осадили свыше 10 тысяч сормовичей. Народ валом валил на фильм «Тревожная молодость» культовых советских режиссёров Алова и Наумова (они впоследствии экранизировали булгаковский «Бег») о комсомольцах Украины в годы Гражданской войны.

Впоследствии здесь шли отечественная комедия «Девушка-джигит», французская «Папа, мама, служанка и я», мексиканская лента «Макловия», советский «Солдат Иван Бровкин» и даже «Пребывание премьер-министра республики Индия Джавахарлала Неру в Москве». Кинотеатр здесь и ныне, что радует.

Дом директора завода «Сормово» Алексея Павловича Мещерского на улице Заводской парк. Здесь же помещались квартиры служащих главной заводской конторы, а сам Мещерский занимал жилплощадь на втором этаже.

Это был выдающийся человек. Он пришёл на завод в апреле 1900 г. и сразу убрал с производства тех мастеров из числа иностранцев, которые полагали, что могут обходиться с русским рабочим как со скотом. Избавившись от них, Мещерский добился 10-миллионного вклада в новое строительство и преобразование завода, и поднял зарплату рабочим на 20%. Именно при нём здесь началось активное развитие паровозостроения и моторостроения, был заложен первый в мире дизель-электроход «Вандал».

После революции здесь разместилось Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ), затем детский сад, а после и вовсе коммуналка.

Отсюда же по железнодорожной ветке, соединяющей Сормовский завод с Московским вокзалом, ходил так называемый «вагончик» до Канавина, на котором рабочие из Гордеевки, Варихи и прочих окрестных деревень ездили на работу.

В год 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода особняк забыт и заброшен, хотя формально находится на реставрации.

Четырёхэтажный жилой дом с белыми пилонами на улице Коминтерна. Построен в 1927 гг. по проекту архитектора Семёна Петровича Иванова, хотя авторство порой приписывается зодчему Ивану Фёдоровичу Нейману.

Сам Иванов с 1901 года был учеником Академии художеств. В 1910-м произведён в художники-архитекторы за проект здания Государственной Думы, сидевшей, как известно, в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.

Кроме дома №179 Иванов также спроектировал соседнее здание №181.

Сормово. Соборная улица. Парадный вид (из-за обилия зелени сегодня он чуть менее парадный).

В центре грандиозный и весьма часто поминаемый мною в последнее время Спасо-Преображенский собор, едва не переделанный в дворец пионеров.

Здание с правой стороны, где, судя по вывеске, продавали крафтовое пиво А.Ф. Ермолаев, не сохранилось – на этом месте теперь жилая многоэтажка.

А вот по левую сторону стояла пожарная часть.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть более ста лет.

Весьма необычный вид на нижегородский Крестовоздвиженский монастырь на Монастырской площади (ныне площадь Лядова) от «Вдовьего дома», где «призрѣваются 155 вдов, 465 дѣтей, и 30 ч. родствен. призрѣв.».

Дом был открыт 30 октября 1887 года на деньги братьев Аристарха и Николая Блиновых, которые открыли в банке вклад на 65 тысяч рублей с тем, чтобы проценты с этого вклада шли на содержание заведения. С той же целью купец Бугров сдал в аренду один своих особняков, дававший примерно 8-10 тысяч рублей на нужды «Вдовьего дома».

Крестовоздвиженский монастырь был основан в XIV веке супругой Нижегородско-Суздальского князя Андрея Константиновича – Анастасией.

В зданиях обители располагались склады, жилые помещения, конторы, и т.д.

Знаменитый конструктивистский ДК имени Ленина. Сегодня ДК, построенный в 1927 г. по случаю первого десятилетия советской власти по проекту архитекторов Алексея Николаевича Полтанова и Ермингельда Митрофановича Мичурина, стыдливо прикрыт т.н. фальшфасадом, скрывающим все тяжести и лишения жизни. Из брошенного на произвол судьбы и соотечественников здания было утащено решительно всё, начиная с книг из местной библиотеки и игральных автоматов, и заканчивая оборудованием кинотеатра, софитами, прожекторами концертного зала, и т.д. Даже барахатную отделку с кресел и балконов ободрали. Кинотеатр «Мир» в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Строился с 1935 по 1937 по проекту московского архитектора Александра Зиновьевича Гринберга. Классический ар-деко и живой памятник нашей истории был открыт открыт к двадцатилетию революции. В 42-м на эту сцену поднимался председатель президиума Верховного совета СССР Михаил Иванович Калинин, чтобы вручить Горьковскому автозаводу высший в стране Орден Ленина – за образцовое выполнение важного государственного оборонного задания. В морозный вечер здесь всегда можно было посмотреть первомайский парад, или комедию, чтобы отдохнуть. Крутили все хиты советского кинематографа: от «Ивана Грозного», до «Ивана Васильевича». На парапете обходной галереи по-прежнему стоят одиннадцать гипсовых персонажей недалёкого социалистического прошлого: рабочий, колхозница, лётчик, спортсменка... Радиусный дом на Молодёжном проспекте Автозавода. Давайте присмотримся к нему с трёх разных точек зрения. Над проектом уникального горьковского дома работали два Николая – Полюдов и Красильников из культовой московской мастерской братьев Весниных. К слову, Виктор Александрович Веснин был автором проекта ДнепроГЭС, отсюда, говорят, такая выгнутая форма здания. Дом сдан в 1937 г. Здесь проживала элита «будней великих строек» – учителя, инженеры, опытные врачи. Здесь же с конца тридцатых квартировал Автозаводской отдел НКВД. Когда началась война, с крыши Радиусного дома горьковчане встречали пилотов люфтваффе ураганным огнём зенитной батареи. Культовый дом, конечно. Радиусный дом сегодняшним солнечно-морозным ноябрьским днём. Застройка улицы Веры Фигнер со стороны Октябрьской. Сперва может показаться, как серьёзно изменилась панорама за последние 60 лет. Однако с момента создания верхнего снимка лишь одно здание растворилось во времени. Три других дома в перспективе оригинального фото благополучно пережили лихой XX век и тихо офигевают от того безумного шума, который наводнил Варварку за последние полстолетия. В центре старого и нового снимка должна была стоять Варварская церковь XVIII в. Её снесли 58-м, «в связи с аварийным состоянием», в ней некогда был крещён Максим Горький. На месте Варваринской церкви построили кафе, а затем фонтан. Слева Дом Политпросвещения — на верхнем снимке его ещё нет, ибо строительство было начато в начале 70-х. Теперь здесь концертный зал «Юпитер». Дворец культуры Горьковского автозавода в год пятидесятилетнего юбилея коммунистической революции в России. Сам ДК был спроектирован в 1934 г. Александром Зиновьевичем Гринбергом в том тяжеловесно-торжественном неоклассицистском стиле, который выделял здания той эпохи. По плану, культурный комплекс состоял из трёх зданий: театра, кино и концертного зала. Последний – на 880 мест – был построен в 1937 году, однако война спутала дальнейшие планы. К строительству ДК вернулись в пятидесятых. Группа архитекторов во главе с Трифоном Григорьевичем Заикиным доработала фасады дворца в традиционной ордерной системе с центральным входом-лоджией, и в январе 1962 г. ДК официально «вступил в строй». Это был сверхсовременный, крупнейший общественный центр всего Горького. Вдумайтесь: 540 помещений, современный театральный зал на 1 200 мест с прекрасно оборудованной сценой, три вестибюля, повсюду мрамор и позолота. А кроме того кафе, буфеты, комнаты для занятий, библиотека… Молодёжный проспект Автозаводского района. До конца восьмидесятых носил имя Андрея Александровича Жданова. До 1934 г. Андрей Александрович был самым большим партийным начальником в наших краях. Именно при нём был заложен Нижегородский автомобильный завода имени товарища Вячеслава Михайловича Молотова. Андрей Александрович был мотором этого основания, его организатором и вдохновителем. Во время войны Жданов командовал блокадным Ленинградом, где позже в 1948 г. скоропостижно скогнчался. В конце восьмидесятых имя Жданова стёрли из советской топонимики. Так и Ждановский проспект в Нижнем Новгороде стал Молодёжным. Детский сад №8 в Автомобильном переулке Автозавода (нынешняя Лоскутова) после очередной бомбёжки Горького. Первые авиаудары по городу пилоты люфтваффе нанесли осенью 1941 г. Основной мишенью был Горьковский автозавод имени В.М. Молотова, ставший с началом войны на 100% оборонным предприятием, а также вся горьковская производственная цепочка – от завода имени Ленина и «Сокола», до «Красного Сормово» и «Двигателя Революции». Однако Автозавод немцы выделяли особо в т.ч. в пропагандистских целях. «Пока иваны атаковали нас под Шталинградом, мы незаметно разворотили их всемирно известный ГАЗ. Такая вот многоходовчка. Гитлер всех переиграл! Волльт ир ден тотталер криг?!?» Страдали не только оборонные объекты – регулярно доставалось гражданским, как вот этому садику. В один из ночных люфтштоссов с 13-го на 14-е июня бомбы упали на Карповскую церковь, и сильно её повредили. Погибли пять человек из 259 только официальных жертв немецких бомбардировок города. Вечная память погибшим...

Дом Николая Фёдоровича Киршбаума на углу Мартыновской (ныне Семашко) улицы и Ковалихинской площади.

Построен в 1861 г. по проекту помощника ярмарочного архитектора Михаила Кузьмича Ястребова на деньги жены титулярного советника Натальи Александровны Ленивцевой, взявшей под это дело ссуду в 1000 рублей под залог двух домов и трёх флигелей со всеми надворными постройками.

Через 10 лет владельцем дома стал коллежский регистратор (пехотный прапорщик до 1884 г.), нижегородский купец и дворянин Феликс Михайлович Войткевич, а после него – городской голова Алексей Максимович Губин, каковой Губин четыре раза избирался головой несмотря на отчаянную репутацию «жулика и вора».

В 1894 г. Губин продал особняк своим соседям Николаю Федоровичу и Зинаиде Дмитриевне Киршбаум, а те объединили его со своей усадьбой и стали сдавать частным лицам, в число которых попал Максим Горький, который к тому времени уже был российской и европейской знаменитостью.

Варварская улица, на ней находилась церковь святой великомученицы Варвары XVIII века, по имени Храм снесли в 1958 году «в связи с аварийным состоянием», её не спасло даже то обстоятельство, что под её сводами крестили Алёшу Пешкова.

Одной из подписчиц Елене Лазаревской было пять лет, когда советские варвары сносили Варварскую церковь:

«В день сноса церкви сидела на подоконнике и смотрела работу техники. Никак не "хотела" она рушиться. Приехал кран с огромной металлической грушей и при помощи ее начали сшибать маковку и колокольню. Крепко стояла церковь, но сломали. Монахини в подвале и верующие люди молились и плакали…»

Дом на углу Мартыновской (ныне Семашко) и Тихоновской (ныне Ульянова), в котором 6 ноября 1819 года родился великий русский писатель, этнограф и краевед Павел Иванович Мельников-Печерский.

Был построен в начале XIX века, и принадлежал деду писателя по материнской линии, коллежскому асессору Павлу Петровичу Сергееву. Будущий автор романов «В лесах» и «На горах» о жизни нижегородских старообрядцев провёл здесь первые детские годы.

К 1850-1860-м гг. здание стало главным домом городской усадьбы купчихи Прасковьи Александровны Кречетниковой. В 58-60 гг. здесь появился флигель, а больше века спустя на рубеже XX и XXI веков весь уникальный исторический квартал вокруг «дома Печорского» был практически полностью уничтожен «стихийной уплотнительной застройкой».

Кроме Павла Ивановича Мельникова-Печорского этот дом на Семашко также связан с фамилией известной советской оперной певицы и солистки Всесоюзного радио Натальи Петровны Рождественской.

Дом Подкидыша на Мартыновской улице. Построен в 1909 г. по проекту архитектора Леонида Агафонова на деньги купчихи Агнии Николаевны Марковой, каковая Маркова хотела таким образом увековечить память о своём отце и деде.

Внутри здания, больше всего напоминавшего сказочный замок, всё тоже было как в сказке: блок помещений для приёма, осмотра и санобработки малышей, просторные палаты, операционная и перевязочная, комнаты для нянь. Имелась своя котельная, поэтому проблем с горячей водой для купания деточек — в фарфоровых ваннах, между прочим — не возникало. Была даже собственная электростанция во дворе.

И, да — называть всех обитателей этого дома «подкидышами» немного несправедливо. С июля 1910 г., когда был введён «явный приём детей», женщины поселялись здесь вместе со своими детьми на полном соцобеспечении: кормили и заботились о них (а заодно и о сиротах) и покидали дом спустя два-три месяца вместе со своими детками, освобождая место для других малышей.

Осматривавший в 1911 г. нижегородский Дом Подкидыша профессор Илья Ильич Мечников заметил, что «такому дому было б место и в Париже». Хотя Нижний несомненно был круче.

Как бы признавая это маленькое обстоятельство, жюри Всероссийской гигиенической выставки в Петербурге выдало Нижегородскому губернскому земству в 1913 г. почётный диплом «За хорошо оборудованное здание детского приюта и отличную работу персонала в нём».

Интересно, что после прихода советской власти здание не поменяло своего назначения, и нижегородский детский приют №1 действовал здесь до 1918 г., пока не был преобразован в Дом матери и ребёнка, а в 1930 г. – в Институт охраны материнства и младенчества. Причём заведовал институтом родной брат архитектора здания Фёдор Агафонов.

С марта 1945 г. институт начал работать как областной научно-исследовательский педиатрический институт, а в 70-х основным направлением деятельности учёных в здании, надстроенным третьим этажом, стало изучение проблемы детской гастроэнтерологии.

Выразительное пустое место – вот и всё, что осталось от кинотеатра «Родина» в Автозаводском парке культуры и отдыха.

Деревянный однозальный летний кинотеатр был построен под самый конец войны в 1944 г. по проекту Бориса Михайловича Анисимова. Причём построен в рекордно короткие сроки, за что сам зодчий и прораб Елизаров получили золотые котлы.

Изначально назывался «Победа», но был переработан в «Родину» примерно в то же самое время, когда на Автозаводе напротив: лихорадочно переименовывали перспективный ГАЗ-М-20 «Родина» в «Победу».

Справа от входа можно заметить гипсовый памятник Сталину. Такой же стоял, только под 50 метров, в начале канала им. Москвы.

В 90-е кинотеатр опустел, а в 2013 г. после неоднократных поджогов его и вовсе снесли. Очень жалко.

Так выглядел кинотеатр «Родина» незадолго до своей гибели в 2013 году.

Теперь здесь зияющая пустота...

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