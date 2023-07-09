Замечательные работы художника Вадима Окладникова "Святые женщины России", ч.53

Продолжу тему, начатую тут: Замечательные работы художника Вадима Окладникова "Святые женщины России", ч.51 Еще раз поставлю песню Геннадия Кунявского о Святых женщинах России Не тени Вы, девчата дорогие!

Вы - Ангелы Хранители России!

В раю Господь, а с ним мужья и дети

Хранят всех Вас на этом белом свете!!!

Геннадий Кунявский

Под портретами женщин будут стоять ссылки на темы, в которых есть или материалы или еще портреты (они бывают нескольких видов) об их героях. Мама Наталья Самойлова

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.27

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Жена Элина Гурьянова Жена Ляля Герасимчук с дочерью

Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.2. (39) Мама Ирина Ватутина

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.1. (38)

Жена Надежда Войтенко

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.20

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Сестра Анастасия Бреус

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.10

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.15

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.34

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.45

Мама Елена Лаврова Жена Татьяна Баннова

Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.6. (43)

Мама, Татьяна Михайлова

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.5

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.47

Жена Лена Писарева с дочерьми

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.3

Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.4. (41)

Мама Анна Мантикова Мама Лилия Рязанова Сестра Елена Цаплина

Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.6. (43) Мама Нина Трубенкова

Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.6. (43) Мама Наталья Павленко

Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.3. (40) Мама Елена Пемостко и сестра Герооя

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.20

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Тетя Лена Безрукова Жена Анастасия Добрышина с детьми

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.25

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.45



Мама Виктория Никитина

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.4

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Жена Вероника Цатхлангова

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.22

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.31

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.34

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Мама Евгения Глушкова

Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.4. (41) Жена Екатерина Капуцкая

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.18

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.49

Мама Елена Чемоданова

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.16

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.35

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Мама Елена Шарапова

Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.4. (41)

А это работа сделана для маленькой девочки. Дочери. Чтобы помнила отца.

Ливанова Леона Ильинична родилась 4.08.2021 год. Ей всего-то 2годика будет.

Тема с портретом ее папы: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.52

Вот еще замечательная песня Геннадия, посвященная мамам, но ее услышать можно только пройдя по этой ссылке: https://www.chitalnya.ru/work/3558966/

Напоминаю, что Геннадий Кунявский, друг Вадима Окладникова. У него есть своя страничка в интернете. Приглашаю заглянуть туда. Страничка Геннадия Кунявского в интернете, которая постоянно пополняется. Там можно посмотреть все его работы и тексты, и песни: https://www.chitalnya.ru/users/Gena58/

Песня о героях России https://vk.com/id779089449?z=video215387785_456239171%2F68f8...

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