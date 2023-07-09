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Замечательные работы художника Вадима Окладникова "Святые женщины России", ч.53

Продолжу тему, начатую тут: Замечательные работы художника Вадима Окладникова "Святые женщины России", ч.51Замечательные работы художника Вадима Окладникова из цикла "Святые женщины России" (ч.51)Еще раз поставлю песню Геннадия Кунявского о Святых женщинах РоссииЗамечательные работы художника Вадима Окладникова из цикла "Святые женщины России" (ч.51)Не тени Вы, девчата дорогие!
Вы - Ангелы Хранители России!
В раю Господь, а с ним мужья и дети
Хранят всех Вас на этом белом свете!!!
Геннадий Кунявский
Под портретами женщин будут стоять ссылки на темы, в которых есть или материалы или еще портреты (они бывают нескольких видов) об их героях.Замечательные работы художника Вадима Окладникова "Святые женщины России", ч.53 в работеМама Наталья Самойлова
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.27
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Замечательные работы художника Вадима Окладникова "Святые женщины России", ч.53 в работеЖена Элина ГурьяноваЗамечательные работы художника Вадима Окладникова "Святые женщины России", ч.53 в работеЖена Ляля Герасимчук с дочерью
Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.2. (39)Замечательные работы художника Вадима Окладникова "Святые женщины России", ч.53 в работеМама Ирина Ватутина
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.1. (38)
Замечательные работы художника Вадима Окладникова "Святые женщины России", ч.53 в работеЖена Надежда Войтенко
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.20
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Замечательные работы художника Вадима Окладникова "Святые женщины России", ч.53 в работеСестра Анастасия Бреус
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.10
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.15
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.34
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.45
Замечательные работы художника Вадима Окладникова "Святые женщины России", ч.53 в работеМама Елена ЛавроваЗамечательные работы художника Вадима Окладникова "Святые женщины России", ч.53 в работеЖена Татьяна Баннова
Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.6. (43)
Замечательные работы художника Вадима Окладникова "Святые женщины России", ч.53 в работеМама, Татьяна Михайлова
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.5
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.47
Замечательные работы художника Вадима Окладникова "Святые женщины России", ч.53 в работеЖена Лена Писарева с дочерьми
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.3
Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.4. (41)
Замечательные работы художника Вадима Окладникова "Святые женщины России", ч.53 в работеМама Анна МантиковаЗамечательные работы художника Вадима Окладникова "Святые женщины России", ч.53 в работеМама Лилия РязановаЗамечательные работы художника Вадима Окладникова "Святые женщины России", ч.53 в работеСестра Елена Цаплина
Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.6. (43)Замечательные работы художника Вадима Окладникова "Святые женщины России", ч.53 в работеМама Нина Трубенкова
Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.6. (43)Замечательные работы художника Вадима Окладникова "Святые женщины России", ч.53 в работеМама Наталья Павленко
Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.3. (40)Замечательные работы художника Вадима Окладникова "Святые женщины России", ч.53 в работеМама Елена Пемостко и сестра Герооя
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.20
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Замечательные работы художника Вадима Окладникова "Святые женщины России", ч.53 в работеТетя Лена БезруковаЗамечательные работы художника Вадима Окладникова "Святые женщины России", ч.53 в работеЖена Анастасия Добрышина с детьми
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.25
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.45
Замечательные работы художника Вадима Окладникова "Святые женщины России", ч.53 в работе
Мама Виктория Никитина
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.4
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Замечательные работы художника Вадима Окладникова "Святые женщины России", ч.53 в работеЖена Вероника Цатхлангова
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.22
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.31
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.34
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Замечательные работы художника Вадима Окладникова "Святые женщины России", ч.53 в работеМама Евгения Глушкова
Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.4. (41)Замечательные работы художника Вадима Окладникова "Святые женщины России", ч.53 в работеЖена Екатерина Капуцкая
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.18
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.49
Замечательные работы художника Вадима Окладникова "Святые женщины России", ч.53 в работеМама Елена Чемоданова
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.16
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.35
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Замечательные работы художника Вадима Окладникова "Святые женщины России", ч.53 в работеМама Елена Шарапова
Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.4. (41)

А это работа сделана для маленькой девочки. Дочери. Чтобы помнила отца.Замечательные работы художника Вадима Окладникова "Святые женщины России", ч.53 в работе
Ливанова Леона Ильинична родилась 4.08.2021 год. Ей всего-то 2годика будет.
Тема с портретом ее папы: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.52

Вот еще замечательная песня Геннадия, посвященная мамам, но ее услышать можно только пройдя по этой ссылке: https://www.chitalnya.ru/work/3558966/

Напоминаю, что Геннадий Кунявский, друг Вадима Окладникова. У него есть своя страничка в интернете. Приглашаю заглянуть туда.Замечательные работы художника Вадима Окладникова из цикла "Святые женщины России" (ч.51)Страничка Геннадия Кунявского в интернете, которая постоянно пополняется. Там можно посмотреть все его работы и тексты, и песни: https://www.chitalnya.ru/users/Gena58/

Песня о героях России https://vk.com/id779089449?z=video215387785_456239171%2F68f8...

Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок:  Обновляемая библиотека ссылок

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