Замечательные работы художника Вадима Окладникова "Святые женщины России", ч.53

Продолжу тему, начатую тут: Замечательные работы художника Вадима Окладникова "Святые женщины России", ч.51Еще раз поставлю песню Геннадия Кунявского о Святых женщинах РоссииНе тени Вы, девчата дорогие!
Вы - Ангелы Хранители России!
В раю Господь, а с ним мужья и дети
Хранят всех Вас на этом белом свете!!!
Геннадий Кунявский
Под портретами женщин будут стоять ссылки на темы, в которых есть или материалы или еще портреты (они бывают нескольких видов) об их героях.Мама Наталья Самойлова
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.27
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Жена Элина ГурьяноваЖена Ляля Герасимчук с дочерью
Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.2. (39)Мама Ирина Ватутина
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.1. (38)
Жена Надежда Войтенко
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.20
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Сестра Анастасия Бреус
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.10
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.15
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.34
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.45
Мама Елена ЛавроваЖена Татьяна Баннова
Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.6. (43)
Мама, Татьяна Михайлова
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.5
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.47
Жена Лена Писарева с дочерьми
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.3
Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.4. (41)
Мама Анна МантиковаМама Лилия РязановаСестра Елена Цаплина
Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.6. (43)Мама Нина Трубенкова
Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.6. (43)Мама Наталья Павленко
Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.3. (40)Мама Елена Пемостко и сестра Герооя
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.20
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Тетя Лена БезруковаЖена Анастасия Добрышина с детьми
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.25
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.45
Мама Виктория Никитина
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.4
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Жена Вероника Цатхлангова
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.22
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.31
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.34
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Мама Евгения Глушкова
Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.4. (41)Жена Екатерина Капуцкая
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.18
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.49
Мама Елена Чемоданова
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.16
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.35
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Мама Елена Шарапова
Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.4. (41)
А это работа сделана для маленькой девочки. Дочери. Чтобы помнила отца.
Ливанова Леона Ильинична родилась 4.08.2021 год. Ей всего-то 2годика будет.
Тема с портретом ее папы: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.52
Вот еще замечательная песня Геннадия, посвященная мамам, но ее услышать можно только пройдя по этой ссылке: https://www.chitalnya.ru/work/3558966/
Напоминаю, что Геннадий Кунявский, друг Вадима Окладникова. У него есть своя страничка в интернете. Приглашаю заглянуть туда.Страничка Геннадия Кунявского в интернете, которая постоянно пополняется. Там можно посмотреть все его работы и тексты, и песни: https://www.chitalnya.ru/users/Gena58/
Песня о героях России https://vk.com/id779089449?z=video215387785_456239171%2F68f8...
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