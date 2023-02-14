Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.25

Сегодня материал начну вот с этого плаката. На нем мать и еще не погибший сын! Бреус Александр. О нем вот тут написано: https://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43059484126/Zamechatelnyie-rabotyi-hudozhnika-grafika-Vadima-Okladnikova-o-n?utm_referrer=mirtesen.ru

А я хочу поставить увеличенные строки стихов. Они посвящены всем ушедшим... Заслуженный артист РФ, актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, автор-исполнитель, телеведущий и общественный деятель Сергей Анатольевич Маховиков родился в 1963 году в Ленинграде. Окончил актёрский факультет Ленинградского института театра, музыки и кино. Параллельно изучал кинорежиссуру и играл в спектаклях Александринского театра.

…После 2014 года возил в ДНР и ЛНР гуманитарную помощь и давал там концерты. За поддержку военнослужащих «горячих точек» в Таджикистане, Чечне и Донбассе, в Сирии, где выступал с концертами, имеет множество наград.

– Актёрская профессия многогранна и одной из ваших ипостасей стало исполнение песен на стихи разных поэтов и на свои собственные стихи и музыку. Как к этому пришли?

– Да это само ко мне пришло. Пел я всегда. От чужих стихов, которые на самом деле мне не чужие, а очень даже близкие по духу, перешёл к своим. Сейчас все концерты начинаю с песни, которую написал для фильма «Платина» – «Река Потудань». Она о любви и надежде, без которых нет жизни. Она, как многие другие, написанные для популярных фильмов, зажили своей собственной жизнью: «Золотая река моего детства», «Свои и чужие» «Кадетский вальс», «Память», «Город» «Дом окнами в небо».

– У режиссёра Маховикова и его команды есть документальные фильмы на разные темы, если собираетесь продолжить этот проект, войдёт ли в него Крым?

– Думаю, что не остановимся на 16 фильмах. Очень хочу рассказать о Керчи, об Аджимушкае. Боевой город с трагической и славной историей мне очень близок. Побывав впервые в Аджимушкайских каменоломнях, был потрясён увиденным. Рядом с простреленными или пробитыми осколками касками лежат детские игрушки… На это без слёз смотреть просто невозможно. Такие эмоции испытываешь… И готовность сделать всё, чтобы защитить наших детей и чтобы такое никогда не повторилось. Меня интересуют не только факты, на первом месте - эмоциональные истории, а здесь их предостаточно. В любой истории для меня главное – душа человеческая. Думаю, так и должно быть, чтобы твоё кино трогало зрителей, вызывало у них сильные чувства.





Василий Николаевич родился в п. Ульюха Устьянского района в 1988 году. Рос в многодетной семье младшим ребенком. Окончил неполную среднюю школу и поступил в Устьянское профессиональное училище № 34 в п. Октябрьский.

В 2007 году Василий Николаевич был призван на военную службу, принимал участие в конттеррористической операции на территории Чеченской республики в должности снайпера. В 2008 году за боевые заслуги ему присвоено звание «Ветеран боевых действий».

После окончания срочной службы Василий Николаевич продолжил служить Родине по контракту. Уволился в запас в 2010 году, а в 2014 году принял решение и вновь поступил на контрактную службу. С августа прошлого года в составе ВДВ принимал участие в специальной военной операции.

Верный воинской присяге Василий Николаевич Шерягин погиб при выполнении задач в ходе СВО. Награжден орденом «Мужества» посмертно.

Для земляков и жителей Устьянского района Василий Николаевич Шерягин навсегда останется примером верности Родине и присяге.

АР ОБО "ДОЛГ" Сегодня 24 января 2023 года в Устьянском районе простились с погибшим в ходе специальной военной операции Шерягиным Василием Николаевичем.

В поселке городского типа Холм-Жирковский появилась улица Глвардии капитана Савковского. Сергей Эдуардович Савковский родился и вырос в пгт Холм-Жирковский. Он погиб в ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса. Сергей удостоен Ордена Мужества посмертно.

Награду вручили его жене Анастасии Михайловне. В честь Сергея Савковского переименован переулок Свердлова. Кроме того, в Холмовской школе, которую окончил герой, будет создан мемориальный уголок — об этом сообщил глава района.

https://vk.com/smolensk

https://www.smolnews.ru/news/668585

При исполнении воинского долга в ходе СВО 13.12.2022 погиб старший техник разведроты Реутов Андрей Анатольевич. Представлен к Ордену Мужества посмертно. К сожалению, больше данных не найдено.

Светлая и Вечная Память Герою!

https://zpobeda.ru/andrej-reutov/

В Самарской области проводили в последний путь Никулина ПАВЛА Михайловича, который служил в ЧВК «Вагнер» и с честью выполнял воинский долг, защищая интересы нашей страны в ходе специальной военной операции на Украине.

Павел Михайлович родился 05 апреля 1981 года в с. Никольское Безенчукского района Куйбышевской области.

С 04 февраля 2000 года по 26 августа 2000 года принимал участие в боевых действиях на территории Северо-Кавказского региона. Указом Президента РФ от 05.06.2000г. № 44781 награжден Орденом «Мужества» за участие в боевых действиях на территории Чечни.

Односельчане, педагоги, друзья отзываются о погибшем, как о добром, отзывчивом человеке и хорошем друге.

Вечная Слава Герою!

https://zpobeda.ru/pavel-nikulin/

Добрынин Константин Владимирович-заместитель командира взвода, гвардии старший сержант контрактной службы.

Родился 11.05.1987 года на территории Новониколаевского района Волгоградской области.

После окончания средней школы был призван в ряды Вооруженных Сил РФ и направлен в Воздушно-десантные войска.

Окончил учебное подразделение ВДВ, с присвоением воинского звания «младший сержант», а позднее заключил контракт с Министерством обороны РФ. Около 15 лет прослужил в Костроме.

В составе парашютно-десантного батальона 331-го гвардейского Краснознамённого парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии участвовал в специальной военной операции на территории Украины.

Погиб при выполнении боевой задачи 08.03.2022 года.

20 марта 2022 года похоронен на «Аллее Славы» Костромского кладбища.

14 октября 2022 года в Дуплятской средней школе состоялся митинг, посвященный открытию мемориальной доски выпускнику школы Добрынину Константину Владимировичу.

https://37kp.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D...



Наша земля всегда гордилась своими героями, и рассказы о них передавались из уст в уста. Народная память веками хранит сказания о защитниках Отечества. В наших сердцах живет чувство благодарности к тем, кто защищал свой дом, свой народ и свою землю.

Много героев знает наша страна. Много великих подвигов можно выделить. Но мы сегодня хотим рассказать об одном, о Сергее Лызлове

Сергей родился 8 августа 1996 года в городе Заречном Свердловской области.

Выпускник лицея милиции 2013 года, ныне Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии, Сергей был заместитель командира взвода 315.

После окончания Михайловской военной артиллерийской академии, пошел служить в Рязанское ВДВ.

21 мая 2022 Сергею было присвоено звание гвардии капитан.

Сергей– это удивительный человек, не привыкший отступать от своей цели, красивый, добрый, отзывчивый, веселый, готовый в любую минуту прийти на помощь. Хороший друг и товарищ…

23 сентября состоялось прощание Сергеем Лызловым

Сергей погиб в Луганской народной республике в ходе специальной военной операции на Украине, подорвавшись на мине 18 июля 2022 года

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга гвардии капитан Сергей Лызлов представлен командованием к награждению орденом Мужества (посмертно). Он навсегда останется для нас примером смелости и патриотизма

У Сергея осталась жена и маленькая дочь. Похоронили Сережу, где живет его мама, в селе Кунарском города Богданович.

Мы знаем, помним, не забудем

Героев наших – всех бойцов,

Им благодарны вечно будем

За жизнь, за небо, за любовь! –

https://vk.com/@ekkvngrf-geroi-nashego-vremeni

На Украине погиб выпускник Рязанского десантного училища Сергей Мастеров. Об этом пишет портал Oburg.ru

С Украины продолжают поступать печальные новости о погибших оренбуржцах.

Трагическая весь пришла на днях в Матвеевский район. При проведении Вооруженными Силами РФ спецоперации на Украине погиб наш земляк - 25-летний Сергей Мастеров. Указом Президента России он посмертно награжден Орденом Мужества.

Парень родом из поселка Красная Поляна, в 2014-м году окончил Матвеевскую среднюю школу, а затем поступил в Рязанское военное училище, которое спустя три года окончил по программе подготовки прапорщиков.

- При выполнении спецзадач на территории Украины старший прапорщик Сергей Мастеров доблестно защищал честь родной страны, но его жизнь трагически оборвалась в столь раннем возрасте. Он с честью выполнил свой воинский долг перед Родиной, перед родными и близкими, сохранив верность присяге. Его подвиг заслуживает глубокого уважения. Мы знаем, что Герои не умирают, Герои живут вечно среди нас. Администрация и жители района выражают искренние соболезнования всем родным и близким погибшего, - отметил глава Матвеевского района Сергей Немков.

https://oburg.ru/news/32900-esche-odin-zhitel-orenburzhja-po...

В средней школе Матвеевского района Оренбургской области открыли мемориальную доску в честь погибшего во время спецоперации на Украине старшего прапорщика Сергея Мастерова.

На открытии присутствовали родители и родственники погибшего, администрация района, учителя, учащиеся и местные жители.

https://www.orenburg.kp.ru/online/news/4787840/

Полевщиков Захар Владимирович-участник СВО на Украине, гвардии ефрейтор.

Родился 22.01.2001 года в селе Хмелёвка Поназыревского района Костромской области.

После окончания школы поступил в техникум.

Выпускник теплотехнического отделения Костромского энергетического техникума имени Ф.В. Чижова 2020 года.

В 2020 году был призван в ряды Вооруженных Сил РФ, где получил погоны младшего сержанта, а затем заключил контракт с Министерством обороны РФ.

В составе 331-го гвардейского Краснознамённого парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии участвовал в специальной военной операции на территории Украины.

Погиб при выполнении боевой задачи 23.04.2022 года.

Похоронен на родине.

http://37kp.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0...



В селе Хмелёвке Костромской области состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о земляке Захаре Полевщикове, который героически погиб, выполняя свой воинский долг в ходе специальной военной операции на территории Украины. Доску установили на Аллее Славы. На мероприятии присутствовали односельчане, родители, родственники и друзья героя. Кроме того, в этот же день открыли мемориальную доску Александру Липакову. Он героически погиб при исполнении интернационального долга в республике Афганистан.

https://k1news.ru/news/specoperacia-na-ukraine/v-kostromskom...



Феликс Янушевич участвовал в спецоперации с самого первого дня. Все это время он старался созваниваться с женой Ольгой, передавая порой только краткое: «жив, здоров, все нормально». Ей и этого было достаточно. А 17 июля, за день до гибели, супругам удалось поговорить очень долго.

– Я шла из магазина, а Феликс позвонил мне по видеосвязи, вспоминает Ольга Янушевич. – Будто что-то предчувствуя, попросил: «А покажи мне нашу улицу. Покажи площадь. Подойди к больнице, я посмотрю на нее. Оль, а зайди в нашу пекарню». В пекарне он по видео передал привет продавщицам и сказал, что скоро вернется и купит у них ватрушку. А на следующий день мне сообщили, что моего заи не стало.

...Влюбленные поженились, у них родилась дочка. Шел 2015 год. Феликсу к тому времени уже исполнилось 22 года, он все ждал повестки по призыву на срочку, но так и не дождался.

И тогда парень сам отправился в военкомат с заявлением, что хочет служить. Там его долго отговаривали, мол, куда вам, у вас маленький ребенок, но щелковец был непреклонен. В армии Феликсу так понравилось, что после демобилизации со срочки он решил стать контрактником.

Поступил на службу в 8-ю гвардейскую бригаду управления ВДВ, дислоцированную в деревне Медвежьи Озера. Начинал простым рядовым, а в итоге дорос до должности командира узла связи.

– Феликс фанатично учился, – улыбается Ольга Янушевич. – Он даже в туалет поставил военные книги. Сидел там и читал Устав.

Командиром он встретил и начало спецоперации.

– Муж еще в январе уехал на учения в Белоруссию, – рассказывает Ольга. – Они ни о чем не подозревали, так как такие учения у них часто проходили в разных уголках страны. Более того, когда 24 февраля объявили СВО, а ребята в тот день стояли на границе Белоруссии и Украины, они даже не догадывались, что сами уже являются ее участниками.



Девушка признается, что после 24 февраля впала в состояние шока. Она в ужасе читала новости, не могла ни есть, ни спать. Переживала за мужа и ребят, многих из которых хорошо знала.

20 мая Феликсу дали увольнительную на день. Ольга с дочкой примчались к нему в городок, расположенный в Воронежской области на границе с Украиной.

– Мы так чудесно провели этот день. Ели в кафе, ходили в кинотеатр на мультик «Крутые яйца-2», гуляли, смеялись, – вспоминает девушка. – Я спросила мужа, может ли он отказаться, разорвать контракт? Он ответил, что может. Но не уйдет. Сказал, что их заменить некем. И он останется там до победы.

Еще один долгий разговор у них был в середине июля, за несколько дней до гибели Феликса.

– Муж сообщил, что ему расписали отпуск в октябре, – сквозь слезы улыбается девушка. – Он сказал, что приедет домой, и мы обязательно должны повенчаться. И начать делать сыночка.

18 июля Ольге позвонили из части и сообщили, что Феликс погиб.

– Я не могла поверить, всю ночь ему звонила, писала и плакала, – признается вдова. – На следующий день пришли командиры и сообщили уже официально. Я спросила у них, не мучился ли муж перед смертью? А они мне ответили, что когда его тело нашли, у него была улыбка на лице. С улыбкой погиб мой любимый, весельчак и балагур.

Орден Мужества, которым погибшего героя посмертно наградил президент РФ Владимир Путин, вручал вдове глава Щелкова Андрей Булгаков. Он пообещал заботиться об осиротевшей семье Феликса Янушевича и сообщил, что скоро на доме, где он жил, установят мемориальную доску.

https://mosregtoday.ru/soc/feliks-pogib-s-ulybkoj-na-lice-vd...



Слово свое он сдержал. 24 ноября 2022 года на доме №5б по улице Заречной открыли мемориальную доску в память о жителе Щелкова, младшем сержанте Феликсе Янушевиче, погибшем в зоне проведения СВО, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

Уроженец Тульской области Киян Юрий Михайлович попал в Книгу Памяти Ивановской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области.

Юрий Киян, а также командир парашютно-десантного батальона Алексей Макаров и старший наводчик самоходно-артиллерийского взвода Никита Панфилов погибли в ходе спецоперации при исполнении воинского долга. Юрий Киян проходил военную службу на территории гарнизона в Ивановской области.

Киян служил в 217-м парашютно-десантном полку 98-й ВДД, будучи в должности замкомвзвода связи. Погиб Юрий Киян 17 января 2023 года и был похоронен на родине, в Тульской области. Его близким вручили орден Мужества, которым Киян был награжден посмертно.

Губернатор региона Станислав Воскресенский выразил соболезнования погибшим.

https://www.tsn24.ru/urozhenets-tulskoy-oblasti-gvardii-serz...

Трое бойцов из Ивановской области погибли в ходе проведения СВО. Среди них Александр Макаров, Юрий Киян и Никита Панфилов. Командир парашютно-десантного батальона Александр Макаров, заместитель командира взвода – командир отделения связи парашютно-десантного батальона Юрий Киян и старший наводчик самоходно-артиллерийского взвода Никита Панфилов проходили военную службу на территории ивановского гарнизона. Их наградили Орденами Мужества посмертно, сообщает пресс-служба обладминистрации региона. Исполняя воинский долг, они проявили отвагу, храбрость и героизм.

СИ “Ивановские новости” выражают соболезнования родным и близким.

https://newsivanovo.ru/fn_1285621.html

Родился Никита 1 декабря 1997 года в Иванове. Проживал в Фурманове, там закончил школу №7, поступил в технический колледж.

По достижению 18-летия, не закончив обучение, был призван в ряды Вооруженных Сил РФ и направлен в ВМФ.

Служил подразделениях Краснознаменного Северного флота (город Североморск).

Закончив службу, подписал контракт с Министерством обороны РФ. Служил в составе 217-го гвардейского парашютно-десантного 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. По семейным обстоятельствам расторгнул договор.

В связи с мобилизацией, Никиту Панфилова призвали в армию в ноябре 2022 года.

В должности старшего наводчика взвода самоходно-артиллерийского дивизиона выполнял задачи СВО на Украине.

Погиб боец 18 января. Вечная память!

Похороны состоялись 29 января.

https://kstati.news/news/society/pogibshego-na-ukraine-desan...

32-летний новорогачинец Андрей Ильченко погиб в ходе военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Андрей Сергеевич был гвардии старшим лейтенантом, командиром взвода артиллерийской батареи. Родился в поселке Новый Рогачик Городищенского района 19 декабря 1989 года, закончил Волгоградский государственный аграрный университет. Затем, по словам родных, он решил исполнить мечту детства — стать военным.

Прощание с Андреем Ильченко состоялосб 30 марта 2022 года в Новом Рогачике, где проживают его родители и брат. Искренние соболезнования семьям, родным и близким военнослужащих России, погибших в ходе спецоперации, выразил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

http://mr34.ru/2022/03/29/567754754554883732/

32-летний Андрей Ильченко героически погиб, защищая мирных людей.

Как сообщили знакомые погибшего, по предварительным данным, Андрей погиб 24 марта.

Известно, что Андрей был гвардии старшим лейтенантом, командиром взвода управления гаубичной артиллерийской батареи.

Родился и вырос Андрей Ильченко в Городищенском районе, в поселке Новый Рогачик. Дома у героя осталась мама и девушка - свадьбу влюблённые сыграть так и не успели.

- Помогал всегда. Всем помогал. Я одна живу, поэтому он всегда приезжал, всегда помогал. Всегда бегал, у нас свой дом, по двору всегда все делал: "мамулечка, мамулечка". Гордость, конечно, за сына гордость. Он поступил правильно - рассказала про сына мать героя Елена Ильченко.

Редакция «Блокнот Волгограда» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

https://bloknot-volgograd.ru/news/na-ukraine-pogib-gvardii-s...



Под Волгоградом проводили в последний путь погибшего на Украине десантника Игоря Лысенко. Информацию об этом журналисту V1.RU официально подтвердила председатель совета депутатов Червленского сельского поселения Наталья Камко.

Игорь Лысенко родился и вырос в Ростовской области.

— Он всю жизнь был контрактником, — сообщила Наталья Камко. — Он в Сирии был. Пришел из Сирии, поехал на Украину.

Жена военнослужащего работает учительницей физкультуры в селе Червленое. Пара растила троих детей.

— В сельском клубе мы с ним попрощались, потом его повезли в церковь отпевать, — добавила Наталья Камко. — В ДК решили прощаться, потому что это центр села. А родня его на краю живет. Тут всё Червленое пришло, машину негде поставить было.

По информации председателя совета депутатов Червленского сельского поселения, посмертно сержанта Игоря Лысенко представили к ордену Мужества.

https://v1.ru/text/gorod/2022/10/23/71758907/

Дмитрий Алексеевич Силаев родился в 16 декабря 1996 года в с.Рыболово Раменского района. С 2004 по 2013 год учился в Рыболовской средней школе. Педагоги о нем отзывались как о добросовестном, старательном и отзывчивом ученике. Он был активным участником военно-патриотического движения и различных спортивных мероприятий.

После окончания школы Дмитрий поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф.Маргелова.

Погиб при исполнении воинского долга 1 марта 2022 года во время участия в специальной военной операции на территории Украины. Награжден орденом Мужества посмертно.

С военными почестями похоронен на кладбище в с.Рыболово.

Новому Раменскому радио стало известно, что в конце августа в администрацию Раменского городского округа поступило ходатайство от Рыболовской школы, подкрепленное ходатайством семьи погибшего об установке мемориальной доски на учреждении, где учился участник спецоперации.

«На доме, где он проживал и вырос, уже расположена мемориальная доска. Ее сделали силами семьи. Я думаю, что будет правильно, если на образовательном учреждении, где учился Дмитрий Силаев, также появится памятная доска», — подчеркнула Ольга Егорова.

Она добавила, что наш земляк был одним из первых, кто принял участие в специальной военной операции на территории Украины. https://raminfo.ru/pamyatnuju-dosku-otkrojut-pogibshemu-ucha...

14 сентября на территории Рыболовской средней школы, где учился Дмитрий, собрались учителя, дети и представители администрации. Дмитрий Силаев был командиром разведвзвода парашютно-десантного батальона 56-го гвардейского десантно-штурмового ордена Отечественной войны полка. Дмитрий Силаев посмертно награжден Орденом Мужества.

https://w ww.youtube.com/watch?v=nGwh2Ax73TE

Художник 2-й раз посвятил работу этому герою, но уже по просьбе. А первая работа вот тут: https://zhiznteatr.mirtesen.ru/blog/43023325736/Zamechatelny...

Об этом нашем герое ничего не могу сказать, кроме найденной записи о награждении. Видимо находится в зоне СВО.

http://baikal-news.net/society/2023/01/11/139581.html

Представляю еще 2 портрета. Но о героях я ничего не нашла и от этого становиться горько. Почему так? Почему молчат? Они достойны памяти. О них должны знать. Но как? У кого узнать?

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