Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.47

Старший лейтенант Михайлов Евгений Валерьевич, командир десантно-штурмовой роты десантно-штурмового батальона 234 гвардейского десантно-штурмового полка 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии, с 8 апреля 2022 года принимал участие в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
2 августа старший лейтенант Михайлов Евгений Валерьевич действовал с подразделением на организованных им оборонительных рубежах вблизи населенного пункта Андреевка. По разветданным противник готовил масштабное наступление широким фронтом с целью форсирования в нескольких местах реки Ингулец и дальнейшего прорыва к населенному пункту Новая Каховка. На рассвете противник перешел в наступление.
Вступив в неравный бой с превосходящими силами, благодаря грамотной организации боя, подразделение старшего лейтенанта Михайлова Е.В. были отбиты 2 массированные атаки.
Умело руководя боем, Евгений, используя средства разведки и наблюдения, своевременно перегруппировал вверенные ему силы. При этом, сам всегда действовал на передовых рубежах боя, показывая личным примером подчиненным образец выдержки, самоотверженности и самообладания.
В этом бою старший лейтенант уничтожил один из танков, вызвав у танка детонацию боекомплекта. После этого противник отступил. Расчет старшего лейтенанта Михайлова Е.В. оказался верным. Однако во время движения по направлению к укрытию, вблизи Евгения разорвалась мина, в результате чего он получил многочисленные осколочные ранения, от которых скончался на месте боя.
Грамотная оборона, организованная подразделением старшего лейтенанта Михайлова Е.В., позволила отвлечь силы противника, ослабив при этом фланги наступающей группировки, что позволило бросить в них ударные штурмовые подразделения собственных сил, которые окружили вражескую группировку численностью 600 человек личного состава.
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, старший лейтенант Михайлов Евгений Валерьевич представлен к награждению Орденом за заслуги перед Отечеством IV степени с мечами
Мама: Жизнь потеряла какой либо смысл... Последний раз он мне сказал: мам у тебя есть внук... Как будто знал, что не вернётся.Когда Женя поступил в училище, мы шли с ним по улице Рязани... Нам встретились 2 бабушки... Посмотрели на нас и сказали... - мальчик, ты будешь генералом... Я так в это поверила... Это было как предсказание.. Но оно не сбылось...
Из-за этой проклятой войны...
Мой сынок погиб..
Погиб спасая ребят...Женя рос без отца..И я всегда просила Бога.... Просила о том, чтобы не оставил Олега без папы...
Чтобы забрал меня если ему нужно, но...
Сначала он забрал моих родителей с разницей в 6 дней, а через год забрал единственного сына... Почему так не справедливо...Памяти командира роты Евгения Михайлова в Беляевском районе открыли мемориальную доску Сегодня Беляевке открыли мемориальную доску нашему земляку, погибшему в ходе спецоперации в Донбассе. Перед входом в Беляевскую среднюю школу установили мемориальную доску.На церемонии присутствовали родственники, глава района А. Федотов, представители администрации района, организаций райцентра, школьники, педагоги, односельчане. Участники мероприятия почтили светлую память земляка минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске. Михайлов Евгений Валерьевич мужественно выполнял военный долг. Ему было всего 29 лет. У Евгения остались мама, супруга и сын.С 8 апреля 2022 года старший лейтенант Михайлов Евгений Валерьевич, командир десантно-штурмовой роты десантно-штурмового батальона 234 гвардейского десантно-штурмового полка 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии принял участие в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Евгений принимал непосредственное участие в боевых действиях. Командование неоднократно отмечало своевременные, обдуманные, четкие и решительные действия командира штурмовой роты Евгений Михайлова. В одном из боев Евгений был ранен. После лечения в госпитале вернулся на передовую. Летом 2022 года был награжден боевыми медалями за проявленные при выполнении задач в боевых условиях. 2 августа, выполняя воинский долг в ходе специальной военной операции на территории Украины, наш земляк погиб.
Из описания подвига: 2 августа старший лейтенант Михайлов Евгений Валерьевич действовал с подразделением на организованных им оборонительных рубежах вблизи населенного пункта Андреевка. По разведданным противник готовил масштабное наступление широким фронтом с целью форсирования в нескольких местах реки Ингулец и дальнейшего прорыва к населенному пункту Новая Каховка. На рассвете, после артиллерийского обстрела, противник перешел в наступление, но не широким фронтом, а в нескольких ключевых точках. Одной из таких точек стали позиции подразделения, которым командовал старший лейтенант Евгений Михайлов. Вступив в неравный бой с превосходящими силами противника подразделение старшего лейтенанта Михайлова, благодаря грамотной организации боя, отбило 2 массированные атаки. Умело руководя боем, используя средства разведки и наблюдения, Евгений своевременно перегруппировал вверенные ему силы. При этом, сам всегда действовал на передовых рубежах боя, являясь для подчиненных образцом выдержки, самоотверженности и самообладания. В этом бою старший лейтенант Михайлов уничтожил один из танков, спровоцировав детонацию боекомплекта. После этого противник отступил. Расчет командира оказался верным. Однако во время движения по направлению к укрытию, вблизи Евгения разорвалась мина, в результате чего он получил многочисленные осколочные ранения, от которых скончался на месте боя. Грамотная оборона, организованная подразделением старшего лейтенанта Михайлова Е.В., отвлекла силы противника и ослабила при этом фланги наступающей группировки, что позволило бросить на них ударные штурмовые подразделения российских сил, которые окружили вражескую группировку численностью около 600 человек личного состава.
https://vestniktruda.ru/2022/11/18/strong-pamyati-komandira-roty-evgeniya-mihajlova-v-belyaevskom-rajone-otkryli-memorialnuyu-dosku-strong/
А этот текст МАМА писала сама. Парта Героя – ученическая парта с размещенной на ней информацией о заслуженном человеке, герое, имеющем непосредственное отношение к школе и вошедшем в историю отечества или являющимся героем нашего времени, его фотографией, биографией, героическим путем.В нашей школе это парта в честь Михайлова Евгения. Право сидеть за такой партой получают ученики, имеющие успехи в учебе, принимающие активное участие в жизни школы, района. Уважительное отношение к истории Отечества, героическому прошлому, память о соотечественниках, отдавших жизнь во имя мирного будущего страны, — основа патриотического воспитания молодежи. Акция «Парта героя», поддержанная школьным сообществом и Всероссийской политической партией «Единая Россия», уже стала акцией общегосударственного масштаба. В нашей школе «Парта Героя» была установлена 9 декабря, в День Героев Отечества. Выполнена она была силами учеников и педагогов. А сейчас, благодаря администрации Беляевского сельского совета и лично Елешева М.Х. парта выполнена при помощи профессионалов.Парта Героя – ученическая парта с размещенной на ней информацией о заслуженном человеке, герое, имеющем непосредственное отношение к школе и вошедшем в историю отечества или являющимся героем нашего времени, его фотографией, биографией, героическим путем. В нашей школе это парта в честь Михайлова Евгения. Право сидеть за такой партой получают ученики, имеющие успехи в учебе, принимающие активное участие в жизни школы, района. Уважительное отношение к истории Отечества, героическому прошлому, память о соотечественниках, отдавших жизнь во имя мирного будущего страны, — основа патриотического воспитания молодежи. Акция «Парта героя», поддержанная школьным сообществом и Всероссийской политической партией «Единая Россия», уже стала акцией общегосударственного масштаба. В нашей школе «Парта Героя» была установлена 9 декабря, в День Героев Отечества. Выполнена она была силами учеников и педагогов. А сейчас, благодаря администрации Беляевского сельского совета и лично Елешева М.Х. парта выполнена при помощи профессионалов.
Текст был написан для ресурса
Беляевская-Сош Село-Беляевка-Оренбургской-Облас
Воспоминания друзей.
Пересланные сообщения. Денис. 23 янв в 9:21Женя очень добрый! Он много никогда не любил разговаривать, не заводил пустые разговоры, никого никогда не называл плохими словами и ни на кого не обижался!
Он очень терпеливый и сильный духом парень. Он знал чего он хочет и практически ни с кем не делился своими мыслями, а просто все доказывал на деле! То что по спорту он был лучший на нашем курсе, это неоспоримо! Он показывал сильные результаты и все понимали, что это за парень!
Однажды, наша учительница по математике, открыла учебный журнал и на весь класс громко сказала,- Михайлов заезда спорта!!! Я это на всю жизнь запомнил!
Самое сильное качество, которое мы от него уняли-это терпение!! Он умел терпеть до последнего, какая бы ситуация не возникала! Он все преодолевал своим характером львиным!
А ему всего то 16-17 лет! Уже в это время дух воина был очевиден! К нему все относились как ко взрослому! Все понимали, что судьба у него будет военная и нелегкая! Он всегда старался помочь товарищам, не отказывал, и это выражалось во всем! Лично мне, по спорту помогал, лишний кружок просил пробежать со мной, отжимания поделать и тд.. Кому то с Немецким языком мне помнится! Он очень много думал о Российской армии и горел службой внутри, это было видно в его глазах! Это яркий пример настоящего, Русского и сильного офицера! Таких сейчас к сожалению мало… а все началось у него с детства…
Будем молиться за него сильно… он с нами…
Спасибо Вам за такого сына… пишу все своими словами! Ничего не выдумано и не преукрашено!
Пересланные сообщения. Роман. 24 янв в 1:45С Женей мы учились в кадетском корпусе, в одном взводе. Он всегда выделялся из всех ребят. Женя был очень открытым, активным , весёлым и готовым в любой ситуации подставить свое дружеское плечо.На него всегда можно было положиться и не важно, учеба это или что то другое.Ни одно спортивное или учебное мероприятие не проходило без его участия. Но самое главное,что его выделяло, это желание стать офицером, Женя готовился к поступлению в высшее военное училище все два года.Однажды разговаривая с ним, я спросил, Жень, а почему ты хочешь стать офицером? , на что он мне ответил, я хочу защищать родину. Не смотря на то, что тогда мы были, можно сказать, ещё дети, Женя ответил очень по взрослому , как настоящий мужчина. Ни у кого не было сомнений , что он станет лучшим в своей профессии. Спустя время мы не раз общались ,во время его учебы в военном училище, он рассказывал про свою службу, быт курсанта и было понятно, что при всех тяготах военной службы ,он остался таким же улыбчивым , добрым и открытым человеком.
Женя герой, герой для своих родных, для своих друзей, для своей страны, а быть героем, значить жить вечно!!! Он настоящий русский офицер, воин и мужчина с большой буквы.
Пересланные сообщения 29 янв в 20:54Миронов Вячеслав Федорович.
Мое знакомство с Женей произошло в 2012 году, когда мы находились на срочной службе по призыву в г. Ясном, в/ч 07393. Женя пришел в наш полк через 6 месяцев службы. Чтобы понять, насколько он стремился быть военным, расскажу один момент. В расположении казармы, наши кровати стояли рядом. После очередного "отбоя", я обратил внимание, что Женя всегда спит на спине, голова прямо, руки на животе. Я спросил его, почему он именно так засыпает. Женя ответил- это военная методика, так быстрее уснешь и сон будет крепкий.... Уже тогда он болел службой и хотел по настоящему защищать Родину. Женя всегда был спокойный, сдержанный, не многословный. Если для других ребят служба в армии была испытанием и все скорее хотели вернуться домой, чувствовалось, что для Жени это просто ступень, которую нужно перешагнуть. Он всегда выглядел достойней офицеров части. Был смелый и рассудительный.
В 2013 году Евгений поступил, а в 2018 закончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. В 2018 году по окончании высшего учебного заведения в звании лейтенанта был распределен в г. Псков в 76-ю дивизию.В 2021 году Евгению было присвоено звание – гвардии старший лейтенант. С 2018 года Михайлов Евгений Валерьевич занимал должность командира десантно-штурмового взвода, а затем командира десантно-штурмовой роты десантно-штурмового батальона 234 гвардейского гвардейского десантно-штурмового полка 76 гвардейской десантной штурмовой дивизии.С 8 апреля 2022 года принимал участие в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. За время военной службы Михайлов Евгений Валерьевич был удостоен государственных наград: Медаль «За воинскую доблесть 2 степени»; Медаль «За боевое отличие».
2 августа 2022 года старший лейтенант Михайлов Евгений Валерьевич погиб при выполнении боевой задачи в рамках специальной военной операции на Украине, вблизи населенного пункта Андреевка.
В неравном бою с превосходящими силами противника были отбиты две массированные атаки, и в дальнейшем окружена группировка противника общей численностью до 600 человек личного состава. В тот день, 2 августа 2022 года – в День ВДВ старший лейтенант Михайлов Е.В. постоянно действовал на передовых рубежах боя, показывая личным примером образец выдержки, самоотверженности и самообладания. Награжден О́рденом «За заслу́ги пе́ред Оте́чеством» 4 степени с мечами посмертно.
27 февраля в ходе спецоперации на Украине погиб староосколец Константин Божко. Сообщение появилось в сообществе «Ок! Старый Оскол». Простились с героем 20 июня 2022 года.
Паблик Старого Оскола в социальных сетях опубликовал информацию о жителе города, погибшем в спецоперации. Это еще один белгородец, который героически погиб, защищая Россию.
Житель Белгородской области Божко Константин Александрович присутствовал в спецоперации с первых дней и погиб практически сразу же, 27 февраля. В настоящее время тело уже привезли в Старый Оскол. На 20 июня назначена процедура прощания.
Примите самые искренние соболезнования. Вечная память герою. Царствие небесное. Сердце рвётся от таких новостей, - писали белгородцы в комментариях.
https://gudvill.com/belgorod/eshhe-odin-belgorodets-pogib-v-...
В Старом Осколе и Строителе открыли после ремонта залы бокса
В Старом Осколе зал бокса носит имя кавалера Ордена Мужества Константина Божко, в Строителе – кавалера Ордена Мужества Дмитрия Пашкова. Бойцы погибли при выполнении служебного долга в ходе специальной военной операции. Память о героях увековечена, их служение Родине стало примером мужества для молодых спортсменов.
https://xn--80abjd4ah2c.xn--p1ai/news/detail.php?ID=85166
К сожалению, больше ничего не нашла.
О Герое Глебове Александре нашлась только небольшая заметка об установлении на школе мемориальной таблички.Источник фото: личный архив Сергея Гнездилова в vk.comНа фасаде Фатежской средней общеобразовательной школы №2 теперь можно увидеть памятную табличку, посвящённую офицеру ВДВ Александру Глебову.
Торжественная церемония открытия мемориальной доски прошла в минувшую пятницу, 16 сентября. Портрет Александра Глебова разместили рядом с мемориальной доской Героя Советского Союза Петра Локтионова.
О гибели Александра Глебова рассказал 29 апреля 2022 года глава Фатежского района Сергей Гнездилов. Он сообщил, что офицер ВДВ погиб при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Донбассе, а за проявленные храбрость и героизм Александр награжден Орденом Мужества и региональным Знаком «За верность долгу и мужество» посмертно.
- На здании Фатежской средней общеобразовательной школы №2, где учился Александр, установлена мемориальная доска, имя Героя присвоено школьному отряду юнармейцев, - рассказал 16 сентября 2022 года Сергей Гнездилов на своей странице в Соцсети.
Александр Глебов после срочной службы заключил контракт и поступил в Рязанское высшее военное училище ВДВ и успешно его окончил. У него остались мама и жена.
https://kursk.bezformata.com/listnews/oblasti-poyavilas-memo...
Добрынин Константин Владимирович-заместитель командира взвода, гвардии старший сержант контрактной службы.
Родился 11.05.1987 года на территории Новониколаевского района Волгоградской области.
После окончания средней школы был призван в ряды Вооруженных Сил РФ и направлен в Воздушно-десантные войска.
Окончил учебное подразделение ВДВ, с присвоением воинского звания «младший сержант», а позднее заключил контракт с Министерством обороны РФ. Около 15 лет прослужил в Костроме.
В составе парашютно-десантного батальона 331-го гвардейского Краснознамённого парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии участвовал в специальной военной операции на территории Украины.
Погиб при выполнении боевой задачи 08.03.2022 года.
20 марта 2022 года похоронен на «Аллее Славы» Костромского кладбища.
14 октября 2022 года в Дуплятской средней школе состоялся митинг, посвященный открытию мемориальной доски выпускнику школы Добрынину Константину Владимировичу.
https://37kp.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D...
Узнавшие о подвиге военнослужащего 331 полка ВДВ Константина Добрынина костромичи просят присвоить ему звание Героя России посмертно.
Добрынин Константин Владимирович стал одним из первых костромичей, погибших на Украине в марте 2022 года, похоронен на костромском кладбище на Аллее Славы. Проститься с ним и еще четырьмя защитниками Родины в тот день пришли сотни людей, многие из которых даже не знали погибших лично, но искренне сопереживали происходящему. Имя героя также занесено на Плиту Памяти на центральной аллее кладбища.
Впоследствии стало известно, что наш десантник не просто погиб от вражеской пули, но совершил настоящий подвиг, осуществляя спасение раненых товарищей. О том, что на самом деле произошло, рассказали его боевые товарищи.
«Был такой момент, когда мы штурмовали посёлок, но при этом нам нельзя было использовать тяжелое вооружение, потому что в посёлке находились мирные жители. Да и сами из гуманных соображений не могли. Мы работали пешком в дозорах и вели за собой группы отрядов, и Костя тоже шёл с нами…
Левый фланг и правый попали под обстрел, а наш центральный дошёл до конца посёлка, и только потом мы поняли, что нас просто пропустили… это была ловушка… По нам начали работать снайперы, завязался бой, который мы приняли. Но тут подключилась минометная артиллерия. Они уже не жалели ни нас, ни мирных жителей, ни дома.
Пришлось отходить, вытаскивать 200-х 300-х (убитых и раненых — прим.). Но некоторых невозможно было вывезти, потому что все было под обстрелом. Пока мы решали с командирами, как вытащить ребят, Костя по связи сообщил:
«Парни, я еду за ребятами, я нашел «Соболь», я его завел. Ребята, не стреляйте, это я!»
По связи приняли, дали отмашку:
«Костя, давай, брат, работай».
И Константин проехал на машине, собрал раненых и загрузил в машину. Очень четко сработал! Потом мы решили встать у одного из домов, по которому уже отработал снаряд. И Костя встал с ребятами из параллельной группы. Они были на передней стороне, и туда прилетел снаряд. Разрыв был очень сильным, Костю осколком ранило в ногу.
Когда ему оказывали первую помощь, он был без сознания. Его погрузили в тележку и увезли. А ночью, когда бы уже вернулись с задания, узнали, что Костя умер…
Оказалось, что сильно была повреждена артерия, и его не успели довезти до медсанчасти».
Бойцы, которых спас Константин Добрынин, были благополучно доставлены в госпиталь. А у погибшего героя дома осталась мама (которая до сих пор не верит в произошедшее и ждёт его домой), жена и полугодовалый сын…
Спустя полгода, родные Константина Добрынина все еще не могут оправиться от потери близкого человека. За это время они познакомились со многими бывшими сослуживцами погибшего десантника, получили огромное количество сообщений от людей, в сердцах которых Костя оставил самые теплые воспоминания. Все, кто его знал, говорили, что он являлся настоящим образцом мужества и чести, никогда не оставлял в беде и просто был прекрасным, добрым человеком. В полку ребята между собой его так и называли — Добрый.
О Косте писали в СМИ — одна женщина рассказывала, как он помог ей в трудную минуту, хотя они даже не были знакомы — просто проходил мимо и не смог не остановиться, видя чужую беду.
Познакомилась я с ним в очень сложный период своей жизни. Приехала в Кострому по своим делам, а у меня вещи украли и деньги. Сижу, плачу. Подходит молодой человек, спрашивает:
«Чего ревёшь?»
Молчу.
«Чего ревешь, спрашиваю?»
Я рассказала, что со мной случилось. Он, не раздумывая, помог мне с деньгами, очень тогда выручил. Познакомились. Подружились не только с ним, но и с его женой. Он в 331 Костромском десантном полку служил. В апреле смотрю сводки в интернете и вдруг его фото вижу, черно-белое. У меня даже телефон из рук выпал, скол остался. Вот такие открытые, порядочные ребята сейчас защищают нас там, на Украине. Они — наша сила и мощь государства. Я спросила разрешения у его жены и 9 Мая с его портретом прошла в Шарье в «Бессмертном полку», — рассказала жительница области корреспонденту издания «Ветлужский край».
И кажется действительно несправедливым, что подвиг этого прекрасного человека, бойца, спасшего товарищей ценой собственной жизни, остался незамеченным.
Сестра погибшего десантника хочет добиться того, чтобы Константину Добрынину присвоили звание Героя России. Посмертно.
Согласно Положения о звании Героя Российской Федерации, оно присваивается за заслуги перед государством и народом, связанные с свершением геройского подвига. И сохраненная, несмотря на сложную обстановку и обстрелы, жизнь боевых товарищей — это ли не геройский поступок?
Многие люди, узнав об этом, поддержали инициативу. Откликнулись и те, кто был знаком с Константином лично, и те, кто просто узнал о подвиге из СМИ и соцсетей.
«Не знаем, как выразить чувства гордости за Брата, они бесконечны. Низкий поклон и благодарность маме за сына, за нашу гордость и пример многим», — пишут сослуживцы Добрынина.
«Гордость за пацанов. Вечная память героям! Уважение и благодарность родителям за таких парней, горжусь что живу с такими в одной стране».
«Спасибо Косте, за спасенные жизни!»
«Не один раз уже читаю про Костю, его подвиг! К награде!» —поддерживают костромичи.
На данный момент родственники погибшего составляют обращения к официальным лицам с просьбой о заслуженной награде для героя. Петиция, размещенная на одной из общественных платформ, в первые же сутки набрала более 1000 голосов. Но, как сообщила сестра Константина Добрынина, обращение к руководству страны на государственном портале «Российская Общественная Инициатива» пока еще находится на рассмотрении и не опубликовано. Как только это произойдет, все желающие смогут поддержать прошение и помочь установлению справедливости.
Первоначально я создала петицию на одной популярной платформе, ее разместили в соцсетях. Откликнулось множество людей. Но потом мне пояснили, что наше правительство не рассматривает такие обращения нигде, кроме РОИ — по этому поводу есть официальный ответ Дмитрия Сергеевича Пескова, пресс-секретаря нашего президента. Поэтому мной была создана новая петиция на государственном портале. Правда, сроки рассмотрения для публикации там относительно большие, до 2х месяцев. Как только опубликуют (а мы на это очень надеемся), все неравнодушные смогут снова ее подписать. И я заранее благодарю каждого, кто принимает в этом участие. Это действительно очень важно, — рассказала Галина Добрынина.
https://k1news.ru/news/bez-rubriki/kostromichi-prosyat-prisv...
Кулатов Иван, 04.09.92 г.р.
Героически погиб в начале СВО — 26.02.22 г.
Ефрейтор ВДВ разведрота
247 ДШП Ставрополь.
Вечная Память Герою! Вечная Слава!
Приносим наши глубокие соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами.
https://zpobeda.ru/kulatov-ivan/
И это все, что мне удалось найти.
Выполняя воинский долг, при специальной военной операции в Украине 27 апреля 2022г. погиб уроженец Самойловского района Саратовской области - ЕРЕШКИН Андрей 17.11.1990 г. р. После обучения в г. Саратов- Андрей проходил срочную службу. После, решил связать свою судьбу с армией, и подписал контракт в Воздушно- десантных войсках г. Улан-Удэ.
У погибшего осталась супруга и маленькая дочь
https://timenote.info/lv/person/view?id=11708705&l=ru
Во время специальной военной операции на Украине погиб житель Самойловского района Саратовской области Андрей Ерешкин. Об этом вчера, 14 мая, сообщили на сайте администрации Самойловского района.
Соболезнования родственникам погибшего бойца выразил временно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Роман Бусаргин.
https://sarinform.ru/news/community/na-ukraine-pogib-saratov...
Такие же краткие надписи в пабликах "Взгляд-инфо" и "АИФ-Саратов". И это все.
Портал "Братство Героев Спецназа" отмечает:
Вчера сообщили очень грустные новость для меня !!!
Погибли мои братья,друзья,истинные товарищи по службе и просто хорошие мужики
Мне вас очень будет нахватать!
Хочу выразить глубокие соболезнования из родным и близким и всему руководящему составу!!!
Парни пали как истинные воины в бою, они истинные сыны нашей родины!!!
Вы пали героями!!!
Никогда не забуду ваших наставлений и помощи по службе!!!
Царство вам небесного!
Очень грустно терять таких отличных специалистов!
1. Зинцов Вячеслав Андреевич старший лейтенант
2. Горобец Виктор Владимирович младший сержант
3. Филатов Юрий Анатольевич старший сержант
https://vk.com/wall-104933948_92764
ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В СПЕЦ. ОПЕРАЦИИ
В Ставках погибли спецназовцы. Группа почти месяц корректировала на этом направлении огонь нашей артиллерии. Погибли парни в бою с превосходящими силами противника, в том числе иностранными ЧВК.
Мужчины сутки вели неравный бой в окружении. Не вышли...
Вообще вся работа этой группы спецназа была один огромный подвиг.
Парни были глазами нашей артиллерии. Корректируя огонь, они сорвали десяток наступлении ВСУ на этом направлении.
Филатов Юрий
Шорин Андрей
Зинцов Вячеслав
Горобец Виктор
Шигирданов Евгений
https://vk.com/wall-212657241_14105
27-летний десантник из Чувашии погиб во время спецоперации на УкраинеФото близких погибшего
Александр был старшим наводчиком
В ходе военной специальной операции на Украине погиб еще один десантник Чувашской Республики. Об этом в редакцию “Про Город” сообщили родственники погибшего.
27 февраля в бою на Украине, выполняя свой боевой долг, героически погиб 27-летний уроженец деревни Шурут-Нурусово Комсомольского района. Александр Кошкин служил по контракту в отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в должности старшего наводчика расчета минометного взвода минометной батареи.
“Саша был очень добрым человеком, всегда был готов прийти на помощь. Он не умел обижаться на людей, постоянно улыбался. Все, кто служил и работал с ним, знали его как порядочного и добросовестного сослуживца”, - рассказали близкие.
Александр посмертно награжден Орденом Мужества. Свои соболезнования выражают родственники и друзья погибшего.
https://pg21.ru/news/78622
В селе Шерауты поставили памятник солдату, погибшему в ходе спецоперации на Украинеcap.ru
Кто он и где служил
В Комсомольском районе появился памятник погибшему солдату. Он выполнял свой воинский долг, принимая участие в спецоперации на Украине. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Чувашии.
В селе Шерауты открыли памятник Александру Кошкину, который героически погиб в ходе спецоперации на Украине. Памятник был изготовлен силами родителей Фаины Николаевны и Сергея Петровича Кошкиных, а также родного дяди - Юрия Петровича Кошкина."Для военных людей понятия "патриотизм" и "воинский долг" неразрывно связаны. И поэтому солдаты остаются верны Родине даже в самые тяжелые минуты. Именно в таких деревнях вырастают настоящие мужчины, вырастают защитники нашего Отечества, благодаря которым мы сегодня ходим под голубым небом и ярким солнцем, склоняем головы перед мужеством и отвагой наших земляков. Их имена навсегда вписаны в историю Комсомольского района, а лучшая наша благодарность – помнить и бережно хранить самое великое, что у нас есть – память", – отметил глава администрации Комсомольского района Александр Осипов.Кошкин Александр Сергеевич родился 28.07.1995 года в селе Шерауты Комсомольского района. В 2003-2011 гг. учился в Шераутской средней школе. В школе был дисциплинрованным, аккуратным и исполнительным, любил спорт. Мечтал стать военным. После школы поступил в Чебоксарский машиностроительный техникум по специальности "Технология машиностроения".
30 июня 2016 года призван в ряды ВС РФ. служил в Ленинградской области старшим механиком водителем Т-72Б3. По окончании срочной службы в августе 2017 года поступил на военную службу по контракту в 31-ую отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду в должности старшего наводчика расчета минометного взвода минометной батареи.
26 февраля на Украине, выполняя свой боевой долг, героически погиб. Александр Кошкин служил по контракту в отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в должности старшего наводчика расчета минометного взвода минометной батареи. Награжден орденом Мужества посмертно.https://pg21.ru/news/81355
Состоялось открытие Парты Героя, носящее имя старшего наводчика расчета минометного взвода минометной батареи Кошкина Александра Сергеевича07 мая т.г. в МБОУ «Шераутская СОШ» состоялось открытие Парты Героя, носящее имя старшего наводчика расчета минометного взвода минометной батареи Кошкина Александра Сергеевича.
В патриотическом проекте приняли участие заместитель главы администрации - ио начальника отдела образования Юрий Митюков, глава Шераутского сельского поселения Сергей Маштанов, директор МБОУ «Шераутская СОШ» Николай Андреев, старший помощник военного комиссара Комсомольского и Яльчикского районов Чувашской Республики Герольд Серебров.
Кошкин Александр Сергеевич родился 28.07.1995 г. в с. Шерауты Комсомольского района.
В 2003 - 2011 гг. учился в Шераутской средней школе. В школе был дисциплинрованным, аккуратным и исполнительным, любил спорт. Мечтал стать военным. После школы поступил в Чебоксарский машиностроительный техникум по специальности "Технология машиностроения".
30 июня 2016 года призван в ряды ВС РФ. служил в Ленинградской области старшим механиком водителем Т-72Б3.
По окончании срочной службы в августе 2017 года поступил на военную службу по контракту в 31-ую отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду в должности старшего наводчика расчета минометного взвода минометной батареи.
26 февраля на Украине, выполняя свой боевой долг, героически погиб. Александр Кошкин служил по контракту в отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в должности старшего наводчика расчета минометного взвода минометной батареи.
Награжден Орденом Мужества посмертно.
https://komsomolskoe.bezformata.com/listnews/rascheta-minome...
Десантника из Ярославской области, который погиб во время спецоперации на Украине, 24 марта 2022 года похоронили вместе с сослуживцами
У Яноша Леонова остались жена и маленький сынВ Костроме прощались сразу с пятью военными. Фото: Мы из Костромы / Vk.com
В Костроме простились с российскими десантниками, которые погибли во время спецоперации на Украине. Среди них был и уроженец Рыбинска Янош Леонов. Ему был 31 год.
Янош был ефрейтором 331-го гвардейского парашютно-десантного полка, расположенного в Костроме. О его гибели 18 марта сообщила администрация Костромского института культуры и искусств, где Янош учился заочно.
https://76.ru/text/gorod/2022/03/19/70518680/
В рыбинской школе № 20, где учился Янош, ученики и учителя почтили его память: возле мемориальной доски, посвященной еще одному погибшему рыбинскому солдату, теперь стоит фотография Яноша. Ученики и педагоги принесли туда цветы.
— Школа помнит отзывчивого и активного, неравнодушного, спешащего прийти на помощь ученика. Янош всегда был опорой учителей и актива школы, — рассказали в рыбинской администрации.
У Яноша остались жена и сын-первоклассник. Супруга Яноша Татьяна написала на своей странице в соцсетях:
https://76.ru/text/gorod/2022/03/24/70529420/
Нашлась только такая информация в ВК у Злого Костромича
https://vk.com/wall-107813064_156738
Как сообщил областной военкомат, трое костромских солдат погибли на Украине при выполнении спецоперации.
Все костромские ребята проявили героизм и мужество. Один из них Махов Артём Олегович 1996 года, родился и вырос в селе Корцово Солигаличского района.https://k1news.ru/news/specoperacia-na-ukraine/troe-kostroms...
Сегодня наши солдаты и офицеры – на передовой – защищают мирных жителей Украины от нацистов.
В дни военной спецоперации на Украине погиб и 20-летний десантник Тимур Нуралиев, который прикрыл собой своего командира. У Тимура осталась беременная жена.
«Тимур был воспитанником Лицея казачества имени А.Ф.Дьякова поселка Иноземцево. Его любимым занятием был спорт, Тимур был одним из лучших боксеров Новотерской школы бокса. Все знали его, как удивительно отзывчивого, умного человека и неординарную личность. Молодой парень помогал многим людям, был ориентиром и поддержкой на жизненном пути для сверстников. Царствие небесное, нашему Герою, пусть земля ему будет пухом» – написал на своей странице в Инстаграмм–аккаунте мэр города Железноводска Евгений Бакулин.
Тимур родился 25 июля 2001 года в г. Минеральные Воды. Он представитель ногайского народа, проживающего в Ставропольском крае.
Рос добрым и смышленым мальчиком, с детства занимался спортивными единоборствами. Тимура выбрал большой спорт- он полюбил бокс, стал заниматься им под началом известного в регионе тренера Валерия Попова, достигнув впоследствии больших успехов.
Многократный победитель международных и общероссийских соревнований, он стал одним из лучших спортсменов Новотерской школы бокса. Благодаря своим личным качествам и спортивным достижениям, был капитаном Минераловодской команды бокса. Те, кто знал Тимура отмечают,что он обладал невероятной природной скромностью. Таким же врождённым у него было острое чувство справедливости. Близкие помнят, как он защищал младших в школе. Однажды спас от нападения девушку, от более взрослых, уже зрелых ребят, которые не давали ей прохода и явно хотели навредить. Драка не успела даже завязаться, как обидчики были повержены.
В 2017-м окончил Южно-Российский лицей казачества и народов Кавказа. Бокс не бросал, занимался в ДЮСШ пос. Новотерского. В 2018 году ему был присвоен спортивный разряд кандидата в мастера спорта по боксу.
В 2020-м он получил диплом юриста. Весной того же года был призван в Вооруженные силы РФ.
Так как его отец, Люмир Нуралиев был десантником, Тимур мечтал пойти по его стопам, для чего готовился именно к службе в ВДВ.
Его мечта сбылась, он поступил на службу в 247-ом гвардейский десантно-штурмовой полк, находящийся в Ставрополе, где после окончания срочной службы, по примеру друзей остался служить по контракту, уже в должности заместителя командира боевой машины десантно-штурмовой роты ВДВ. Когда началась специальная военная операция на Украине, подразделения их полка ВДВ в числе первых отправились туда.
Тимур Нуралиев героически погиб при выполнении операции в Херсонской области в городе Новая Каховка 26 февраля. Это был стратегический пункт для дальнейшего продвижения наших войск в юго-западном направлении. Рано утром, его группа вышла в разведку, где на пути их уже ждала засада. Завязался бой, но атаку удалось отбить. Следом завязался ещё один бой, где под вражеским огнем Тимур закрыл своим телом своего командира. К великому сожалению, в результате двух этих кровавых боев из группы никто не уцелел. Специалисты, восстановившие картину этих боев, отметили, что группа мужественно оборонялась, не давая подойти неприятелю, ход боя изменили только сработавшие снайперы со стороны противника.
Так погиб Нуралиев Тимур при выполнении воинского долга в ходе спецоперации по спасению жителей Донбасса, до последнего защищая своего командира.
За личный подвиг Тимур Нуралиев Указом Президента РФ посмертно награжден орденом Мужества.
За особые заслуги перед страной, его похоронили с воинскими почестями при участии почетного караула. Похоронили как героя, с тремя выстрелами в небо, под гимн Российской Федерации.
В районе Минеральных Вод много тех, кто лично знал Тимура. Гибель молодого человека стала для всех шоком, невосполнимой утратой. Ему было всего 20 лет. У бойца осталась беременная жена. В память о героически погибшем земляке в городе состоялся автопробег, к акции присоединились все желающие.
Радмир Нуралиев, родной брат погибшего бойца, опубликовал в соцсетях стихотворение, в котором отразил скорбь родных и друзей. В каждой строчке — боль по безвременной утрате близкого человека, гордость за проявленное мужество.
https://golosstepi.ru/news/54889/
«Наши активисты и молодежь, курсанты «Юнармии» подготовили фильм земляке, герое СВО Тимуре Нуралиеве. Он был добрым и отзывчивым человеком, хорошим спортсменом, который на ринге доказывал, что в округе живут выдающиеся спортсмены. Недавно в поселке Новотерском открыли мемориальную табличку в память о Тимуре Нуралиеве (фото самой мемориальной таблички я не нашла - прим.). Мы должны помнить и чтить каждого, кто встал на защиту нашей Родины, нашего государства и интересов. Мы будем помнить Тимура вечно», — рассказал глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко.
Михаил Сергеев
http://sk-news.ru
https://min-vodi.ru/news/media/2022/10/4/v-mineralnyih-vodah...
Сведений о молодом человеке крайне мало, но известно, что его тело уже предали земле: похороны состоялись в Новосибирске 14 апреля 2022 года. Об этом VN.ru сообщили в администрации Кировского района.
«Во время выполнения специальных операций на территории Украины погиб житель Кировского района города Новосибирска, военнослужащий Сухих Никита Максимович, 2000 года рождения», – говорится в официальном сообщении.
Администрация Кировского района выражает искренние слова соболезнования родным и близким Никиты.
«С 4 по 9 класс Никита учился в школе №91, – рассказали VN.ru в администрации. – Груз 200 встречали представители военкомата. Мы сейчас на связи с его родителями и оказываем им посильную помощь».
Представители учебного заведения отзываются о Никите как о хорошем и порядочном парне, они также искренне сочувствуют его семье.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обращался к главам администраций с просьбой проявлять заботу о близких родственниках погибших сибиряков.
«Просьба с ними держать связь, выяснять – какие вопросы у них имеются. Поддерживать их – у людей вопросы всякие возникают - у кого-то кредиты, у кого-то ипотека, где-то детей надо помочь устроить в школу. Мы все эти вопросы должны решать», – отметил Андрей Травников.
https://vn.ru/news-pogibshego-v-khode-spetsoperatsii-na-ukra...
Мемориальную доску в честь участника СВО Никиты Сухих открыли в школе №91. В 2016 году он окончил здесь девятый класс и поступил в колледж.
– С 7 лет Никита посещал секцию футбола, с 13 лет стал серьезно заниматься вольной борьбой, был неоднократным чемпионом города и области, выступал на первенстве России, – рассказала КП-Новосибирск директор школы Елена Новак.
В 2016 году Никита Сухих закончил девятый класс и поступил в колледж. В 2018 году его призвали в армию. Сначала парень служил в Юрге, а через полгода подписал контракт, присоединился к 24 бригаде спецназа в Шилово.
Позже пошёл в армию и остался служить по контракту в бригаде спецназа в Шилово.Весной Никита погиб, ему было 22 года. Новосибирец награждён орденом Мужества посмертно.
«Больно, больно, больно. В наше непростое время уходят парни. Как нам это всё пережить? Как нам жить дальше с этим? Очень сложно. Спасибо всем, что пришли, почтили память», — поблагодарила собравшихся на церемонию мама Никиты Анжелика Сухих.
Подробности — в сюжете «Новосибирских новостей»:
https://w ww.youtube.com/watch?v=cBHN2fO11r0
https://nsknews.info/materials/pamyatnuyu-dosku-geroyu-svo-n...
https://www.nsk.kp.ru/online/news/5057358/
В спецоперации на Украине погиб Александр Хахулин
В Балашовском районе Саратовской области 1 октября 2022 года простились с Александром Хахулиным, который героически погиб в ходе специальной военной операции.
Слова соболезнований родным и близким воина выразил глава муниципалитета Павел Петраков.
«Когда началась спецоперация, он четко решил, что хочет бороться с национализмом и фашизмом на Украине. До конца исполнив этот долг, Александр Сергеевич стал настоящим героем
Родителям и близким Александра Сергеевича я приношу глубочайшие соболезнования. Спасибо за воспитание настоящего патриота своей Родины. Вечная слава и светлая память герою», - написал он в соцсети.
https://sarnovosti.ru/news/v-spetsoperatsii-na-ukraine-pogib...
В ходе специальной военной операции на Украине погиб Хахулин Александр Сергеевич
Губернатор региона Роман Бусаргин выразил соболезнования родным и близким:
«Во время исполнения воинского долга погиб наш земляк. Он настоящий герой, который навсегда останется для нас примером мужества и отваги. Глубокие соболезнования родным и близким».Соболезнования родным также выразил глава Балашовского района Павел Петраков:
«Когда началась спецоперация, Александр Сергеевич четко решил, что хочет бороться с национализмом и фашизмом на Украине. До конца исполнив этот долг, он стал настоящим героем.
Родителям и близким Александра Сергеевича я приношу глубочайшие соболезнования. Спасибо за воспитание настоящего патриота своей Родины. Вечная слава и светлая память герою».http://baladmin.ru/news/23983/
К сожалению, есть портреты героев, о которых я ничего не могу найти.Это Добромыслов Павел Владимирович
Зубков Андрей Владимирович
Лимонов Александр Витальевич
В конце этого материала хочу познакомить с фото, которые прислала МАМА Героя.
Открытие парты Героя Тарасова Анатолия.18.05. состоялась открытие выставки: " Жены и матери героев". Парта Героя Тарасова Анатолия.На фото директор школы и классный руководитель. Мама Героя сидит посередине. Это ссылка на видео в ВК: https://vk.com/im?sel=518997427&z=video-207889979_456239...
И на этом на сегодня всё.
Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок
Свежие комментарии