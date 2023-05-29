Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.47

Старший лейтенант Михайлов Евгений Валерьевич, командир десантно-штурмовой роты десантно-штурмового батальона 234 гвардейского десантно-штурмового полка 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии, с 8 апреля 2022 года принимал участие в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

2 августа старший лейтенант Михайлов Евгений Валерьевич действовал с подразделением на организованных им оборонительных рубежах вблизи населенного пункта Андреевка. По разветданным противник готовил масштабное наступление широким фронтом с целью форсирования в нескольких местах реки Ингулец и дальнейшего прорыва к населенному пункту Новая Каховка. На рассвете противник перешел в наступление.

Вступив в неравный бой с превосходящими силами, благодаря грамотной организации боя, подразделение старшего лейтенанта Михайлова Е.В. были отбиты 2 массированные атаки.

Умело руководя боем, Евгений, используя средства разведки и наблюдения, своевременно перегруппировал вверенные ему силы. При этом, сам всегда действовал на передовых рубежах боя, показывая личным примером подчиненным образец выдержки, самоотверженности и самообладания.

В этом бою старший лейтенант уничтожил один из танков, вызвав у танка детонацию боекомплекта. После этого противник отступил. Расчет старшего лейтенанта Михайлова Е.В. оказался верным. Однако во время движения по направлению к укрытию, вблизи Евгения разорвалась мина, в результате чего он получил многочисленные осколочные ранения, от которых скончался на месте боя.

Грамотная оборона, организованная подразделением старшего лейтенанта Михайлова Е.В., позволила отвлечь силы противника, ослабив при этом фланги наступающей группировки, что позволило бросить в них ударные штурмовые подразделения собственных сил, которые окружили вражескую группировку численностью 600 человек личного состава.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, старший лейтенант Михайлов Евгений Валерьевич представлен к награждению Орденом за заслуги перед Отечеством IV степени с мечами

Мама: Жизнь потеряла какой либо смысл... Последний раз он мне сказал: мам у тебя есть внук... Как будто знал, что не вернётся. Когда Женя поступил в училище, мы шли с ним по улице Рязани... Нам встретились 2 бабушки... Посмотрели на нас и сказали... - мальчик, ты будешь генералом... Я так в это поверила... Это было как предсказание.. Но оно не сбылось...

Из-за этой проклятой войны...

Мой сынок погиб..

Погиб спасая ребят... Женя рос без отца.. И я всегда просила Бога.... Просила о том, чтобы не оставил Олега без папы...

Чтобы забрал меня если ему нужно, но...

Сначала он забрал моих родителей с разницей в 6 дней, а через год забрал единственного сына... Почему так не справедливо... Памяти командира роты Евгения Михайлова в Беляевском районе открыли мемориальную доску Сегодня Беляевке открыли мемориальную доску нашему земляку, погибшему в ходе спецоперации в Донбассе. Перед входом в Беляевскую среднюю школу установили мемориальную доску. На церемонии присутствовали родственники, глава района А. Федотов, представители администрации района, организаций райцентра, школьники, педагоги, односельчане. Участники мероприятия почтили светлую память земляка минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске. Михайлов Евгений Валерьевич мужественно выполнял военный долг. Ему было всего 29 лет. У Евгения остались мама, супруга и сын. С 8 апреля 2022 года старший лейтенант Михайлов Евгений Валерьевич, командир десантно-штурмовой роты десантно-штурмового батальона 234 гвардейского десантно-штурмового полка 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии принял участие в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Евгений принимал непосредственное участие в боевых действиях. Командование неоднократно отмечало своевременные, обдуманные, четкие и решительные действия командира штурмовой роты Евгений Михайлова. В одном из боев Евгений был ранен. После лечения в госпитале вернулся на передовую. Летом 2022 года был награжден боевыми медалями за проявленные при выполнении задач в боевых условиях. 2 августа, выполняя воинский долг в ходе специальной военной операции на территории Украины, наш земляк погиб.

Из описания подвига: 2 августа старший лейтенант Михайлов Евгений Валерьевич действовал с подразделением на организованных им оборонительных рубежах вблизи населенного пункта Андреевка. По разведданным противник готовил масштабное наступление широким фронтом с целью форсирования в нескольких местах реки Ингулец и дальнейшего прорыва к населенному пункту Новая Каховка. На рассвете, после артиллерийского обстрела, противник перешел в наступление, но не широким фронтом, а в нескольких ключевых точках. Одной из таких точек стали позиции подразделения, которым командовал старший лейтенант Евгений Михайлов. Вступив в неравный бой с превосходящими силами противника подразделение старшего лейтенанта Михайлова, благодаря грамотной организации боя, отбило 2 массированные атаки. Умело руководя боем, используя средства разведки и наблюдения, Евгений своевременно перегруппировал вверенные ему силы. При этом, сам всегда действовал на передовых рубежах боя, являясь для подчиненных образцом выдержки, самоотверженности и самообладания. В этом бою старший лейтенант Михайлов уничтожил один из танков, спровоцировав детонацию боекомплекта. После этого противник отступил. Расчет командира оказался верным. Однако во время движения по направлению к укрытию, вблизи Евгения разорвалась мина, в результате чего он получил многочисленные осколочные ранения, от которых скончался на месте боя. Грамотная оборона, организованная подразделением старшего лейтенанта Михайлова Е.В., отвлекла силы противника и ослабила при этом фланги наступающей группировки, что позволило бросить на них ударные штурмовые подразделения российских сил, которые окружили вражескую группировку численностью около 600 человек личного состава.

https://vestniktruda.ru/2022/11/18/strong-pamyati-komandira-roty-evgeniya-mihajlova-v-belyaevskom-rajone-otkryli-memorialnuyu-dosku-strong/

А этот текст МАМА писала сама. Парта Героя – ученическая парта с размещенной на ней информацией о заслуженном человеке, герое, имеющем непосредственное отношение к школе и вошедшем в историю отечества или являющимся героем нашего времени, его фотографией, биографией, героическим путем. В нашей школе это парта в честь Михайлова Евгения. Право сидеть за такой партой получают ученики, имеющие успехи в учебе, принимающие активное участие в жизни школы, района. Уважительное отношение к истории Отечества, героическому прошлому, память о соотечественниках, отдавших жизнь во имя мирного будущего страны, — основа патриотического воспитания молодежи. Акция «Парта героя», поддержанная школьным сообществом и Всероссийской политической партией «Единая Россия», уже стала акцией общегосударственного масштаба. В нашей школе «Парта Героя» была установлена 9 декабря, в День Героев Отечества. Выполнена она была силами учеников и педагогов. А сейчас, благодаря администрации Беляевского сельского совета и лично Елешева М.Х. парта выполнена при помощи профессионалов. Парта Героя – ученическая парта с размещенной на ней информацией о заслуженном человеке, герое, имеющем непосредственное отношение к школе и вошедшем в историю отечества или являющимся героем нашего времени, его фотографией, биографией, героическим путем. В нашей школе это парта в честь Михайлова Евгения. Право сидеть за такой партой получают ученики, имеющие успехи в учебе, принимающие активное участие в жизни школы, района. Уважительное отношение к истории Отечества, героическому прошлому, память о соотечественниках, отдавших жизнь во имя мирного будущего страны, — основа патриотического воспитания молодежи. Акция «Парта героя», поддержанная школьным сообществом и Всероссийской политической партией «Единая Россия», уже стала акцией общегосударственного масштаба. В нашей школе «Парта Героя» была установлена 9 декабря, в День Героев Отечества. Выполнена она была силами учеников и педагогов. А сейчас, благодаря администрации Беляевского сельского совета и лично Елешева М.Х. парта выполнена при помощи профессионалов.

Текст был написан для ресурса

Беляевская-Сош Село-Беляевка-Оренбургской-Облас

Воспоминания друзей.

Пересланные сообщения. Денис. 23 янв в 9:21 Женя очень добрый! Он много никогда не любил разговаривать, не заводил пустые разговоры, никого никогда не называл плохими словами и ни на кого не обижался!

Он очень терпеливый и сильный духом парень. Он знал чего он хочет и практически ни с кем не делился своими мыслями, а просто все доказывал на деле! То что по спорту он был лучший на нашем курсе, это неоспоримо! Он показывал сильные результаты и все понимали, что это за парень!

Однажды, наша учительница по математике, открыла учебный журнал и на весь класс громко сказала,- Михайлов заезда спорта!!! Я это на всю жизнь запомнил!

Самое сильное качество, которое мы от него уняли-это терпение!! Он умел терпеть до последнего, какая бы ситуация не возникала! Он все преодолевал своим характером львиным!

А ему всего то 16-17 лет! Уже в это время дух воина был очевиден! К нему все относились как ко взрослому! Все понимали, что судьба у него будет военная и нелегкая! Он всегда старался помочь товарищам, не отказывал, и это выражалось во всем! Лично мне, по спорту помогал, лишний кружок просил пробежать со мной, отжимания поделать и тд.. Кому то с Немецким языком мне помнится! Он очень много думал о Российской армии и горел службой внутри, это было видно в его глазах! Это яркий пример настоящего, Русского и сильного офицера! Таких сейчас к сожалению мало… а все началось у него с детства…

Будем молиться за него сильно… он с нами…

Спасибо Вам за такого сына… пишу все своими словами! Ничего не выдумано и не преукрашено!

Пересланные сообщения. Роман. 24 янв в 1:45 С Женей мы учились в кадетском корпусе, в одном взводе. Он всегда выделялся из всех ребят. Женя был очень открытым, активным , весёлым и готовым в любой ситуации подставить свое дружеское плечо.На него всегда можно было положиться и не важно, учеба это или что то другое.Ни одно спортивное или учебное мероприятие не проходило без его участия. Но самое главное,что его выделяло, это желание стать офицером, Женя готовился к поступлению в высшее военное училище все два года.Однажды разговаривая с ним, я спросил, Жень, а почему ты хочешь стать офицером? , на что он мне ответил, я хочу защищать родину. Не смотря на то, что тогда мы были, можно сказать, ещё дети, Женя ответил очень по взрослому , как настоящий мужчина. Ни у кого не было сомнений , что он станет лучшим в своей профессии. Спустя время мы не раз общались ,во время его учебы в военном училище, он рассказывал про свою службу, быт курсанта и было понятно, что при всех тяготах военной службы ,он остался таким же улыбчивым , добрым и открытым человеком.

Женя герой, герой для своих родных, для своих друзей, для своей страны, а быть героем, значить жить вечно!!! Он настоящий русский офицер, воин и мужчина с большой буквы.

Пересланные сообщения 29 янв в 20:54 Миронов Вячеслав Федорович.

Мое знакомство с Женей произошло в 2012 году, когда мы находились на срочной службе по призыву в г. Ясном, в/ч 07393. Женя пришел в наш полк через 6 месяцев службы. Чтобы понять, насколько он стремился быть военным, расскажу один момент. В расположении казармы, наши кровати стояли рядом. После очередного "отбоя", я обратил внимание, что Женя всегда спит на спине, голова прямо, руки на животе. Я спросил его, почему он именно так засыпает. Женя ответил- это военная методика, так быстрее уснешь и сон будет крепкий.... Уже тогда он болел службой и хотел по настоящему защищать Родину. Женя всегда был спокойный, сдержанный, не многословный. Если для других ребят служба в армии была испытанием и все скорее хотели вернуться домой, чувствовалось, что для Жени это просто ступень, которую нужно перешагнуть. Он всегда выглядел достойней офицеров части. Был смелый и рассудительный.



В 2013 году Евгений поступил, а в 2018 закончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. В 2018 году по окончании высшего учебного заведения в звании лейтенанта был распределен в г. Псков в 76-ю дивизию. В 2021 году Евгению было присвоено звание – гвардии старший лейтенант. С 2018 года Михайлов Евгений Валерьевич занимал должность командира десантно-штурмового взвода, а затем командира десантно-штурмовой роты десантно-штурмового батальона 234 гвардейского гвардейского десантно-штурмового полка 76 гвардейской десантной штурмовой дивизии. С 8 апреля 2022 года принимал участие в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. За время военной службы Михайлов Евгений Валерьевич был удостоен государственных наград: Медаль «За воинскую доблесть 2 степени»; Медаль «За боевое отличие».

2 августа 2022 года старший лейтенант Михайлов Евгений Валерьевич погиб при выполнении боевой задачи в рамках специальной военной операции на Украине, вблизи населенного пункта Андреевка.

В неравном бою с превосходящими силами противника были отбиты две массированные атаки, и в дальнейшем окружена группировка противника общей численностью до 600 человек личного состава. В тот день, 2 августа 2022 года – в День ВДВ старший лейтенант Михайлов Е.В. постоянно действовал на передовых рубежах боя, показывая личным примером образец выдержки, самоотверженности и самообладания. Награжден О́рденом «За заслу́ги пе́ред Оте́чеством» 4 степени с мечами посмертно. Михайлов Евгений Валерьевич родился 11 июня 1993 года в селе Кубанка Переволоцкого района. Его детство прошло в селе Беляевка. В 2000 году он пошел в первый класс. Во время обучения в школе занимался в Военно-патриотическом клубе «Беркут». На протяжении всего обучения Евгений зарекомендовал себя, как добрый, отзывчивый и ответственный юноша. Одноклассники и учителя очень тепло отзываются о нем и помнят его, как настоящего, замечательного друга, ответственного и целеустремленного человека, с добрым и открытым сердцем. В 2009 году Евгений поступил в Оренбургское президентское кадетское училище имени И.И.Неплюева. Женя всегда показывал отличные результаты в легкой атлетике, занимал призовые места на различных соревнованиях, имел взрослый 2-й разряд. Как один из лучших курсантов был включен в знаменную группу, и на всех парадах и торжественных мероприятиях он гордо нес полотнище российского флага. В 2011 году, по окончании кадетского училища, Евгений был призван на службу, которую проходил в военной части в г. Ясный в звании младшего сержанта на должности командира отделения.В 2013 году Евгений поступил, а в 2018 закончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. В 2018 году по окончании высшего учебного заведения в звании лейтенанта был распределен в г. Псков в 76-ю дивизию.В 2021 году Евгению было присвоено звание – гвардии старший лейтенант. С 2018 года Михайлов Евгений Валерьевич занимал должность командира десантно-штурмового взвода, а затем командира десантно-штурмовой роты десантно-штурмового батальона 234 гвардейского гвардейского десантно-штурмового полка 76 гвардейской десантной штурмовой дивизии.С 8 апреля 2022 года принимал участие в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. За время военной службы Михайлов Евгений Валерьевич был удостоен государственных наград: Медаль «За воинскую доблесть 2 степени»; Медаль «За боевое отличие».2 августа 2022 года старший лейтенант Михайлов Евгений Валерьевич погиб при выполнении боевой задачи в рамках специальной военной операции на Украине, вблизи населенного пункта Андреевка.В неравном бою с превосходящими силами противника были отбиты две массированные атаки, и в дальнейшем окружена группировка противника общей численностью до 600 человек личного состава. В тот день, 2 августа 2022 года – в День ВДВ старший лейтенант Михайлов Е.В. постоянно действовал на передовых рубежах боя, показывая личным примером образец выдержки, самоотверженности и самообладания. Награжден О́рденом «За заслу́ги пе́ред Оте́чеством» 4 степени с мечами посмертно.