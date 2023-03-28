День рождения Лаврентия Павловича Берия

Чёрный миф о "кровавом палаче" Берии

17 (29) марта 1899 года, родился Лаврентий Павлович Берия. Будущий сталинский нарком родился в селении Мерхеули Сухумского округа Кутаисской губернии в бедной крестьянской семье. Лаврентий имел хорошие способности и закончил Сухумское начальное училище. В 1919 году окончил Бакинское среднее механико-техническое строительное училище, получив диплом техника строителя-архитектора. Во время учёбы работал, необходимо было содержать мать и сестру. Был репетитором, работал практикантом в нефтяной компании Нобелей. Начал учиться в Бакинском политехническом институте, но не завершил курс обучения. Стал членом РСДРП(б) и вступил на путь революционера.

В 1917 году в составе армейской технической части выезжал на Румынский фронт, служил в Одессе, затем в Пашкани (Румыния). Был комиссован по болезни. Продолжал деятельность в большевистской организации. После поражения Бакинской коммуны и захвата Баку турецкими войсками, был подпольщиком. В 1919-1920 гг. работал в контрразведке мусаватистов в Азербайджанской Демократической Республике, передавая полученную информацию в штаб Красной Армии в Царицыне. Одновременно Лаврентий Павлович руководил нелегальной коммунистической организацией техников.

После восстановления советской власти в Баку, был направлен на нелегальную работу в Грузинскую Демократическую Республику. Он должен был подготовить восстание против меньшевистского правительства, но был арестован. Его выслали из Грузии. В 1921 – 1931 гг. Берия занимал руководящие посты в органах госбезопасности в Закавказье. За время своей службы в органах ЧК-ГПУ в Грузии и Закавказье Лаврентий Павлович провел значительную работу по разгрому дашнаков, мусаватистов, троцкистов, эсеров, меньшевиков и агентов иностранных разведок. Кроме того, после развала Российской империи и во время Гражданской войны Грузию и Закавказье охватил разгул бандитизма. Крестьяне обрабатывали землю с винтовкой за плечами, так было опасно жить и работать в то время. К тому же из-за границы регулярно совершали рейды разбойники, вроде горцев-курдов. Органы госбезопасности навели порядок в регионе, к 1930-м годам граница была на замке. В этом была и заслуга Берии. За успешную борьбу с контрреволюцией и бандитизмом в 1923 году был отмечен орденом Боевого Красного Знамени Грузинской республики, а в 1924 году был удостоен Ордена Красного Знамени СССР.

Берия отлично показал себя, в конце 1920-х – 1938 гг. занимая ряд высших партийных постов в Закавказье. В период руководства Л. П. Берии экономика региона быстро развивалась. Берия был настоящим технократом. Он внёс большой вклад в развитие нефтяной промышленности Закавказья, при нём открыли много крупных предприятий. В 1938 году почти половину добычи черного золота давали новые производства. Значительные успехи наблюдались в металлургии, угольной и марганцевой отраслях.

В Грузии провели большую оздоровительную работу, в частности, по осушению болот, превратив её во всесоюзную курортную зону. Хорошими темпами развивалось сельское хозяйство. Осушение болот расширило сельскохозяйственные площади. Закавказье превратилось в зону выращивания уникальных для Советского Союза субтропических культур. Знаменитые сейчас мандарины в садах Абхазии, появились именно в годы руководства Берии. Там, где раньше растили только зерно и овощи, создали цитрусовые сады. В Закавказье стали выращивать чай, цитрусовые, виноград, редкие технические культуры. Это позволило серьёзно поднять уровень жизни крестьянства. К примеру, во время Великой Отечественной войны, когда русские области голодали (особенно под оккупантами) или жили впроголодь, в Закавказье нехватки продуктов питания не наблюдалось. Кроме того, развивалась социальная инфраструктура, строительство и т д.

В 1931 году ЦК ВКП(б) объявил о грубых политических ошибках и извращениях, которые были допущены партийным руководством Закавказья. Среди руководящих кадров, как Закавказья, так и республик, наблюдались элементы «атаманщины» - беспринципной борьбы за власть. Родоплеменной строй имел глубокие корни в регионе и приводил к созданию социализма с «кавказской спецификой», когда личные, узкогрупповые и клановые интересы ставились выше национальных и общественных. В ноябре 1931 года Берия был назначен первым секретарём ЦК КП(б) Грузии, а в октябре 1932 года — первым секретарём Закавказского крайкома, при сохранении прежней должности. Лаврентий Павлович «очистил» Закавказскую партийную организацию, «извращения политики партии» были исправлены. Аппетиты и амбиции местных «ханов и князей» были укорочены. Этим Берия снискал добрую память простых людей и ненависть местной «знати» с партийными билетами.

При этом он показал «человеческий» стиль руководства, жизни, который резко отличал Лаврентия (и Иосифа Сталина), от других руководителей. Лаврентий Павлович вёл простую жизнь, был бессеребренником, при этом был приветливым хозяином. Так, после его убийства, по сути, конфисковывать у «агента иностранных разведок и предателя», оказалось нечего. Высокого партийного руководителя можно было видеть играющего с мальчишками в футбол. По утрам он крутил во дворе «солнце» на турнике. Это был хорошо образованный, культурный человек. В его характеристиках писали – «интеллигент» (в хорошем значении этого слова). В Грузии люди все видели, поэтому простой народ хорошо относился к Берии.

Лаврентий прошел длинный путь – от бедного юноши до «отца советской атомной бомбы», человека, которого называют вторым великим человеком после Иосифа Сталина и «лучшим менеджером» XX столетия. Для врагов же сталинского проекта Берия стал исчадием ада, демоном, ответственным за кровавый террор. После убийства Берии на него навешали множество ярлыков и обвинений, создав демонический образ кровавого палача, заговорщика и даже сексуального маньяка. Однако при пристальном изучении этой действительно великой фигуры в истории нашего Отечества, становится ясно, что Лаврентий Берия не был предателем и палачом. Он, как и Иосиф Сталин, был созидателем, государственником и очень эффективным управленцем.

Грязные домыслы про Берию, и про Сталина были сочинены во времена Хрущева, который стал губителем сталинского проекта. Начертанный Сталиным путь должен был превратить Советский Союз в недосягаемого мирового лидера и дать человечеству возможность перейти на рельсы иного бытия – перейти к обществу созидания и служения. Хрущев свернул этот проект, завернув СССР на тупиковый путь «мирного сосуществования» с Западом и отказа от ряда прорывных программ, которые должны были привести к выходу человечества в ближний космос и гуманитарной революции, создании человечества не рабов и потребителей, а человечества созидателей и творцов. Поэтому на Сталина и Берию «повесили всех собак». Постарались превратить великих людей в чудовищ, белое объявили черным.

Миф о «палаче Сталина»

Общепринятым стало обвинение, что Берия был главным палачом сталинского режима, организовал «великую чистку» 1937 года. Однако это явная ошибка или сознательна ложь. Лаврентий Павлович, не имел и не мог иметь отношения к организации репрессий 1936-1937 гг., так как до 1938 года работал в Закавказье. Когда принимали решение о проведении репрессий, Берия был в это время на партийной работе в Закавказье. Кроме того, не стоит забывать, что право голоса в Политбюро Берия получил только в 1946 году, а до этого, с 1939 года, он был только кандидатом. В результате участвовать в определении политического курса страны Берия мог только с 1946 года. Берия просто не мог быть организатором репрессий.

Не был он и «палачом». За террор были ответственны Генрих Ягода (глава НКВД в 1934-1936 гг.) и Николай Ежов (нарком внутренних дел в 1936-1938 гг.). Берия был назначен наркомом внутренних дел СССР в ноябре 1938 года. Сталин назначил Берию в НКВД, чтобы остановить маховик репрессий, пересечь разложение структуры обеспечивающей государственную безопасность. Скрытые троцкисты Ягода и Ежов и их подельники, в ходе борьбы с «пятой колонной», обрушили удар на невиновных, чтобы вызвать социальное недовольство и создать условия для государственного переворота. К тому же Ежов подавлял самостоятельность разведки и контрразведки, сконцентрировал в своих руках огромную власть и почувствовал себя «богом». Ежов переродился, стал опасен для общества и советской власти.

С приходом Лаврентия Павловича на пост главы НКВД масштабы репрессий резко снизились. Так, в 1939 году по обвинению в контрреволюционных преступлениях были приговорены к высшей мере наказания 2,6 тыс. человек, а за 1940 год — 1,6 тыс. человек. Более того, Берия провел огромную работу по проверке арестованных и в 1939-1940 гг. было освобождено подавляющее большинство лиц, которых не успели осудить в 1937-1938 гг., также провели масштабные амнистии уже осуждённых и отправленных в лагеря. Одновременно была проведена работа по ликвидации лидеров троцкистов, которые организовали массовые репрессии. В частности, Ягода и Ежов были осуждены и казнены. Была организована операция по уничтожению Троцкого. Идейный вождь «пятой колонны» и возможный руководитель «советского правительства в изгнании» был устранен. В результате Берия восстановил в СССР «социалистическую законность» и уничтожил большую часть «пятой колонны», что помогло победить во Второй мировой войне.

Нельзя забывать и другого вклада Лаврентия Павловича в общую победу. Берия с ноября 1938 года по февраль 1941 года руководил внешней разведкой СССР. Нарком в весьма быстрые сроки прекратил ежовские беззаконие и террор, которые царили во внешней разведке. Военной разведке и армии. Под его началом в 1939-1940 гг. была создана отличная агентурная сеть советской внешней разведки в Западной Европе, Соединенных Штатах и Японии. Она помогла победить в Великой Отечественной войне и помогла в развитии советского атомного проекта.

Годы войны

В годы Великой Отечественной войны продолжал руководить НКВД, как заместитель председателя Совета Народных Комиссаров, курировал работу НКВД, НКГБ, наркоматов лесной и нефтяной промышленности, цветных металлов и речного флота. Как член Государственного Комитета Обороны (ГКО) контролировал решения Комитета по производству самолётов, моторов, вооружения, по работе ВВС. Дополнительно контролировал работу Наркомата угольной промышленности и Наркомата путей сообщения. В 1944 году Лаврентий Павлович был назначен заместителем председателя ГКО и председателем Оперативного бюро. Оперативное бюро контролировала работу ключевых отраслей промышленности – ВПК, железнодорожного и водного транспорта, металлургию, энергетику, нефтяную и химическую отрасли и т. д. В 1943 году заслуги Лаврентия Павловича отметили присвоением звания Героя Социалистического Труда.

Берия был одним из руководителей эвакуации промышленности СССР, входил в Совет по эвакуации при СНК СССР. Советское руководство тогда провело уникальную операцию по эвакуации промышленных предприятий, населения культурных и научных учреждений, стратегических запасов из угрожаемой зоны в восточные регионы страны. Это позволило сохранить основную экономическую базу и промышленный потенциал державы, став одним из ключевых факторов, которые обеспечили победу в Великой войне. Лаврентий Павлович стал одним из главных руководителей, которые организовывали работу тыла, ковали советскую победу. Четкая работа военно-промышленного комплекса СССР – это заслуга Берии.

Нельзя также забывать подвиг пограничных войск, которые были частью НКВД. Многие герои Брестской крепости и других узлов обороны, которые в самом начале войны показали гитлеровцам, что легкой прогулки по России не получится, были бойцами НКВД. Когда утром 22 июня 1941 года вермахт обрушился на Советский Союз, первый и самый страшный немецкий удар грудью встретили пограничники. Немецкое командование планировали смести погранзаставы за полчаса, а они бились часами, днями и неделями. Местами они даже контратаковали, наступали и захватывали плацдармы на вражеской территории. Пограничники, разведчики, контрразведчики, особисты и смершевцы внесли огромный вклад в общую победу. И за отличной работой этих подразделений видна роль Берии. Не зря в 1945 году Берия стал маршалом Советского Союза.

Фактически именно война сделала Берию вторым человеком в СССР. В критическое время его таланты оказались особенно востребованы. Лаврентий Павлович действительно был «лучшим менеджером столетия». Он курировал все ключевые области – от госбезопасности до промышленности и прорывных научных проектов. Именно Берия стал «отцом атомной бомбы». Лаврентий Павлович организовал атомную отрасль практически с нуля. Благодаря его энергии, аналитическому уму, были подобраны гениальные ученые и талантливые управленцы, которые в кратчайшие сроки сделали то, что на Западе считали невозможным: подарили советскому народу мощный ядерный щит. Благодаря которому мы до сих пор можем жить в безопасности, а руководители НАТО десятилетиями кусают себе локти, от невозможности вбомбить нас в каменный век. Опять же великолепно сработала внешняя разведка, чью деятельность контролировал Берия.

Именно Берия одновременно с атомным проектом, который подарил СССР и массу полезных технологий мирного значения, стал организатором нескольких научно-исследовательских проектов, КБ по проектированию баллистических и зенитных ракет. Это позволило СССР стать лидером в области космических, ракетных технологий. Создать систему ПВО в том момент, когда военные стратеги Запада составляли планы по уничтожению Советского Союза.

Секретные материалы. Либеральный демон.

https://w ww.youtube.com/watch?v=wvOnbPK3CQU Деятельность войск НКВД

Говоря о вкладе Берии в общую победу над гитлеровцами, нельзя забывать о том, что с главой НКВД связано развитие связи пограничных войск. Это позволило в предвоенное время снабдить телефонной связью каждый пограничный наряд даже на Дальнем Востоке. Общая готовность пограничных войск и войск НКВД к войне, по сравнению со значительной частью армии, была поразительной. В первые часы войны, самые тяжелые и страшные для армии и страны, пограничники сохранили управление. Все заставы, кроме погибших в круговой обороне, по приказу отошли от границы. Впоследствии пограничники составили элиту армии, выполняя разведывательные, контрразведывательные и другие особые функции.

Только охраняя тыл советских фронтов и армий, советские пограничники уничтожили или взяли в плен более 320 тыс. немецких солдат и командиров, то есть более 19 полнокровных дивизий вермахта. Одновременно пограничники уничтожили 9 тыс. бандитов, которые промышляли в тылу армии, и 29 тыс. преступников арестовали. На т. н. «невоюющих» границах СССР в годы войны пограничники задержали более 63 тыс. нарушителей, разоблачили 1834 шпиона и диверсанта, обезвредили свыше 4 тыс. контрабандистов, изъяли контрабанды на сумму 18,5 млн. рублей. Пограничники приняли участие в наиболее значимых операциях советской армии. Они обороняли Одессу, Севастополь, Сталинград, Ленинград и Москву, приняли участие в 50 стратегических операциях. На Дальнем Востоке пограничники приняли активное участие в разгроме японской Квантунской армии.

В ходе войны Берия не забывал уделять внимание развитию спецсредств. В спецлабораториях при НКВД создавали новые рации, радиопеленгаторы, бесшумное оружие, прицелы, минное оружие. В период битвы за Кавказ специальные группы офицеров-пограничников, вооруженных бесшумными винтовками с ночными прицелами, внесли большой вклад в срыв немецкого наступления. Обычная тактика вермахта оказалось сорванной из-за истребления десятков наводчиков авиации, артиллерии и радистов.

Один из «чёрных мифов», который касался Берии (очень подробно о «чёрных мифах», созданных вокруг Берии, рассказывает исследователь А. Мартиросян в серии «Сто мифов о Берии»), был создан по поводу действий войск НКВД в годы Великой Отечественной войны. Они якобы «жировали» в тылу и терроризировали людей, пока весь народ бился с гитлеровцами. Однако войска НКВД выполняли важные функции. Так, в самом начале война 163 тыс. военнослужащих НКВД, включая более 58 тыс. пограничников, были привлечены к охране тыла действующей армии. К февралю 1942 года численность пограничников, охранявших тыл, достигла более 67 тыс. человек, а к концу войны 85 тыс. человек (57 полков НКВД). Войска НКВД также охраняли железные дороги, железнодорожные сооружения, важнейшие промышленные объекты. В годы войны на железных дорогах войска НКВД охраняли 3600 объектов. Если в августе 1941 года под охраной было 250 важнейших промышленных предприятий, то в конце войны — 487. И заслуга войск НКВД в том, что в годы войны немецкие разведывательные структуры так и не смогли организовать даже подобие знаменитой «рельсовой войны» советских партизан или уничтожить какие-либо важные промышленные объекты в советском тылу, хотя диверсионные группы отправляли пачками. В ходе войны войска НКВД провели 9292 операции по обеспечению безопасности тыла и борьбе с бандитами. В результате было убито более 47 тыс. бандитов и арестовано около 100 тыс. бандитов. При проведении этих операций войска НКВД потеряли 4787 человек.

Таким образом, войска НКВД не «жировали», а выполняли важнейшие государственные функции, обеспечивая безопасность тыла действующей армии, бесперебойную работу промышленности и железных дорог. Уничтожали диверсантов и бандитов. Сохраняли порядок в тылу, боролись с бандитизмом.

Кроме того, войска НКВД бились и непосредственно на передовой. Уже 29 июня 1941 года по инициативе Сталина и Берии Ставка приняла решение о немедленном формировании из военнослужащих НКВД 15 дивизий (10 стрелковых и 5 моторизованных). Для формирования этих дивизий были использованы командные и рядовые кадры пограничных и внутренних войск, а также запасники. Формирование этих дивизий проходило под личным руководством наркома внутренних дел Лаврентия Павловича.

Руководящие кадры НКВД усилили и армейский генералитет. В июле 1941 года организация Резервного фронта была поручена начальнику войск Белорусского погранокруга генерал-лейтенанту Богданову. Из шести армий этого фронта четырьмя командовали генералы НКВД. Заместитель Лаврентия Берии по войскам генерал-лейтенант Масленников командовал 29-й армией, начальник войск Украинского погранокруга генерал-майор Хоменко — 4-й армией, начальник войск Карело-Финского пограничного округа генерал-майор Долматов — 31-й армией, начальник войск Прибалтийского погранокруга генерал-майор Ракутин — 24-й армией. А из 10 саперных армий, созданных в составе Красной Армии в начале войны, пять армий сформировали старшие офицеры НКВД.

Мужественно бились с врагом и конвойные войска НКВД. Чтобы не было путаницы, надо сказать, что в состав войск НКВД в начале войны входили: войска по охране железных дорог и железнодорожных сооружений; по охране особо важных предприятий промышленности; конвойные войска и оперативные войска. Так, мало кто знает, что знаменитая надпись на стене Брестской крепости «Умираю, но не сдаюсь! Прощай Родина! 20 июля 1941 г.» была сделана в казарме 132-го отдельного батальона конвойных войск. То есть бойцы конвойных войск бились в крепости спустя почти месяц после того, как город оставили части Красной Армии. А «конвоиров» как только не обзывали в годы господства либерализма в России!

Героически сражалась и 42-я бригада конвойных войск в Белоруссии. По приказу коменданта Минска бригада с 22 по 26 июня поддерживала порядок в городе, охраняла важнейшие учреждения, участвовала в ликвидации пожаров, вызванных бомбардировками. В соответствии с порядком, согласно которому чекисты и внутренние войска последними оставляли населенные пункты, бригада одной из последних вышла из Минска. С 30 июня по 3 июля бригада удерживала переправы и восточный берег реки Березины на участке в 15 км (по штату такой участок должна оборонять стрелковая дивизия), имея в качестве противника моторизованную дивизию вермахта, имевшую на вооружении танки и тяжелую артиллерию. Три дня конвойные войска, имеющие на вооружении легкое стрелковое оружие и «коктейли Молотова», сдерживали натиск врага. 10 июля сильно поредевшая бригада прибыла в Москву на переформирование. В 1942 году бригаду переформировали в 37-ю дивизию войск НКВД. Дивизия занималась охраной важных объектов, борьбой с диверсантами и оперативной работой в освобождаемых районах.

Схожий путь прошла и 13-я дивизия конвойных войск НКВД, которая дислоцировалась на Украине. Она участвовала в боях на киевском направлении. Так, героически действовали бойцы 233-го полка. Они в течение трёх суток держали мост на реке Сула, через который переправлялись отступающие советские войска. Имея только винтовки и «коктейли Молотова», бойцы НКВД отбивали атаки вражеской танковой группы, не подпуская немцев к переправе.

Удивительное мужество и стойкость показали и воины 227-го полка конвойных войск. Одни двое суток обороняли город Новоукраинка, уничтожив несколько сотен гитлеровцев. Полк ушел из Киева одним из последних. 227-й полк вместе с 4-й дивизией войск НКВД по охране железных дорог, прикрывал отход 37-й армии. Даже попав в окружение, бойцы НКВД смогли пробиться к своим. К началу октября в полку осталось только 45 бойцов. Все остальные пали в схватке с врагом. Так действовали практически все части конвойных войск, дислоцированных в западной части СССР.

Все эти примеры говорят о внимании наркома к войскам НКВД. Они имели высочайший моральный дух и отличную выучку, сдерживая натиск превосходящих в численности и по вооружениям войск врага.

Мало кто знает, что именно по предложению заместителя наркома внутренних дел Масленникова бойцы НКВД, кроме выполнения обычных своих задач, стали обучать бойцов народного ополчения, истребительных батальонов и запасных полков. Это инициативу поддержал Берия. В результате военнослужащие конвойных войск и пограничники стали зачинателями широкого снайперского движения на всех фронтах. С весны 1942 года началась массовая подготовка снайперов и снайперских групп. В результате снайперы уничтожили десятки тысяч вражеских солдат и командиров. Уже в 1943 году 2289 снайперов НКВД были отмечены медалями и орденами. Так воевали бойцы НКВД, руководимые Лаврентием Павловичем, до самой Победы.

Депортация

В 1990-е годы весьма популярным было обвинение Берии в организации в депортации чеченцев и ингушей. Причем якобы грузин Берия ненавидел горцев и мстил им за грехи их предков, которые нападали на Грузию. Сталина и Берию обвиняли в этническом геноциде, основанном на чувстве личной мести.

Однако это миф, созданный либералами и представителями интеллигенции тех народов, которые подверглись депортации. О нём хорошо рассказано в работе историка И. Пыхалова «За что Сталин выселял народы?» Приведенные факты показывают, что депортированные народы подверглись наказанию заслуженно (Миф о несправедливости выселения чеченцев и ингушей в 1944 году). Они в своей массе отказались воевать с гитлеровцами, создали в тылу бандформирования, активно сотрудничали с гитлеровцами. Причем бандитизм, коллаборационизм, пособничество приняли настолько массовый характер, что с учётом местных особенностей пришлось наказать целые народы.

Причём о «геноциде» говорить нельзя. Наоборот, в условиях военного времени и согласно Уголовному кодексу, «к стенке» могли с полным правом поставить большую часть мужского населения депортированных народов (чеченцев, ингушей, крымских татар и т. д.). Однако высшее военно-политическое руководство СССР проявило милосердие и гуманность. Провинившимся народам дали время подумать над своими ошибками.

Кроме того, руководство СССР таким образом предотвратило возможность начала масштабной гражданской войны внутри страны. Нацисты в конце 1943 года разработали план «О необходимости превращения Восточного похода в гражданскую войну». Потерпев поражение под Сталинградом, в битве за Кавказ и в Курской битве, гитлеровцы хотели разжечь пламя гражданской войны в СССР, использовав ряд малых народов в своих целях. Однако советское руководство уже предприняло профилактические меры, чтобы предотвратить такой сценарий. Поэтому орден Суворова получен Л. П. Берией вполне заслуженно.

Надо сказать, что Сталин отлично понимал значение Берии для страны. В СССР появилось уникальное звание — Почётного гражданина. Присвоили его всего один раз. Лаврентий Павлович Берия — единственный Почётный гражданин СССР.

А.Паршев: «Убийство Берии - удар по советскому проекту»

Самсонов Александр

https://topwar.ru/42624-chernyy-mif-o-krovavom-palache-berii.html

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