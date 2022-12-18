С днём рождения Леонида Ильича Брежнева!

Леонид Ильич Брежнев – генсек СССР, возглавлявший страну на пике её величия и могущества, в эпоху стабильности во всех сферах жизни и роста благосостояния граждан, которым сопутствовало сворачивание демократических реформ и курс на доминирующее развитие военно-промышленного комплекса. Герой множества анекдотов, которые, будучи человеком умным и простым в общении, он сам с удовольствием слушал, твердо связал свое имя с понятием «эпоха застоя». При этом в различных соцопросах его регулярно называют одним из наилучших отечественных правителей. В частности, согласно рейтингу газеты «Коммерсант» в 2013 г. он вошел в пятерку лучших за последнее тысячелетие лидеров страны (после Петра I, Александра II, Иосифа Сталина и Екатерины II).

Будущий глава советского государства, второй по продолжительности нахождения на вершине власти (после Сталина), начал свой жизненный путь в украинском городе Каменское 19 декабря 1906 года в семействе потомственного пролетария.

«По национальности я русский, по происхождению – коренной пролетарий, потомственный металлург. Вот и все, что известно о моей родословной», – говорил Леонид Ильич.

Его отец Илья Яковлевич (1874 – 1930) был сыном курского крестьянина из деревни Брежнево Курской губернии. Генсек предполагал, что фамилия и название родной деревни его отца происходит либо от прибрежного положения, либо от глагола «беречь» – потому что крестьяне бережно относятся к земле-кормилице. В 1900 году он приехал в Каменский и поступил на металлургический завод. Работал помощником вальцовщика. Родители Леонида Брежнева

Позже у Леонида появились сестра Вера (1910 – 1997) и брат Яков (1912 – 1993). Мать, Наталья Денисовна (1886-1975), занималась домашним хозяйством и воспитанием детей.

В раннем возрасте главным увлечением Лёни были голуби. Он любил выпускать птиц в небо и наблюдать, как они кружат над головой, поджидая остальных членов стаи. Леонид Брежнев в детстве с мамой, младшими братом и сестрой

Поселок, где жили Брежневы, делился на две части. Одна – рабочая слободка «Нижняя колония». Вторая – «элитный» район «Верхняя колония», где обитала администрация. Это был иной мир – сытости и достатка. Маленький Лёня часто наблюдал издали за их благополучным бытом, таким далеким и недостижимым.

Но Леонид не жаловался на судьбу – в его рабочей семье не было достатка, зато царили мир и согласие. Ее глава был человеком строгим, но справедливым: детей не баловал, но никогда не наказывал за шалости. В этом и не было необходимости – дети впитали уважение к родителям с молоком матери. Оба родителя, несмотря на простое происхождение, были грамотными и понимали, что первая их задача – дать сыновьям и дочери хорошее образование. Семья Леонида Брежнева В 9 лет Леонида приняли в классическую гимназию, что было событием из ряда вон выходящим, так как детей рабочих редко принимали в подобные учебные заведения. Плата за обучение была велика – 64 золотых рубля. Но Лёне, мальчику одаренному, выделили, как сейчас бы сказали, грант. Любимым учителем Брежнева был историк. Он старался выйти за рамки школьной программы и много рассказывал об объективной ситуации в мире. Позже его расстреляли белогвардейцы – оказалось, историк был большевиком. Во времена Гражданской войны коллега Ильи Яковлевича, еврей, рассказал о своих опасениях – у него было 4 ребенка, а к городу приближалась банда мародеров. Брежнев-старший приютил у себя детей. Неприятие к национальным предрассудкам от него перенял и Леонид.

Окончив учебу в гимназии, переименованной после революции в Единую трудовую школу, 15-летним парнишкой Брежнев начал работать в Курске на маслобойне, чтобы помогать семье: в 1921 году в стране случился голод, завод не работал, и все его родные уехали на время в деревню.

В 1923-м он вступил в комсомол, стал учащимся аграрного техникума, получив по окончании очень затребованную в те годы на селе профессию землемера. Практику он проходил в 1926 году недалеко от белорусского городка Орша Витебской области, несколько месяцев проработал под Курском. Получив в 1927 году диплом, он уехал по направлению на Урал, где трудился по специальности и занимал ряд должностей в земельной сфере, а также в течение года являлся зампредседателя райисполкома на Свердловщине. Леонид Брежнев во время учебы в Курском землемерно-мелиоративном техникуме в 1926 году

В 1930 году в Москве молодой человек поступил в институт сельхозмашиностроения, но умер его отец, ударник производства, и он вернулся домой, в Каменское. Там он продолжил получать высшее образование, но уже на вечернем отделении местного металлургического института, параллельно работая слесарем и кочегаром, чтобы заработать на содержание родных. Леонид Брежнев в молодости

Как утверждали товарищи Леонида Ильича по техникуму, его уровень образования был весьма скромным. Интерес Брежнева к чтению ограничивался сатирическими и научно-популярными журналами вроде «Огонька» и «Крокодила», а в письменной речи постоянно проскальзывали грубые ошибки.

В 1931 году Брежнев стал членом компартии, на третьем курсе обучения его назначили директором профильного техникума, в 1935-м – завершил учебу и был призван в армию. Демобилизовавшись через год, он работал инженером доменного цеха на металлургическом заводе и одновременно директором техникума. Леонид Брежнев (в центре) в годы курсантской юности

Проявив себя энергичным работником, в 1937 году Брежнев был назначен зампредседателя исполкома родного города, через год – завотделом, а затем секретарем областного комитета Компартии Украины в Днепропетровске (ныне – г. Днепр). В 1940-м его избрали членом бюро обкома. В 1931 году Леонид Брежнев стал членом компартии

В период ВОВ он занимал ряд ответственных партийно-политических постов, включая должность начальника Политотдела 18-й десантной армии, участвуя в ее составе в крупнейшей Керченско-Эльтигенской операции по захвату плацдарма «Малая земля», о чем позже написал одноименную книгу воспоминаний. За год до победного завершения войны он получил звание генерал-майора. Леонид Брежнев в период Великой Отечественной войны

После победы Леонид Ильич возглавлял Запорожский, затем Днепропетровский обкомы КПУ, занимаясь первоочередными вопросами восстановления разрушенных промышленных предприятий. Он познакомился с лидером государства Иосифом Сталиным, с первым секретарем ЦК партии Никитой Хрущевым. В 1950 он становится главой ЦК КП Молдавии, в 1952-м, по рекомендации Иосифа Виссарионовича, – секретарем ЦК.

Леонид Брежнев и Никита Хрущев

Преданный делу партии коммунист после ухода из жизни Сталина меньше года занимал пост замначальника Главного политуправления армии и флота. В 1954-м с подачи Хрущева он был направлен в Казахстан, где занимал должность вначале Второго и, спустя год, Первого секретаря КП республики. В период пребывания в самом центре Евразии он курировал важнейшие проекты страны – освоение целины и создание крупнейшего космодрома «Байконур». В 1956 году он был возвращен в столицу на должность секретаря ЦК.

В 1960-м политик, входивший в ближайшее окружение Хрущева, получил очередное назначение – пост главы Президиума Верховного Совета. Но в 1964-м Никита Сергеевич намеревался сместить его на иную должность, что вызвало большое недовольство Брежнева. Это обстоятельство подтолкнуло его на участие в заговоре против первого секретаря, в который была вовлечена большая часть номенклатурной элиты (включая главу КГБ Владимира Семичастного и секретаря ЦК Александра Шелепина). Леонид Брежнев и Никита Хрущев в 1961 году

После отставки Хрущева новым лидером партии стал Леонид Ильич. При этом его кандидатура рассматривалась как временная. Однако он проявил себя знатоком политической интриги – мастерски устранил претендентов на свой высокий пост переводом их на второстепенные роли и выдвинул на ключевые должности преданных соратников, включая Юрия Андропова, Николая Щелокова, Константина Черненко, Семена Цвигуна. После отставки Хрущева новым лидером партии стал Леонид Ильич

В период его нахождения во власти партийная номенклатура более всего мечтала о стабильности с сохранением широких привилегий. Партаппарат подчинил себе государственный, беспартийных руководителей практически не осталось. Неизбежным следствием такой организации госуправления стала коррупция и бюрократизм. Развитие не прекратилось полностью, но стало менее стремительным, появлялась тенденция к стагнации. СССР стал отставать от ведущих мировых держав. Леонид Брежнев на предприятии Пепси-Кола

Тем не менее, в первые годы нового генсека во власти страна достигла пика своего социально-политического развития. Экономика и финансирование на соцнужды выросли почти в 3 раза. Государство выделяло гражданам бесплатные квартиры, проводилась газификация сел.

Леонид Брежнев и Ричард Никсон. Подписание советско-американского договора

С конца 1960-х ухудшилось международное положение СССР. Несмотря на участие в переговорах о сокращении военизации и заключение ряда договоров (по противоракетной обороне, ОСВ, Хельсинкской декларации по безопасности), процесс нормализации отношений потерпел фиаско. Леонид Ильич Брежнев вошел в пятерку лучших за последнее тысячелетие лидеров страны

В 1968 году СССР совместно с членами соцлагеря пресек антикоммунистические беспорядки в Чехословакии; в 1969-м произошли советско-китайские столкновения в районе Даманского; в 1979-м Афганская война, названная одной из самых крупных ошибок советской дипломатии; в 1980-м готовилось вооруженное вторжение в Польшу.

Обаятельный и харизматичный политик нравился женщинам, но супруга у него была одна – Виктория Петровна Брежнева, в девичестве Денисова, которую он любя называл «Витя». Они познакомились в 1925 году на вечере в общежитии, когда он, в то время студент-аграрий, пригласил ее, студентку Курского медтехникума, на танец. Через 2 года молодые люди поженились. Леонид и Виктория Брежневы (1927 год)

Виктория поработала по специальности акушера всего несколько месяцев, а затем посвятила себя семье. Она не часто бывала с мужем на официальных мероприятиях, предпочитала оставаться дома. Даже когда ее супруг достиг высшего руководящего поста, она не интересовалась политикой, а создавала ему крепкий тыл – заботилась о его гардеробе, готовила простую, но вкусную пищу, воспитывала детей, подставляла надежное плечо в трудную минуту. Леонид Брежнев с супругой – Викторией Петровной и матерью – Наталией Денисовной (1966 год)

По некоторым данным в действительности до замужества она носила фамилию Гольдберг и была племянницей генерала и главного комиссара армии и флота Льва Мехлиса, но документальных подтверждений этим фактам нет. Тем не менее, некоторые озабоченные национальным вопросом люди замечали еврейские черты в облике Виктории. Леонид Ильич на отдыхе

В 1929 году, когда Брежневы жили в Свердловске, у них появилась дочь Галина, ставшая полной противоположностью своей мамы – любительницей скандальных вечеринок и любовных приключений. В 1933 году их семья пополнилась сыном Юрием. Он родился в родном городе отца Каменском и занимал впоследствии высокие посты, в частности, первого замминистра внешней торговли и кандидата в члены ЦК КПСС. Леонид Ильич с женой, сыном и дочкой

Однако историки сомневаются в супружеской преданности генсека. Так, его внучка Виктория утверждала, что у Брежнева было как минимум 7 любовниц. По ее словам, в 40 лет Леонид Ильич познакомился с голубоглазой красавицей Тамарой и влюбился без памяти. Он без экивоков заявил жене, что намерен уйти к другой, и она «дала добро», но обожавшие его дети изменили его решение. Впоследствии были и другие женщины, все как одна стройные блондинки. Также внучка Брежнева утверждала, что генсек неровно дышал к королеве Великобритании Елизавете II и считал, что если бы не Виктория Петровна и принц Филипп, у них бы все непременно сложилось. Леонид Ильич очень любил получать почести и награды. Их количество по разным источникам достигло 200. Он был страстным охотником и хлебосольным гурманом. Ему нравилось самому ездить за рулем автомобиля и трижды целовать при встрече руководителей стран и простых граждан. Леонид Ильич очень любил получать почести и награды Брежнев был охоч до публичных выражений братской любви и часто целовался с главами дружественных коммунистических стран. Так, его поцелуй с главой ГДР Эрихом Хонеккером даже запечатлен на остатках Берлинской стены в виде граффити. Любовь к литературе у генсека не пробудилась даже на старости лет. Зато он обожал кинематограф (как известно, он спас от беспощадной «смерти» несколько фильмов, которые сегодня считаются классикой советского кино) и музыку (его любимыми исполнителями были Алла Пугачева, Иосиф Кобзон и Людмила Зыкина).

https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-leonid-brezhnev.html

И ещё повторю пропавшую с сайта в связи со всякими обновлениями предыдущую тему о Леониде Ильиче:

Леонид Брежнев. Неизвестный солдат 50 лет спустя

Как-то открыл базу «Бессмертного полка» и с изумлением обнаружил, что в ней отсутствует Леонид Ильич Брежнев – боевой офицер, отличавшийся личным мужеством и храбростью. Именно он зажег ровно 50 лет назад – 8 мая 1967 года – Вечный огонь у Кремлёвской стены. А сегодня его самого в пору именовать «неизвестным солдатом» - в школе его, в отличие от «солженицыных» и «упыревичей», не проходят, памятники ему не открывают. А зря… К началу 1943 года Новороссийск был оккупирован немецкими и румынскими войсками. Линия фронта проходила по восточному берегу Цемесской бухты в районе цементного завода. В те дни, когда армии Донского фронта завершали ликвидацию окружённой под Сталинградом группировки противника, а войска Воронежского фронта вели наступление на Верхнем Дону, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами СССР Иосиф Виссарионович Сталин приказал командующему Закавказским фронтом, генералу армии Ивану Владимировичу Тюленеву подготовить и провести наступление на Краснодар, чтобы отрезать северокавказскую группировку немецких войск.

С этой целью был разработан план десантной операции в районе Новороссийска. Основной десант высаживался с кораблей в районе Южной Озерейки, а вспомогательный под командованием майора Цезаря Куникова, состоявший из 275 бойцов морской пехоты — в районе Станички. Основу отряда составили защитники Одессы и Севастополя, которые в течение 25 суток проходили дополнительную подготовку. Пётр Межерицкий, автор книги о Цезаре Куникове, писал: «Весь личный состав отряда, включая и самого командира, готовился к высадке по программе, в которую попросту нечего было добавить. Дни и ночи были заполнены напряженными тренировками. Ночью, в самый глухой ее час, можно было услышать грозное матросское “ура” — в тот миг, когда во главе с Куниковым его люди, подойдя на катерах к мелководью, в полной амуниции бросались в студеную январскую воду — по пояс, по шею, иногда с головой». Учились быстро окапываться, ходить по гальке с завязанными глазами, не глядя разбирать и собирать любое оружие, в том числе трофейное, метанию ножей. Каждый должен был владеть пулеметами и минометами всех систем, трофейными орудиями. Учились бинтовать, останавливать кровотечение, накладывать шины при переломах. Учились распознавать минные поля, минировать и разминировать местность, по голосу и шепоту узнавать товарищей…

Операция началась 4 февраля 1943 года, однако из-за шторма и ошибок командования Черноморским флотом высадка основного десанта закончилась неудачей. А вот вспомогательный десант имел успех. Морским пехотинцам, а вслед за ними частям 18-й армии, начальником политуправления которой был полковник Брежнев, удалось закрепиться на небольшом участке побережья — меньше 30 квадратных километров. Позже он так описал эти события: «Ночь с 3 на 4 февраля 1943 года была очень темная. Тихо вышли катера с десантниками из Геленджика к Цемесской бухте. Оттуда, из пункта развертывания, они по сигнальным ракетам устремились к берегу. Одновременно по береговой полосе, заранее пристрелянной, ударила наша артиллерия. В грохот взрывов ворвались огненные залпы “катюши” (впервые в практике войны на тральщике “Скумбрия” была смонтирована реактивная установка). Два торпедных катера на большой скорости пересекли путь десантным судам, оставляя дымовую завесу, чтобы скрыть их от огня с берега. Сторожевой катер ударил по району рыбозавода, подавляя огневые точки противника, оставшиеся после артналета. В момент, когда куниковцы бросились на берег, наши батареи перенесли огонь в глубину».

Полковник Брежнев лично сорок раз приплывал на Малую Землю. А это было опасно, так как некоторые суда в дороге подрывались на минах и гибли от попадания прямых снарядов и авиационных бомб. Однажды сейнер, на котором плыл Брежнев, напоролся на мину, полковника выбросило в море, где его чудом подобрали матросы… (С.А. Борзенко. 225 дней мужества и отваги. «Правда», 1943 год). Именно в результате этой контузии у него впоследствии возникли дефекты речи, над которыми принято кривляться у храбрых и удачливых демократов. Только вот где были бы они сейчас, если бы не Брежнев.

«В отбитии наступления немцев активное участие принимал начальник политотдела 18-й армии полковник тов. Брежнев, — пишет корреспондент. — Расчёт одного станкового пулемёта (рядовые Кадыров, Абдурзаков, из пополнения) растерялся и не открыл своевременно огня. Два взвода немцев, воспользовавшись этим, подобрались к нашим позициям на бросок гранаты. Тов. Брежнев физически воздействовал на пулемётчиков и заставил их вступить в бой. Понеся значительные потери, немцы отступили, бросив на поле боя несколько раненых. По приказу тов. Брежнева расчёт вёл по ним прицельный огонь, пока не уничтожил».

В своем двухтомном исследовании «Восточный фронт» пресс-атташе Иоахима фон Риббентропа и переводчик Гитлера, оберштурмбанфюрер СС Пауль Карель (Paul Carell, настоящее имя Paul Karl Schmidt) пишет: «Бойцы Куникова окопались поодиночке или маленькими группами и так бешено отовсюду стреляли, что у непосвященных складывалось впечатление, будто высадилась целая дивизия».

К 10 февраля десант занял населённый пункт Мысхако и несколько кварталов Новороссийска. Численность группировки войск была доведена до 17 тысяч, позже на плацдарме высадилось ещё пять партизанских отрядов. К сожалению, все господствующие высоты занимал противник и позиции десанта простреливались как на ладони. Десантники вынуждены были постоянно вгрызаться в скальный грунт побережья. Помогали защитникам плацдарма лёгкие бомбардировщики У-2 46-го Гвардейского Таманского авиационного полка, где служили девушки («Ночные ведьмы»).

Этот маленький клочок земли, который 225 дней обороняли наши войска, получил название «Малая земля». Командир десанта майор Цезарь Куников вскоре после высадки был ранен и вывезен в Геленджик, где умер от ран. За мужество и отвагу ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

На «Малой земле» было совершено немало и других подвигов. Один из них – подвиг матроса Владимира Никитовича Кайды, убившего двух немцев ударом кулака.

9 сентября началась операция по взятию Новороссийска, в которой плацдарм в районе Станички сыграл немалую роль — с него наступала одна из трёх групп войск, обеспечивавших блокирование и захват города. К 16 сентября Новороссийск был освобождён. Эта дата считается также датой окончания обороны «Малой земли».

2 ноября 1944 года Леониду Ильичу Брежневу было присвоено воинское звание генерал-майора. С июня 1945 года он — начальник политуправления 4-го Украинского фронта, затем — начальник политуправления Прикарпатского военного округа.

На Параде Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве Леонид Ильич Брежнев был комиссаром сводного полка 4-го Украинского фронта, шёл во главе колонны вместе с командующим фронтом, Героем Советского Союза, генералом армии Андреем Ивановичем Ерёменко. В декабре 1966 года в Александровском саду у Кремлевской стены началось сооружение мемориального архитектурного ансамбля «Могила Неизвестного солдата». Работа шла быстро, и уже 3 декабря к Кремлевской стене с 41-го километра Ленинградского шоссе из братской могилы был перенесен и торжественно перезахоронен прах Неизвестного солдата. 8 мая 1967 года мемориальный архитектурный ансамбль был открыт официально. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев зажег Вечный огонь от факела, который ему передал Герой Советского Союза Алексей Маресьев. Леонид Ильич был открытым, жизнерадостным человеком, простым для своих людей, жестким для врагов. В отличие от всех последующих лидеров страны, Брежнев был высок ростом, статен, хорош собой и пользовался успехом у женщин. Он любил охоту, быстрые красивые автомобили и военную технику, всю жизнь был страстным курильщиком…

Командующий ВДВ, Герой Советского Союза, генерал армии Василий Филиппович Маргелов был одним из его близких друзей по жизни и охоте. Именно благодаря этому получили самостоятельность сильно урезанные при Хрущёве воздушно-десантные войска. Леонид Ильич любил ВДВ, называл их «Дальнобойной артиллерией ЦК КПСС», способствовал их развитию. В результате советские десантники получили такую технику, какой не было ни у одной из стран НАТО.

Леонид Ильич Брежнев был настоящим мужиком, храбрым солдатом, мудрым политиком. И никто не заставит нас думать иначе. Андрей Ведяев

https://www.yaplakal.com/forum7/topic1595365.html