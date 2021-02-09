Нижний, было - стало - 10

Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5

Часть 6 Часть 7 Часть 8 Часть 9

Друзья, продолжаем!

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Дом управляющего заводом «Фельзеръ и Ко» во время наводнения весны 1916 года. Здесь жил (и работал) первый директор предприятия Франс Иванович Блашке с семейством.

Сам завод был эвакуирован из Риги в августе 1915 г. из-за угрозы наступления кайзеровских войск. Семь эшелонов с оборудованием и 50 вагонов с персоналом (всего 70 человек) были отправлены в Нижний Новгород, где 17 октября состоялась официальная закладка завода, а уже в феврале 1916 г. «Фельзеръ и Ко» дал первую оборонную продукцию.

В 1922 г. бывший завод «Фельзеръ» был переименован в «Двигатель революции». Сейчас это ОАО «РУМО».

Дому управляющего повезло значительно меньше. При советах он был отдан под коммунальные квартиры, а в 2006 году расселен и заброшен. Власти взялись было за реставрацию особняка, да зареставрировали его до смерти, каковая наступила в 2017 году.

Так дом управляющего заводом «Фельзеръ и Ко» выглядел до своего уничтожения в 2017 году.

Нижегородское Коммерческое училище на Благовещенской площади Нижнего Новгорода (ныне площадь Минина и Пожарского).

Помещалось в здании бывшего доходного дома купца Дмитрия Григорьевича Деулина, построенного по проекту Ивана Ефимовича Ефимова в 1820-1823 гг.

Впоследствии Деулин вынужден был продать оба здания по причине банкротства – предприниматель разорился на операциях с госзакпуками соли. Известно, что в здании останавливались ссыльные декабристы Муравьёв, Давыдов, Якубович, Оболенский. Здесь же ночевал Александр Сергеевич Пушкин, когда ехал в Оренбург. В то время номера гостиницы Деулина считались лучшими в городе.

С 1903 года здесь размесилось Коммерческое училище, основанное тремя годами ранее. В советское время его переименовали в Промышленно-экономический техникум, а впоследствии в техникум советской торговли.

Сейчас в здании сидит Гимназия №1 с углублённым изучением немецкого языка. Между двумя фотографиями 110 лет разницы.

Перекрёсток Царской и Нижегородской (ныне Совнаркомовская и Самаркандская). Винный магазин обрусевшего немца и крупного московского промышленника Леонтия Даниловича Бауэра, купившего в 1878 году под Иогансбергом на Рейне виноградники, которые стали винодельческой базой его фирмы. В 1880 г. господин Бауэр получил высочайшую привелегию на поставки вина к императорскому двору, потеснив прежнего британского поставщика «Nichols & Plinke». В Питере на Невском, 4 было открыто столичное представительсвто компании, которое возглавил сын Бауэра Александр Леонтьевич. Два его брата – Карл и Николай – взялись вести дела отца в Москве. В следующем году компания получила право ставить на этике изображение имперского орла. В 1883 г. фирма была преобразована в торговый дом, и Бауэры купили в Петербурге водочный завод в Волховском переулке, 3. А спустя ещё десять лет торговый дом был преобразован в товарищество на паях «Бауеръ Л.и К».

Винная бутылка Бауэра на аукционных площадках в сети стоит от 4K.

В конце нынешней улицы Чернышевского когда-то стояла «Муравьёвская башня», известная так же «Муравьёвская дылда». Традиционно острый на язык русский народ прозвал так строение за его полное несоответствие изначальным замыслам. Огромные часы на башне в два с половиной метра должны были различать посетители Нижегородской ярмарки на противоположном берегу, чтобы лишний раз не лезть в карман за своими, но их не видели. А бой гремевших на весь город курантов раздражал обывателя.

Сама башня, поставленная на Гребешковском откосе, была названа в честь тогдашнего губернатора Александра Николаевича Муравьёва – участника Отечественной войны 1812 года и декабристского движения. За участие в войне он получил Орден святой Анны, «Синий Макс», и Кульмский крест.

К концу XIX века стало ясно, что башня совсем плоха. Она покосилась, по стенам пошли трещины, а шпиль провалился вовнутрь. В 1897 г. «Муравьёвскую дылду» разобрали.

Ледовый дворец на проспекте Гагарина. Был построен в 1965 году по типовому проекту 2С-09-35, который был крайне распространён в Советском Союзе. Являлся главной ареной горьковского «Торпедо» до реконструкции хоккейного стадиона имени Виктора Коноваленко в Автозаводском районе.

Был реконструирован в 2007-2008 годах в соответствии с регламентом, при котором команды суперлиги, а «Торпедо» возвратился в суперлигу, были обязаны иметь ледовые арены вместимостью не менее 5,5 тысяч зрительских мест.

Полагаю, не трудно догадаться, по какому случаю собрался народ. Это праздничный ноябрьский митинг 1927 года, посвященный 10-летию октябрьской революции на нижегородской Новобазарной площади (она же площадь 1-го мая, ныне – площадь Горького).

В центре чуть левее – храм в честь Иоанна Богослова на углу Готмановской улицы (ныне Костина). Был построен в 1903 году специально для воспитанников Нижегородской детского приюта графини Ольги Васильевны Кутайсовой по проекту архитектора Дмитрия Александровича Вернера в неорусском стиле.

На верхнем фото храм уже три года, как не действует. Ещё через три года его снесут, а на его месте появится нынешнее здание Совнархоза. Ныне тут помещаются офисы.

Само здание кутайсовского приюта на фотографии не видно. Его загораживает двухэтажный особняк слева. Самое интересное, что здание сохранилось, пусть и в сильно переделанном виде, и ныне прячется за Совнархозом.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей в 93 года.

Часовня Спасо-Зеленогорского женского монастыря на нижегородской Новобазарной площади (ныне площадь Горького). Сам монастырь был основан в 1653 году на Белой горе возле речки Пасмуровки в нынешнем Вадском районе, где поселились инок Иона и строитель Феодосий. История обители также связана с именем преподобного Серафима Саровского, который «каждогодно приезжал на Зеленогорскую ярмарку».

Обитель закрыли и разорили. На месте кладбища, где были упокоены 300 монашествующих, - стадион. Окончательно обитель была закрыта в 1928 году. В каком именно году была закрыта и уничтожена часовня на Новобазарной неизвестно.

На её месте теперь жилая коробка.

Так часовня Зелногорской обители выглядела в свои лучшие годы.

Весьма необычный вид на нижегородский Крестовоздвиженский монастырь на Монастырской площади (ныне площадь Лядова) от «Вдовьего дома», где «призрѣваются 155 вдов, 465 дѣтей, и 30 ч. родствен. призрѣв.».

Дом был открыт 30 октября 1887 года на деньги братьев Аристарха и Николая Блиновых, которые открыли в банке вклад на 65 тысяч рублей с тем, чтобы проценты с этого вклада шли на содержание заведения. С той же целью купец Бугров сдал в аренду один своих особняков, дававший примерно 8-10 тысяч рублей на нужды «Вдовьего дома».

Крестовоздвиженский монастырь был основан в XIV веке супругой Нижегородско-Суздальского князя Андрея Константиновича – Анастасией.

После революции в зданиях обители располагались склады, жилые помещения, конторы, и т.д.

Кинотеатр «Мир» в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Был построен в 1937 г. по проекту московского архитектора Александра Зиновьевича Гринберга. Классический ар-деко. Открыт 6-го ноября того же года.

По периметру козырька стоят гипсовые фигуры представителей «нового общества», передовиков социализма – рабочего и колхозницы, лётчика и спортсменки.

Верхнее фото сделано скорее всего ещё до войны. На плакате ещë тов. Калинин. Да и сам тов. Сталин на портрете, явно довоенный.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей в 81-82 г.

Радиусный дом на Молодёжном проспекте в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Его спроектировали в культовой московской мастерской братьев Весниных архитекторы Николай Полюдов и Николай Красильников, ранее работавшие над проектом ДнепроГЭС – отсюда, как считается, эта необычная выгнутая форма здания. Дом сдан в 1937 г.

В Радиусном доме проживала элита – учителя, инженеры, дантисты, опытные врачи. Здесь же с конца тридцатых квартировал Автозаводской отдел НКВД.

Во время войны на крыше Радиусного дома был размещён наблюдательный пункт и оборудована зенитная батарея, первой в Автозаводе встречавшая пилотов люфтваффе ураганным огнём. Интересно, что тяжёлые железные станины от зениток были убраны с крыши лишь в 1998 г.

Культовый дом, конечно.

Универмаг Автозаводского района на въезде в Соцгород.

Построен в 1934-1938 гг. в стиле раннего конструктивизма по проекту московского архитектора Льва Моисеевича Наппельбаума, сына фотографа-портретиста Моисея Наппельбаума, создавшего галерею культовых образов XX века – от Ленина, до Станиславского. Знаменитый «ленинский прищур» создан Наппельбаумом.

Торговые залы располагались в обеих крыльях универмага на всех трёх этажах здания, которые объединяла широкая парадная лестница. Над центральным холлом, где больше всего покупателей, был запроектирован световой фонарь в форме стеклянной пирамиды, а на плоской крыше здания – летнее открытое кафе. Известно, что за свой проект Лев Наппельбаум получил

Госпремию СССР.

Варварская улица Нижнего Новгорода. Названа так по церкви XVIII века в честь великомученицы Варвары, в которой к слову был крещён Алексей Пешков – будущий Максим Горький.

Церковь разрушили в 1958 году «в связи с аварийным состоянием». Ещё раньше была переименована улицу в честь Веры Фигнер. На месте церкви вначале появилось кафе, затем его сменил фонтан перед Домом политпросвещения, где ныне киноконцертный зал «Юпитер».

Справа на фото головное здание Сбербанка. Слева – громадина «Нижполиграфа». Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более чем сто лет.

Строительство самого крупного в Автозаводе «Бусыгинского дома» – по имени кузнечных дел стахановца-гагановца с Горьковского автомобильного завода Александра Харитоновича Бусыгина, который, впрочем, тут никогда не жил.

Дом, занимающий целый городской квартал, был построен в 1936–1938 гг. по проекту профессора архитектуры Ильи Александровича Голосова. Общая протяженность здания – примерно 1130 метров.

На этих метрах в четырёхсот пятидесяти квартирах проживала тогдашняя элита «будней великих строек»: ведущие инженеры ГАЗа, конструктора, и простые работяги-ударники социалистического производства – пусть не в квартирах с паркетом, конечно, пусть в коммуналках, каковые тут тоже имелись, но всё-таки.

Сам Бусыгин был настоящим мастером своего дела. В сентябре 1935 года его бригада отковала за одну смену 1001 коленвал при плане 675, за что Александр Харитонович получил орден Ленина. А в 1975 г. уникума и вовсе произвели в Герои соцтруда.

Конструктивистская гостиница «ГАЗ» (ныне «Волна») в Автозаводе. Открыта 15 июля 1936 года. Автор проекта – выдающийся архитектор-проектировщик нижегородского «Горпроекта» Владимир Александрович Орельский. Да что там выдающийся – легендарная личность! Домами Орельского застроена половина Дзержинска. В Нижнем Новгороде Владимир Александрович помимо всего прочего спроектировал дом «Общества старых большевиков» на Минина. Сама гостиница «ГАЗ» строилась для работников предприятия, что, впрочем, не мешало здесь останавливаться «правительственным гостям из иностранных государств» (если верить гостиничному проспекту). В 1992 году к зданию отеля был добавлен девятиэтажный корпус, а «правительственные гости» сменились «видными деятелями российского кинематографа, эстрады и спорта». Конструктивистский жилой дом из серии так называемых «жёлтых бусыгинских домов» на пересечении проспекта Октября и проспекта Кирова. Построен в 1934 году. Сам Октябрьский проспект, начинающийся от знаменитого автозаводского «Универмага», когда-то носил имя т. Сталина, был переименован в 1956 году. Проспект Октября пересекает две старейшие улицы Автозавода – проспект Ильича и проспект Кирова. Портрет на стене жилого дома на верхнем фото предположительно принадлежит первому секретарю Ленинградского обкома ВКП(б) Кирову, который был убит в 86 лет назад. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей в 50-60 лет.

Кровельщики в декабре 1959 года на стройке Дворца культуры «ГАЗ». Сам ДК был спроектирован в 1934 г. Александром Зиновьевичем Гринбергом в том неоклассицистском тяжеловесно-торжественном стиле, который отличал здания эпохи всемирных революций и торжества идей.

По плану культурный комплекс состоял из трёх зданий: театра, кино, и концертного зала. Последний – на 880 мест – был построен в 1937 г., однако война спутала дальнейшие планы.

К строительству ДК вернулись в пятидесятых. Группа архитекторов во главе с Трифоном Григорьевичем Заикиным доработала фасады дворца в традиционной ордерной системе с центральным входом-лоджией, и в январе 1962 г. ДК официально «вступил в строй».

Это был сверхсовременный, крупнейший общественный центр всего Горького. Вдумайтесь: 540 помещений, современный театральный зал на 1 200 мест с прекрасно оборудованной сценой, три вестибюля, повсюду мрамор и позолота. А кроме того кафе, буфеты, комнаты для занятий, библиотека, и т.д.

Улица Краснодонцев в Автозаводе, дом №9, построенный в 1959 году. Сама улица раньше называлась Пионерской, но была переименована в честь «Молодой гвардии», действовавшей в Краснодоне в 1942-1943 гг. во время немецкой оккупации.

На улице помещаются Дом физкультуры и стадион «Пионер». Здесь же на постаменте установлена легендарная «Победа» (ГАЗ 20-М), она же – после продажи лицензии на производство полякам «Варшава».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей в 60-70 лет.

Угол Минина и Провиантской. Этот неприметный на первый взгляд дом в недавнем прошлом был примечательностью «красного Нижнего». Здесь Владимир Ильич Ленин, встречался с Александром Ивановичем Пискуновым, воспитанным в «чувстве долга перед народом».

Оба к моменту встречи в 1900 г. были ровесниками. Оба учились в Казанском императорском университете. И оба мечтали свергнуть «проклятый царизм».

Только Пискунов считался еретиком в социал-демократических кругах — проповедовал т.н. экономизм, который сводил все тяготы и лишения рабочего класса к «экономическому базису».

Ленин же напротив был горячим противником экономизма. И за три часа напряжённой дискуссии под крышей этого замечательного дома ему удалось обратить нижегородского Камилла Демулена в свою веру. «Крепко сбить со своих позиций».

В Советском Союзе Пискунов заведовал Московским отделом народного образования.

Он родился в один год с Лениным, и умер вместе с ним в один 1924 год от туберкулёза.

Главный дом усадьбы Рудинского-Сергеева на Большой Печёрской улице, построенный в 1862-1864 гг. в стиле поздней эклектики. В начале 1800 гг. усадьба с деревянным домом принадлежала титулярному советнику (до 1884 года чин соответствовал армейскому капитану) Богданову. К середине XIX в. постройками овладела чиновница Рудинская, чей муж и наследник выстроил каменный дом с антресолями и подвалом. За качеством строительства надзирал архитектор Василий Фёдорович Небольсин.

В начале XX века дом приобрёл известный лесопромышленник и меценат Александр Прокопьевич Сергеев. Он и перестроил особняк в нынешнем виде с увеличением площади, и эклектично декорировал главный фасад, намешав тут барокко с классицизмом.

Дом был национализирован под рабочий клуб имени товарища Мартына Нохимовича Мандельштама (псевдоним «Мартын»). Потом здесь размещались жилые квартиры.

Вид на Ковалихинскую улицу Нижнего Новгорода с разницей примерно в 100 лет. Названа так от слова «ковать», поскольку в этих местах в большом количестве селились кузнецы. В писцовой книге 1621-1622 гг. упоминается большая дорога от Печёрских до Варварских ворот. Она шла параллельно речке Ковалихе.

В прямых линиях улица прокладывалась в XIX в., начиная с 1804 года под руководством архитектора Николауса и далее в 1823-1824 гг. в соответствии с городским планом зодчих Бетанкура и Гесте. Император Николай I, бывший в Нижнем Новгороде в 1863 г., распорядился «сделать проезд по Ковалихе», устроив в конце улицы прямую площадь с выходом к тюремному острогу (ныне тут сквер). На Ковалихе стоит особняк Кашириных, где родился великий Максим Горький.

Вдали на верхней карточке заметен храм Всемилостивого Спаса, построенный в 1903 году в память о спасении семьи императора Александра III во время крушения царского состава на Курско-Харьковской железной дороге 17 октября 1888 года.

Доходный дом купца Михаила Алексеевича Горинова на улице Лядова (возвращено историческое название Большая Печёрская). Построен в 1899-1903 гг. в характерном для Нижнего Новгорода «кирпичном стиле».

Сам Михаил Алексеевич был попечителем городской Бабушкинской больницы на углу Долгополова и Приокской, которая была открыта 21 июля 1886 года в каменном частном доме, предложенном городу купцом I-гильдии и гласным Нижегородской думы Дмитрием Никандровичем Бабушкиным специально для больничных нужд.

Брат Горинова – потомственный почётный гражданин Нижнего Новгорода Владимир Алексеевич Горинов – вращался в либерально-интеллигентных кругах, «группировавшихся вокруг В.Г.Короленко», и был на дружеской ноге с Максимом Горьким. С 1909 по 1910 гг. Горинов занимал кресло городского головы.

В тридцатых годах дом Горинова перестроили. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей примерно 70 лет.

Дом студента и кинотеатр «Рекорд» на Осыпной (она же Пискунова). Синематограф под вывеской «Бразильский» существовал здесь и ранее, в деревянном доме купца Сметанина.

В 1938 году его снесли под строительство конструктивистского Дома студента по проекту архитектора Александра Александровича Яковлева. Однако от размещения в новом здании «картины» отказываться не стали – место уж больно прикормленное. Теперь только это была уже не «Бразилия», а свойственный духу времени «Рекорд».

«Картина» располагалась на двух первых этажах центрального и правого крыла с единственным залом с большим фойе при кинозале, и двухуровневым фойе-ротондой во входной группе, где когда-то озадачено перешёптывались опоздавшие. «Уже начали? Что идёт? ”Большой вальс”? Только из печати? ”Трактористы”?»

Перекрёсток Октябрьской и Дзержинского (ныне возвращено прежнее название Алексеевская). Улица, названная так по церкви Алексея митрополита Московского на Благовещенской площади, была определена генпланом ещё при Екатерине II в 1770 г. Она тянется параллельно Большой Покровской. С конца XVIII века почти два квартала Алексеевской были заняты усадьбой и садом князя Грузинского, по прозвищу «Волжский царь».

Улица была переименована в 1931 г. Годом ранее была снесена алексеевскую церковь с формулировкой, что расположение 2-х церквей на Советской площади, которая является единственным в городе местом для парадов и демонстраций, значительно загромождает эту площадь.

Октябрьская улица дореволюции называлась Дворянской. В 1927 её переименовали в честь 10-летия Октябрьской революции.

Фрагмент заснеженной улицы Белинского от ТЦ «Шоколад» (через дорогу) сегодня и 60 лет назад.

Ранее на этом месте находились выгонные земли, а после — государственные винные склады и кирпичные заводы. Своё нынешнее название в честь русского писателя и литературного критика Виссариона Григорьевича Белинского улица (точнее её часть) получила в 1911 году. Основная застройка началась в конце 20-х годов XX века.

На дальнем плане верхней фотографии заметен знаменитый горьковский трамплин, построенный в 1958 году. К моменту завершения строительства это был самый большой трамплин в СССР, и один из крупнейших «спортивных объектов» в Европе. Проектантом кривой трамплина был Александр Давыдович Колоднер. Он же полностью контролировал строительство.

В девяностые, увы, объект пришёл в полнейшую негодность и закрыт на реконструкцию в 2003 году. Сейчас его полностью обновили.

Обе фотографии сделаны приблизительно с одной точки.

Дом на углу Варварской и Пискунова. Двухэтажное здание явно было надстроено двумя этажами при советской власти.

Фотографии сделаны с одной точки с разницей примерно в 70 лет.

Жилой дом №45 на улице Белинского. Построен в 1935-1939 гг. по проекту архитектора Владимира Александровича Орельского, который, как мы помним, является автором автозаводской гостиницы «Волна».

В Нижнем Новгороде зодчему принадлежат здание Горэнерго на площади Маркина, Дом общества старых большевиков на улице Минина, упомянутая «Волна» и т.д. И вот этот примечательный сталинский дом.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей примерно в 80 лет.

Станция «Родина» Горьковской детской железной дороги (ДЖД). Построена по проекту архитектора Александра Александровича Яковлева в стиле сталинского конструктивизма, и торжественно открыта 8 ноября 1939 года. На тот момент это была самая большая детская железная дорога в союзе. Протяжённость 9,1 км. Начальная станция в канавинском Ленгородке, конечная – в Соцгороде Автозавода.

Всего на линии имелось четыре станции: «Родина», «Маяковская», «Пушкино» и «Счастливая», где ныне автозаводский ЗАГС, а сама железная дорогая проходила через три района города Горького.

На первом этаже «Родины» помещался кабинет начальника станции и дежурного, пассажирский зал, буфет, а также медпункт, справочное бюро, книжные киоски и даже телефон автомат. За потолочное панно «Счастливое детство» со сценами из жизни пионерского лагеря «Артек» художник Михаил Михайлович Тихомиров получил Сталинскую премию.

Канавинский родильный дом №4. Конструктивистское здание было построено в 1929 г. на улице Октябрьской Революции, которая тянется от самого Молитовского моста, проходит через Проспект Ленина – организатора, вдохновителя, «и вообще» – минует сквер Чкалова, и теряется в двухэтажных избах на улочке со столь говорящем для всего Канавино названием «Узбекская».

Предполагалось сделать Октябрьскую Революцию витриной социализма, однако у градостроителей чего-то не склеилось, и вместо комплексной застройки улицы дворцами в духе сталинского ампира её со всех сторон обступили серые хрущёвские панельки, хотя пара-тройка помпезных зданий тут всё же имеется.

Сам роддом носит имя доктора медицинских наук Алевтины Фёдоровны Добротиной, которая с 1971 по 1990 гг. возглавлял кафедру акушерства и гинекологии Горьковского медицинского института. В 1964 г. в здании роддома была реконструирована надстройка 3 этажа и пристроя правого крыла.

Жилой пятиэтажный дом на улице Октябрьской Революции. Построен 1938 году по проекту архитектора Дмитрия Краснолюбова о котором в сети, к сожалению, нет никакой внятной информации.

На первом этаже сталинки, как вспоминают местные, был магазин «Хозтовары», напротив имелся поворот к Детской железной дороге и улице Искры, исчезнувший где-то в 90-х. Время также забрало и уютный палисадничек у соседнего трёхэтажного дома, заметный на верхнем фото. В остальном здесь мало что изменилось.

В доме судя по двух и трёхкомнатными отдельным квартирам селился здесь тогдашняя элита: врачи, учителя, инженеры, опытные врачи. В некоторых комнатах, опять же по свидетельству местных, сохранились остатки печного отопления.

Ещё одна жилая пятиэтажка на улице Октябрьской Революции. Построена по проекту горьковского архитектора Александра Александровича Яковлева в трагическом 1941 году.

Вообще Александр Александрович уроженец Питера, и в Нижний Новгород он приехал на пятом десятке уже состоявшимся зодчим. В 1924 году его взяли заведующим техническо-строительного отдела при Губкоммунотделе, а восемью годами спустя Яковлев становится главным архитектором горсовета Горького, заместителем председателя городского экспертного совета и председателем бюро по архитектурно-художественному оформлению города.

В Нижнем творчеству мастера принадлежат жилой шестиэтажный дом на Минина, 1, здание школы им. 10-летия Октября на Верхне-Волжской набережной, где сейчас НИИ травматологии и ортопедии, вестибюль станции «Родина Горьковской ДЖД, монумент героям и мученикам революции 1905 года на пл. Свободы, и конечно же Чкаловская лестница – в соавторстве с архитекторами Львом Владимировичем Рудневым и Владимиром Оскаровичем Мунцом.

Спасо-Преображенский храм в Сормово. Построен в 1905 г. по проекту архитектора Павла Петровича Малиновского в основном на пожертвования рабочих Сормовского завода.

Вообще то у жителей заводских посёлков, которыми обрастал завод, уже имелась церковь в честь Благоверного князя Александра Невского. Но она была маленькой и не вмещала всех желающих, особенно в дни церковных праздников. Поэтому 29 марта 1898 г. попечители церковно-приходских школ Сормовских заводов «приняли историческое решение» о строительстве нового храма.

17 декабря 1899 г. был учреждён строительный комитет под председательством инженера, совладельца и члена совета директоров «Общества Брянского рельсопрокатного железоделательного и механического завода» Фёдора Андреевича Фосса, и среди рабочих пошла шапка. 8 сентября 1900 г. торжественно заложили фундамент. В 1905 г. был освящён главный престол.

Закрыли храм в 1927 г. Планировалось его взорвать, но вместо этого здесь открыли детский дом культуры.

Общий вид сормовского Спасо-Преображенского собора

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