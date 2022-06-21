22 июня - не забудем, не простим!

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Героическая оборона Брестской крепости стала одной из самых ярких страниц в истории Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года в результате внезапного нападения гитлеровские войска планировали за несколько часов полностью овладеть цитаделью, однако встретили яростный отпор ее защитников, до конца сдерживавших натиск врага.

Когда 28 июля 1944 года Брестскую крепость освободили советские войска, на расплавленных кирпичах одного из казематов была найдена надпись ее последнего защитника: «Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина».В ходе обороны Брестской крепости бойцы Красной Армии проявили беспримерное мужество, потрясение от которого не скрывал даже враг, именно здесь, у твердыни над Бугом он осознал, что «поход на Восток» не будет для него легкой прогулкой.В канун 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны Минобороны России представляет специальный историко-познавательный раздел, созданный на основе рассекреченных документов из фондов Центрального архива Министерства обороны, о героической обороне Брестской крепости.

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28 июля 1944 года войска 1-го Белорусского фронта в результате умелого обходного маневра и атаки с фронта освободили город и крепость Брест.

На следующий день в газете 415-й стрелковой дивизии «В бой за Родину» была напечатана статья «Брест – город нашей славы». Это было одно из первых упоминаний о защитниках гарнизона Брестской крепости.В политдонесении 42-й стрелковой дивизии от 22 июня 1941 года сообщалось о том, что противник начал артобстрел в 4 часа утра и вскоре огонь был перенесен на крепость. Из крепости поступали сведения о потерях убитыми и ранеными.

Что касается самой крепости, то, толщина и прочность стен фортов и казематов значили многое, но исход сражений решает в конце концов, твердость духа и железная воля бойцов, их защищающих. Героизм и мужество защитников Брестской крепости оказались для врага неодолимыми.

Фашисты рассматривали Брестскую крепость как крупный опорный пункт, оборудованный по последнему слову техники, с сильными оборонительными сооружениями.

Овладев крепостью, фашисты занимали стратегически важное шоссе и большой узел дорог – Брест, имевший решающее значение для всей операции в целом. Именно поэтому они предпринимали серьезные усилия чтобы сломить сопротивление гарнизона.







Командир 44-го Стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии майор Гаврилов П.М. возглавил разрозненные группы бойцов и командиров из разных подразделений в Северной части крепости, организовал прочную оборону на участке, центром которого был так называемый восточный форт.

Гитлеровцы были поражены мужеством майора Гаврилова и проявили уважение к его храбрости, оставив ему жизнь. По свидетельствам очевидцев, в лагерный госпиталь, где он находился, из Бреста приезжали немецкие офицеры, чтобы увидеть советского офицера, проявившего такое мужество и упорство в бою.





Заместитель командира по политчасти 84-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии полковой комиссар Фомин Ефим Моисеевич с первых минут войны фактически стал организатором и вдохновителем обороны центральной части крепости. Будучи оглушен взрывом и полузасыпан камнями при взрыве, раненым был взят в плен. Его расстреляли у крепостной стены по доносу предателя.





Военфельдшер Абакумова Раиса Ивановна в июне 1941 года проходила службу в 95-м отдельном медико-санитарном батальоне в должности старшей операционной сестры. В момент начала боевых действий она оказалась единственным медработником в Восточном форте Брестской крепости. Под непрекращающимся огнем она оказывала помощь раненым.

Попав в плен, совершила удачный побег, но при попытке связаться с партизанами была арестована, посажена в тюрьму, а затем угнана в Германию. Освобождение произошло через долгих четыре года в мае 1945 года.







Начальник химслужбы 455-го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии лейтенант А.А. Виноградов с 22 по 26 июня 1941 года исполнял обязанности начальника штаба сводной группы центральной части крепости. Несмотря на контузию, остался в строю с товарищами. Совместно с полковым комиссаром Фоминым и капитаном Зубачевым лейтенант Виноградов был инициатором издания приказа № 1 по штабу обороны крепости и лично составлял его.

Согласно этому приказу 26 июня он был назначен командиром отряда прорыва в составе 120 человек. Прорыв был удачен, но позднее члены отряда попали в плен. Лейтенант Виноградов во время нахождения в плену состоял в подпольной группе лагеря, вел подрывную работу, бежал из плена в марте 1945 года.

Лейтенант Любочко Иван Пантелеймонович в мае 1941 года окончил пехотное училище и был назначен командиром пулеметного взвода 357-го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии. Во время обороны Брестской крепости его командиру капитану Соломахо стало известно о том, что фашисты заложили ящики со взрывчаткой под стены крепости. Чтобы не допустить подрыв, лейтенант Любочко, рискуя жизнью, под непрерывным минометно-пулеметным огнем противника успешно провел операцию. Позже, в бессознательном состоянии, будучи контужен, попал в плен.



В июне 1941 года Матевосян Самвел Минасович служил в 84-м стрелковом полку 6-й стрелковой дивизии. На рассвете 22 июня возглавил первую штыковую контратаку, которая окончилась полной победой. За время обороны Брестской крепости получил несколько ранений. Попал в плен в бессознательном состоянии, находился в лагере военнопленных. Чтобы не допустить подрыв, лейтенант Любочко, рискуя жизнью, под непрерывным минометно-пулеметным огнем противника успешно провел операцию. Позже, в бессознательном состоянии, будучи контужен, попал в плен. Организовав удачный побег, продолжил воевать в партизанском отряде, а позже, когда оккупированная территория была освобождена, продолжил службу в действующей армии. Дошел до Берлина, где расписался на стене Рейхстага.







Капитан Зубачев Иван Николаевич в июне 1941 года командовал стрелковым батальоном 44-го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии. Вместе с полковым комиссаром Фоминым был активным организатором обороны крепости, настаивал на необходимости защищать ее до конца. По показаниям очевидцев, руководил всеми операциями в крепости. Был ранен и при попытке вырваться из окружения захвачен в плен. Погиб в лагере для военнопленных в Хамельбурге, где его в 1943 году встретил майор Гаврилов.





Капитан Касаткин Константин Федорович во время обороны Брестской крепости был назначен начальником штаба оборонительной группы форта. Без пищи, воды, имея небольшой запас боеприпасов, при постоянном артобстреле и бомбардировке с воздуха, к исходу 29 июня Восточный форт Брестской крепости пал, капитан Касаткин, будучи контужен, с сильным ушибом ноги, попал в плен.





После войны при разборе завалов Брестской крепости были обнаружены останки командира взвода полковой школы 33-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии Наганова Алексея Федоровича. При нем находился пистолет на боевом взводе.



Заместитель командира по политчасти старший политрук Нестерчук Николай Васильевич принял на себя командование дивизионом, организовал и возглавил оборону на северо-восточном участке крепости.

Когда положение стало безнадежным, командование решило отправить в плен женщин и детей, находившихся в казематах внутри земляного вала. Нестерчук объяснил это возможным спасением ребятишек и попросил женщин вынести издевательства со стороны фашистов во имя Родины и своих детей. Оставшиеся в крепости бойцы во главе со старшим политруком Нестерчуком погибли, но свой долг перед Родиной выполнили полностью.



Командир стрелкового батальона 125-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии капитан Шабловский Владимир Васильевич с первых минут начала войны организовал оборону на участке домов комсостава северной части крепости. Был захвачен в плен вместе с остатками своей группы, а также женщинами и детьми, среди которых находились его жена и четыре маленькие дочери.

Когда колонну пленных вели в тыл по мосту, капитан Шабловский предпочел смерть плену. Он поцеловал маленькую дочь, которую нес на руках, передал ее своей жене и скомандовал бойцам: «Кто не хочет оставаться в плену, за мной!» С этими словами он бросился в реку, за ним последовали несколько его бойцов. Фашисты расстреляли их из автоматов.



Отец Вали Сачковской служил капельмейстером в 33-м инженерном полку. Девочка вместе с родителями проживала в Брестской крепости. В ночь на 22 июня ее отец был на службе, а она с матерью оставалась дома, попала в плен. Фашисты, узнав, что ее отец находится в крепости, отправили девочку к защитникам с ультиматумом о сдаче.

Дойдя до крепости под минометно-оружейным огнем, Валя сообщила об ультиматуме старшему лейтенанту Потапову и осталась внутри, оказывая помощь раненым бойцам. 2 июля группа под командованием старшего лейтенанта Потапова предприняла попытку вырваться из окружения, но была захвачена в плен, вместе с ними в плен попала и Валя Сачковская. При следовании на поезде в лагерь военнопленных, ей удалось бежать





Ещё больше можно узнать на самом сайте:

http://brest.mil.ru

Самый долгий день в году...

Самый долгий день в году

Опустил устало веки,

Ветерок ласкает ветки

В засыпающем саду,

Воцарилась тишина

В чутко дремлющей вселенной

И не знает, что она

Скоро станет довоенной…

Андрей Шигин

https://stihi.ru/2021/06/22/1902

22 июня Это повелось ещё при Горби:

Выхватив из правды только часть,

Этот День днём памяти и скорби

Нарекла жирующая власть. Да, вестимо, скорбь и память вместе,

Но не тем в тот День страна жила.

Смертный грех сказать о павших в Бресте,

Что печаль на подвиг их вела. И ведь стало ясно очень скоро

Всем, кому задуматься не лень:

Изумившим немцев Днём Отпора

Стал залитый кровью этот день. День такой неведом для Европы.

Он Советский, как и красный флаг,

Коим мы, «послушные холопы»,

В должный час украсили рейхстаг. Сержант Владимир Бушин

3-й Белорусский фронт

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