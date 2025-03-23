Памятники и скульптуры в Ростове-на-Дону

Уютные памятники и скульптуры - настоящее украшение города. Они добавляют городу комфорт и создают тёплую, более располагающую к прогулкам, атмосферу.

Ростов-на-Дону не стал исключением. Вот сегодня по этому городу и прогуляемся.

Начнем с мемориалов.

Стела «Воинам-освободителям Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков». Новости СМИ2

В небо уходит 72 метра нержавеющей стали, и на головокружительной высоте со стелы взлетает в сторону Дона не древнегреческая богиня победы Ника, как мы привыкли думать, а все-таки Родина-мать, а на Театральную площадь смотрит орден Отечественной войны I степени — им награжден Ростов-на-Дону, город воинской славы. Статуя и орден — из меди и покрыты сусальным золотом. Стела "Освободителям Ростова" на Театральной площади. Фото: ДЕМКОВ Денис.

У подножия стелы можно рассмотреть монументальные барельефы из искусственного камня, каждый посвящен своей теме — борьбе на фронте, работе в тылу, желанному миру и долгожданной Победе. В центре — текст сообщения Совинформбюро об освобождении донской столицы 14 февраля войсками Южного фронта под командованием генерал-полковника Малиновского.

В центре — звонница из огромных медных колоколов. А перед стелой, в сторону театральной площади, тянется многометровый амфитеатр, в глубине бассейна горит Вечный огонь.

Известно, что проект был крайне сложным в исполнении для 80-х годов. Оказалось, что огромные листы металлической облицовки не готов выполнить ни один из заводов страны, но взялись заводчане из Красного Сулина. А чтобы поднять на высоту статую, пришлось на барже доставить из Волгодонска сверхмощный кран с завода «Атоммаш».

Вечный огонь на площади Карла Маркса

Здесь еще можно увидеть смену караула школьников на Почетном посту № 1. Мемориал «Вечная память» открыли в 1969 году в сквере им. Фрунзе на площади Карла Маркса. Мощное бетонное полукольцо символизирует прерванные жизни погибших в войну. А изображенная на композиции Родина-мать скорбит о сыновьях. У подножия мемориала горит Вечный огонь. Рядом находится братская могила, где лежат павшие освободители Ростова и местные жители — более 2 тысяч имен высечено на черном мраморе. Мемориальный комплекс "Павшим воинам" рядом с площадью Карла Маркса.

Кумженский мемориал

В западной части Ростова, на стрелке рек Дон и Мертвый Донец, рядом с братской могилой советских воинов, в 1983 году появился мемориал в память о павших бойцах Красной Армии, которые освобождали город в 1941 и 1943 годах.

В центре - монумент «Штурм», вокруг него выстроились пилоны из серого мрамора и стелы Славы, памятные плиты, где перечислены части, освобождавшие Ростов-на-Дону. «Штурм» замечатлел в камне солдат, идущих в атаку. Гигантская 18-метровая стрела показывает направление главного удара советских войск.

Интересно, что этот монумент - не собирательный образ: это лица реальных людей. Так, с пистолетом изображена политрук роты 1151-го стрелкового полка 342 стрелковой дивизии 56-й армии Александра Нозадзе, командир роты, лейтенант Владимир Миловидов и командир пулеметной роты, младший лейтенант Алексей Филиппов. Кумженский мемориал.

Змиевская балка

Мемориал здесь открыли в год 30-летия Победы. На этом месте в дни оккупации фашисты расстреляли и замучили около 27 тысяч ростовчан. В основном, евреев.

Гигантский монумент из серого бетона вырастает из глубины балки. Центром групповой композиции стал образ Родины-матери, которая зовет на борьбу с гитлеровцами. Здесь никогда не затихает метроном — будто слышно биение сердец погибших соотечественников.

Комплекс включает смотровую площадку и зал скорби из черного мрамора с экспозицией о зверствах фашистов во время оккупации.

Долгое время это был памятник жертвам фашизма, и лишь после того, как тема вышла на мировой уровень, здесь появилась памятная табличка. Она сообщает о том, что Змиевская балка — крупнейшее на территории страны место массового уничтожения евреев фашистами.

Змиевская балка. Фото: ДЕМКОВ Денис.

Самбекские высоты

Сюда из Ростова на машине можно доехать за час с копейками. Крупнейший в регионе памятник — мемориал Славы на Самбекских высотах. Он посвящен воинам 130-й и 416-й стрелковых дивизий с почетным наименованием «Таганрогских». Многометровый памятник возвели на самой высокой точке окопов и блиндажей на окраине села Самбек. Две стены из бетона разорваны посередине — это и есть две дивизии-освободительницы.

Открытый в 1980-м мемориал превратился в последние годы в масштабный исторический комплекс с музеем, выставкой техники под открытым небом, бульваром, аллеей героев и фруктовым садом. "Самбекские высоты". Фото: ДЕМКОВ Денис.

«Защитникам донского неба»

Мемориальный комплекс с таким названием открыли на проспекте Шолохова в 1972 году рядом с захоронением останков советских летчиков, Героев Советского Союза И.Я. Сержантова, И.Н. Купавы, П.П. Коровкина, и братской могилой, где покоятся более 1800 бойцов.

Боевой самолет МИГ-17 «взлетает» с 25-метрового постамента. К мемориалу можно подняться по широкой гранитной лестнице.

Самолет МИГ-17 - ядро мемориального комплекса "Защитникам донского неба". Фото: ДЕМКОВ Денис.

Памятник-танк Т34

установлен в 1968г в память бойцов 3-го гвардейского танкового корпуса, 2-го гвардейского и 5-го гвардейского Зимовниковского механизированного корпусов, танкистов 6-й гвардейской танковой бригады, а также 34-й гвардейской стрелковой дивизии, освободивших город Ростов-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков.

Этот танк реальная боевая машина. Он был отремонтирован в городе Миллерово Ростовской области, откуда своим ходом добрался до Ростова и въехал на пьедестал.

Лазарет-убийца

22 июня 2020 года, в Ростове открыли памятный знак бойцам и командирам Красной армии, а также жителям донской столицы, погибшим в фашистском концентрационном лагере Гросс-лазарет № 192. Концлагерь находился на территории артиллерийского училища, где с особой жестокостью истребили и замучили более 5 тысяч человек. Это жуткое место называли «лазарет-убийца». Памятный знак бойцам и командирам Красной армии, а также жителям донской столицы, погибшим в фашистском концентрационном лагере Гросс-лазарет № 192.Фото: администрация Ростова-на-Дону.

Памятник пионеру Вите Черевичкину (1925-1941) установлен в Пионерском парке (сейчас парк им.Черевичкина) в 1961г.

Витя Черевичкин — 16-летний ростовчанин, убитый фашистами.

Во время оккупации Ростова, командование немецких войск под страхом расстрела приказали всем владельцам голубятен убить птиц. Фашисты боялись, что с помощью почтовых голубей жители будут передавать нашим войскам разведывательную информацию. Но Витя не подчинился приказу и тайно продолжал держать голубей, регулярно выпуская их в полёт. Немцы заметили парящих птиц, и Черевичкина, как пособника Красной Армии, расстреляли. В тот же день 28.11.1941 немцы были выбиты из города в результате успешного контрнаступления частей Юго-Западного фронта.

На Нюрнбергском процессе фото убитого мальчика с голубем в руках было представлено в числе документов, обличающих фашизм.

Память улиц

На территории донской столицы есть еще множество памятных мест, куда ростовчане несут цветы. Например, памятная табличка на углу улиц Советской и Верхне-Нольной. Здесь 29 ноября 1941 года было расстреляно около 90 мирных жителей — стариков, женщин и детей. Здесь, и в каждом районе Ростова хранится печальная память о потерях — бойцов и мирных жителей в войне, которая началась ровно 84 года назад. На углу Советской и Верхненольной фашисты в 1941 году расстреляли около 90 мирных жителей. Фото: сайт "Ростовский берег".

Памятник пограничникам всех поколений.

Весьма интересное решение. Впервые встретила памятник, где изображены представители трёх периодов нашей истории. Чаще довольствуются пограничным столбом.Памятник пограничникам открыт на улице Береговая в Ростове-на-Дону в 2014г на средства ветеранов пограничных войск.

Героям чернобыльцам Мемориал славы героям ликвидаторам Чернобыльской катастрофы был установлен в 2016г на проспекте Шолохова в Ростове-на-Дону.

Памятник Тачанка Легендарная «Тачанка-Ростовчанка» - величественная скульптура, встречающая едущих с юга ростовчан, а также тысячи пассажиров транзитного транспорта, уже более тридцати лет служит визитной карточкой мегаполиса. По словам автора «Тачанки» — заслуженного художника РФ скульптора Анатолия Скнарина, это исторический памятник, символизирующий освобождение Ростова от белогвардейцев в 1920 году. Бегут десятилетия, меняются жизненные ценности и взгляды, а романтичная «Тачанка» по-прежнему остается «знаковым» памятником, популярным среди жителей южной столицы. Как и в былые времена, сюда приезжают возлагать цветы многие молодожены, и наверное, сейчас с трудом отыщешь коренного ростовчанина, не имеющего изображения этого монумента. Удивителен тот факт, что столь монументальная скульптура сделана из гипса, и внутри она абсолютно полая. Поэтому взбираться на скульптуру, чтобы сфотографироваться запрещено!

Скульпторы: В. Битяй, Б. Ланко, А. Косолапов, А. Скнарин. Архитектор П. Ибалаков

Памятник бойцам 1-й Конармии

Памятник – типичный образец монументального стиля Евгения Вучетича. Он установлен на гранитном пьедестале на площади Советов в 1972 году и олицетворяет победу Красной армии в Гражданской войне. Кавалерист, красноармеец и матрос – персонажи памятника.

Сначала его хотели поставить в Волгограде и посвятить Обороне Царицына. Однако проект не реализовали, и тогда скульптор предложил поставить его в Ростове

Бюст А.В. Суворову Бюст был открыт в 1999 году на пересечении улицы Суворова и Университетского переулка. Недалеко от этого места раньше стоял дом коменданта крепости Святого Дмитрия Ростовского, в котором А. В. Суворов жил в 1782 году, когда организовывал строительство оборонительных рубежей между Доном и Кубанью. Рядом с бюстом стоят макеты двух небольших пушек, с которыми очень любят играть дети.

Памятник адмиралу Ушакову

Среди многочисленных забавных малых архитектурных форм на набережной Ростова-на-Дону есть и, так сказать, серьёзные памятники. Один из таковых посвящён адмиралу Ф. Ф. Ушакову. В молодости он служил в местной военной крепости, потом - в Азовской флотилии.

Автор памятника – местный скульптор Анатолий Скнарин. Инициатива установки принадлежит ростовскому суворовско-нахимовскому клубу.

Место для памятника Ушакову выбрано неслучайно. Он расположен как раз-таки рядом с сооружениями, которые сохранились от упомянутой выше военной крепости Святого Дмитрия Ростовского. Жаль, что они находятся сейчас в плачевном состоянии. Давно пора привести их в порядок и сделать там мемориальный комплекс…

Памятник Платову

Памятник атаману Донского казачьего войска, генералу от кавалерии Матвею Ивановичу Платову в Ростове-на-Дону открыт в 2015 году. Памятник точная копия установленного два года ранее в Москве памятника атаману, установленном в переулке Университетском перед зданием главного корпуса ЮФУ. Автором монумента является уроженец Ростова, скульптор Константин Чернявский.

Датой основания Ростов-на-Дону принято считать 15 декабря 1749-го года, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ о создании Темерницкой таможни, ставшей первым постоянным поселением на территории нынешней столицы Дона. Так что именно Елизавету Петровну с полным основанием можно считать прародительницей самого крупного в настоящее время города Южного ФО РФ.

На городской конкурс проектов было представлено 6 вариантов памятника императрице. В итоге выбрали проект авторского коллектива в составе скульпторов Сергея Олешни, Анатолия Дементьева и архитектора Владимира Фоменко.

Памятник, высота которого вместе с постаментом более 7 метров, был торжественно открыт 27 июня 2007-го года. Интересно, что вес гранитного основания – около 50 тонн. Фигура и горельефы выполнены из бронзы. Общий их вес – 3 тонны.

Памятник находится в Покровском сквере, перед одноимённым храмом на самой элегантной и интересной улице Ростова-на-Дону – Большой Садовой.

Памятник не вернувшимся с войны казакам Был установлен в Ростове-на-Дону в 2016г в память о казаках, которые отдали свою жизнь за Родину.

Памятник Ленину

Бронзовый памятник вождю установлен на гранитном пьедестале у южного входа в парк культуры и отдыха. Это – один из первых памятников в стране. Пусть стоит и напоминает о тех временах, когда Россия круто повернула на своем пути. Памятник Ленину (1870-1924) был установлен на Большой Садовой перед входом в парк культуры и отдыха в 1929г. Во время оккупации он был разрушен, но в 1946г восстановлен. Можно по-разному относиться к личности вождя мирового пролетариата и к советской эпохе. И, тем не менее, не стоит заниматься борьбой с памятниками - это наша история, пытаться что-то вычеркнуть из неё просто глупо.

Памятник в честь установления Советской власти в Ростове-на-Дону Его установили в 1979 году в память о митинге в поддержку революции, который прошел на этом месте на следующий день после октябрьского переворота. Рабочий, солдат и матрос олицетворяют те события.

Памятник Карлу Марксу Был установлен в центре одноименной площади в Нахичевани. У него занятная история. Площадь в 18 и 19 веке называлась Екатерининской. В те времена здесь обитали этнические армяне и место являлось центром населенного пункта Нор-Нахичеван (Нахичевань-на-Дону). На площади в 1779 году был установлен памятник Екатерине II, которая разрешила в XVIII веке крымским армянам переселиться на Дон. На том же самом пьедестале после установления советской власти был помещен Карл Маркс (а памятник Екатерине Второй снесли). В каждом большом городе есть улица и площадь Карла Маркса. Памятник был установлен 1 мая 1920 на том же самом месте, где до этого находился памятник Екатерине II, царице по чьему повелению и был создан целый город Нахичевань-на-Дону, впоследствии слившийся с Ростовом-на-Дону. Потом его три раза меняли, пока скульптор Альтшуллер уже в 1959 не установил окончательную версию. Но, возможно, памятник Карлу Марксу перенесут. Уже несколько лет городские власти рассматривают предложение армянской общины города о воссоздании на историческом месте памятника Екатерине II. Средства на изготовление и установку памятника готова собрать армянская община.

Памятник Горькому

Памятник знаменитому писателю установлен на набережной Дона в 1961 году. Говорят, что на этом месте возвышался памятник Сталину. И смена памятников была выполнена за один вечер. Максим Горький бывал в Ростове-на-Дону. Юношей работал в ростовском порту. А в 1928-1929 годах выступал перед рабочими. Памятник пролетарскому писателю, как говорится, к месту. Архитектура памятника по-советски стандартна. Выполнена хорошо.

Памятник Кирову

Памятник Сергею Мироновичу Кирову (1886-1934) установлен в Ростове-на-Дону в сквере на пересечении Пушкинской улицы и Кировского проспекта в 1939г.

Бюст Буденного

Бюст прославленного маршала, Трижды Героя Советского Союза Семёна Михайловича Буденного (1883-1973) был установлен в 1966г ещё при его жизни на Пушкинской улице в Ростове-на-Дону. Буденный - уроженец ростовской области.

Памятник-бюст генералу-полковнику Дмитрию Даниловичу Лелюшенко (1901-1987), уроженцу Ростовской области, советскому военачальнику, генералу армии, дважды Герою Советского Союза установлен в 1969г, ещё при его жизни.

Памятник А.С.Попову (1859-1906) Был установлен в Ростове-на-Дону в 2009г в честь 150-летия изобретателя радио и в память о том. Жизнь А.С.Попова была тесно связана с Ростовом. Именно здесь под его руководством появилась первая гражданская радиостанция. 27 августа 1901 года она начала регулировать судоходство на Дону. Благодаря сообщениям об уровне воды капитаны судов могли осуществлять безопасную навигацию. Эта станция, на плавучем маяке проработала без сбоев до начала Первой мировой войны. Так что появление бюста не случайно.Великий человек увековечен здесь. Можно было и большой памятник поставить.

Памятник Ломоносову

Памятник великому русскому ученому Михаилу Ломоносову (1711-1765) был установлен в 1959г перед главным корпусом Ростовского университета. Георгий Яковлевич Седов - знаменитый русский полярный исследователь. В Ростове-на-Дону учился в Мореходных классах, получил диплом штурмана каботажного плавания. Памятник-бюст из бронзы на высоком мраморном постаменте установлен в 1967 году. Расположен на улице Седова в сквере. Недалеко находится речное училище, где в свое время учился Георгий Седов. Автор памятника - скульптор Николай Ваганович Аведиков.

Памятник святым Петру и Февронии

Появившаяся в 2011 году у парка Октябрьской революции в Ростове, эта скульптура ожидаемо стала местом обязательного визита молодожёнов – всё-таки, памятник русским святым, покровителям семьи и брака. Единственное, что немного расстраивает, это однотипность реализации, которая прослеживается абсолютно во всех мною увиденных в разных городах подобных скульптурах, что существенно влияет на полученные впечатления. Первый памятник этой сказочной паре появился в их родном городе Муроме в 2008, Ростов это уже пятый или шестой город с таким памятником любви и браку, композицию создал известный ростовский скульптор Анатолий Скнарин.

Скульптурная композиция "Разин с дружиной" расположенная на набережной Дона, представляет собой композицию, включающую в себя фигуры Степана Разина, персидской княжны и пятерых верных дружинников, которые стоят на ладье плывущий по Дону. Установлена группа была еще в 1972 году.

Расположение памятника не случайно, ведь именно на Дону родился и вырос Степан Разин, будущий предводитель крупнейшего крестьянского восстания. И именно отсюда он двинул свою дружину в поход против царя.

Памятник Пушкину Памятник Александру Сергеевичу Пушкину в Ростове-на-Дону - один из наиболее удачных образов поэта в бронзе. Скульптор Гавриил Александрович Шульц красиво и интересно показал Пушкина в дорожном костюме XIX века. Поэт стоит на гранитном пьедестале, облокотившись на скалу. Памятник был установлен в 1959 году.

Есть еще интересные, так называемые, Пушкинские шары.

Пушкинская улица- главный бульвар Ростова, красивый и уютный, располагающий к прогулкам и любованию разнообразными архитектурными шедеврами. На бульваре много известных достопримечательностей. Пушкинские шары- декоративные светильники, изображающие сцены из «Евгения Онегина» и сюжеты из жизни поэта произведений Пушкина (первоначально было создано три шара, но денег хватило на установку только двух, и шар с картинками из сказок Пушкина так и не был установлен, но ищут спонсора).

Памятник-бюст М.Ю.Лермонтову (1814-1841) Бюст был установлен в одноимённом сквере Ростова-на-Дону в 2007г. Примечательно, что самому бюсту почти 30 лет, он ждал установку лёжа на складе завода-производителя.

Памятник Чехову

Этот прекрасный бронзовый памятник великому писателю работы местного скульптора Анатолия Скнарина.Установили его здесь к 150 летию со дня рождения писателя в 2010 году.Чехов запечатлён в полный рост, он прислонился к элементу балюстрады, а в левой руке держит книгу.Мне памятник понравился,очень достойное украшение улицы

Памятник кинематографисту Александру Алексеевичу Ханжонкову (1877-1945). Ханжонков - уроженец Ростова-на-Дону, установлен в 2006г. напротив здания гимназии, в которой он учился. Гагарин без скафандра и без улыбки!

Удивительный бюст Гагарина. Почти незаметный, хотя стоит прямо посреди площади. Наверное, масштаб его слишком мелкий для такого пространства. Зато прямо за ним расположен большой сквер ДГТУ (Донского государственного технического университета). Самое грустное, что ростовский Гагарин не улыбается! Наверное это его единственное не улыбчивое изображение из существующих в природе. Посвящен памятник посещению первого космонавта города Ростова-на-Дону.

Памятник легендарному советскому развездчику Рихарду Зорге (1895-1944) Бюст был открыт в 2017г возле школы №80 на Пушкинской улице в Ростове-на-Дону.

Скульптурная композиция "Мать и дитя"

В парке,носящем звучное советское название 1 Мая,находится прекрасная статуя последних лет брежневской эпохи 1979 года-Мать и дитя. Женщина с голубем мира и ребенком-очень впечатляющий, впереди была Олимпиада, тогда проводился Международный год ребенка. Авторскую задумку подкрепляют строки Максима Горького, высеченные на постаменте: «Восславим женщину — Мать, чья любовь не знает преград, чьей грудью вскормлен весь мир!» Очень колоритная и красивая статуя

Памятник Высоцкому 25 июля 2014 г. появился этот памятник (к годовщине смерти поэта, 25 июля 1980 года Высоцкий скончался). Несколько лет поклонники барда собирали деньги, чтобы увековечить своего кумира, за что им низкий поклон. Фигуру поэта изготовил известный ростовский скульптор Анатолий Скнарин.

На мой взгляд скульптура не отличается ни оригинальностью, ни экспрессией. Один из многих "типовых" памятников великому человеку.

Скульптура "Коренной ростовчанин"

Очень интересная скульптура стоит рядом с парком имени Горького,посвященная промышленникам и купцам Ростова конца 19 века. Скульптуре всего 10 лет, создал ее местный скульптор Букке по фотографии купца Ивана Супрунова,чей дом находится по соседству. Котелок, тросточка, часы в жилетном кармане.Особняк на Пушкинской 79 с красивым белым балконом,собранный Супруновым,как конструктор,из итальянских материалов находится прямо за парком. Супрунов был многопрофильным бизнесменом и авантюристом-коннозаводчество, мука, доходный дом. Его мука по всему миру продавалась. Иван Супрунов был арестован чекистами в 1920 году и бесследно исчез. И вот теперь вспомнили про известного бизнесмена и увековечили его память.

Памятник ветеринарным врачам Этот памятник находится не совсем в центре, вдали от туристических троп, поэтому не так известен. Но это не умаляет его ценности! В ночное время он очень красиво подсвечивается, потому достаточно приметен для желающих его увидеть! Памятник открыт в 2014 году в честь 225-летия ветеринарной службы на Дону. На нем изображен жеребенок и коновал Парамонов, который лечил восковых лошадей и считается основоположником ветеринарной службы на юге России. Скульптор - Дмитрий Лындин. Памятник стоит у дома заслуженного ветеринарного врача РФСР Сергея Бахтарова, который много сделал для ветслужбы Дона.

Памятник читателю газеты "Вечерний Ростов" Памятник был установлен в 2004 г., около издательства, естественно, газеты «Вечерний Ростов». Оригинальный памятник. Собака рядом с читателем, похоже, тоже читает газету. Ну, а на скамейке есть место, чтобы присесть рядом... и тоже почитать газету. Хотя, похоже, большей популярностью пользуются палец "читателя" и ухо собакена.

Моня или Соломон Наумович Телесин — коренной ростовчанин. Известный в Ростове-на-Дону музыкант. Ветеран Великой Отечественной войны. Впечатленный виртуозной игрой скрипача Мони и нелегкой судьбой этого человека Александр Розенбаум написал о нем песню. Память о скрипаче-ростовчанине хранит замечательная скульптура музыканта, установленная на Пушкинской улице. Скульптура была изготовлена при активном участии внуков Соломона Телесина. Памятник уже устанавливали 13 декабря, на торжестве присутствовал музыкант Александр Розенбаум, автор и исполнитель песни «Скрипач Моня».

Памятник пивовару

На ул. Тружеников в сквере, названном по имени Дотрмунда – побратима Ростова-на-Дону, в 1983 г. появился Пивовар. Скульптура является подарком от города-побратима. Очень долго принималось решение о месте ее установки, пока она не заняла свое законное место в сквере Советского района, на пересечении двух улиц. Пивовар из Дортмунда

Выполнен Пивовар из бронзы золотистого цвета – цвета пива, которым так славится Дортмунд – в виде располневшего доброжелательного бюргера, несущего в руках бочонок пива. Горожане долгое время гадали: куда направляется герой скульптурной композиции и сможет ли он нести полную бочку? Сошлись на мнении, что бочку он относит пустую, а обратно придет с полной туда, где его ждет веселая компания друзей.

Гостей Парка имени Горького встречает Коробейник с котом



Котик, судя по тому, как блестит, очень популярен.

Тут же недалеко стоит Андрей Матвеевич Байков - городской голова Ростова-на-Дону во второй половине 19-го века



При нём город Ростов обзавелся тротуарами, первыми фонарями, общественным транспортом, богадельней, газетой, обществом взаимного кредита, биржей. Появились пожарная команда, набережная и сады. Именно Байков был родоначальником городского водоканала, построив в Ростове паровое водоснабжение в 100 тысяч ведер в сутки

Скульптура сантехнику с котом

С котиками в Ростове полный порядок.

В начале Соборного переулка, недалеко от Коробейника, сидит Сантехник. Исполнил его местный скульптор Михаил Ушаков

Идея проста - котики ассоциируются с теплом, домом и уютом, а батареи - как раз современный источник тепла

По словам автора это собирательный образ сотрудника ЖКХ, который трудится и несёт в дома тепло и комфорт



До революции на площади стоял Александро-Невский собор кафедральный собор. До разрушения в 1930 году он был самым высоким зданием города.

Сейчас в его память стоит точная модель храма в масштабе 1:50



Переходим на городскую набережную. Она украшена многочисленными памятниками как историческим, так и литературным персонажам.

Здесь и Григорий с Аксиньей в лодке



Мне понравилось, как выполнены герои "Тихого Дона"



Григорий и Аксинья



Дед Щукарь из "Поднятой целины"



Нахалёнок



И сам Михаил Александрович Шолохов



И конечно же в городе на великой реке не могло не быть Дона-батюшки



Скульптура "Цветочница" Скульптура Цветочница была установлена в 2007 году. Босая девушка в легком платье с цветком в руках сидит возле входа в центральный городской парк им. Максима Горького (Большая Садовая, 45).

Статуя успела не только полюбиться горожанам и гостям Ростова-на-Дону, но и обрасти легендами. По одной версии, её прототип - слепая продавщица цветов из известного фильма "Огни большого города" с Чарли Чаплином. Эту же скульптуру иногда называют девушкой с мороженным (цветок в ее руке издалека едва различим). Есть еще одно название - бронзовая девушка с живой душой.

Подойдите к ней, загляните в ее выразительные глаза и, может быть, увидите какую-нибудь новую историю, или придумаете сою версию названия вот такую прикольнейшую штуку.

Это Индустриальное Сердце, которое символизирует большую роль Донского региона в новой индустриализации юга России. Сделано для Международного инвестиционного форума "Сочи-2012" агентством инвестиционного развития Ростовской Области.

А а вот ещё есть Механический гармонист.

Скульптура музыкальная, исполняет донские казачьи песни



Памятник Маша и медведь



Ростовчанка

Памятник первокласснику

Во дворе гимназии №36 по ул. М. Горького, 115 появился бронзовый первоклашка. Веселый школьник сидит верхом на глобусе в форме нараспашку и книжкой в руке. На учебнике – дата основания – 1 сентября 2011 г. Первоклассник

Автором полутонной композиции является скульптор-ростовачанин Дм. Лындин. А идею и первоначальный эскиз ему подарила десятиклассница гимназии №36 – Анна Николаева. На открытии памятника мэр города А.Чернышев заметил, что Первоклассник получился очень необычный в своем роде и нигде в городах России, а может даже и в мире, нет похожих.

Учащиеся гимназии сделали его своим талисманом, который помогает им в учебе.

Скульптурная композиция "Спорт" Скульптурная композиция интересна, напоминает о символизме архитектуры в советском прошлом страны. Разнообразит оформление городской набережной. Хорошо, что городские власти сохранили такой арт-объект и содержат его в полном порядке. Скульптурная композиция была установлена ещё в 1950-ые годы и является одной из самых первых, установленных на набережной. Изображает трех бегущих спортсменов.

Памятник городскому водопроводу

Весьма необычный памятник установлен в августе 2007 г. в Покровском сквере напротив Музыкального театра. Он посвящен городскому водопроводу. Авторы скульптурной композиции – С. Олешня и А. Дементьев много времени посвятили изучению истории города и появлению централизованного водопровода. В результате родилась идея на месте одной из самых первых уличных колонок установить скульптуру женщины, которая набирает воду.

Именно на женщине в тот период лежала ответственность за обеспечение всей семьи водой. Поэтому именно она изображена в композиции, одетая и обутая по моде того времени. Двухметровая композиция в народе получила название «Женщина с ведром».

Памятник Рыбаку

На набережной Ростова-на-Дону рыбаков всегда очень много. Иногда создаётся даже впечатление, что это любимейшее занятие представителей сильного пола этого города…

Но есть среди них один персонаж, который никогда не уходит домой. Он всегда на своём «посту»! Речь, конечно, о бронзовой скульптуре «Рыбак», которая составляет компанию многочисленным малым архитектурным формам, появившимся на набережной столицы Дона в 2013-м году.

Авторами композиции являются С. Исаков и Ю. Дворников. Скульптура изображает рыбака, который тянет свою удочку из воды, предвкушая встречу с хорошим уловом. Расположен этот глубоко символичный для Ростова-на-Дону памятник на дальнем от бывшего Речного вокзала участке набережной, примыкающем к грузовому порту.

Кстати, ростовскую набережную давно уже собираются продлевать именно в том направлении. Хочется надеяться, что в итоге планы будут воплощены в жизнь…

Памятник Художнику

После реконструкции, проведенной в 2013-м году, ростовская набережная не только заметно похорошела и помолодела, но ещё и обзавелась целой серией малых архитектурных форм. Одной из таковых является скульптурная композиция «Художник». Её автор – Олег Кукушкин.

Оригинальность памятника заключается в том, что художник рисует… невидимую картину. Поэтому в пустую рамку Вы можете «пристроить», например, себя-любимого. Что, собственно, многие ростовчане и гости города радостно и делают во время фотосессий на набережной донской столицы

Фонтан Сборщицы винограда

У этого фонтана, расположенного рядом с Консерваторией и ЦУМом, сильно любят летними днями собираться юноши и девушки, ибо находиться рядом с хоть какой-то прохладой существенно лучше, чем без таковой.

Фонтан невелик, еще с советских времен, но довольно мил и уютен, да и воспевает, в общем-то, труд человеческий – в данном случае, нелёгкие будни сборщиц винограда.

Приятное место, особенно летом.

Еще один фонтан «Богатырь, рубящий мечом голову дракона» («Витязь») Он был установлен в Ростове-на-Дону ещё в 1930-е и был на то время самым красивым и мощным фонтаном города.

Скульптурная группа «Учительница первая моя» Авторы работы - С. Олешня и А. Дементьев. Группа установлена перед зданием СШ № 78. Встречает своих учеников-первоклассников - мальчика и девочку первая учительница. Узкая полукруглая арка олицетворяет собой вход в "Храм Знаний". Скульптура выполнена на деньги мецената из числа бывших учеников школы № 78. Установлена в 2012 году

Памятник «Вежливым людям» установлен в 2018г возле главного штаба Южного военного округа в Ростове в честь 100-летия Северо-Кавказского военного округа, в состав которого раньше входил Ростов-на-Дону.

Памятник воинам-участникам локальных войн и конфликтов Был установлен в 2018г перед главным штабом Южного военного округа, расположенного по Пушкинской улице, 53.

Книга

Шестым пунктом упомяну памятник «Книга», установленный около Публичной библиотеки на пересечении ул. Пушкинской и пер. Университетского. Он представляет собой огромную раскрытую книгу, вот только вместо текста — газон, да живые цветы. Памятник неизвестному артисту

Был установлен на пер. Университетском, 44, на территории кафе с одноименным названием. Бронзовый стул с прислоненной к нему виолончелью посвящен по одной версии тем артистам, кто не сумел реализовать себя в профессии, и выбрал другой путь, а по другой – тем, кто, несмотря на большую работу так и не стал известен широкой аудитории.

Памятник комбайну

Есть в Ростове-на-Дону и памятник самой важной сельскохозяйственной машине – комбайну. На постаменте, как не трудно догадаться, установлен комбайн. Правда, композиция не постоянная – ее время от времени заменяют на более современную модель. Древо жизни

Не так давно на пересечении ул. Международной и пр. Стачки была установлена композиция под названием «Древо жизни». По замыслу авторов она представляет собой торчащие из земли пальцы и растущее посредине, словно на ладони дерево.

Символизирует скульптура величину ответственности человека перед природой. Огромная рука выступает символом мира, не равнодушного к окружающей среде, а деревце – символ жизни, за которую в ответе каждый человек.

Монумент «Геноциду нет! 1915-2015»

Если же говорить о памяти, невозможно пройти мимо монумента «Геноциду нет! 1915-2015», установленного возле Армянской апостольской церкви Сурб Арутюн в память о геноциде армянского населения в Турецкой Империи в 1915 г. Необычный памятник выполнен в виде множества рук, устремленных к небу. Памятник Раку

Множество скульптур Ростова-на-Дону посвящены животным. Так на набережной Дона летом 2013 г. появился огромный Рак. Почет раку оказан не случайно, Дон славится своими вареными раками, как национальным блюдом. Именно ими обычно кормят гостей города. Сказочные львы

Также не могу не упомянуть о четырех сказочных львах на пересечении ул. Пушкинской и пер. Семашко. Между лапами у лежащих львов, словно под охраной, расположились персонажи сказок Пушкина – золотая рыбка, золотой петушок, царевна лебедь и белочка с орешками. Сказочные львы

С одой местным красавицам, которых и правда в городе немало

Хотелось поставить как можно больше памятников. Если я что-то невольно упустила, то добавляйте что именно и я обновлю тему.

А мы уже Нижний Новгород посмотрели.

Побывали в Костроме и Владимире, а еще в Рыбинске

https://cr2.livejournal.com/697584.html

https://www.rostov.kp.ru/daily/28294/4433149/

https://visitdon.ru/things-to-do/dostoprimechatelnosti/pamya...

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