Разнообразие скульптур в Рыбинске

В Рыбинске, конечно, скульптур гораздо меньше, но мне понравились эксклюзивные памятники, которых больше не встретишь в других городах. Тут много чего можно найти
1. Памятник Бурлаку
Данная скульптура установлена в 1977 году к 200-летию Рыбной слободе, как городу.
Рыбинск долгое время был столицей бурлаков: именно здесь, в большинстве своём они искали работу.
Долгое время данный памятник был единственным в Мире памятником Бурлаку, но в 2014 году появилась скульптура-копия картины Репина "Бурлаки на Волге" в Самаре2. Остапу Бендеру
Это точно не эксклюзив, Остапов Бендеров (как и других героев фильмов и книги) в России полно. Они расположился по местам путешествия главных героев, а есть даже там, где героев не было. Но данная композиция - это самый узнаваемый кадр из Гайдаевского фильма: "Может тебе ещё ключи от квартиры, где деньги лежат?"3. Ленину в шапке-ушанке
По средним оценкам памятников Ленину в России около 7 тысяч, но при этом Ленин в шапке- это эксклюзив. Раньше я думала, что он такой один в Рыбинске, но оказалось, что ещё Лениным в шапке кроме Рыбинска может похвастаться Минусийск, Бийск и в небольшой город Ужуре. В Петрозаводске Ленин снял ушанку4. Еще один Ленин
В Рыбинске есть еще стелла с Портретом Ленина в спальном районе города5. Скульптуры возле Музея Советская эпохаВсё по-феншую: Ленин, рабочие профессии, девушки-гимнастки.6. Разбитые Ильичи возле Музея Советская эпоха.Вот уж не ожидала о такое споткнуться. Может убрали уже?
7. Вагон-теплушкаВозле Музея Советская эпоха, адрес: Рыбинск, посёлок ГЭС-14.
8. Адмиралу Ушакову
Легендарному флотоводцу Черноморского флота не потерявшему ни одного корабля стоит памятник в Рыбинске. Установлен он в год 300-летия российского флота в 1996 году, а его создатели удостоились премии9. Изящные фонари
Очень красивая композиция, которая вписывается в одну из главных улиц города10. Монумент "Волга", или Мать-Волга
Вот памятника Волге точно больше нет. Огромный монумент высотой 12 метров, стоит при входе шлюза Рыбинского водохранилища. Установлен в 1953 году. На мой взгляд мощная скульптура, так сейчас не делают.11. Композиция "Трал"
Рыбинск- рыбный город и это символизирует данная скульптура. Это трал для ловли рыб. Открыта композиция в 2010 году. Высота 4,5 метра. Мне нравится изящество формы, для разнообразие самое то. Напомнило скульптуру, тоже на набережной, "Рыбаки" в Петрозаводске.12. Щуке из сказки
Раз начали о рыбах, продолжим. Не уверена, что это прям скульптура, возможно это просто часть клумбы, но волшебная рыба из сказки "По Щучьему велению" вполне узнаваема13. Золотая рыбка
Но это еще не все сказки и не все рыбки. Есть в Рыбинске Золотая рыбка14. Водопроводчику
Памятников водопроводчикам очень много, но этот уникальный и вот почему. Это первая работа молодого скульптора из Рыбинска. Вот могут же сейчас делать! Мало того, персонаж водопроводчика не случайный, а реальный работник водоканала, который работал здесь на момент создания скульптуры 16 лет.
Скульптура стоит у проходных ворот в Водоканал (как и предыдущая золотая рыбка)15. Памятник Людвигу Нобелю
Одному из самых больших промышленников Рыбинска 19 века. Также он был меценатом и ученым. Он же старший брат и партнер учредителя Нобелевской премии Альфреда Нобеля. В городе также есть музей братьев Нобелей16. Памятник поэту Л.И. Ошанину
Вы можете не знать как выглядел уроженец Рыбинска Лев Ошанин, но вы не можете не знать его стихов, некоторые из которых стали песнями17. Памятник П.Ф. Дерунову
Еще один памятник промышленнику Рыбинска, директор моторостроительного завода, который "полгорода построил"18. Огонь славы
28 метровый обелиск с авиатором (или моторостроителем). Находится на берегу Волги. Посвящён трудовому подвигу во время ВОВ.19. Памятник генерал-лейтенанту Ф. М. Харитонову — уроженцу Ярославской губернии.Автор памятника — М. Г. Манизер.
20. Самоходка ИСУ-152 «Зверобой» на постаменте.
21. Еще один военный памятник
Зенитная 37-миллиметровая пушка образца 1939года. Детвора, конечно же, не может не облазить такое.
22. Ребенку
Ну и небольшая ложка дёгтя. Памятник ребёнку, в котором я угадываю безумный взгляд знаменитой Аленке. Горожанам и гостям города памятник, преимущественно, нравитсяНаверно есть еще, но это самые значимые.
Свежие комментарии