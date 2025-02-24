Разнообразие скульптур в Рыбинске

В Рыбинске, конечно, скульптур гораздо меньше, но мне понравились эксклюзивные памятники, которых больше не встретишь в других городах. Тут много чего можно найти

1. Памятник Бурлаку

Данная скульптура установлена в 1977 году к 200-летию Рыбной слободе, как городу.

Рыбинск долгое время был столицей бурлаков: именно здесь, в большинстве своём они искали работу. Новости СМИ2

Долгое время данный памятник был единственным в Мире памятником Бурлаку, но в 2014 году появилась скульптура-копия картины Репина "Бурлаки на Волге" в Самаре 2. Остапу Бендеру