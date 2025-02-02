Набор скульптур и памятников. Кострома и Владимир

Постараюсь рассказать о самых интересных, знаковых памятников города Костромы, чтобы вы сами могли в этом убедиться. Для обзора выбирала, преимущественно, жанровую скульптуру, однако и памятники людям тут будут

1. Родина Снегурочки

Конечно, если город является родиной внучки Деда Мороза, то и памятник ей должен быть. Новости СМИ2

Скульптура довольно миниатюрная, но детально проработанная. Росточком она не больше 80 см. Установлена в 2015 году. Посмотрите насколько прелестна. А носик у нее блестит от частого поглаживания руками. Все бы ничего, но в 2021 году в Костроме, в канун Нового года, установили проволочную скульптуру Снегурочки. Горожане стали активно обсуждать, сравнивая внучку Деда Мороза с невестой Дарта Вейдера. Пришлось скульптуру демонтировать. Хотя, как знать, может в освещении и с украшениями она была бы вполне себе красотка? 2. Ювелир-кустарь

Находится на главной площади (Сусанинская площадь) недалеко от ювелирного магазина и музея Ювелирного искусства в Костроме. Установлен в 2018 году. Туристы уже затерли кольцо до блеска! Говорят, потерять кольцо - то к деньгам или удаче в любви.

3. Сусанин

Ну куда без легендарного героя Костромы? Я считаю, памятнику идеально подходит каменная строгость. Сложно представить лучший памятник Сусанину. Памятник также напоминает, что-то советское, типа памятника Карлу Маркса и Фридриху Энгельсу, но так он хранит память эпохи, когда был создан. А дата установки памятника 1967 год. И это далеко не первый памятник Сусанину в Костроме. Первый памятник Сусанину был установлен по приказу Николая I в 1851 году, но он был утрачен.

4. Памятник котам и собакам пострадавшим от автомобилей.

Грустный памятник, но бесконечно милый и нужный. Котик выполнен в мультяшном стиле, рядом с ним расположена копилка для сбора средств пострадавшим животным. Денежные средства будут расходоваться сотрудниками благотворительного фонда "Белый Бим", который занимается помощью животным. Вес котика больше тонны, несмотря на миниатюрный вид.

5. Памятник Юрию Долгорукому

Юрий Долгорукий был очень продуктивен и основал не только Москву, но и Кострому через 5 лет. Не очень я верю в летописи, тем не менее, будем считать это историческим фактом. Памятник хорош, открыт в 2003 году и показывает нам величественного правителя.

6. Памятник Ленину

Конечно, памятник Ленину в Костроме тоже есть. По случаю, очень длинной руки указывающей нам путь куда-то очень-очень далеко, его тоже можно было бы назвать "Долгоруким". Памятник довольно высоко расположен, на холме, плюс просто огромный постамент.

7. Пожарный пёс Бобка

Существует легенда о псевдоним Бобка, который жил в конце 19 века в пожарной части на площади Сусанина. Он был частью команды, ездил на многие пожары и помогал вытаскивать людей из огня. В середине 20 века о собаке рассказал писатель Л.Колгушкин. а в 2006 году появился этот добрый памятник, рядом с ним копилка в виде сбора средств для поддержки бездомных животных

8. Махе и Жуже

Вы уже поняли, что в Костроме просто обожают ставить памятники животным (и я это приветствую). Моему очарованию нет предела. Установлен в 2016 году. Вот интересно: как до носа котейки добираются?

9. Голубь Мира

Он расположился так же на главной площади Сусанина. Памятник установлен на средства предпринимателей в 2016 году. Символизирует Мир и почтовых голубей. Первый вариант голубя был украден, а второй отличается от первого, теперь его словно выпускают из рук.

10. Корове Марусе

Не то, что бы это памятник, но туристы всегда с ним фотографируются, особенно, если идут в музей Костромского Сыра.

11. Бюст Островского

Где, если не здесь? Я бы в Костроме экскурсии водила по пьсам Островского, а заодно по тропам экранизаций его произведений. Памятник открыт в 1967 году, переведён из музея-усадьбы Щелыково.

12. Герб-памятник Ладья

Тот случай, когда просто, но не просто. На гербе Костромы красуется ладья и данная воздушная композиция в стиле наивного искусство олицетворяет герб города.

13. Преодоление Бесконечности

Арт-объект находится у Филармонии и соединяет твёрдый гранит и податливый мрамор. Не классическая, но символичная работа, однозначно имеет место быть. Рядом есть еще работы в подобной стилистике, но эта, на мой взгляд, самая провокационная))

14. Купцы в Нерехте

А вот в Нерехте памятник скульпторам мне кажется бездарным. Установили его в честь трех купцов, предпринимателей-текстильщиков, благодаря которым в городе появились ткацкие фабрики. Памятник установлен в 2022 году

15. Памятник водопроводчику Осенью 2021-го в Костроме появился новый арт-объект — памятник водопроводчику. Здесь его, правда, называют несколько иначе - памятник водопроводной задвижке. Задвижка в композиции действительно присутствует. Но за ней бдительно присматривает водопроводных дел мастер. И кто, как Вы думаете, главный? Полагаю, ответ на этот вопрос всем ясен. Интересно, что памятник, установленный рядом с управлением местного «Водоканала», отлили далеко от Костромы – в Омске. Появление арт-объекта связано с юбилеем предприятия.

16. Монумент славы. Монумент открыт в 1972 году на площади Мира. Скульпторы: М. Бабурин и Г. Левицкая. Скульптура представляет собой воина, который спасает подростка, тем самым символизируя будущее и мировую цивилизацию.

Ну, это как бы самые интересные. Хотя есть еще памятники, но в основном бюсты знаменитых людей и военноначальников.

Перейдем к городу Владимир.

Вполне достойное наследие с советских времен во Владимире (Центральный парк)

Во Владимире тоже масса скульптур и памятников, в этой статье я точно не смогу показать все, но покажу самые знаковые и те, что понравились мне

1. Филер и шалопай

Странно, но сейчас данная жанровая скульптурная композиция считается самой популярной в городе, она затмила даже монументальные памятники князю Владимиру, Андрею Рублеву и памятник 850-летию города Владимира. Я думаю, многие знают причину установки этих колоритных персонажей в городе. Здесь раньше был район торговли, а заодно и задворок. Район прозвали Шалопаевкой, потому что тут промышляли мальчишки-шалопаи. Филер - это полицейский, который выслеживает мелкого воришку. А вот тот за кем наблюдает филер Скульптурная группа, состоящая из мальчишки лихого вида(шалопай) и серьезного мужчины, наблюдающего за ним из-за тумбы(филёр), была выполнена владимирским скульптором Игорем Черноглазовым. «Шалопаевка» — старое простонародное название района от Золотых ворот до Соборной площади, которое произошло от «задворок» улиц. На таких задворках среди торговых лавок промышляли мальчишки-шалопаи. Менее проворные из них нередко попадались доблестным работникам сыскной полиции.

2. Памятник крестителям Владимирской земли

Памятник представляет собой князя Владимира Святославовича на коне и святителя Феодора Суздальского. Памятник установлен в июле 2007 года, он отлично вписывается в архитектуру и ландшафт города. Памятник стоит у самой лучшей панорамной площадки города и он тут весьма к месту. Издалека образ памятника на холме напоминает елабужский памятник Ибрагиму 1. Нарочно поставила одно фото из Елабуги А вот в Елабуге

3. Андрей Рублев

Памятник великому иконописцу установлен в парке Пушкина. Установка приурочена к 1000-летию города Владимира. Фрески Андрея Рублева можно увидеть буквально в 200 метрах от памятника, нужно заглянуть в Успенский собор, который находится неподалеку

4. Пожарному

Классная скульптура, ещё и интерактивная: если активно двигать насосом из шланга у пожарного польется вода. Памятник находится рядом с пожарной частью. Открыт в 2016 году Рядом одуванчики, не скульптура конечно, но как арт-объект они хороши

5. Аптекарю

Прекрасный памятник, выполненный в классическом стиле. Во Владимире много скульптур посвященных профессиям (пожарный, полицейский, дворник, художник, актер), но аптекарь, почти, уникальная. Я не знаю есть ли еще в России памятники аптекарю? Памятник находится рядом со старейшей аптекой города, сейчас это уже не действующая аптека, а музей "Старая Аптека" Ну и, конечно, блестящий нос... куда ж без этого!

6. Таксе

Если вы хотите пополнить коллекцию скульптур собак (они есть почти в любом административном центре), то вам точно нужно приехать во Владимир. Декоративная скульптура появилась в 2015 году, стоит на Большой Московской улице

7. Хулигану

Еще один памятник хулигану, уже на Большой Московской. Видимо, район Шалопаевки обязывает. Самое интересное, этот памятник часто становится жертвой вандалов, точно таких же мальчишек. Даже наличие камеры рядом с памятником плохо спасает его от увечий.

8. Вишне

Как так памятник Вишне? Оказывается Вишня - это символ плодородия Владимирского края, а на месте установки, когда-то стояли владимирские вишневые сады. Данные вишенки, установленные в 2014 году, являются символом возрождения вишневых садов.

9. Старинный велосипед

Скульптура находится на Большой Московской улице, изготовлен старинный велосипед в натуральную величину. Установлен в 2015 году. Очень много туристов желает оседлать железного коня

10. Провинциальный актерам

Не просто памятник актерам, а героям пьесы Островского "Лес" Счасливцеву и Несчастливцеву. Установлен у Театра Драмы в честь его 170-летия

11. Муха Цокотуха

Если в городе нет нелепого памятника, то это какой-то не правильный мёд город. Этот пробел восполнила Муха Цокотуха. Он совсем свеженький установлен зимой 2023, у первого в России «Музей домашнего варенья». Надпись на бочке, на которой восседает муха гласит строчку из стихотворения Чуковского: "Муха села на варенье, вот и все стихотворение". Муха делает лапками сердечко

12. Скульптура "Встреча"

Куда без авангарда? Вот такая авангардная скульптура установлена в Эрлангенском доме (сейчас гостиница). Создана немецким скульптором методом сварки, как символ дружбы городов Владимира и Эрлангера. Так как вы не оцените скульптуру в летний сезон, она зарастает травой и цветами, нашла фото того, как композиция выглядит зимой без помех.

13. Цветок Ветра с Алиэкспресс

Вот ещё один арт-объект Владимира в парке, который мне кое-что напомнил. Дада, это скульптура из известного китайского маркетплейса

Скульптура должна изящно двигаться от ветра, но на момент нашего приезда не работала. К сожалению, не нашла стоимость за которые был установлен этот цветок во Центральном парке Владимира. В России существует "феномен" покупки скульптур на китайских сайтах, их проводят в госзаказах по тендеру в десятки раз больше. Наполняют собственные карманы, вместо того, чтоб на эти деньги заказать нормальному скульптору адекватную работу. Вот еще несколько памятников. Это памятник Александру Невскому, монумент в честь 850-летия Владимира, памятник Ленину, экспонаты кузницы Бородиных. Кузница Бородиных - действующая. По пятницам, субботам и воскресеньям проводит экскурсии и мастер-классы. Благовещенье - птиц на волю отпущенье (одна из работ кузнецов). Первоначально на этом месте в 1913 г., к 300-летию царствования дома Романовых, был поставлен памятник русскому императору-реформатору Александру II, который был демонтирован после революции 1917 г. Через год после смерти В.И. Ленина (1870-1924), в июле 1925 г., на том же постаменте из красного гранита был установлен бронзовый памятник вождю (скульптор А.Л. Котихин), отлитый на московском литейно-скульптурном заводе. Фигуры двуглавых орлов по углам основания постамента были заменены на серпы и молоты. Эта скульптура простояла 25 лет, а в апреле 1950 г. была заменена на бронзовую фигуру Ленина, работы скульптора Н.И. Шильникова. Ленин изображён в полный рост в костюме-тройке, без головного убора, с опущенной правой рукой (в отличие от предыдущей фигуры, у которой эта рука указывала на Успенский собор) и свёрнутым в трубку листом бумаги в левой руке. Общая высота монумента – 6,2 м, высота фигуры Ленина – 2,1 м. На постаменте выполнена надпись: «Ленину – рабочие и крестьяне Владимирского уезда».

Есть еще один памятник Ленину Этот самый масштабный памятник Ленину во Владимире (скульпторы – Д.Б. Рябичев, В.Е. Долецкий, архитекторы – А.Н. Душкин, Е.А. Архипов) был установлен в августе 1958 г. к 850-летию города. Скульптура решена в классическом стиле: Ленин изображён в полный рост, правая рука держится за борт жилета, опущенная левая рука сжимает сложенную газету. Высота постамент из серого гранита – 12,2 м, высота фигуры – 6,2 м.

Пожалуй на этом все. Если вдруг, что упустила, добавляйте в комментариях.