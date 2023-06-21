22 июня... Через века, через года,— помните!..

Не танцуйте сегодня, не пойте.

В предвечерний задумчивый час

Молчаливо у окон постойте,

Вспомяните погибших за нас.

Там, в толпе, средь любимых, влюблённых,

Средь весёлых и крепких ребят,

Чьи-то тени в пилотках зелёных

На окраины молча спешат.

Им нельзя задержаться, остаться —

Их берёт этот день навсегда,

На путях сортировочных станций

Им разлуку трубят поезда.

Окликать их и звать их — напрасно,

Не промолвят ни слова в ответ,

Но с улыбкою грустной и ясной

Поглядите им пристально вслед.

ВАДИМ ШЕФНЕР

https://www.askbooka.ru/stihi/vadim-shefner/22-iyunya.html

ГЕРОИ ПЕРВЫХ ДНЕЙ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ

Документы предоставлены Центральным архивом МО РФ и Управлением по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

Они встали насмерть за свободу и будущее нашей страны

22 июня 1941 года немецко-фашистские войска вторглись в Советский Союз. Кровопролитные сражения охватили огромную приграничную территорию – от Балтики до Карпат. На всех направлениях части и подразделения Красной Армии оказались в исключительно тяжелых условиях: превосходящий по силам противник обладал инициативой и полным господством в воздухе. Но несмотря на это, боевой дух советских воинов выстоял, и они смогли оказать гитлеровцам ожесточенное сопротивление. В результате их героизма, самоотверженности и отваги в первую неделю Великой Отечественной войны все же удалось сорвать замысел немецкого командования: фашистам не удалось уничтожить главные силы приграничных военных округов до рубежа рек Двина и Днепр.

В первый день войны на всех направлениях, где немецко-фашистские войска перешли границу, для Красной Армии сложилась крайне сложная обстановка. В Прибалтике ситуация вылилась в одну из крупнейших трагедий: уничтожив на аэродромах боевые самолеты, противник при мощной артиллерийской поддержке пробил брешь на стыке 8-й и 11-й армий и в течение одного дня продвинулся на 60 км. Ввиду активных действий гитлеровских диверсантов в тылу, советские войска потеряли связь, вследствие чего оказались дезорганизованными и вынуждены были отступать. Всего за 18 дней они отошли от границы на 450 км. В приведенных ниже оперативных документах подробно описаны эти трагические дни.

8-Я АРМИЯ

Из журнала боевых действий 8-й армии (с 22 по 25 июня 1941 года) В оперативном документе в мельчайших деталях представлена обстановка первых дней войны, описана диспозиция частей на момент нападения, сообщается, какие приказы были отданы в первые мгновения. Здесь также указывается, что силы армии, расположившись на широком фронте, обладали низкой оперативной плотностью.

12-й механизированный корпус

Из журнала боевых действий 12-го механизированного корпуса (с 22 по 24 июня 1941 года) На начало Великой Отечественной войны части корпуса располагались в нескольких десятках километров от границы и были рассеяны на значительной площади (ширина фронта до 90 км, глубина фронтовой линии до 30 км). В 5:00 над штабом соединения пролетели первые фашистские самолеты. В 8:00 командир корпуса отдал распоряжение частям и дивизиям о выдвижении. «При следовании колонн 28 ТД (…) дивизия подверглась сильной бомбежке авиации противника. Выведено из строя 10 боевых и 6 колесных машин».

Схемы боевых действий 12-го механизированного корпуса: Из отчета о боевых действиях 23-й танковой дивизии (с 22 июня по 3 июля 1941 года) В первый день войны дивизия получила приказ об оперативном подчинении 10-му стрелковому корпусу и немедленном выдвижении в направлении Плунге для уничтожения немецкой колонны танков.

Карта боевых действий 23-й танковой дивизии: Директива начальника отдела политической пропаганды 202-й моторизированной дивизии от 22 июня 1941 года В документе говорится: «Тов. Молотов призвал всех трудящихся и войска Красной Армии к Отечественной войне против фашистских агрессоров. За Родину, за честь, за свободу. Поставленную задачу правительством, партией и нашим народом мы должны выполнить с честью и уничтожить фашистов там, где он будет появляться. Эту задачу доведите до всего состава».

Из дневника боевых действий 380-го отдельного батальона связи (с 22 по 29 июня 1941 года) «К 8:00 по телеграфу был получен приказ Народного комиссара обороны СССР Маршала и Героя Советского Союза тов. Тимошенко, в котором было указано: "Всем вооруженным силам Красной Армии обрушиться на зарвавшегося врага, уничтожить его и восстановить государственную границу" (…). Весь личный состав части был преисполнен желанием во что бы то ни стало уничтожить зарвавшегося врага».

11-й стрелковый корпус

Из журнала боевых действий 11-го стрелкового корпуса (с 22 по 28 июня 1941 года) В момент нападения фашистской Германии почти все соединения корпуса находились на марше к Государственной границе СССР. Лишь 125-я стрелковая дивизия занимала назначенные позиции. Именно на нее обрушился первый гитлеровский удар. Советские воины в течение нескольких часов до получения приказа об отступлении сдерживали пятикратно превосходящие силы противника.

Из исторического формуляра 125-й стрелковой дивизии за 22 июня 1941 года «17 июня 1941 года по приказу штаба 11-го СК дивизия заняла оборону на советско-германской границе (…) 21 июня командир дивизии генерал-майор Богайчук отдал приказ о минировании дорог, мостов и танкоопасных направлений, об усилении боевого охранения и повышения бдительности (…). В 3:00 22 июня 1941 года на германской границе было отмечено оживление пехоты и танков. В 4:00 22 июня немецкая артиллерия произвела мощный огневой налет (…). В 4:30-45 нашей артиллерией был дан ответный огонь (…). В 7:40-8:00 основные силы дивизии вступили в бой. Бойцы и командиры частей и подразделений героически сражались (…). Дивизион ст. лейтенанта Колегаева уничтожил до 30 танков, батарея лейтенанта Яценко в первые же часы боя подбила 7 танков.Пулеметчик-хасановец ст.сержант Сулыма (награжденный медалью «За Отвагу») огнем своего пулемета уничтожил много пехоты противника, а связками гранат подбил 4 танка».

10-й стрелковый корпус

Краткая характеристика боевых действий 10-й стрелковой дивизии (с 22 июня по 13 июля 1941 года) В первый же день дивизия оказалась в полуокружении, однако ее бойцы и командиры не потеряли боевого духа: «В течение двух суток, несмотря на растянутость фронта (80 км) и значительное превосходство противника в силах, части дивизии удерживали занимаемые рубежи. Личный состав частей дрался с ожесточением, нанося противнику тяжелые потери. Особенно мужественно сражался 3-й батальон 204 СП (командир – ст. лейтенант Варшавский), который трижды предпринимал контратаки».

Из исторического формуляра 48-й стрелковой дивизии (с 22 июня по 1 ноября 1941 года) «22 июня 1941 года в 4:10 фашистская Германия открыла ураганный артиллерийский огонь и атаковала батальоны 48 СД, находящиеся в укрепрайоне, а в 6:00 главные силы дивизии вступили в непосредственное соприкосновение с немецкой армией». Вечером того же дня дивизия получила приказ об отходе в район Россияны. Там же 23 июня с 5:00 завязался ожесточенный бой – в течение 14 часов части соединения отражали яростные атаки численно превосходящих сил противника.

11-Я АРМИЯ

Из дела с описаниями боевых действий 126-й стрелковой дивизии (с 22 по 27 июня 1941 года) «15 июня неожиданно дивизия получила приказ изменить свою дислокацию и перейти в м. Прены (…) в ночь с 17 на 18 июня дивизия выступила своим ходом к новому месту назначения (…). Состав и вооружение частей дивизии было укомплектовано по штату мирного времени (…) 22.6.43 при подходе к мес. Ездно узнаем о бандитском налете фашистской Германии на священные рубежи нашей Родины. (…) Так прямо с тяжелого марша дивизия была готова принять бой с фашистскими ордами». В последующих боях дивизия, раз за разом отбивая атаки превосходящих сил противника и грамотно выходя из окружений, наносила фашистам огромный урон.

Схемы боевых действий 126-й стрелковой дивизии

Из исторического формуляра 23-й стрелковой дивизии (с 22 июня по 21 июля 1941 года) «22 июня 1941 года в районе Карсчелава (…) части дивизии подверглись бомбардировкам и обстрелу немецко-фашистской авиации. 23 июня 1941 года дивизия получила приказ оборонять западную часть гор. Каунас и прикрывать отход 16-го стрелкового корпуса. Дивизия задачи выполнила, но потеряв связь с корпусом и соседями (фланги совершенно были открыты) при сильном натиске мотопехотных частей противника по приказанию командира дивизии генерал-майора Павлова В.Ф. последняя перешла к подвижной обороне».

https://heroes1941.mil.ru/#!/tab/460714617-2

Архивные фотографии первых дней Великой Отечественной войны

За первые 8 часов войны советская армия потеряла 1200 самолетов, из них около 900 были уничтожены еще на земле. 23 июня 1941 года, Киев, район Грушки.

Нацистская Германия рассчитывала на стратегию молниеносной войны. Её план получил название "Барбаросса" и подразумевал окончание войны до осенней распутицы. Немецкая авиация бомбит советские города.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР, на следующий день после начала войны, была объявлена мобилизация военнообязанных 14 возрастов (1905—1918 годов рождения) в 14 военных округах. В трех остальных округах — Забайкальском, Среднеазиатском и Дальневосточном — мобилизацию провели через месяц под видом "больших учебных сборов". Новобранцы в Москве, 23 июня 1941 года.

Одновременно с Германией, войну СССР объявили Италия и Румыния. Через день к ним присоединилась и Словакия. Танковый полк при Военной Академии механизации и моторизации им. Сталина перед отправкой на фронт. Москва, июнь 1941 года. Проводы бойцов в ряды Красной Армии. Ленинград, 1941 год

23 июня была создана Ставка Главного Командования Вооруженных сил СССР. В августе она была переименована в Ставку Верховного Главнокомандования. Колонны бойцов идут на фронт. Москва, 23 июня 1941 года.

Государственную границу СССР от Баренцева до Черного моря на 22 июня 1941 года охраняли 666 пограничных застав, 485 из них подверглись нападению в первый же день войны. Ни одна из застав, атакованных 22 июня, не отошла без приказа. Дети на улицах города. Москва, 23 июня 1941 год.

Из 19 600 пограничников, встретивших гитлеровцев 22 июня, в первые дни войны погибли более 16 000. Беженцы. 23 июня 1941 год.

На момент начала войны у границ СССР было сосредоточено и развернуто три группы немецких армий: "Север", "Центр" и "Юг". Поддержку им с воздуха осуществляли три воздушных флота. Колхозники строят оборонительные рубежи в прифронтовой полосе.01 июля 1941 года.

Армия "Север" должна была уничтожить силы СССР в Прибалтике, а также захватить Ленинград и Кронштадт, лишив русский флот его опорных баз на Балтике. "Центр" обеспечивал наступление в Белоруссии и захват Смоленска. Группа армий "Юг" отвечала за наступление на западе Украины. Семья уходит из родного дома в Кировограде. 1 августа 1941 года.

Кроме того, на территории оккупированной Норвегии и в Северной Финляндии у вермахта была отдельная армия "Норвегия", перед которой ставилась цель захватить Мурманск, главную военно-морскую базу Северного флота Полярный, полуостров Рыбачий, а также Кировскую железную дорогу севернее Беломорска. Колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года.

Финляндия не позволила Германии нанести удар по СССР со своей территории, однако получила от немецкого главкома Сухопутных войск указание готовиться к началу операции. Не дожидаясь нападения, утром 25 июня советское командование нанесло массированный авиаудар по 18 финским аэродромам. После этого Финляндия объявила, что находится в состоянии войны с СССР. Выпускники Военной академии им. Сталина. Москва, июнь 1941 года.

27 июня войну СССР объявила и Венгрия. 1 июля по указанию Германии венгерская Карпатская группа войск атаковала советскую 12-ю армию. Медсестры оказывают помощь первым раненым после воздушного налета фашистов под Кишиневом, 22 июня 1941 года.

С 1 июля по 30 сентября 1941 года РККА и ВМФ СССР проводили Ленинградскую стратегическую операцию. Согласно плану "Барбаросса", захват Ленинграда и Кронштадта был одной из промежуточных целей, вслед за которой должна была быть проведена операция по взятию Москвы. Звено советских истребителей пролетает над Петропавловской крепостью в Ленинграде. 1 августа 1941 года.

Одной из крупнейших операций первых месяцев войны стала оборона Одессы. Бомбардировки города начались 22 июля, а в августе Одесса с суши была окружена немецко-румынскими войсками.

Один из первых немецких самолетов, сбитых под Одессой. 1 июля 1941 года.

Оборона Одессы задерживала продвижение правого крыла войск группы армий "Юг" в течение 73-х дней. За это время немецко-румынские войска потеряли свыше 160 тысяч военнослужащих, около 200 самолетов и до 100 танков. Разведчица Катя из Одессы беседует с бойцами, сидя в повозке. Район Красный Дальник. 1 августа 1941 года.

Первоначальный план "Барбаросса" предполагал взятие Москвы в течение первых трех-четырех месяцев войны. Однако, несмотря на успехи вермахта, усилившееся сопротивление советских войск помешало его выполнению. Задержали немецкое наступление битвы за Смоленск, Киев и Ленинград. Зенитчики обороняют небо столицы. 1 августа 1941 года.

Битва за Москву, которую немцы назвали операцией "Тайфун", началась 30 сентября 1941 года, наступление вели главные силы группы армий "Центр". Цветы раненым бойцам в московском госпитале. 30 июня 1941 года.

Оборонительный этап московской операции велся до декабря 1941 года. И только в начале 42-го года РККА перешла в наступление, отбросив немецкие войска на 100-250 километров назад. Лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы. Июнь 1941 года.

22 июня Первые четыре часа Великой Отечественной войны

Как началась война. Первые 4 часа войны

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22 июня 1941 года: мифы и факты | Елена Прудникова

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