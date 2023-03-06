Материалы о Сталине, ссылки

С днём рождения, Иосиф Виссарионович!
Сегодня, 21-го декабря, День Рождения Сталина
21 декабря – день рождения И.В.Сталина
С днём рождения Иосифа Виссарионовича Сталина!
С днём рождения, Иосиф Виссарионович! Нам Вас очень не хватает...
С днём рождения Иосифа Виссарионовича!
Сегодня исполнилось 135 лет Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ !!!!!!
Фотоистория
Сталин в редких снимках
Великий и оболганный вождь: правда о Сталине
Письмо товарищу Сталину о положении на фронте
Сталин как Верховный Главнокомандующий
Сталин — наша общая фамилия с 1924 по 1953 год
Отец народов и эффект блудного сына
Как начитанность Сталина помогала ему убеждать людей
Как Сталин помог открыть сельскую церковь
Сталин о рабочем дне
Как Сталин победил коррупцию
Планы Сталина, о которых неплохо было бы знать новому поколению
1. Частные лавочки при Сталине или честное предпринимательство. 2. О Сталине и предпринимателях
Предприниматели Сталина
30 интересных фактов о Сталине
Хроника арестов и побегов И. Сталина (И. Джугашвили)
Аплодисменты товарищу Сталину
Валерий Коровин. Сталин – это лучшее, что было у нас в ХХ веке
Вся правда, которую тебе надо знать про Сталина
Воспоминания о Сталине
Ещё одна неожиданно всплывшая правда о Иосифе Сталине
Враг о Сталине / Враги России о Сталине
Всерьез о Сталине
Как жил Иосиф Сталин. Свидетельства очевидца
Иосиф Сталин. Стихи
Феномен Сталина и малоизвестные его цитаты
Цитаты Сталина
Как шутил товарищ Сталин
Шутки Сталина (6 выпусков)
Это тоже Сталин, ч. 1; ч. 2; ч. 3
Шутки Иосифа Сталина из мемуаров его охранника
Чем больше узнаешь о Сталине, тем больше восхищаешься его гениальностью
Опыт изучения сталинского периода
Послевоенные планы Сталина
Игорь Пыхалов. "Эпоха Сталина"
Необычный взгляд историка на личность Сталина
Маршал Язов о чудовищной лжи и правде о Сталине
Малоизвестное о Сталине - каким был вождь Советского Союза в жизни
Неформальный Сталин. Каким был «Вождь народов» в окружении семьи и друзей
Настоящий Сталин
Рассказы маршалов о Сталине
Современники о Сталине: украинская колхозница о народном Вожде
Таким ли уж был "свихнутым" на безопасности Сталин?
И снова факты о Сталине
Кем был отец Иосифа Сталина. Правда и мифы о происхождение отца народов
Мифы о Сталине
Мифы о Сталине, ч.1; ч 2; ч 3
Емельянов Юрий. МИФЫ О СТАЛИНЕ. Часть 1, Часть 2
Ехидный Douglas: Два Сталина; И.В. Сталин. Возвращаясь в прошлое
Разоблачаем! Сталин это не говорил…
Кто, зачем и почему врет о Сталине?
Несколько рассказов о Сталине, 16 выпусков
Журнал "Жизнь" ("Life"), 29 марта 1943 года - 6 частей
За что Сталин дважды становился человеком года по версии Time?
Иосиф Сталин в кино. 12 воплощений
Сталин в живописи. Часть 1; Часть 2
Уничтоженные изображения Сталина в московском метро, часть1, часть 2 (радиальные станции)
Руки Сталина на глотке современной элиты!
Сталинские, якобы, "репрессии". Да! Палач! Кровавый! И мы его ждём!
Сталин и евреи - СТАЛИН КАК БЛАГОДЕТЕЛЬ ЕВРЕЕВ
Сталин объяснял многие вещи так просто и ясно, что запоминалось на всю жизнь
Сталин. О наглых претензиях англосаксов на мировое господство
Вставайте, люди русские!
Сталинизм глазами врагов советской власти: «Народ обманут не был»
Как Сталин разгромил "пятую колонну"
Сталин уничтожил 40 тысяч командиров РККА. «Закон о пяти колосках»
"Не трогайте имя Сталина, не трогайте его эпоху, это далеко не ваш уровень ума"
Цитаты Сталина, которые злободневны всегда!
Чего на самом деле хотел Сталин?
Враньё - это палка о двух концах
Тиран Сталин и народы СССР!
Оружие борьбы за возрождение Родины
Сталин - только для китайских туристов
Рискнем поговорить о Сталине
Я - сталинист
Разговор сталиниста с солженистом
Александр Росляков. Они сражались за Сталина. И бард Вертинский бил его врагов!
О мемуарах Василия Сталина
Судьба личного телохранителя Сталина, часть 1, часть 2
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