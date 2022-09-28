Уничтоженные изображения Сталина в московском метро, ч.1

Московское метро заслуженно считается самым красивым в мире. Однако многие его пассажиры и не подозревают, что первые станции при открытии выглядели немного по-другому. Сегодня не будем касаться утраченных решеток, торшеров, светильников, расскажу о том, что исчезло по идеологическим причинам, а именно изображения Сталина. Сталин был на очень многих станциях, но за несколько лет от этих изображений не осталось и следа.

Далее передаём слово Василию П.

Первые станции московского метро являются уникальным памятником своего времени. Помимо чисто архитектурных достоинств, не следует забывать их пропагандистскую функцию. Ведь при постройке в них закладывалась определенная идеология, отдельные элементы которой сейчас безвозвратно утрачены. В первую очередь это касается изображений Сталина, имевшихся на многих станциях первых очередей метро. В то время он прославлялся как вождь и учитель, олицетворение победы в Великой Отечественной войне, символ светлого будущего. Сейчас не будем давать оценки его деятельности, в любом случае, это наша история, и её необходимо знать, помнить и уважать. Вот небольшой обзор его ныне уничтоженных изображений в московском метро.

Для начала ограничимся кольцевой линией, на современной схеме метро носящей номер 5.

Её первый участок «Парк-культуры» — «Курская» был открыт 1 января 1950 года. На вестибюле «Курской» можно видеть даты «1945» и «1949», по легенде сам И. В. Сталин передвинул дату открытия на 1 января 1950 года, чтобы первый отрезок кольцевой линии не стал частью торжеств в честь его 70-летия. Второй участок «Курская» –«Белорусская» открыт в 1952 году, третий «Белорусская» — «Парк культуры» в 1954 году. Это было сразу после Великой Отечественной, и поэтому тематика станций отразила триумф советского народа. Все наземные вестибюли строились как триумфальные арки, как парадные ворота в подземные дворцы, архитектура которых была пронизана темой Победы. Невероятная красота кольцевой линии поражала всех гостей столицы. Подземные дворцы украсили известные художники и скульпторы, дополнив решения лучших архитекторов. В то время изображения Сталина присутствовали на 10 станциях из 12, кроме станций «Октябрьская» и «Парк культуры». Проедемся по кольцевой линии, начав с «Добрынинской» и поехав в направлении «Павелецкой», и оценим утраченное. При подготовке обзора использована информация москвоведов Александра Зиновьева и Алексея Гончарова.

Добрынинская

На задней стене вестибюля были установлены три огромных мозаичных панно, художники Г.Рублев, Б.Иорданский. На одном военные несли знамя с изображением Ленина и Сталина. Сейчас его заменили на знак «Гвардия», причем замена выполнена достаточно небрежно, и новая смальта выделяется по цвету. На втором панно ликующие люди несли портрет Сталина. Сейчас они несут портрет… первого космонавта. Очевидно, что при открытии станции, в 1950 году, никаких космонавтов не было. Около центрального панно с Лениным была установлена гипсовая скульптура «Сталин на трибуне». В 1956 году её убрали. Торец центрального зала украшал барельеф с изображением профиля Сталина на фоне знамен. В 1961 он был снят. В 1967 торец украсило мозаичное панно «Утро космической эры», художник С.Павловский. На нем типичное для тех лет символическое изображение: женщина с малышом, вокруг которых летают искусственные спутники Земли.

Павелецкая

В торце центрального зала был бронзовый медальон с профилями Ленина и Сталина, автор М.Манизер. Теперь там мозаика с гербом СССР и изображениями рабочего и колхозницы, созданная по эскизу П.Корина. Во встроенном в здание Метрогипротранса наземном вестибюле над эскалатором находится мозаичное панно с изображением Красной площади. До 1961 года на флаге, что реет в верхней части, виднелся профиль Сталина.

Изображение Красной площади расположено на фоне знамен с лентами, на которых написаны названия городов. Слово «Сталинград» здесь заменено на «Волгоград», а знамя над площадью стало просто красным. Под потолком эскалаторного зала находится мозаичный фриз, который разделяют на части четыре знамени. В центре каждого ранее находился профиль Сталина, теперь — обычные пятиконечные звезды.

Таганская

На торцевой стене центрального зала находилась величественная скульптурная группа «Сталин и молодежь», скульпторы Е. Блинова и П. Баландин. Впоследствии изображение Сталина отсюда удалили, добавив гербы союзных республик. В 1966 году здесь был открыт переход на Таганско-Краснопресненскую линию и скульптуры убрали.

Курская

За входом в наземный вестибюль после прямоугольного аванзала расположено центральное помещение под сложным восьмигранным ребристым куполом. Купол опирается на мощные балки, уложенные на высокие круглые колонны. На этих балках приведен текст второго куплета гимна Советского Союза:

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,

И Ленин великий нам путь озарил.

Нас вырастил Сталин — на верность народу

На труд и на подвиги нас вдохновил.

После XXII съезда КПСС в 1961 году последние две строчки были сняты. При капитальном ремонте вестибюля в 2008—2009 годах было решено восстановить утраченные детали вместе с реставрацией здания. Ряд общественных деятелей и организаций заявили, что подобные цитаты оскорбляют память жертв политических репрессий. Однако реставрацию в первоначальном виде одобрили ныне покойные начальник метрополитена Дмитрий Гаев (на должности в 1995-2011) и главный архитектор Москвы Александр Кузьмин (на должности в 1996-2012). Имя Сталина вновь появилось на станции. После 1961 года чеканку на горельефе медали «За оборону Сталинграда» изменили на «За оборону Волгограда» в связи с переименованием города. Получилась никогда не существовавшая медаль. Лозунг «За Родину, за Сталина» был убран с декоративных бронзовых мечей. В 2009 году первоначальные надписи были восстановлены. В наземном вестибюле Курской находилась величественная скульптура Сталина работы Николая Томского. Демонтирована в начале 1960-х. Ее восстановление при реставрации 2009 года не предусматривалось.

Комсомольская

Станция была открыта в 1952 году и посвящена победам русского оружия, показанным в соответствии с речью Сталина на параде 7 ноября 1941 года. На стене зала располагалась мраморная доска с фрагментом речи Сталина. Сейчас от нее остались только замазанные дырки. На потолке центрального зала находятся восемь больших мозаичных панно, созданных по эскизу Павла Корина. Три последних из них были переделаны. На одном из панно был изображен Сталин на параде 7 ноября 1941 года в Москве. Он стоит перед мавзолеем и держит знамя с изображением Ленина. За ним виднеются другие руководители страны: Ворошилов, Молотов, Маленков, Берия. Следующее панно — взятие рейхстага в 1945 году. На красных знаменах были профили Ленина и Сталина. Последнее – Парад Победы 24 июня 1945 года. На трибуне стоит Сталин в окружении руководителей партии и военачальников. После очередного осуждения культа личности Сталина на XXII съезде КПСС в 1961 году было принято решение исправить мозаики. Этим занимался сам автор, Павел Корин. Новые мозаики были созданы им в 1963 году, и в течение 1964 года постепенно заменили прежние.

Проще всего было с мозаикой «Взятие рейхстага». Здесь вставку на знамени с профилями Ленина и Сталина заменили на вставку с профилем Ленина, взятой из мозаики «1941». Две другие мозаики были существенно переработаны с использованием элементов старых. Парад 1941 года был заменен на выступление Ленина на Красной площади в годы гражданской войны. На панно с парадом 1945 года были убраны все человеческие фигуры, а на переднем плане появилась аллегорическая фигура Родины-матери.

Проспект Мира

В торце центрального зала находился керамический (в тон оформлению зала) барельеф со Сталиным в окружении знамен. В 1958 году был открыт переход на Калужско-Рижскую линию, и барельеф был убран. В наземном вестибюле напротив эскалаторов находился небольшой барельеф с профилем Сталина. Он был убран в 1956 г. В 1957 к Фестивалю молодежи стена была украшена смальтовым панно «Матери мира».

Новослободская

В торце главного зала находится мозаика Павла Корина на тему «Мир во всем мире», женщина с маленьким ребенком на руках. При открытии станции над женщиной располагался медальон с профилем Сталина, к которому и тянулся малыш. Вспоминает Татьяна Викторовна Федорова:

«После утверждения эскиза, где на радужном фоне была изображена женщина в окружении трех детей, в депо «Измайлово» начали набирать мозаику. Как-то, незадолго до открытия станции, приезжаем в депо с Душкиным, Кориным и начальником Метростроя Николаем Алексеевичем Губанковым и видим: работа кропотливая, движется медленно, можно не успеть. Губанков, замечательный инженер, доктор технических наук, профессор, человек огромной литературной эрудиции, был большой шутник. Вот он и говорит Корину: «Павел Дмитриевич, женщина одна, а детей трое. Она их не прокормит. Давайте ей одного ребенка оставим. Чтобы успеть к сроку.» Корин поначалу запротестовал, потом согласился. А когда мозаичное панно было готово, в нем, в результате изменения композиции, появился новый смысловой оттенок. Неожиданно и для нас, и для самого Корина, обнаружилось сходство женского персонажа с богоматерью. Я была свидетелем, как однажды перед открытием фабричные работницы, придя на субботник мыть станцию, в благоговении застыли перед мозаикой, вот-вот готовые пасть на колени.»

Известная легенда гласит, что при осмотре станции Хрущевым в 1954 году ему не понравилось, что женщина изображена босоногой. Чуть позже ее обули в сандалии. Но многим партийным деятелям эта мозаика продолжала не нравиться, ведь женщина с ребенком явно напоминала мадонну, и это в период усиления борьбы с религией. Поступил приказ о снятии мозаики. Но работники метро его не выполнили, а лишь закрыли панно фальшстеной. Долгие годы пассажиры не могли видеть мозаику, ее разрешили открыть лишь после снятия Хрущева в 1964 году. Перед открытием Павел Корин удалил с рисунка Сталина, заменив его голубем и надписью «МИР», а также убрал сандалии, вернувшись к первоначальному варианту.

Белорусская

Зал станции украшают 12 потолочных мозаичных плафонов на тему «Расцвет советской Белоруссии». На одном из них девушки вышивали портрет Сталина. Теперь они вышивают орден Трудового красного знамени. Заметим, на вышивке можно заметить нескольких лучей, когда-то исходящих от пятиконечной звезды над головой Сталина.

Краснопресненская

В торце центрального зала этой станции стояла скульптурная группа в полный рост: Сталин и Ленин, а с двух сторон – два высоких бронзовых торшера. В начале 1960-х скульптуру убрали. В 1972 году здесь был открыт переход на Таганско-Краснопресненскую линию.

Киевская

Станция была открыта в год 300-летия воссоединения Украины с Россией, и именно этой теме посвящено оформление центрального зала. На пилонах здесь расположены 18 мозаичных панно, на которых показаны моменты общей истории двух народов.

После 1961 года было убрано изображение Сталина за Лениным на панно «Провозглашение Советской власти В.И.Лениным». На его месте теперь продолжение красного полотнища знамени. Следы переделки хорошо заметны. На панно «Воссоединение всего украинского народа в едином украинском советском государстве» на флаге были разобраны профили Ленина и Сталина и на их месте собрано новое изображение Ленина. Следы переделки также видны. Панно на тему «XIX съезд партии – съезд единства партии, правительства и народа» пришлось переделать полностью. Изображение Сталина и руководства партии (Булганин, Ворошилов, Каганович, Маленков, Микоян, Молотов, Хрущев) заменили на гуляющих в народных украинских костюмах людей, подписав это «Цветёт орденоносная Украина, республика рабочих и крестьян». Возможно, сроки переделки были очень сжатыми, так как стилистически новая мозаика отличается от всех остальных: фрагменты, из которых она собрана, заметно крупнее. На торцевой стене был установлен круглый барельеф с изображением Ленина и Сталина. Теперь он заменен на прямоугольный с изображением только Ленина. Вот кадр из кинохроники с открытия станции. Станция была открыта уже после смерти Сталина, что повлияло на её оформление. В круглом эскалаторном зале по стенам идет мозаичная композиция практически в египетском стиле: приношение всяческих даров гербу советской Украины. В проекте там действительно был Сталин, но потом, уже в ходе отделочных работ, решено было заменить его на герб, именно так станция и была открыта.

http://moscowwalks.ru/2019/12/19/stalin-metro/