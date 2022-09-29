Уничтоженные изображения Сталина в московском метро (радиальные станции), ч.2

Московское метро заслуженно считается самым красивым в мире. Однако многие его пассажиры и не подозревают, что первые станции при открытии выглядели немного по-другому. Сегодня не будем касаться утраченных решеток, торшеров, светильников, расскажем о том, что исчезло по идеологическим причинам, а именно изображения Сталина. Сталин был на многих станциях, но за несколько лет от этих изображений не осталось и следа. Вчера у нас была тема, посвященная кольцевой линии, а теперь посмотрим, что было на других линиях.

При подготовке обзора использована информация москвоведов Александра Зиновьева и Алексея Гончарова.

Первая очередь метро, открытая 15 мая 1935 года, включала в себя 13 станций. Изображение Сталина можно было увидеть на двух.

Комсомольская – радиальная

Северный вестибюль станции «Комсомольская», сооруженный между Ярославским и Ленинградским вокзалами, представлял из себя как бы ворота в город для приезжающих в столицу и выделялся богатым художественным оформлением. На стене находилось панно художника А.Иванова «Вперед, к новым победам!». На ней были изображены комсомольцы, метростроевцы, рабочие, спортсмены, несущие знамя с профилями Ленина и Сталина. Этот вестибюль был разобран в конце 1940-х годов для строительства большого вестибюля кольцевой линии.

Это один из тех редких случаев, когда изображение Сталина было уничтожено не по идеологическим мотивам, а в ходе реконструкции метро.

Охотный ряд

В северном вестибюле станции, располагавшемся на углу Большой Дмитровки и Охотного ряда, стояла типовая скульптура Сталина. Позже она была убрана. Фото не нашла. Зато вот такой портрет висел над входом Ст. Охотный Ряд. Вестибюль, встроенный в гостиницу «Москва»

Вторая очередь метро включала себя 9 станций, из них 6 располагались на Горьковском радиусе.

Киевская –радиальная

Сейчас станция имеет два вестибюля. Однако открылась она лишь с одним наземным вестибюлем, восточным. Скульптура Сталина находилась у торцевой фальшстены, закрывающей лестницу к недостроенному выходу. Позже она была убрана.

Площадь Революции

Станция была открыта в 1938 году и широко известна знаменитыми скульптурами Матвея Генриховича Манизера. В торце центрального зала был также барельеф с изображением Сталина и Ленина, выполненный тем же скульптором Манизером. В 1947 году при открытии второго выхода он был перенесен на станцию «Павелецкая» — кольцевая. Картуши с текстом «Сооружена в дни Великой Отечественной войны» украсили все наземные вестибюли станций третьей очереди. На Замоскворецком радиусе это «Новокузнецкая», «Павелецкая», «Завод имени Сталина» (сейчас «Автозаводская»), на Покровском радиусе это «Бауманская», «Электрозаводская», «Сталинская» (сейчас «Семеновская»), «Измайловский Парк культуры и отдыха имени Сталина» (сейчас «Партизанская»).

В оформлении станций нашел отражение подвиг народа, а также картины недавней мирной жизни. Именно в третьей очереди идеология и культ личности Сталина прочно укореняются на станциях метро. В той или иной мере личность Сталина была отражена на всех станциях.

Новокузнецкая

Южную торцевую стену центрального зала станции занимало большое мозаичное панно по эскизу Б.Покровского «Фронт и тыл в годы войны». На нем было знамя с изображение профиля Сталина. В начале 1960-х Сталина заменили Лениным. В 1970-х центральный зал станции удлинили, панно перенесли на площадку перехода на Третьяковскую. На пилонах в центральном зале размещены картуши, прославляющие города-герои, среди них Сталинград. Этот картуш не менялся, упоминание Сталина сохраняется. Напомню, что на станциях кольцевой линии «Курская» и «Павелецкая» слово «Сталинград» было заменено на «Волгоград».

Павелецкая

Над эскалаторным наклоном, ведущим на станцию из здания Павелецкого вокзала, сохранилось оформление вестибюля, который был встроен в здание вокзала во время реконструкции. Здесь находится мраморная мозаика «Фанфарный салют народу и его вождю — Сталину». На ней располагался барельеф с профилем Сталина, который сняли, а его следы остаются до сих пор.

Автозаводская

Статуя Сталина работы Меркурова была в северном торце центрального зала станции.

В 1961 году она была закрыта щитом. В середине 1960-х, перед началом строительства второго выхода, она была убрана. В 1970 году на этом месте был открыт второй выход. Посередине центрального зала располагались два барельефа. В промежутках находились цитаты Сталина и казахского акына Джамбула.

«Труд в СССР – дело славы, дело чести, дело доблести и геройства». Сталин.

«Это всё дела, что сталинская мудрость родила». Джамбул.

Цитаты сейчас замазаны краской, из-под которой они регулярно проступают. Можно видеть буквы «ка» из слова «сталинская». На потолочном панно вестибюля были изображены знамена различных родов войск, которые окружали знамя с изображением Сталина. Панно в 1960-е было заменено другим. На нем изображены «мирный атом», космические корабли, вычислительная техника и прочие приметы тех лет, исполненные в типичной стилистике того времени.

Бауманская

На мозаичном панно в торце центрального зала станции были профили Ленина и Сталина. В 1963 году часть мозаики с профилями изъяли и вставили новую, с одним профилем Ленина. Замечу, что сейчас Ленин смотрит в другую сторону. Кстати, кусок мозаики вставлен неаккуратно, по краям новой части видна граница. В наземном вестибюле над эскалаторным наклоном высечена на мраморе цитата из приказа Народного комиссара обороны от 1 мая 1942 года: «Фронт и тыл представляют у нас единый и нераздельный боевой лагерь». Подпись (Сталин) в 1960-е была убрана.

Электрозаводская

В торце центрального зала располагался мраморный барельеф с профилем Сталина. В 1960-е его сняли, так что сейчас можно видеть пустой медальон.

Семеновская

При открытии станция называлась «Сталинской», поэтому на фронтоне наземного вестибюля располагался барельеф вождя. Он был демонтирован в 1961 году при смене названия станции. В кассовом зале располагалась скульптура Сталина. Она была убрана в конце 1950-х.

Торец станции украшал барельеф, орден «Победа» на фоне знамен. Под орденом – текст «Нашей Красной армии – СЛАВА!» и фамилия Сталина. Над орденом был медальон с профилем Сталина. В 1961 году подпись Сталина была стерта, а медальон с ним демонтирован.

Партизанская

На площадки между лестницами установлена скульптура «Партизаны». На стене за ними виднелась надпись: «Защита Отечества есть священный долг каждого гражданина СССР», а над ней барельеф с профилем Сталина. Сначала убрали медальон, а позже и надпись.

Станция второй очереди «Площадь Свердлова» (ныне «Театральная») с момента открытия стала главной пересадочной станцией. Она связывала Горьковский радиус с уже открытыми на тот момент Арбатско-Покровским и Кировско-Фрунзенским. На ней выстраивались очереди, так что уже во время войны здесь стали строить дополнительные переходы. 30 декабря 1944 года был открыт переход, ведущий с «Охотного ряда» в центр «Площади Свердлова». Эскалаторы из центра станции «Охотный ряд» спускали пассажиров в аванзал. Во время спуска пассажиры видели барельеф Сталина работы Веры Мухиной. Сейчас он убран.

В 1946 году был открыт переход со станции «Площадь Революции» на «Площадь Свердлова». В начале перехода на барельефе слова: «Наше дело правое –мы победили» и подпись «Сталин». Позже подпись вождя была стерта.

Четвертой очередью метро стала кольцевая линия, на которой культ личности Сталина проявился наиболее ярко. Об изображениях Сталина на кольцевой линии было вчера.

В апреле 1953 года был открыт новый Арбатский радиус глубокого заложения. На нем были три станции (Арбатская, Смоленская, Киевская), которые стали дублем уже построенных станций Арбатского радиуса.

Арбатская

В эскалаторном зале находилось огромное мозаичное панно с портретом Сталина во весь рост работы художника Г.Опрышко. Уже в 1956 году панно было разобрано. Долго циркулировали слухи, что панно сохранилось и лишь замазано побелкой. Реконструкция вестибюля, проходившая в 2006 году, подтвердила – никакого Сталина здесь нет. Сейчас там просто декоративная рамка. 1 апреля 2016 года в социальных сетях были опубликованы фотографии с изображением Сталина, которое якобы появилось после обрушения куска штукатурки с одной из стен вестибюля станции метро «Арбатская». За короткий промежуток времени в интернете появилось более десяти фотографий, сделанных с разных ракурсов, и даже смонтированное видео. Многие столичные СМИ сообщали об удивительном явлении. «Это могло бы быть первоапрельской шуткой, однако число фотографий, опубликованных в Сети, говорит об обратном». Все видные СМИ отправили на место своих корреспондентов, и к двум часам дня новость из «В метро появился Сталин» трансформируется в «Новость про Сталина переполошила москвичей и полицию». Хорошо подготовленная виртуальная шутка превратилась в реальное событие, о котором сообщили десятки российских и зарубежных СМИ.

Киевская –радиальная

Панно в торце станции «Народные гуляния в Киеве» посвящено празднованию 300-летия воссоединения Украины с Россией. На знамени были профили Ленина и Сталина. В 1960-е остался только профиль Ленина. В результате протечки грунтовых вод это панно обрушилось 2 октября 2010 года. Реставрация проводилась с 2012 года художниками-реставраторами творческих мастерских «Китеж». За 60 лет панно несколько раз редактировалось с переписыванием отдельных элементов. Несмотря на то, что реставраторы декларировали восстановление «в первоначальном виде», на знамени не был воспроизведен профиль Сталина, оставлен только профиль Ленина. Хотя некоторые элементы панно, действительно, приобрели первоначальный облик. Панно вновь было открыто 23 августа 2013 года.

На станции находятся 24 панно в технике фрески. Их многие детали были переписаны в 1960-1980-х годах. Но к 2015 году они выглядели не очень хорошо.

По решению комиссии, организованной Департаментом культурного наследия г. Москвы, было решено восстановить живопись на момент открытия станции согласно архивным материалам для придания интерьеру станции гармоничного законченного вида целостного ансамбля. В ходе реставрации 2015-2016 годов на всех композициях были удалены явные поздние записи авторского слоя живописи, чтобы раскрыть первоначальный колорит и рисунок. После чего были выполнены тонировки и восстановлена живопись в местах утрат.

Результаты реставрации широко обсуждались. Старт обсуждению дал в январе 2018 года Константин Мишуровский своим постом: «Украинские девушки приобрели загар, поменяли цвет платьев и приобрели новые орнаменты на вышиванках».

Блогеры выискивали все новые отличия «новых» (как им представлялось) рисунков, от привычных. Больше всего изменилась композиция «В детском саду». В руке у девочки появилась погремушка, сзади — лопух, с краю — петушок. У няни исчезла белая медицинская косынка, а появилась обычная городская. При этом на фреске теперь имеется новый герой — мальчик.

Громко возмущался журналист Олег Кашин, разглядевший факт «деукраинизации» фресок. Броский заголовок, а что за ним стояло. На одной из фресок вместо венка с лентами в волосах украинки появился желтенький платочек. То, что такой платок имелся на фотографиях станции, сделанных в 1954 году, а венки с лентами у других девушек в изобилии остались на станции, его и подобных не убеждало.

Состоявшееся одновременно «возвращение Сталина» на фрески станции не привлекло внимание участников дискуссии. На фреске с железнодорожниками восстановлено название паровоза ИС-20. ИС (Иосиф Сталин) на момент создания являлся самым мощным пассажирским паровозом в Европе. На фреске с изображением студентов книга в ходе реставрации обрела имя автора. Была возвращена надпись «I. СТАЛIН».

Три станции Арбатского радиуса глубокого заложения были открыты уже после смерти Сталина. На последующих станциях московского метро изображения и скульптуры Сталина уже не присутствовали.

http://moscowwalks.ru/2020/12/21/stalin-metro-radial/