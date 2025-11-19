Знакомые незнакомцы, ч.3

Ну вот еще наскребла чуток фото. Будут не только артисты. Предыдущие были вот тут:

Знакомые незнакомцы, ч.2

Знакомые незнакомцы

А всех ли мы узнаем

Александр Барыкин с мамой. Даже если вы не знаете кто такой Александр Барыкин , но его "народную" песню "Букет" " вспомните сразу... Я буду долго гнать велосипед.

.."

Александр Александрович Барыкин родился 18 февраля 1952 года в селе Березово Ханты-Мансийского автономного округа.

Настоящая фамилия Александра – Бырыкин. Впоследствии он заменил вторую букву фамилии на «а» для благозвучности, но от настоящей фамилии осталось прозвище «Быря». Юрий Антонов с родителями Юрий Антонов – легенда советской эстрады, композитор и поэт, чьи песни слушают и поют целые поколения. Общий тираж пластинок достиг почти пятидесяти миллионов.

Юрий Михайлович Антонов родился 19 февраля 1945 года в городе Ташкенте Его песни не знает разве что только глухой!

Добрые и мелодичные...

Узнали? Ну конечно Юрий Антонов. Муслим Магомаев — прославленный голос советской оперы и эстрады, композитор, актер и кумир миллионной аудитории. Получил статус Народного артиста Советского Союза уже в 31 год и выпустил 45 виниловых пластинок со своими хитами, в числе которых народно любимые песни “Лучший город земли” и “Королева красоты”.

Магомаев увековечен присвоением его имени улицам и паркам, а также малой планете 4980 в Солнечной системе. Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы Народов, орденом Почета. 1940-е годы. Краматорск, Вполне узнаваем. Иосиф Кобзон.

Юный Иосиф Кобзон, парень из Днепропетровска, и представить не мог, что его ждёт звёздная судьба. Валера Леонтьев Валерий Яковлевич Леонтьев родился в 1949 году в поселке Усть-Уса, что находится в республике Коми. Туда годом ранее приехали родители будущей знаменитости, Екатерина Ивановна и Яков Степанович Леонтьевы, зоотехники.

До 12 лет Леонтьев почти не учился – семья жила в глухой тундре, в деревне Новикбож, в 7 километрах от Усть-Усы. Михаил Владимирович Круг (настоящая фамилия — Воробьёв) с мамой Зоей Петровной. Михаил Владимирович Воробьев родился в городе Калинин (нынешняя Тверь) в 1962 году. Его отец, Владимир Михайлов, работал инженером на вагоностроительном заводе, а мама, Зоя Петровна – на хлопчатобумажном комбинате. Михаил стал вторым ребенком в семье Воробьевых, у которых уже подрастала дочь Ольга.

А эту девушку узаете? Алла Пугачёва в юности, 1960-е

Евгений Леонов с мамой и старшим братом Евгений Леонов – легендарный советский актер, любимец нескольких поколений взрослых и детей. Он был не только талантливым разноплановым артистом, но и невероятно добрым душевным человеком. Леонид Брежнев в шутку предлагал брать Евгения Павловича на международные дипломатические встречи.

Будущий актер родился в обычной советской московской семье, никак не связанной с миром театра и кинематографа. Отец, Павел Васильевич, трудился инженером на авиазаводе, мать, Анна Ильинична, занималась домашним хозяйством и воспитывала Евгения и его старшего брата Николая. А эту актрису узнаете? Фото сделано в 1920–е годы, СССР. Рина Зеленая.

Она играла в основном эпизодические роли, но порой ее выразительные героини запоминаются лучше основных персонажей.

Ее настоящее имя — Екатерина. Ласковое имя Рина возникло случайно: однажды полное имя не поместилось на афише, и Зеленая не долго думая сократила его.

В кино Рина Зеленая дебютировала в 1931 году, сыграла певицу в первом звуковом советском фильме «Путевка в жизнь».Через несколько лет вместе с Агнией Барто написала сценарий детского фильма «Подкидыш». 16 марта 1935 года родился актер театра и кино, режиссер Сергей Юрский. Сергей Юрьевич Юрский сыграл более 150 ролей за свою творческую жизнь. Выдающийся советский и российский актёр кино и театра, народный артист СССР Иннокентий Смоктуновский родился весной 1925 года в семье Михаила Смоктуновича и Анны Махневой из села Татьяновка Томской губернии. Фамилия артиста имеет польские корни. По одной из версий, род Смоктуновичей принадлежал ветви волынских шляхтичей и в числе повстанцев 1863 года был сослан в Сибирь. По словам самого артиста, его прадедушка Николай был белорусом и служил егерем в Беловежской пуще, а в Сибири оказался вместе с семьей из-за того, что скрыл убийство зубра, но кто-то донёс на охотника. 1930 год. Алексей Баталов с папой, Владимиром Петровичем Алексей Баталов родился в 1928 году в городе Владимир, в очень известной актерской семье. Отец Владимир Баталов был известным актером и режиссером, мама Нина Ольшевская тоже была актрисой. Родители познакомились во МХАТе, в котором оба служили. Они часто брали мальчика с собой, поэтому практически все его детство прошло в подсобке МХАТа. А теперь удивляемся вместе. 12-летний Андрей Миронов в подмосковном доме отдыха мхатовцев в Пестово, 1953 год На снимке запечатлён молодой Дмитрий Нагиев, будущий знаменитый актёр и телеведущий, в период своей спортивной карьеры. Нагиев был чемпионом по самбо и заслуженным мастером спорта СССР.

В 1980-х годах он активно посвящал себя спорту, проявляя выдающиеся физические способности и мастерство. Впоследствии его таланты нашли своё воплощение в мире шоу-бизнеса, где он стал одной из наиболее популярных и узнаваемых персон. Угадаете советскую актрису по детской фотографии? Правильный ответ: Анастасия Вертинская. Ну тут даже вопросов нет. Евгений Леонов

Маленькая Наташа Селезнева со своей мамой Еленой Семеновной, 1950-е. И вполне узнаваема даже в столь юном возрасте Актриса выросла в творческой семье. Её мать, Елена Семёновна , была художником, одной из первых в СССР освоившей роспись по ткани — батик. Отец, Игорь Николаевич Полинковский, работал фотожурналистом.

Свою первую роль в кино Наталья сыграла, когда училась в первом классе. Писательница Агния Барто, увидев талантливую девочку на сцене театра, где она с шести лет исполняла роль в спектакле «Тридцать сребреников», по сценарию Барто снимался фильм «Алёша Птицын вырабатывает характер» (1953), и писательница предложила девочку на роль Сашеньки. Затем была главная роль в другом детском фильме — «Девочка и крокодил» (1956). К моменту исполнения главной роли в «Операции "Ы"» молодая актриса уже обладала значительным опытом работы в кино. А вот это уже посложнее. Угадаете советскую и российскую актрису театра и кино по детской фотографии?

Правильный ответ: Нонна Гришаева. Василий Ливанов в детстве и во взрослом возрасте. Я вроде в одном из выпусков его ставила. Инна Гулая с дочерью Дашей. 1937 год. Савелий Крамаров с семьей Савелий родился осенью 1934 года в московской семье Виктора Крамарова и Бенедикты Волчек. Родители переехали в столицу СССР после того, как Виктора Савельевича приняли в московскую коллегию адвокатов. Бенедикта Соломоновна, инженер-экономист по образованию, занималась домом и детьми: сыном Савелием и дочкой Таней, которая была старше мальчика на четыре года. Яркий самобытный актер театра и кино, Валерий Золотухин родился в июне 1941 года в Быстром Истоке Алтайского края в семье председателя колхоза Сергея Илларионовича и Матрены Федосеевны Золотухиных.

В детские годы он болел туберкулезом костей, из-за которого передвигался на костылях. В то время трудно было предположить, что худощавый и невзрачный мальчик станет выдающимся артистом. Окончив школу, он не только с первой попытки поступил в ГИТИС, но и был принят на факультет музыкальной комедии, где требовались навыки вокала и хореографии.

Юрий Стоянов с родителями Юра родился летом 1957 года в семье Евгении и Николая Стояновых из Одессы. Папа, Николай Георгиевич, болгарин по национальности, был врачом-гинекологом, мама, Евгения Леонидовна, преподавала литературу, была завучем школы, а после стала директором колледжа.

1970-е прошлого века. Маленький Филипп с родителями Бедросом Киркоровым и Викторией Лихачевой

Родители Филиппа Киркорова познакомились в 1964 году в Сочи, где Бедрос, уже к тому времени известный певец, выступал на концерте в летнем театре. Юная Виктория, поклонница его таланта, после выступления подошла подарить цветы и взять автограф. Артист был сражен ее красотой, пригласил на ужин и в тот же вечер сделал девушке предложение руки и сердца. Вскоре влюбленные сыграли свадьбу, а через три года на свет появился их первенец Филипп, названный в честь деда по отцовской линии. Олег Анофриев с родителями и братом. Олег Анофриев – артист, композитор и певец, голосом которого разговаривали и пели многие герои кино и мультфильмов советской эпохи. Именно под его голос засыпали детишки после программы «Спокойной ночи, малыши» .

Самую большую популярность ему принесла песня «Есть только миг» из кинофильма «Земля Санникова». Людмила Марковна Гурченко- одна из самых ярких советских актрис. Еще одно фото. Людмила Гурченко родилась в Харькове в 1935 году. Ее родители были творческими людьми, работали в местной филармонии: отец Марк играл на баяне, а мать Елена была певицей. В детстве Людмила посещала значительное число репетиций и выступлений. Во время Великой Отечественной войны она с матерью осталась в родном городе, оккупированном фашистами. Отец же ушел на фронт добровольцем, хотя мог избежать призыва из-за инвалидности. Несмотря на тяжкие времена, после освобождения города Красной армией Гурченко пошла в музыкальную школу. Она стремилась к искусству, и родители полностью поощряли ее интерес.

В кино Гурченко попала рано. В 1956 году состоялась ее премьера в фильме "Дорога правды" режиссера Яна Фрида. На яркую девушку сразу обратили внимание. Очень скоро ее пригласили в "Карнавальную ночь", и это стало ее звездным часом. 50-е прошлого века. Новосибирск. Ира Алферова с родителями Ксенией Архиповной и Иваном Кузьмичом.

Её родители прошли войну, и уже в мирное время получили образование и стали юристами. Кстати, мама актрисы даже носила почётное звание «Лучший адвокат Новосибирска». Александр Ширвиндт, подписываю сразу, поскольку даже в таком нежном возрасте понятно кто это. Александр Ширвиндт родился в 1934 году в Москве . Отец, Анатолий Густавович Ширвиндт, был скрипачом в Большом театре. Мать, Раиса Самойловна Ширвиндт (в девичестве — Кобыливкер), была ученицей Немировича-Данченко во Второй студии МХТ, затем работала главным редактором концертного отдела Московской филармонии.

В 1952 году Ширвиндт окончил школу № 110 в Москве и поступал сразу в два высших учебных заведения - в Театральное училище имени Щукина и на юридический факультет МГУ. Саша Масляков - бессменный ведущий с 1964 года! Александр Масляков родился осенью 1941 года в эвакуации в Свердловске . Его отец Василий Васильевич был военным летчиком, принимал участие в Великой Отечественной войне, мать Зинаида Алексеевна вела домашнее хозяйство.

Ранние годы Масляков провел в Челябинске, после этого семья проживала в Баку , Кутаиси и Москве. В столице Александр Масляков пошел в школу № 643

В школьные годы Масляков занимался в кружке художественной самодеятельности, но высшее образование решил получать не творческой направленности.

В 1966 году окончил Московский институт инженеров транспорта (в настоящее время — Российский университет транспорта). В студенческие годы проходил практику на Люблинском литейно-механическом заводе. После института год работал инженером в проектном институте «Гипросахар», но впоследствии решил заняться журналистикой.

В 1968 году Александр Масляков окончил Высшие курсы работников телевидения Попалась редкая фотография Володи Высоцкого. Он узнаваем даже в раннем возрасте. Вольф Шлемович Высоцкий с внуками. Крайний слева - Володя. 1951 год.

Дед Высоцкого по отцовской линии, Вольф Шлемович Высоцкий, родился в семье стеклодува. Он получил хорошее образование - учился в юридическом и коммерческом вузах, а во времена НЭПа у него даже была своя мастерская театрального грима. Сергей Безруков Родился в Москве в 1973 году.

Своё имя Сергей получил в честь любимого поэта его отца, Сергея Есенина Узнаете советскую актрису по детской фотографии? Лично я не узнала, а правильный ответ: Ирина Муравьева Эту актрису любили почти все. Актриса с отцом.

Как думаете кто это? Талантливая актриса театра и кино, которая вопреки отсутствию профильного образования смогла стать известной и получить гордое звание народной артистки СССР, играла простые и понятные зрителю роли.

Родилась Татьяна Пельтцер в июне 1904 года в Москве.

Отец Татьяны Иван Романович (Иоганн Робертович) Пельтцер был известным актером и режиссером, лауреатом Сталинской премии, снявшим несколько фильмов. Также он часто играл в театрах. Папа для девочки всегда являлся объектом для подражания. Глядя на него, Таня твердо решила стать известной на всю страну актрисой. И ведь стала! Евгений Плющенко Евгений Плющенко – выдающийся российский фигурист, четырехкратный олимпийский призер, Заслуженный мастер спорта России. В 2017 году завершил спортивную карьеру и сейчас в собственной ледовой Академии готовит новых чемпионов для отечественного спорта.

Евгений родился в крошечном поселке Джамку Солнечного района Хабаровского края. Его родители приехали туда из Волгограда, на стройку века – Байкало-Амурскую магистраль. Конечно, актриса весьма узнаваема. Но я раньше такой фотографии не встречала. Вот так выглядела Валентина Теличкина в 1963 году, когда поступала во ВГИК. За свою жизнь этот актер сыграл более чем в ста фильмах. Мужественные сказочные герои и реалистичные отрицательные персонажи, комедийные и драматичные образы — его разноплановые работы неизменно покоряли зрителя. Александр был невероятно работоспособным, никогда не терял чувства юмора и часто рисковал: практически на всех съемках он работал без дублера. Узнали?

Александр Абдулов появился на свет в мае1953 года в Тобольске, но своей малой родиной он всегда считал Узбекистан. Туда, в солнечную Фергану, его родители переехали, когда Александру исполнилось три года.

Мальчик рос в театральной семье: папа, Гаврила Данилович, был основателем и худруком Русского драматического театра (первого драмтеатра на территории Средней Азии), мама, Людмила Александровна, работала там же костюмером и гримером Ну и, конечно, этого мальчика невозможно не узнать. Юность Гоши (Юры) прошла в Украине. По словам Куценко, у него было счастливое детство. «Было теплое Запорожье, Львов, Украина — щедрая душа, особенно тогда. Вольно растущая шелковица, черешня. Доступный мальчишеским вольностям Днепр, бычки на асфальте. Первая любовь. Велосипед. Я занимался вольной борьбой в спортивной секции… Чудесное было время», — говорил актёр.

Музыкальные увлечения появились у будущего артиста с ранних лет. Его отец увлекался радиотехникой и делал магнитофоны, поэтому дома всегда было много музыки. Гоша слушал тяжелый рок, группы Deep Purple, AC/DC и Beatles, которые в конце 1970-х - начале 1980-х годов сам исполнял на гитаре. Образование Куценко начал получать во Львовском политехническом институте, но не окончил его из-за службы в армии. В 1985-1987 годах он служил в войсках связи в Черновцах. После переезда семьи в Москву в 1988 году поступил в МИРЭА, но через два года решил кардинально изменить свою жизнь и поступил в Школу-студию МХАТ, которую окончил в 1992 году.

Интересно, что именно в период поступления в театральный вуз он начал представляться Гошей вместо своего настоящего имени Юрий, так как сильно картавил. Позже дефект речи был исправлен, но псевдоним остался с ним на всю жизнь.

Ну и пожалуй хватит