А всех ли мы узнаем

В продолжение темы Знакомые незнакомцы В Советском Союзе не было такого человека, который бы не знал это имя.

Родилась Людмила Гурченко 12 ноября 1935 года в Харькове, в творческой семье. Папа Марк Гурченко (Гурченков – его настоящая фамилия) был баянистом в местной филармонии, мама Елена Симонова служила там же певицей.

Практически всегда Людочка была с родителями на работе, поэтому со сценой знакома с раннего детства. Какой советский актёр запечатлен на этом фото?

Правильный ответ: Александр Абдулов

Какая советская актриса запечатлена на этой детской фотографии?

На фотографии вы видите Наталью Николаевну Фатееву. Миша Жванецкий с родителями.

Михаил Жванецкий родился в Одессе в семье врачей: мать была стоматологом, а отец хирургом.

«Я вырос, в общем, среди тампонов, бинтов — всегда в окружении больных», — таким запомнилось детство будущему сатирику.

Писателя-сатирика Михаила Жванецкого не стало 6 ноября 2020 года

Какую известную советскую актрису вы видите на фотографии?

Светлана Светличная Леонид Филатов.

В кино Леонид Алекссеевич дебютировал в 1970 году в фильме «Город первой любви» в роли шофера Бориса. Эта работа не принесла актеру славы, но стала успешным стартом в кинокарьере. А вот широкую известность Филатов получил спустя 9 лет, когда сыграл одну из главных ролей в кинокартине «Экипаж» (1979).

После премьеры фильма Филатов проснулся знаменитым и востребованным. Многие режиссёры хотели видеть талантливого актера у себя на съемочной площадке, а зрители всегда с нетерпением ждали появления Леонида Алексеевича на экранах.

26 октября 2003 года Леонида Алексеевича не стало. Валерий Золотухин: путь от деревенского мальчика до легенды театра и кино

Валерий Золотухин родился за день до начала Великой Отечественной войны, 21 июня 1941 года в алтайском селе Быстрый Исток. Вскоре после его рождения отец ушел на фронт, а мать работала в колхозе.

Родители привили Валерию любовь к пению, но детство омрачила трагедия: падение с балкона привело к туберкулезу коленного сустава, что на три года приковало его к постели. Несмотря на трудности, он не потерял мечты.

В 17 лет он переехал в Москву. Из Барнаула до столицы он добирался на поезде несколько суток. Каланчу Казанского вокзала он принял за Кремль, который до этого никогда не видел, сильно удивился, подумав, что состав прибыл прямо в сердце столицы. Валерий Золотухин поступил в ГИТИС. В этом учебном заведении он стал набирать популярность, играя множество запоминающихся ролей в Театре на Таганке, таких как Грушницкий, Васька Пепел и Юрий Живаго. Его актерский дебют в кино состоялся с ролью красноармейца в фильме «Пакет», что привлекло внимание режиссера Владимира Назарова. Статус серьезного актера закрепился после съемок в кинофильме «Хозяин тайги», а успех картины «Бумбараш», где он сыграл солдата, возвратившегося из плена, сделал его знаменитым.

В 1970-х Золотухин продолжил активно сниматься. В том числе с Высоцким в «Сказе о том, как царь Петр арапа женил», а также поучаствовал в сиквеле и триквеле «Хозяина тайги» («Пропажа свидетеля» и «Предварительное расследование»). Дальнейшая карьера Золотухина в кинематографе поражает насыщенностью и продолжительностью. Начиная с 1980-х он снялся более чем в 70 картинах. Среди них — экранизации произведений российских классиков («Мертвые души», «Мастер и Маргарита»), драмы («Средь бела дня», «Человек с аккордеоном», «Сын»), комедии («И вот пришел Бумбо…», «Как живете, караси?») и многие другие. Наталья Варлей с мамой Ариадной Сергеевной.

Будущая всесоюзная любимица, «спортсменка, комсомолка и просто красавица», заслуженная артистка РФ Наталья Варлей родилась в 1947 г. в городе Констанце (Румыния), где работал её отец Владимир Викторович, который был капитаном дальнего плавания.

Потом она жила с родителями в Ленинграде, где появилась на свет ее мать, дедом которой был горный инженер Евгений Барбот де Марни.

А знаете кто это? Леонид Якубович... пока еще без усов.

Валерий Леонтьев в школьные годы.

Валерий родился в1949 года в селе Усть-Уса в Коми АССР. Родители были ветеринарами-оленеводами. Его детство прошло в селе Матигоры Архангельской области. До 12 лет мальчик жил в тундре, далеко от города, поэтому почти не учился.

Немного позже родители переехали в Ивановскую область. Там, в городе Юрьевец, Валерий окончил школу. Мальчик рос очень разносторонним — пел в хоре, учился танцевать, занимался в драмкружке. Савелий Крамаров с сестрой Таней.

13 октября 1934 г. в Москве, в семье Виктора Крамарова и Бенедикты Волчек родился Савелий.

Родители, оба родом из Украины, переехали в столицу СССР после того, как Виктора Савельевича приняли в московскую коллегию адвокатов. Бенедикта Соломоновна, инженер-экономист по образованию, занималась домом и детьми: сыном Савелием и дочкой Таней, которая была старше мальчика на четыре года.

Юный Владимир Басултайнен Впоследствии Владимир Павлович переиначил сложную финскую фамилию на более привычную русскому уху – Басов. Видно, что перед нами очень серьёзная девушка, с волевым характером. Узнаёте актрису? Это Людмила Гурченко на первом курсе ВГИКа, 12.03.1954.

Евгений Моргунов со своей мамой. Отца артист не помнил: тот ушел из семьи, когда мальчику был год. Матери пришлось воспитывать сына одной... Она застала славу Евгения Александровича и очень гордилась сыном. Александр Вертинский с дочками Марианной и Анастасией. Молодой Евгений Леонов в роли Лопеса в спектакле «День чудесных обманов», 1948 г. Владимир Высоцкий с приятелем, 1947 г.

Кажется, что тут он уже взрослый На этом фото запечатлён брутальный, харизматичный мужчина с низким и хриплым голосом – Владимир Семёнович Высоцкий. Правда, в возрасте 3-х лет :)

Борис Бабочкин в 1929 году.

До "Чапаева" ещё 5 лет... Алиса Фрейндлих в своей первой (не эпизодической) кинороли в фильме «Город зажигает огни», 1958 г.

Здесь актрисе 23 года.

Молодой Александр Ширвиндт во время отдыха в Пестово, 1957 год Мальвина, девочка с голубыми волосами. Кажется, в нее не был влюблен только сам Буратино. Буратино, Мальвина и Пьеро у входа во ВГИК, 1986 год 1966год. Вячеслав Невинный с сыном Вячеславом.

В холодный зимний день, 14 декабря 1965 года, в семье Заслуженной артистки России Нины Ивановны Гуляевой и одного из лучших актеров театра и кино, Народного артиста СССР Вячеслава Невинного появился на свет наследник, которого в честь отца назвали Вячеславом.

О своих первых годах жизни Вячеслав Невинный-младший всегда вспоминает с особенной теплотой, ведь он рос в атмосфере искренней любви, взаимного уважения и очень тонкого отношения друг к другу

Ну а это просто редкая фотография, которую я никак не могла найти. Василий Лановой с сыновьями Александром и Сергеем: их назвали в честь Пушкина и Есенина соответственно.

Олег Табаков с сыном Антоном. Антон Табаков родился в браке Олега Табакова с актрисой Людмилой Крыловой. Мальчик появился на свет раньше планируемого срока, аккурат на гастролях театра «Современник», где тогда служили его родители. И Крыловой, и Табакову нужно было продолжать выходить на сцену. Что делать? Новорожденного самолетом передали в Москву бабушке.

Маленький Антон много времени проводил в театре, за кулисами, родителям часто не с кем было оставить ребенка, поэтому они брали его с собой. Так у Антона появились новые друзья: такие же «дети кулис» Михаил Ефремов и Денис Евстигнеев. Теплая домашняя фотография актрисы Ольги Остроумовой с дочерью Ольгой и сыном Михаилом, 1985 год 4 поколения красавиц на одном фото: Алиса Бруновна Фрейндлих, её дочь Варвара, внучка Анна и чудесная правнучка. Александр Николаевич Вертинский, его жена Лидия и дочь Анастасия