Незнакомые знакомцы

Сегодня первой темой этого цикла в новом году хочу предложить не совсем обычную тему. У меня накопилось некоторая часть очень интересных фотографий. Это малоизвестные кадры известных артистов и известных творческих личностей. Вот например. Детские фото Тереховой. Сразу ведь и не узнаешь. Василий Ливанов - лучший Шерлок Холмс.

Василий Борисович Ливанов родился в 1935 году, в Москве, в творческой семье. Деда звали Николай Ливанов, но все называли его по псевдониму Извольский, он был известным актером. Папа Борис Ливанов – ведущий актер МХАТа, Народный артист СССР. Мама Евгения Ливанова была полячкой, по образованию художница, но занималась исключительно домом и семьей.

В их доме любили собираться творческие люди, часто в гостях у Ливановых можно было встретить Бориса Пастернака, Александра Довженко, Петра Кончаловского, Василия Качалова. Ливанов был свидетелем разговоров и споров о театре, кино и искусстве в целом, которые длились до глубокой ночи. Его даже не прогоняли спать, родители всегда считались с сыном и не ущемляли его свободу. Определенно, судьба Ливанова была предопределена.

Это, конечно, не артист, а композитор, но 01.10.2024 года Вячеслав Григорьевич ушел из жизни. Пусть это будет данью его творчеству 1947год. Вячеслав Добрынина с мамой Анной Ивановной.

Вячеслав Григорьевич Добрынин – кумир поколения 1980-х, автор и исполнитель, написавший за свою полувековую творческую деятельность более тысячи песен, выпустивший порядка четырех десятков сольных альбомов и несколько саундтреков к фильмам. Лауреат множества престижных международных и отечественных конкурсов («Золотой Орфей», «Юрмала», «Ялта»), а также ряда премий и наград («Овация», «Золотой граммофон»), включая звание Народного артиста РФ. Обладатель почетного приза «Золотой диск» Всесоюзной фирмы «Мелодия» и именной плиты на «Площади звезд эстрады» в центре Москвы.

Будущий композитор появился на свет в январе 1946 года в Москве. Его мать, Анна Ивановна Антонова, русская, родом из Смоленщины, прошла всю войну, работая медсестрой (по другим данным – портнихой) при штабе маршала Константина Рокоссовского. На фронте она вышла замуж за армянина из Нагорного Карабаха, подполковника Галуста (или, на русский манер, Григория) Оганесовича Петросяна, а после Победы приехала в Москву, где узнала, что ждет ребенка.

Муж ее был направлен воевать с Японией, затем вернулся, но не к жене, а в Армению. Его родные не захотели принять русскую невестку, поэтому она растила сына одна, помогали сестры. До 1972 года музыкант носил фамилию матери, а отчество – Галустович, хотя отца никогда не видел.

Олег Ефремов родился в Москве 1 октября 1927 года.

Первые годы его жизни прошли в большой коммунальной квартире на Арбате. Еще в детстве будущий актер и режиссер увлекся театром: вместе с двоюродным братом Германом Меньшениным он вырезал из бумаги фигурки людей и животных, а потом разыгрывал разные сценки в простых декорациях из подручных материалов.

Отец Олега Ефремова работал бухгалтером в Главном управлении лагерей и мест заключения — ГУЛАГе. По службе ему вместе с женой и сыном пришлось в 1941 году переехать под Воркуту. В поселке Абезь Воркутинского района семья прожила до августа 1943 года. Николаю Ефремову не нравилось, что его 16-летний сын общается с уголовниками, поэтому он решил уйти с работы и вернуться с семьей в Москву.

Саша Ширвиндт.

Александр Ширвиндт появился на свет в Москве 19 июля 1934 года. Он был поздним ребенком музыканта Анатолия Ширвиндта и редактора концертного отдела Московской филармонии Раисы Ширвиндт. Во время Великой Отечественной войны семья перебралась в город Чердынь в Пермском крае России. Там будущий артист пошел в первый класс. Позже он вспоминал, что «учительница была чудесная».

Леонид Гайдай с сестрой Августой

Леонид Гайдай родился 30 января 1923 года в городе Свободный Амурской губернии РСФСР (сейчас Амурская область России) в семье Иова Гайдая и Марии Любимовой. Еще в 1900-х его отец был сослан на Дальний Восток за участие в революционной организации. После окончания срока Иов Гайдай остался в Амурской губернии и работал на железной дороге. Спустя несколько лет к нему в Свободный приехала невеста Мария Любимова. Леонид Гайдай был третьим и самым младшим ребенком в их семье. У будущего режиссера был старший брат Александр и сестра Августа. Вскоре после рождения Леонида Гайдая семья переехала в Читу, а затем в Иркутск. Там будущий режиссер пошел в школу.

А этого кукленка узнаете? А ведь это Юрий Никулин

Таня Доронина.

Родилась Татьяна Доронина 12.09.1933 года в Ленинграде. До этого семья Дорониных проживала в маленьком городке Данилове под Ярославлем, но перед рождением дочери они решили осесть в Ленинграде. Родители девочки были простыми людьми, никак не связанными с искусством. Дедушка по линии отца Василия Ивановича был старовером, дедушка по материнской линии занимал должность старосты при деревенской церквушке.

У Дорониных была одна маленькая комната в коммунальной квартире. Жизнь была небогатая, но счастливая.

Тане исполнилось 8 лет, когда началась война. Отца призвали на фронт, а мама с дочками уехала обратно в Данилов

Наташа Селезнёва.

Наталья родилась 19 июня 1945 года в Москве в семье творческих людей. Её мать Елена Селезнёва была художником по тканям, а отец Игорь Полинковский профессионально занимался фотографией, работал в журнале «Советское фото».

В детстве Наташа носила фамилию отца — Полинковская — и под ней дебютировала в первых картинах. Но когда получала паспорт, то взяла девичью фамилию матери.

Когда девочке было шесть лет, её пригласили на прослушивание в Театр Советской армии. Непосредственное поведение Натальи понравилось постановщикам, и её утвердили на роль главной героини в спектакле «30 сребреников», которую юная актриса исполняла три года подряд.

Из-за съёмок в кино, которые начались с восьми лет, Селезнёвой пришлось несколько раз менять школы. Один год Наташа даже училась в Ленинграде и жила вместе с мамой в гостинице.

Ленинград, 1942 год. Лида Федосеева (Шукшина) с братом Германом Федосеевым.

В семье Лида была старшей из троих детей. Ее младшие братья Анатолий и Герман рано ушли из жизни. Училась в питерской 217-й школе (Петришуле) и жила с матерью в коммуналке. Параллельно с учебой в школе Лида в детстве занималась в драмкружке при Доме кино, которым руководил Матвей Дубровин. После школы поступила во ВГИК в 1957 году, приехав из Ленинграда, на курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

Первой ролью юной студентки стала работа в фильме А. Граника «Максим Перепелица», где она сыграла лаборантку. Затем был художественный фильм «Сверстницы» (1959).

Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде.

Юрий Сенкевич - главный путешественник Советского Союза.

На протяжении почти тридцати лет зрители каждое воскресенье собирались у своих телевизоров , чтобы совершить увлекательное путешествие вместе с Юрием Сенкевичем, ведущем «Клуба путешественников».

Он появился на свет в Монголии, в городе Баян - Тумен (сейчас это Чойбалсан) 4 марта 1937 года, где служили военными медиками его родители. После возвращения семьи на родину Юрий учился в обычной ленинградской школе, готовился стать военным медиком, хотел пойти по стопам родителей. А ещё он старательно изучал иностранные языки.

Этого ребенка трудно не узнать. Конечно это фото Николая Караченцова в детстве.

На этот раз узнать актрису (слева на фото) довольно сложно

Валентина Теличкина. Хотя и сквозят знакомые черты.

Любовь Орлова с мамой Евгенией Николаевной Сухотиной. Вторая половина 1910-х гг.

Евгения Николаевна (1878—1945) происходила из старинного дворянского рода. По материнской линии актриса состояла в дальнем родстве со Львом Толстым. У Любови дома хранилось произведение Толстого «Кавказский пленник», которое было подписано и подарено маленькой Орловой самим писателем.

Угадай артиста в молодости

Перед Вами: Георгий Милляр, "лучшая Баба-Яга всех времен и народов"!

Наташенька Гундарева

В театр Наталья Гундарева впервые попала в 5 лет: мама отвела ее на спектакль «Синяя птица» в МХАТ, и этот опыт запал девочке в душу. Потом юная Наташа побывала на балете в Большом театре и заявила отцу, что твердо решила стать балериной. А тот в ответ лишь рассмеялся: «В балет тощих берут, а ты у нас вон какая толстушка».

Ну тут понятно кто сфотографирован. Но фото редкое. Юный Иннокентий Смоктуновский с котиком

Это девочка тоже вполне узнаваема. Конец 40-х прошлого века. Надежда Румянцева.

У Надежды Румянцевой не так много ролей в кино, всего 34, но картины с ее участием навсегда стали классикой советского кинематографического искусства. Прославилась актриса после выхода картин «Девчата» и «Королева бензоколонки».

Родилась Надежда в сентября 1930 года в маленькой деревушке Потапово под Смоленском.

Андрей Краско — российский артист театра и кино, оставшийся в памяти поклонников спустя годы после трагического ухода.

Андрей Краско родился в Ленинграде 10 августа 1957 года в семье студента Ленинградского театрального института Ивана Ивановича Краско (будущего народного артиста России) и учительницы Киры Васильевны Петровой.

Виктор Авилов с отцом Василием Михайловичем, конец 1950-х

«Господин-оформитель» и «Узник замка Иф», «Мольер» и «Гамлет», «Калигула» и «Парфюмер», Беранже в «Носорогах», Воланд в «Мастере и Маргарите», Актёр в «На дне»… За свою недолгую жизнь - он умер в 51 год - Виктор Авилов сыграл около 80 ролей в театре и в кино...

Виктор Васильевич Авилов родился 8 августа 1953 года

Алексей Баталов с братьями Михаилом и Борисом.

Михаил стал потом настоятелем храма и писателем, а Борис был актером и режиссером

Евгений Моргунов с мамой. Тоже редкий кадр

Тоже редкий кадр. И не сразу узнаешь из-за ракурса Наталью Варлей.

Малоизвестный факт. Актёр Алексей Нилов после окончания института служил в рядах Советской Армии в Чернигове. В 1986 году принимал участие в ликвидации последствий Чернобыльской аварии; является ликвидатором последствий аварии на Чернобыльской АЭС I степени.

Юрий Богатырёв в детстве и в фильме "Свой среди чужих, чужой среди своих".

1939 год. Саша Пороховщиков с мамой Галиной Александровной.

Советский актер Александр Пороховщиков долгое время был убежденным холостяком. Его сердце полностью принадлежало одной женщине – маме. Если кто-то пытался вторгнуться, немедленно получал отпор. Галина Александровна была настоящей собственницей. Занимала в жизни сына столько места, что больше там никто не мог поместиться.

Инна Чурикова с папой Михаилом Кузьмичом и мамой Елизаветой Захаровной

Родители Инны Чуриковой были далеки от мира искусства и выбрали совсем не творческие профессии. Отец актрисы, фронтовик Михаил Кузьмич Чуриков, трудился агрономом-селекционером и являлся работником аграрного университета. Мать, Елизавета Захаровна Мантрова, являлась агрохимиком, профессором, сотрудницей Ботанического сада МГУ.

Галя Волчек с папой Борисом Израилевичем

Когда Галина была подростком, родители развелись, и девочка, вопреки обычной практике, осталась с отцом, поэтому росла в творческой среде, с детства привыкая к высокому кино и театру. Дело в том, что отец будущей "железной леди" был знаменитым режиссером. Борис Волчек работал над созданием многих картин, которые были популярны в СССР, в их числе - "Ленин в Октябре", "Тринадцать" и другие.

Фаина Раневская (справа) в юности с сестрой Беллой

«Девушки, когда вас фотографируют, надо говорить: „СЫ-Ы-ЫР“, а не „УТЮГ“»

Семён Фарада в детстве

Семен Фарада – народный артист Российской Федерации, актер театра и кино, которого знают и любят несколько поколений зрителей. Образы, созданные им в фильмах «Формула любви», «Гараж», «Тот самый Мюнхгаузен», «Чародеи», были на втором плане, но запомнились своей искрометностью и доброй комичностью.

Георгий Данелия (на фото: с мамой Мери Ивлиановной Анджапаридзе)

– Самое дорогое моё воспоминание – светящееся кухонное окно, за которым – мама.

1925 год. Татьяна Ивановна Пельтцер в молодости.

Татьяна Ивановна Пельтцер начала свою профессиональную актёрскую деятельность в 1920 году в передвижном театре политуправления.

В дальнейшем она работала в различных театрах, таких как драматический театр в Нахичевани, театр военно-морского ведомства и 1-й художественный коллектив артистов русской драмы в Ейске, театр имени МГСПС (ныне театр имени Моссовета) и другие.

В 1940 году Татьяна Пельтцер начала играть в Московском театре эстрады и миниатюр (ныне театр «Эрмитаж»). Она играла скетчи, сценки, вела концерты и заявила о себе как острохарактерная актриса.

1930-е. Евгений Евстигнеев с мамой.

Евгений Евстигнеев был гениальным артистом.

Он родился 9 октября 1926 года в Нижнем Новгороде.

Его родители были простыми рабочими, совершенно далекими от искусства. Отца звали Александром Михайловичем, он работал металлургом и был старше своей жены на 20 лет. Маму звали Мария Ивановна, она трудилась на том же заводе, в качестве фрезеровщицы.

Вот еще один весьма редкий снимок. Маргарита Терехова в образе Клеопатры в спектакле Театра им. Моссовета "Цезарь и Клеопатра", 1964 г. (фото: В. Петрусова)

И не поспоришь с табличкой – невероятная Рина Зеленая

Сотрудниками историко-литературного музея "Вася Тёркин" обнаружены ранее неизвестные фотографии актера Алексея Макаровича Смирнова времен Великой Отечественной войны. Алексей Макарович - советский актер, который запомнился зрителям по роли тунеядца Феди из картины "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" и механика Макарыча в драме "В бой идут одни "старики". Миномётчик Алексей Смирнов с боевыми товарищами и санинструктор Анна Левина, 1942 г.

Олег Даль в некогда "хулиганском" городе (сейчас – это район Москвы) Люблино, 1950-е годы.

(фото: Т. Даль-Антонюк)

Нина Гребешкова в своей первой неэпизодической роли в фильме Николая Лебедева «Честь товарища», 1953 г. Здесь актриса играет старшеклассницу Галю.

1920-е годы. Георгий Вицин с папой Михаилом Егоровичем и мамой Марией Матвеевной.

Георгий Вицин родился, по официальным данным, 23 апреля 1918 года в Петрограде. Однако согласно записи в церковной книге Крестовоздвиженской церкви на Большой Посадской улице, где крестили Георгия, он был рождён в финском городе Териоки (ныне Зеленогорск) 5 апреля (по старому стилю) 1917 года; 23 апреля/6 мая является днём его именин. Год рождения мать Вицина исправила на 1918-й, чтобы устроить сына в оздоровительную лесную школу. Первоначально фамилия будущего актёра выглядела как «Вицын», но позже из-за ошибки паспортистки буква «ы» сменилась на «и»

6-летний Владислав Стржельчик

А вот, если не подглядывать, узнаете актера? Это Георгий Вицин в роли Уильяма в спектакле по пьесе Шекспира «Как вам это понравится», 1940 г.

(фото: Российский государственный архив литературы и искусства)

Владимир Самойлов играет шекспировского Ричарда III – одну из сложнейших ролей мирового репертуара.

1909г. Ростов -на-Дону. Ростислав Плятт. Звезда Советского экрана!

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Ростислав Янович Плятт (30.11.1908, Ростов-на-Дону — 30.06.1989, Москва) — советский актёр, народный артист СССР (1961), Герой Социалистического Труда (1989).

В 1926 году поступил в Москву в студию под руководством Ю. А. Завадского, в 1927 году реорганизованную в Театр-студию под руководством Завадского.

Начинал как комедийный актёр-эксцентрик, тяготея к остроте внешнего рисунка, подчёркнутой характерности. Охотно экспериментировал с гримом, пластикой.

С 1941 года работал в Московском театре драмы, с 1943 года — в Московском театре им. Моссовета.

Плятт обладал редким талантом — без пафоса, органично и всякий раз по-новому воплощать образы интеллигентов-интеллектуалов на сцене и на экране.

Работал на радио и ТВ, озвучивал анимационные фильмы, выступал на эстраде как чтец.

Награждён орденами Ленина (1978, 1989).

Актёр, которого мало кто видел молодым: Нодар Мгалоблишвили, граф Калиостро из фильма «Формула любви».

Вот такая подборка!