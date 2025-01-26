Незнакомые знакомцы

Сегодня первой темой этого цикла в новом году хочу предложить не совсем обычную тему. У меня накопилось некоторая часть очень интересных фотографий. Это малоизвестные кадры известных артистов и известных творческих личностей. Вот например.Детские фото Тереховой. Сразу ведь и не узнаешь.Василий Ливанов - лучший Шерлок Холмс.
Василий Борисович Ливанов родился в 1935 году, в Москве, в творческой семье. Деда звали Николай Ливанов, но все называли его по псевдониму Извольский, он был известным актером. Папа Борис Ливанов – ведущий актер МХАТа, Народный артист СССР. Мама Евгения Ливанова была полячкой, по образованию художница, но занималась исключительно домом и семьей.
В их доме любили собираться творческие люди, часто в гостях у Ливановых можно было встретить Бориса Пастернака, Александра Довженко, Петра Кончаловского, Василия Качалова. Ливанов был свидетелем разговоров и споров о театре, кино и искусстве в целом, которые длились до глубокой ночи. Его даже не прогоняли спать, родители всегда считались с сыном и не ущемляли его свободу. Определенно, судьба Ливанова была предопределена.
Это, конечно, не артист, а композитор, но 01.10.2024 года Вячеслав Григорьевич ушел из жизни. Пусть это будет данью его творчеству1947год. Вячеслав Добрынина с мамой Анной Ивановной.
Вячеслав Григорьевич Добрынин – кумир поколения 1980-х, автор и исполнитель, написавший за свою полувековую творческую деятельность более тысячи песен, выпустивший порядка четырех десятков сольных альбомов и несколько саундтреков к фильмам. Лауреат множества престижных международных и отечественных конкурсов («Золотой Орфей», «Юрмала», «Ялта»), а также ряда премий и наград («Овация», «Золотой граммофон»), включая звание Народного артиста РФ. Обладатель почетного приза «Золотой диск» Всесоюзной фирмы «Мелодия» и именной плиты на «Площади звезд эстрады» в центре Москвы.
Будущий композитор появился на свет в январе 1946 года в Москве. Его мать, Анна Ивановна Антонова, русская, родом из Смоленщины, прошла всю войну, работая медсестрой (по другим данным – портнихой) при штабе маршала Константина Рокоссовского. На фронте она вышла замуж за армянина из Нагорного Карабаха, подполковника Галуста (или, на русский манер, Григория) Оганесовича Петросяна, а после Победы приехала в Москву, где узнала, что ждет ребенка.
Муж ее был направлен воевать с Японией, затем вернулся, но не к жене, а в Армению. Его родные не захотели принять русскую невестку, поэтому она растила сына одна, помогали сестры. До 1972 года музыкант носил фамилию матери, а отчество – Галустович, хотя отца никогда не видел.
Олег Ефремов родился в Москве 1 октября 1927 года.
Первые годы его жизни прошли в большой коммунальной квартире на Арбате. Еще в детстве будущий актер и режиссер увлекся театром: вместе с двоюродным братом Германом Меньшениным он вырезал из бумаги фигурки людей и животных, а потом разыгрывал разные сценки в простых декорациях из подручных материалов.
Отец Олега Ефремова работал бухгалтером в Главном управлении лагерей и мест заключения — ГУЛАГе. По службе ему вместе с женой и сыном пришлось в 1941 году переехать под Воркуту. В поселке Абезь Воркутинского района семья прожила до августа 1943 года. Николаю Ефремову не нравилось, что его 16-летний сын общается с уголовниками, поэтому он решил уйти с работы и вернуться с семьей в Москву.
Саша Ширвиндт.
Александр Ширвиндт появился на свет в Москве 19 июля 1934 года. Он был поздним ребенком музыканта Анатолия Ширвиндта и редактора концертного отдела Московской филармонии Раисы Ширвиндт. Во время Великой Отечественной войны семья перебралась в город Чердынь в Пермском крае России. Там будущий артист пошел в первый класс. Позже он вспоминал, что «учительница была чудесная».
Леонид Гайдай с сестрой Августой
Леонид Гайдай родился 30 января 1923 года в городе Свободный Амурской губернии РСФСР (сейчас Амурская область России) в семье Иова Гайдая и Марии Любимовой. Еще в 1900-х его отец был сослан на Дальний Восток за участие в революционной организации. После окончания срока Иов Гайдай остался в Амурской губернии и работал на железной дороге. Спустя несколько лет к нему в Свободный приехала невеста Мария Любимова. Леонид Гайдай был третьим и самым младшим ребенком в их семье. У будущего режиссера был старший брат Александр и сестра Августа. Вскоре после рождения Леонида Гайдая семья переехала в Читу, а затем в Иркутск. Там будущий режиссер пошел в школу.
А этого кукленка узнаете?А ведь это Юрий Никулин
Таня Доронина.
Родилась Татьяна Доронина 12.09.1933 года в Ленинграде. До этого семья Дорониных проживала в маленьком городке Данилове под Ярославлем, но перед рождением дочери они решили осесть в Ленинграде. Родители девочки были простыми людьми, никак не связанными с искусством. Дедушка по линии отца Василия Ивановича был старовером, дедушка по материнской линии занимал должность старосты при деревенской церквушке.
У Дорониных была одна маленькая комната в коммунальной квартире. Жизнь была небогатая, но счастливая.
Тане исполнилось 8 лет, когда началась война. Отца призвали на фронт, а мама с дочками уехала обратно в Данилов
Наташа Селезнёва.
Наталья родилась 19 июня 1945 года в Москве в семье творческих людей. Её мать Елена Селезнёва была художником по тканям, а отец Игорь Полинковский профессионально занимался фотографией, работал в журнале «Советское фото».
В детстве Наташа носила фамилию отца — Полинковская — и под ней дебютировала в первых картинах. Но когда получала паспорт, то взяла девичью фамилию матери.
Когда девочке было шесть лет, её пригласили на прослушивание в Театр Советской армии. Непосредственное поведение Натальи понравилось постановщикам, и её утвердили на роль главной героини в спектакле «30 сребреников», которую юная актриса исполняла три года подряд.
Из-за съёмок в кино, которые начались с восьми лет, Селезнёвой пришлось несколько раз менять школы. Один год Наташа даже училась в Ленинграде и жила вместе с мамой в гостинице.
Ленинград, 1942 год. Лида Федосеева (Шукшина) с братом Германом Федосеевым.
В семье Лида была старшей из троих детей. Ее младшие братья Анатолий и Герман рано ушли из жизни. Училась в питерской 217-й школе (Петришуле) и жила с матерью в коммуналке. Параллельно с учебой в школе Лида в детстве занималась в драмкружке при Доме кино, которым руководил Матвей Дубровин. После школы поступила во ВГИК в 1957 году, приехав из Ленинграда, на курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.
Первой ролью юной студентки стала работа в фильме А. Граника «Максим Перепелица», где она сыграла лаборантку. Затем был художественный фильм «Сверстницы» (1959).
Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде.
Юрий Сенкевич - главный путешественник Советского Союза.
На протяжении почти тридцати лет зрители каждое воскресенье собирались у своих телевизоров , чтобы совершить увлекательное путешествие вместе с Юрием Сенкевичем, ведущем «Клуба путешественников».
Он появился на свет в Монголии, в городе Баян - Тумен (сейчас это Чойбалсан) 4 марта 1937 года, где служили военными медиками его родители. После возвращения семьи на родину Юрий учился в обычной ленинградской школе, готовился стать военным медиком, хотел пойти по стопам родителей. А ещё он старательно изучал иностранные языки.
Этого ребенка трудно не узнать.Конечно это фото Николая Караченцова в детстве.
На этот раз узнать актрису (слева на фото) довольно сложно
Валентина Теличкина. Хотя и сквозят знакомые черты.
Любовь Орлова с мамой Евгенией Николаевной Сухотиной. Вторая половина 1910-х гг.
Евгения Николаевна (1878—1945) происходила из старинного дворянского рода. По материнской линии актриса состояла в дальнем родстве со Львом Толстым. У Любови дома хранилось произведение Толстого «Кавказский пленник», которое было подписано и подарено маленькой Орловой самим писателем.
Угадай артиста в молодости
Перед Вами: Георгий Милляр, "лучшая Баба-Яга всех времен и народов"!
Наташенька Гундарева
В театр Наталья Гундарева впервые попала в 5 лет: мама отвела ее на спектакль «Синяя птица» в МХАТ, и этот опыт запал девочке в душу. Потом юная Наташа побывала на балете в Большом театре и заявила отцу, что твердо решила стать балериной. А тот в ответ лишь рассмеялся: «В балет тощих берут, а ты у нас вон какая толстушка».
Ну тут понятно кто сфотографирован.Но фото редкое. Юный Иннокентий Смоктуновский с котиком
Это девочка тоже вполне узнаваема.Конец 40-х прошлого века. Надежда Румянцева.
У Надежды Румянцевой не так много ролей в кино, всего 34, но картины с ее участием навсегда стали классикой советского кинематографического искусства. Прославилась актриса после выхода картин «Девчата» и «Королева бензоколонки».
Родилась Надежда в сентября 1930 года в маленькой деревушке Потапово под Смоленском.
Андрей Краско — российский артист театра и кино, оставшийся в памяти поклонников спустя годы после трагического ухода.
Андрей Краско родился в Ленинграде 10 августа 1957 года в семье студента Ленинградского театрального института Ивана Ивановича Краско (будущего народного артиста России) и учительницы Киры Васильевны Петровой.
Виктор Авилов с отцом Василием Михайловичем, конец 1950-х
«Господин-оформитель» и «Узник замка Иф», «Мольер» и «Гамлет», «Калигула» и «Парфюмер», Беранже в «Носорогах», Воланд в «Мастере и Маргарите», Актёр в «На дне»… За свою недолгую жизнь - он умер в 51 год - Виктор Авилов сыграл около 80 ролей в театре и в кино...
Виктор Васильевич Авилов родился 8 августа 1953 года
Алексей Баталов с братьями Михаилом и Борисом.
Михаил стал потом настоятелем храма и писателем, а Борис был актером и режиссером
Евгений Моргунов с мамой. Тоже редкий кадр
Тоже редкий кадр.И не сразу узнаешь из-за ракурса Наталью Варлей.
Малоизвестный факт.Актёр Алексей Нилов после окончания института служил в рядах Советской Армии в Чернигове. В 1986 году принимал участие в ликвидации последствий Чернобыльской аварии; является ликвидатором последствий аварии на Чернобыльской АЭС I степени.
Юрий Богатырёв в детствеи в фильме "Свой среди чужих, чужой среди своих".
1939 год. Саша Пороховщиков с мамой Галиной Александровной.
Советский актер Александр Пороховщиков долгое время был убежденным холостяком. Его сердце полностью принадлежало одной женщине – маме. Если кто-то пытался вторгнуться, немедленно получал отпор. Галина Александровна была настоящей собственницей. Занимала в жизни сына столько места, что больше там никто не мог поместиться.
Инна Чурикова с папой Михаилом Кузьмичом и мамой Елизаветой Захаровной
Родители Инны Чуриковой были далеки от мира искусства и выбрали совсем не творческие профессии. Отец актрисы, фронтовик Михаил Кузьмич Чуриков, трудился агрономом-селекционером и являлся работником аграрного университета. Мать, Елизавета Захаровна Мантрова, являлась агрохимиком, профессором, сотрудницей Ботанического сада МГУ.
Галя Волчек с папой Борисом Израилевичем
Когда Галина была подростком, родители развелись, и девочка, вопреки обычной практике, осталась с отцом, поэтому росла в творческой среде, с детства привыкая к высокому кино и театру. Дело в том, что отец будущей "железной леди" был знаменитым режиссером. Борис Волчек работал над созданием многих картин, которые были популярны в СССР, в их числе - "Ленин в Октябре", "Тринадцать" и другие.
Фаина Раневская (справа) в юности с сестрой Беллой
«Девушки, когда вас фотографируют, надо говорить: „СЫ-Ы-ЫР“, а не „УТЮГ“»
Семён Фарада в детстве
Семен Фарада – народный артист Российской Федерации, актер театра и кино, которого знают и любят несколько поколений зрителей. Образы, созданные им в фильмах «Формула любви», «Гараж», «Тот самый Мюнхгаузен», «Чародеи», были на втором плане, но запомнились своей искрометностью и доброй комичностью.
Георгий Данелия (на фото: с мамой Мери Ивлиановной Анджапаридзе)
– Самое дорогое моё воспоминание – светящееся кухонное окно, за которым – мама.
1925 год. Татьяна Ивановна Пельтцер в молодости.
Татьяна Ивановна Пельтцер начала свою профессиональную актёрскую деятельность в 1920 году в передвижном театре политуправления.
В дальнейшем она работала в различных театрах, таких как драматический театр в Нахичевани, театр военно-морского ведомства и 1-й художественный коллектив артистов русской драмы в Ейске, театр имени МГСПС (ныне театр имени Моссовета) и другие.
В 1940 году Татьяна Пельтцер начала играть в Московском театре эстрады и миниатюр (ныне театр «Эрмитаж»). Она играла скетчи, сценки, вела концерты и заявила о себе как острохарактерная актриса.
1930-е. Евгений Евстигнеев с мамой.
Евгений Евстигнеев был гениальным артистом.
Он родился 9 октября 1926 года в Нижнем Новгороде.
Его родители были простыми рабочими, совершенно далекими от искусства. Отца звали Александром Михайловичем, он работал металлургом и был старше своей жены на 20 лет. Маму звали Мария Ивановна, она трудилась на том же заводе, в качестве фрезеровщицы.
Вот еще один весьма редкий снимок.Маргарита Терехова в образе Клеопатры в спектакле Театра им. Моссовета "Цезарь и Клеопатра", 1964 г. (фото: В. Петрусова)
И не поспоришь с табличкой – невероятная Рина Зеленая
Сотрудниками историко-литературного музея "Вася Тёркин" обнаружены ранее неизвестные фотографии актера Алексея Макаровича Смирнова времен Великой Отечественной войны.Алексей Макарович - советский актер, который запомнился зрителям по роли тунеядца Феди из картины "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" и механика Макарыча в драме "В бой идут одни "старики".Миномётчик Алексей Смирнов с боевыми товарищами и санинструктор Анна Левина, 1942 г.
Олег Даль в некогда "хулиганском" городе (сейчас – это район Москвы) Люблино, 1950-е годы.
(фото: Т. Даль-Антонюк)
Нина Гребешкова в своей первой неэпизодической роли в фильме Николая Лебедева «Честь товарища», 1953 г. Здесь актриса играет старшеклассницу Галю.
1920-е годы. Георгий Вицин с папой Михаилом Егоровичем и мамой Марией Матвеевной.
Георгий Вицин родился, по официальным данным, 23 апреля 1918 года в Петрограде. Однако согласно записи в церковной книге Крестовоздвиженской церкви на Большой Посадской улице, где крестили Георгия, он был рождён в финском городе Териоки (ныне Зеленогорск) 5 апреля (по старому стилю) 1917 года; 23 апреля/6 мая является днём его именин. Год рождения мать Вицина исправила на 1918-й, чтобы устроить сына в оздоровительную лесную школу. Первоначально фамилия будущего актёра выглядела как «Вицын», но позже из-за ошибки паспортистки буква «ы» сменилась на «и»
6-летний Владислав Стржельчик
А вот, если не подглядывать, узнаете актера? Это Георгий Вицин в роли Уильяма в спектакле по пьесе Шекспира «Как вам это понравится», 1940 г.
(фото: Российский государственный архив литературы и искусства)
Владимир Самойлов играет шекспировского Ричарда III – одну из сложнейших ролей мирового репертуара.
1909г. Ростов -на-Дону. Ростислав Плятт. Звезда Советского экрана!
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Ростислав Янович Плятт (30.11.1908, Ростов-на-Дону — 30.06.1989, Москва) — советский актёр, народный артист СССР (1961), Герой Социалистического Труда (1989).
В 1926 году поступил в Москву в студию под руководством Ю. А. Завадского, в 1927 году реорганизованную в Театр-студию под руководством Завадского.
Начинал как комедийный актёр-эксцентрик, тяготея к остроте внешнего рисунка, подчёркнутой характерности. Охотно экспериментировал с гримом, пластикой.
С 1941 года работал в Московском театре драмы, с 1943 года — в Московском театре им. Моссовета.
Плятт обладал редким талантом — без пафоса, органично и всякий раз по-новому воплощать образы интеллигентов-интеллектуалов на сцене и на экране.
Работал на радио и ТВ, озвучивал анимационные фильмы, выступал на эстраде как чтец.
Награждён орденами Ленина (1978, 1989).
Актёр, которого мало кто видел молодым: Нодар Мгалоблишвили, граф Калиостро из фильма «Формула любви».
Вот такая подборка!
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