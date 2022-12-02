День Неизвестного Солдата

Вторая мировая война для нашей страны до сих пор остается самым трагическим и великим событием в нашей истории.

Память о погибших в эти годы увековечена во множестве памятников и монументов, которые расположены во всех городах России.

Очень много во время войны было захоронено неопознанных солдат.

Чтобы почтить их подвиг, на таких могилах устанавливают памятник Неизвестному солдату.

Есть такой мемориал и в Москве - в Александровском саду близ Кремлевской стены 8 мая 1967 года открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного солдата» (55 лет назад) В центре мемориала — надпись:

«ИМЯ ТВОЁ НЕИЗВЕСТНО,

ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН»

Справа от могилы— гранитная аллея с блоками из тёмно-красного порфира. На каждом блоке — название города-героя и чеканное изображение медали «Золотая Звезда». 12 декабря 1997 года у мемориала «Могила Неизвестного солдата» установлен

Пост №1 почётного караула Могила Неизвестного Солдата, Париж, Франция

Именно во Франции впервые возникла идея возводить мемориалы неизвестным солдатам, павшим в боях.

Первой в мире Могилой Неизвестного Солдата стала та, что появилась в 1920 году в Париже.

В ней находится прах погибшего под Верденом неопознанного французского воина.

Эта могила – напоминание потомкам о сотнях тысяч французских солдат, не вернувшихся с полей сражений. Изначально останки планировали захоронить в Пантеоне, но под давлением общественности могилу разместили под Триумфальной аркой Могила неизвестного солдата, Варшава, Польша

Памятник олицетворяет собой дань памяти и уважения всем тем, кто в Первую мировую войну погиб за Польшу, является символом самоотверженности и доблести защитников польской земли Кенотаф в память о погибших в Первой мировой, Лондон, Великобритания

В Великобритании в память о тех, кто воевал и погиб в Первой мировой, существует Кенотаф – своеобразный памятник неизвестному солдату, под которым, однако, не захоронено никаких останков.

Сооружён в Лондоне, на улице Уайтхолл в 1919 году к первой годовщине окончания войны. Памятник неизвестному солдату, Болгария

Памятник неизвестному солдату находится у Собора Святой Софии на площади Александра Невского. Мемориал был торжественно открыт в 80-е годы XX века, событие приурочено к празднованию 1300-летия освобождения Болгарии от Османского гнета. Прошло уже много лет со дня Победы.

Наша страна давно залечила раны.

Заколосились хлеба на истерзанной фашистами земле, ожили леса.

Из руин поднялись города, уже не одно поколение родилось и выросло в мирное время.

ОДНАКО….

ВОЙНА НЕ ЗАКОНЧЕНА,

ПОКА НЕ ПОХОРОНЕН ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ….

Не все матери, жены, дети дождались своих отцов, сыновей, мужей, братьев и любимых. На войну был призван каждый пятый, а погиб каждый десятый. Всего потери оставили 27 миллионов человек, в том числе и безвести пропавшие. Чтобы в земле не осталось ни одного неизвестного солдата, созданы поисковые отряды, которые ведут раскопки и разыскивают родственников погибших. Память погибших восстанавливается с помощью поисковых отрядов.. Эта работа будет продолжаться. День Неизвестного солдата символизирует дань памяти тем, кто погиб на войне, но официально не признан погибшим. Поисковые экспедиции выявляют места неизвестных воинских захоронений и непогребенные останки солдат, занимаются их перезахоронением, устанавливают имена погибших и пропавших без вести защитников Отечества, разыскивают их родственников. Труд поисковых отрядов приближает тот день, когда безымянные герои перестанут быть неизвестными. Это одна из главных задач поискового движения. Труд поисковых отрядов является живым свидетельством вечности человеческих ценностей, данью памяти героям, павшим за свободу и счастье нашей Родины, преградой тем, кто пытается фальсифицировать события отечественной истории.

Могила Неизвестного солдата!

О, сколько их от Волги до Карпат!

В дыму сражений вырытых когда-то

Саперными лопатами солдат.

Зеленый горький холмик у дороги,

В котором навсегда погребены

Мечты, надежды, думы и тревоги

Безвестного защитника страны. Эдуард Асадов

https://ppt-online.org/480218

https://uchitelya.com/istoriya/5777-prezentaciya-den-neizvestnogo-soldata.html

Предыдущие материалы:

День Неизвестного Солдата в России

День Неизвестного Солдата — 3 декабря

Неизвестный Солдат