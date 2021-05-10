Неизвестный Солдат

Самый известный памятник воинам не только Великой Отечественной, но и Второй мировой войны – это Памятник Неизвестному Солдату в Москве у кремлевской стены. Но кто там похоронен неизвестно. Неизвестно его имя, фамилия, звание. Точно лишь известно, что это не офицер, а простой солдат погибший в бою. Предположительно известна воинская часть, в которой он служил. Самый известный памятник воинам не только Великой Отечественной, но и Второй мировой войны – это Памятник Неизвестному Солдату в Москве у кремлевской стены. Но кто там похоронен неизвестно. Неизвестно его имя, фамилия, звание. Точно лишь известно, что это не офицер, а простой солдат погибший в бою. Предположительно известна воинская часть, в которой он служил.

1967 год. Страна отмечает 20-летие великой Победы. Вставший у руля власти Леонид Ильич Брежнев сам был хоть и офицером, но рядовым участником войны. Для него Победа была одним из главных событий в жизни. По его инициативе 9 мая объявляется не просто праздником, а нерабочим днем. По всему Союзу вместо памятников Сталину воздвигаются обелиски, мемориалы, монументы, посвященные павшим героям прошедшей войны. Идея создать Могилу Неизвестному Солдату в Советском Союзе принадлежит Председателю Совета Министров СССР Андрею Косыгину и секретарю Московского горкома партии Николаю Егорычеву. Однажды Косыгин позвонил Егорычеву и рассказал, что был в Польше и возлагал венок на Могилу Неизвестного Солдата в Варшаве. Почему в Москве такого памятника нет? Егорычев, сам ветеран войны, над этим давно думал. Получив устное одобрение премьера, он привлек к работе над проектом архитекторов Дмитрия Бурдина, Владимира Климова, Юрия Рабаева и скульптора Николая Томского.

Когда работа над проектом была закончена, Егорычев пришёл на приём к Косыгину. Тому эскизы очень понравились. Брежнев как раз был в отъезде, поэтому проект показали главному идеологу партии Михаилу Суслову. Тот тоже одобрил. Но вот вскоре вернувшийся Брежнев стал возражать: «А стоит ли вообще сооружать такой мемориал?». Здесь по видимому сыграли личные амбиции: какому начальнику понравится, что в таких важных вопросах «скачут через его голову». Тем более он недолюбливал Егорычева, активного участника смещения Хрущева – видел в нем конкурента. Николай Егорычев с внучкой

Ознакомившись с эскизами, Брежнев упёрся: «Александровский сад мне не нравится. Поищите другое место». И упорно стоял на своём. Дело в том, что там, где сейчас горит Вечный огонь, стоял обелиск, сооруженный в 1913 году к 300-летию дома Романовых. После революции с обелиска соскребли фамилии царствующей династии и выбили имена титанов и мыслителей революции. Причем, список революционеров якобы составлял сам Ленин. Зная, что никаких «новшеств» Брежнев не разрешит, Егорычев схитрил. 6 ноября 1966 года во Дворце съездов отмечалась очередная годовщина Великого Октября. По просьбе Егорычева в комнате отдыха членов Политбюро был подготовлен проект памятника. После окончания торжественного заседания в комнату стали заходить члены Политбюро. Они осмотрели макеты памятника и в один голос заявили: «Это здорово!». На вопрос Егорычева: «Можно ли приступить к выполнению?», Брежнев дал добро. Не мог же он один идти против Политбюро – тогда еще вопросы решались коллегиально. Обелиск революционеров-мыслителей передвинули и началось строительство мемориала. Перед создателями памятника встал главный вопрос: кто же станет общенациональным символом? Отбор был крайне жестким. Это должен быть не офицер, а обязательно рядовой, именно солдат, причем без документов - то есть неизвестный. Также не должно было возникать никаких сомнений, что у Кремля будут захоронены останки именно советского воина, а не врага. К тому же должна быть гарантия, что это не пленный, который теоретически под пытками мог выдать своих, и не дезертир.

Осенью 1963 года школьники одной из школ Зеленограда гуляли по окрестностям с собакой. Внезапно пес учуял что-то непонятное. Школьники стали рыться и обнаружили засыпанный окоп с останками 12 воинов. Причем все погибшие были с оружием, в ремнях и ни у кого не было документов. Отсутствие документов и именных вещей объяснимо – скорее всего, это были разведчики, готовящиеся к вылазке. Эту высоту немцы так и не захватили – следовательно, бойцы никак не могли быть пленными. Наличие ремней и оружия тоже важный показатель - это не дезертиры, бежавшие с поля. У дезертиров, как правило, ремни отнимали и уже расстреливали на месте.

В конце ноября – начале декабря 1941 года в этих местах сражалась 16-я Армия Константина Рокоссовского, а точнее 8-я гвардейская стрелковая дивизия имени генерала Панфилова сформированная в Алма-Ате. Так что точно, что павшие бойцы были из 16-й Армии, и скорее всего из панфиловской дивизии, то есть казахстанцы. Хотя второе утверждение не является 100%. Кроме непосредственно панфиловцев в районе Зеленограда, а тогда деревни Крюково, воевали и приданные дивизии части – например 1-я гвардейская танковая бригада полковника Катукова, несколько ополченческих батальонов москвичей и штрафные подразделения из окруженцев и заключенных. Кроме того потери в 16-й армии были огромны и чтобы хоть как-нибудь пополнить поредевшие ряды командующий фронтом Жуков наскребал подкрепления в соседних армиях — буквально повзводно.

«Особо важно

Командармам 5, 22,43, 49 А

Копия: командарму 16.

Комфронтом приказал срочно от каждой стрелковой дивизии выделить по одному стрелковому взводу вооруженных положенным оружием и боеприпасами. Взводы выделить уже участвовавшие в боях.

Собранные взводы не позднее 17 часов 29.11 автотранспортом направить в распоряжение Командарма 16 для укомплектования 8 и 9 гвардейских, 18 стрелковой дивизий». О боях у деревни Крюково написано мало художественных и популярных произведений. Но в военной литературе и в мемуарах эта деревушка упоминается часто. На несколько дней ноября небольшое село на Ленинградском шоссе стало центром внимания верховного командования как немецкого, так и нашего. Гитлер устраивал истерику своим генералам, требуя чтобы те поскорее взяли Крюково. В свою очередь Сталин угрожал Жукову неминуемыми карами за потерю деревни. Жуков же прямо пообещал Рокоссовскому расстрелять и его и всех других генералов. Только в самом низу командной пирамиды старший лейтенант Бауыржан Мамыш-Улы, вопреки всем уставам, ставший командиром полка и засевший в окопы под деревней Крюково, ничего не боялся. Пострашнее всех угроз и кар для него была пощечина пожилой местной жительницы, вынужденной уходить из своего дома. И упертый Мамыш-Улы защищал деревню, не как ему приказывали, а как его учил покойный генерал Панфилов. То отступал, то вновь контратаковал. Крюково восемь раз переходило из рук в руки. В итоге к 6 декабря немцы засели в центре, а панфиловцы на окраине деревни. Раненый, но не оставивший строй Мамыш-Улы, поклялся погибнуть, но Крюково не оставить. Именно прах одного из тех найденных 12 бойцов, погибших под Крюково-Зеленоградом и решили захоронить в строящейся Могиле Неизвестного Солдата. 3 декабря 1966 года, обвитый оранжево-чёрной лентой гроб с останками воина поместили на орудийный лафет и повезли от станции Крюково до Кремля в сопровождении почётного караула и военного оркестра. Люди плакали, когда мимо двигался траурный кортеж. Многие старушки втихаря осеняли гроб крёстным знамением.

В скорбном молчании процессия дошла до Манежной площади. Последние метры гроб несли маршал Константин Рокоссовский и члены Политбюро. Единственный, кому не позволили нести останки, был Маршал Победы Георгий Жуков, находившийся тогда в опале. Прах неизвестного солдата был торжественно погребён под артиллерийские залпы. Но сам мемориал был еще не открыт – полным ходом шло строительство. Перед инженерами, проектирующими устройство Вечного огня, были поставлены сразу несколько задач. Пламя должно быть не просто высоким, но и переливаться белым, желтым и красным цветами. Этого добились с помощью, так называемого неправильного сгорания газа, когда образуется нехватка воздуха. Кроме того, огонь должен гореть постоянно, то есть стать действительно вечным. Он способен устоять перед ветром, скорость которого 18 метровв секунду. Такой может сорвать кровлю с крыши. А чтобы ему не навредили и ливни, инженеры разработали специальную систему водоотведения.

Мемориал открыли накануне Дня Победы. 7 мая 1967 года в Ленинграде от Вечного огня на Марсовом поле зажгли факел, который по эстафете доставили в Москву. Рассказывают, что на всем пути от Ленинграда до Москвы стоял живой коридор — люди хотели видеть то, что было для них свято. Ранним утром 8 мая кортеж достиг Москвы. Улицы также были до отказа заполнены людьми. У Манежной площади факел принял Герой Советского Союза, легендарный летчик Алексей Маресьев. Алексей Петрович Маресьев принимает факел Вечного огня. 8 мая 1967 года. Алексей Петрович Маресьев с факелом Вечного огня. 8 мая 1967 года. Кстати, интересная история с надписью на Могиле. Для ее создания в Московском горкоме собрали сразу несколько известных писателей, среди которых были Сергей Михалков, Константин Симонов, Сергей Наровчатов и Сергей Смирнов. Они долго сидели, перебирая возможные варианты. Какие-то подходящие фразы уже нашли свое место на других памятниках. В частности, «Никто не забыт и ничто не забыто» – эти слова Ольги Берггольц и по сей день встречают посетителей Пискаревского кладбища в Петербурге. Требовалось что-то новое, оригинальное, что могло бы коротко и ясно отразить смысл главного мемориала страны. Автор советского гимна Сергей Михалков предложил такую формулировку: «Имя его неизвестно, подвиг его бессмертен». Коллеги одобрили. На этом и разошлись. Но поздно ночью Николаю Егорычеву пришла мысль заменить слово «его» на «твой». Он тут же позвонил Михалкову и тот одобрил новый текст. Вечный огонь у Могилы Неизвестного Солдата зажёг Брежнев, приняв факел из рук Героя Советского Союза, легендарного лётчика Алексея Маресьева. И хотя Брежневу заранее объяснили, что нужно делать, произошёл казус. Когда пошел газ, генсек замешкался и не сразу поднес факел. В результате произошло что-то типа небольшого взрыва. Раздался хлопок. Брежнев испугался, отшатнулся, чуть не упал». Тут же последовало высочайшее указание этот нелицеприятный момент из телерепортажа вырезать.Кстати, интересная история с надписью на Могиле. Для ее создания в Московском горкоме собрали сразу несколько известных писателей, среди которых были Сергей Михалков, Константин Симонов, Сергей Наровчатов и Сергей Смирнов. Они долго сидели, перебирая возможные варианты. Какие-то подходящие фразы уже нашли свое место на других памятниках. В частности, «Никто не забыт и ничто не забыто» – эти слова Ольги Берггольц и по сей день встречают посетителей Пискаревского кладбища в Петербурге. Требовалось что-то новое, оригинальное, что могло бы коротко и ясно отразить смысл главного мемориала страны.Автор советского гимна Сергей Михалков предложил такую формулировку: «Имя его неизвестно, подвиг его бессмертен». Коллеги одобрили. На этом и разошлись. Но поздно ночью Николаю Егорычеву пришла мысль заменить слово «его» на «твой». Он тут же позвонил Михалкову и тот одобрил новый текст.

Так кем был этот Неизвестный солдат, найденный под Зеленоградом, бывшей деревней Крюково – неизвестно. Может это был боец из Казахстана, может ополченец-москвич, может быть разведчик-танкист, а возможно это был бывший зека. Все может быть. Одно только ясно – он не отступил, не бросил оружия, не бежал с поля боя – сражался до конца. Так кем был этот Неизвестный солдат, найденный под Зеленоградом, бывшей деревней Крюково – неизвестно. Может это был боец из Казахстана, может ополченец-москвич, может быть разведчик-танкист, а возможно это был бывший зека. Все может быть. Одно только ясно – он не отступил, не бросил оружия, не бежал с поля боя – сражался до конца.

ИМЯ ТВОЕ НЕИЗВЕСТНО. ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН.

С 12 декабря 1997 года в соответствии с Указом Президента России пост № 1 почётного караула был перенесён от Мавзолея Ленина к Могиле Неизвестного солдата. Караул осуществляется военнослужащими Президентского полка. Смена караула происходит каждый час.

Согласно Указу Президента № 1297 от 17 ноября 2009 года памятнику присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы. В связи с работами по созданию Общенационального мемориала воинской славы почётный караул с 16 декабря 2009 года по 19 февраля 2010 года не выставлялся. Также на этот срок были прекращены церемонии возложения венков и цветов к мемориалу.

С левой стороны — позолоченная надпись «ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ», вдоль тумбы — названия 40 городов в порядке присвоения почётного звания, размещенные столбцами по 4 города. Всего на тумбе имеется место для 48 городов, которым может быть присвоено это почётное звание. 24 октября 2014 года Государственная дума РФ объявила 3 декабря памятной датой России — Днём неизвестного солдата. Дата установлена в честь памяти обо всех погибших в годы Великой Отечественной войны неизвестных солдатах и совпадает с днём, когда прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду. 27 декабря 2009 года с воинскими почестями, временно, на период реконструкции, Вечный огонь был перенесён на Поклонную гору в Парк Победы. В День защитника Отечества, 23 февраля 2010 года, Вечный огонь был возвращён к Кремлёвской стене. 8 мая 2010 года Общенациональный мемориал воинской славы в присутствии президентов России, Белоруссии и Украины был торжественно открыт после реконструкции. В нём появится новый элемент — стела в честь городов воинской славы. Право открыть стелу было дано дважды Герою Советского Союза Михаилу Одинцову и Герою России Вячеславу Сивко. Стела представляет собой тумбу из красного гранита, схожую с тумбами городов-героев, высотой чуть ниже метра и длиной около десяти метров. Стела заняла место после тумбы с надписью «Смоленск» и доходит почти до грота «Руины».С левой стороны — позолоченная надпись «ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ», вдоль тумбы — названия 40 городов в порядке присвоения почётного звания, размещенные столбцами по 4 города. Всего на тумбе имеется место для 48 городов, которым может быть присвоено это почётное звание. 24 октября 2014 года Государственная дума РФ объявила 3 декабря памятной датой России — Днём неизвестного солдата. Дата установлена в честь памяти обо всех погибших в годы Великой Отечественной войны неизвестных солдатах и совпадает с днём, когда прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду.

Ежегодно, в дни памяти, посвящённые Великой Отечественной войне, проходит церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата, в которой принимают участие государственные деятели, делегации, главы иностранных государств и правительств, ветераны Великой Отечественной войны, воспитанники довузовских образовательных учреждений Министерства Обороны.

https://ok.ru/group2yamirova/topic/144182077753344

https://unmodern.ru/50-let-vechnomu-ognyu/

https://zen.yandex.tm/media/id/5d1e3f7d46f86e00accb5d60/poch...

https://rmbs-ufa.ru/ru/novosti/mogila-neizvestnogo-soldata