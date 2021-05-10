Неизвестный Солдат

1967 год. Страна отмечает 20-летие великой Победы. Вставший у руля власти Леонид Ильич Брежнев сам был хоть и офицером, но рядовым участником войны. Для него Победа была одним из главных событий в жизни. По его инициативе 9 мая объявляется не просто праздником, а нерабочим днем. По всему Союзу вместо памятников Сталину воздвигаются обелиски, мемориалы, монументы, посвященные павшим героям прошедшей войны. Идея создать Могилу Неизвестному Солдату в Советском Союзе принадлежит Председателю Совета Министров СССР Андрею Косыгину и секретарю Московского горкома партии Николаю Егорычеву. Однажды Косыгин позвонил Егорычеву и рассказал, что был в Польше и возлагал венок на Могилу Неизвестного Солдата в Варшаве. Почему в Москве такого памятника нет? Егорычев, сам ветеран войны, над этим давно думал. Получив устное одобрение премьера, он привлек к работе над проектом архитекторов Дмитрия Бурдина, Владимира Климова, Юрия Рабаева и скульптора Николая Томского.
Когда работа над проектом была закончена, Егорычев пришёл на приём к Косыгину. Тому эскизы очень понравились. Брежнев как раз был в отъезде, поэтому проект показали главному идеологу партии Михаилу Суслову. Тот тоже одобрил. Но вот вскоре вернувшийся Брежнев стал возражать: «А стоит ли вообще сооружать такой мемориал?». Здесь по видимому сыграли личные амбиции: какому начальнику понравится, что в таких важных вопросах «скачут через его голову». Тем более он недолюбливал Егорычева, активного участника смещения Хрущева – видел в нем конкурента.Николай Егорычев с внучкой
Ознакомившись с эскизами, Брежнев упёрся: «Александровский сад мне не нравится. Поищите другое место». И упорно стоял на своём. Дело в том, что там, где сейчас горит Вечный огонь, стоял обелиск, сооруженный в 1913 году к 300-летию дома Романовых. После революции с обелиска соскребли фамилии царствующей династии и выбили имена титанов и мыслителей революции. Причем, список революционеров якобы составлял сам Ленин.Зная, что никаких «новшеств» Брежнев не разрешит, Егорычев схитрил. 6 ноября 1966 года во Дворце съездов отмечалась очередная годовщина Великого Октября. По просьбе Егорычева в комнате отдыха членов Политбюро был подготовлен проект памятника. После окончания торжественного заседания в комнату стали заходить члены Политбюро. Они осмотрели макеты памятника и в один голос заявили: «Это здорово!». На вопрос Егорычева: «Можно ли приступить к выполнению?», Брежнев дал добро. Не мог же он один идти против Политбюро – тогда еще вопросы решались коллегиально. Обелиск революционеров-мыслителей передвинули и началось строительство мемориала.Перед создателями памятника встал главный вопрос: кто же станет общенациональным символом? Отбор был крайне жестким. Это должен быть не офицер, а обязательно рядовой, именно солдат, причем без документов - то есть неизвестный. Также не должно было возникать никаких сомнений, что у Кремля будут захоронены останки именно советского воина, а не врага. К тому же должна быть гарантия, что это не пленный, который теоретически под пытками мог выдать своих, и не дезертир.
Осенью 1963 года школьники одной из школ Зеленограда гуляли по окрестностям с собакой. Внезапно пес учуял что-то непонятное. Школьники стали рыться и обнаружили засыпанный окоп с останками 12 воинов. Причем все погибшие были с оружием, в ремнях и ни у кого не было документов. Отсутствие документов и именных вещей объяснимо – скорее всего, это были разведчики, готовящиеся к вылазке. Эту высоту немцы так и не захватили – следовательно, бойцы никак не могли быть пленными. Наличие ремней и оружия тоже важный показатель - это не дезертиры, бежавшие с поля. У дезертиров, как правило, ремни отнимали и уже расстреливали на месте.
В конце ноября – начале декабря 1941 года в этих местах сражалась 16-я Армия Константина Рокоссовского, а точнее 8-я гвардейская стрелковая дивизия имени генерала Панфилова сформированная в Алма-Ате. Так что точно, что павшие бойцы были из 16-й Армии, и скорее всего из панфиловской дивизии, то есть казахстанцы. Хотя второе утверждение не является 100%. Кроме непосредственно панфиловцев в районе Зеленограда, а тогда деревни Крюково, воевали и приданные дивизии части – например 1-я гвардейская танковая бригада полковника Катукова, несколько ополченческих батальонов москвичей и штрафные подразделения из окруженцев и заключенных. Кроме того потери в 16-й армии были огромны и чтобы хоть как-нибудь пополнить поредевшие ряды командующий фронтом Жуков наскребал подкрепления в соседних армиях — буквально повзводно.
«Особо важно
Командармам 5, 22,43, 49 А
Копия: командарму 16.
Комфронтом приказал срочно от каждой стрелковой дивизии выделить по одному стрелковому взводу вооруженных положенным оружием и боеприпасами. Взводы выделить уже участвовавшие в боях.
Собранные взводы не позднее 17 часов 29.11 автотранспортом направить в распоряжение Командарма 16 для укомплектования 8 и 9 гвардейских, 18 стрелковой дивизий».О боях у деревни Крюково написано мало художественных и популярных произведений. Но в военной литературе и в мемуарах эта деревушка упоминается часто. На несколько дней ноября небольшое село на Ленинградском шоссе стало центром внимания верховного командования как немецкого, так и нашего. Гитлер устраивал истерику своим генералам, требуя чтобы те поскорее взяли Крюково. В свою очередь Сталин угрожал Жукову неминуемыми карами за потерю деревни. Жуков же прямо пообещал Рокоссовскому расстрелять и его и всех других генералов. Только в самом низу командной пирамиды старший лейтенант Бауыржан Мамыш-Улы, вопреки всем уставам, ставший командиром полка и засевший в окопы под деревней Крюково, ничего не боялся. Пострашнее всех угроз и кар для него была пощечина пожилой местной жительницы, вынужденной уходить из своего дома. И упертый Мамыш-Улы защищал деревню, не как ему приказывали, а как его учил покойный генерал Панфилов. То отступал, то вновь контратаковал. Крюково восемь раз переходило из рук в руки. В итоге к 6 декабря немцы засели в центре, а панфиловцы на окраине деревни. Раненый, но не оставивший строй Мамыш-Улы, поклялся погибнуть, но Крюково не оставить.Именно прах одного из тех найденных 12 бойцов, погибших под Крюково-Зеленоградом и решили захоронить в строящейся Могиле Неизвестного Солдата. 3 декабря 1966 года, обвитый оранжево-чёрной лентой гроб с останками воина поместили на орудийный лафет и повезли от станции Крюково до Кремля в сопровождении почётного караула и военного оркестра.Люди плакали, когда мимо двигался траурный кортеж. Многие старушки втихаря осеняли гроб крёстным знамением.
В скорбном молчании процессия дошла до Манежной площади. Последние метры гроб несли маршал Константин Рокоссовский и члены Политбюро.Единственный, кому не позволили нести останки, был Маршал Победы Георгий Жуков, находившийся тогда в опале. Прах неизвестного солдата был торжественно погребён под артиллерийские залпы.Но сам мемориал был еще не открыт – полным ходом шло строительство.Перед инженерами, проектирующими устройство Вечного огня, были поставлены сразу несколько задач. Пламя должно быть не просто высоким, но и переливаться белым, желтым и красным цветами. Этого добились с помощью, так называемого неправильного сгорания газа, когда образуется нехватка воздуха. Кроме того, огонь должен гореть постоянно, то есть стать действительно вечным. Он способен устоять перед ветром, скорость которого 18 метровв секунду. Такой может сорвать кровлю с крыши. А чтобы ему не навредили и ливни, инженеры разработали специальную систему водоотведения.
ИМЯ ТВОЕ НЕИЗВЕСТНО. ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН.
https://ok.ru/group2yamirova/topic/144182077753344
https://unmodern.ru/50-let-vechnomu-ognyu/
https://zen.yandex.tm/media/id/5d1e3f7d46f86e00accb5d60/poch...
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