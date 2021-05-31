С международным днём защиты детей! (Советское детство-7)

Я часто вспоминаю свое детство
Я часто вспоминаю своё детство
И то, как хорошо мне было в нём,
Друзей своих, живущих по соседству,
И игры - в них играли всем двором...
Как беззаботно, весело мы жили:
Катались с горок ледяных зимой
И с крыш сараев прыгали в сугробы,
И всё тогда нам было нипочём!
Мороз за тридцать, отменили школу,
А мы одетые у радио давно:
И с криками "Ура!" бежим на холод -
На улицу, а может быть, в кино!
Коньки обычные, ведь как у фигуристов
Есть не у всех, но это не беда!
С утра до ночи - на катке, на лыжах...
Вот это - детство! Снова бы туда!
Штаны в сосульках, шуба, шапка тоже...
А дома мама - низкий ей поклон!
Ведь это просто ангелом быть нужно,
Чтобы терпеть проказы день за днем.
А летом - догонялки и скакалки,
Велосипеды, бадминтон, мячи,
И в"казаки-разбойники" с друзьями,
И в "классики"- порой до темноты!
В "резинки", волейбол и "вышибалы",
В заброшенных садах играли "в партизан"...
И не вели счёт синякам и шишкам,
А шрамы украшали даже "дам"!
Я очень часто детство вспоминаю:
Там, как ни странно, не идут дожди,
Всегда там только солнышко сияет,
И лишь надежды теплятся в груди!В детском саду
В садик paньше бpaли с 6 месяцев! И все были здоровые и крепкие! И без всяких там пампepсов!
«В сельском клубе. Дети». Сгибнева Людмила Михайловна. 1970-80-е гг
«Наш двор». Игорь Попов
Детский хор. Борис Шолохов. 1968 год
«В сельской картинной галерее». Валентин Курзин. 1960-е – 1970-е годы
У больной подруги. А.Н. Кирчанов. 1955
________
Смотрите так же:
Советское детство (фотокопилка-1)
Советское детство (фотокопилка-2)
Советское детство (фотокопилка-3)
Советское детство (фотокопилка-4)
Советское детство (фотокопилка-5)
Советское детство (фотокопилка-6)
Такого детства больше нет
Жизнь ребенка в СССР
СССР: счастливое детство в пионерском лагере
Свежие комментарии