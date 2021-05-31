С международным днём защиты детей! (Советское детство-7)

Я часто вспоминаю свое детство

Феникс 31

Я часто вспоминаю своё детство

И то, как хорошо мне было в нём,

Друзей своих, живущих по соседству,

И игры - в них играли всем двором...

Как беззаботно, весело мы жили:

Катались с горок ледяных зимой

И с крыш сараев прыгали в сугробы,

И всё тогда нам было нипочём!

Мороз за тридцать, отменили школу,

А мы одетые у радио давно:

И с криками "Ура!" бежим на холод -

На улицу, а может быть, в кино!

Коньки обычные, ведь как у фигуристов

Есть не у всех, но это не беда!

С утра до ночи - на катке, на лыжах...

Вот это - детство! Снова бы туда!

Штаны в сосульках, шуба, шапка тоже...

А дома мама - низкий ей поклон!

Ведь это просто ангелом быть нужно,

Чтобы терпеть проказы день за днем.

А летом - догонялки и скакалки,

Велосипеды, бадминтон, мячи,

И в"казаки-разбойники" с друзьями,

И в "классики"- порой до темноты!

В "резинки", волейбол и "вышибалы",

В заброшенных садах играли "в партизан"...

И не вели счёт синякам и шишкам,

А шрамы украшали даже "дам"!

Я очень часто детство вспоминаю:

Там, как ни странно, не идут дожди,

Всегда там только солнышко сияет,

И лишь надежды теплятся в груди! В детском саду

В садик paньше бpaли с 6 месяцев! И все были здоровые и крепкие! И без всяких там пампepсов!

«В сельском клубе. Дети». Сгибнева Людмила Михайловна. 1970-80-е гг

«Наш двор». Игорь Попов

Детский хор. Борис Шолохов. 1968 год

«В сельской картинной галерее». Валентин Курзин. 1960-е – 1970-е годы

У больной подруги. А.Н. Кирчанов. 1955















































________

Смотрите так же:

Советское детство (фотокопилка-1)

Советское детство (фотокопилка-2)

Советское детство (фотокопилка-3)

Советское детство (фотокопилка-4)

Советское детство (фотокопилка-5)

Советское детство (фотокопилка-6)

Такого детства больше нет

Жизнь ребенка в СССР

СССР: счастливое детство в пионерском лагере