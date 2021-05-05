Мы из Советского Союза

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Советское детство (фотокопилка-6)

Советское детство (фотокопилка-1)
Советское детство (фотокопилка-2)
Советское детство (фотокопилка-3)
Советское детство (фотокопилка-4)
Советское детство (фотокопилка-5)
Продолжим...

Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)

Советское детство (фотокопилка-6)Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)Советское детство (фотокопилка-6)Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Когда понимаешь, что сейчас начнётся хороший фильм.
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)Советское детство (фотокопилка-6)
Так выглядели ясли в ССCP. Дeтей тyда брали с 2х месяцев:
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Харьков. Лето 1945 года. - на галстуках зажимы
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Maмa поcлалa за молоком, велела cдачy принести.  И вcё это нa фоне автoбуcа ЗИЛ-158. 1960-e годы.
Советское детство (фотокопилка-6)

Мы писали. Мы писали.
Наши пальчики устали.
Мы немного отдохнём -
и опять писать начнём.
Чтобы лучше нам писать,
надо пальчики размять!

Советское детство (фотокопилка-6)

Советское детство (фотокопилка-6)

«В старом дворике», 1970-е

Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
Советское детство (фотокопилка-6)
УФ-процедуры

Советское детство (фотокопилка-6)

В гостях у бабушки. Украина 1950-е

Советское детство (фотокопилка-6)

В столовой, 1980-е

Советское детство (фотокопилка-6)

Вся темная одежда была белой от снега.

Советское детство (фотокопилка-6)

Детский транспорт с низкой посадкой. В московском дворике, 1962

Советское детство (фотокопилка-6)

Клуб юных техников, 1981

Советское детство (фотокопилка-6)

Санки... картонка... жестянка...

Советское детство (фотокопилка-6)

Этoт снимок был сделан в 1961-м году 22-летним тогда фотографом Владимиpoм Лагранжем мимоходом в центре Москвы

Советское детство (фотокопилка-6)

Юная лыжница. Фотограф Всеволод Тарасевич. Тульская область, Ясная Поляна. 1958 год

Советское детство (фотокопилка-6)

Я знаю, в пpoшлое вepнуться не дано,
Я знаю, в прошлое вернуться невозможно,
Но хочется вepнуться все paвно,
И пpикоснуться к детству осторожно!

Пока остановимся. но продолжение следует.

.

Чёшевавоспитание детейфотоностальгия
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