Некоторые музеи Москвы, ч.13

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Музей Победы Музей Победы — федеральное государственное учреждение культуры Российской Федерации, главный объект мемориального парка Победы на Поклонной горе в Москве. Также известен как Центральный музей Великой Отечественной войны.

Открыт 9 мая 1995 года.Сегодня Музей Победы выступает в роли форпоста защиты исторической правды, противодействия фальсификации истории, пересмотру итогов значимых исторических решений и событий.

Общая выставочная площадь музея составляет более 14 000 кв. м.

Фондовое собрание насчитывает более 385 000 музейных предметов.

Это самый крупный и масштабный музей в России, подробно рассказывающий сегодня о событиях Великой Отечественной войны, посвященный мужеству и героизму, проявленным солдатами и народом в целом. Музейная часть ансамбля включает в себя множество залов: Зал Полководцев, Зал Памяти и Славы, Зал Лица Победы, Зал Исторической правды и др. В здании музея располагается зал встреч ветеранов и кинотеатр «Поклонка» для показа художественных и хроникально-документальных фильмов.

Пл. Победы, д.3

Музей сословий России Первый этаж музея посвящён культуре, традициям и быту дворянского сословия. В залах представлены шедевры западноевропейской и русской живописи, мебель из красного дерева и карельской берёзы, бронзовые часы, скульптура, светский костюм второй половины XVIII и начала XIX века. Второй раздел экспозиции музея посвящён русскому православию. В залах представлены иконы, церковная скульптура, меднолитые кресты и складни, мебель в русском стиле. Большая часть памятников была создана в XVII — начале XX столетия. Третий этаж музея посвящён крестьянскому сословию. Илья Глазунов воссоздал интерьер северной избы с настоящей, сложенной по традициям русской печью. В залах экспонируется богатейшее собрание народного костюма 20 губерний России, коллекция платков, шалей, предметы крестьянского быта, резные и расписные прялки, сундуки и сани. Билет: от 350р

ул. Волхонка, 13, стр. 2, Москва Дом В.Я. Брюсова Особняк до революции принадлежал купцу Ивану Кузьмичу Баеву. Брюсов вместе со своей семьей снимал в доме Баева квартиру на первом этаже с 1910 года. Умер поэт в своей квартире октябре 1924 года. После его смерти его вдова продолжала жить в этом доме, она стала хранительницей архива Брюсова, привела в порядок все его рукописи и документы, готовила к публикации его труды. Она сохранила обстановку квартиры и кабинета такой, какой она была при жизни Брюсова. В 1960-е годы дом был передан под устройство здесь районной библиотеки, а после смерти вдовы Брюсова в 1965 году было решено в мемориальном кабинете поэта устроить его музей. Он открылся в 1971 году и стал, по сути, не только музеем поэта Валерия Брюсова, но музеем всего Серебряного века.

Вход от 150р

просп. Мира, 30, стр. 1, Москва



Дом-музей К.С. Станиславского Мемориальный дом-музей Константина Станиславского — мемориальный музей, посвящённый жизни и деятельности режиссёра Константина Станиславского. Открытие учреждения состоялось в 1948 году по инициативе жены Станиславского актрисы Марии Лилиной и старшей дочери Киры Алексеевой. Музей располагается в особняке XVII века в Леонтьевском переулке, где режиссёр проживал с 1921 по 1938 год, и входит в состав Музея Московского художественного академического театра (МХАТ).

Экспозиция состоит из антикварной мебели, сценических костюмов, фотографий и архивных документов. Билет: 400р

Леонтьевский пер., 6, стр. 1, Москва

Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева в Москве — естественнонаучный музей, основанный в 1922 году. С 1934 года он расположен в стенах памятника архитектуры федерального значения — комплексе зданий бывшего Музея русских древностей Петра Ивановича Щукина, построенных в новорусском стиле в 1892–1915 годах. Экспозиция музея охватывает всю биологию — от грибов и орхидей до динозавров и человека. В музее представлены эксклюзивные разделы по ботанике и физиологии. Билет: 300р

Малая Грузинская ул., 15, Москва

Музей-квартира А.Н. Толстого Музей-квартира А. Н. Толстого расположен во флигеле бывшей городской усадьбы купцов Рябушинских, построенной архитектором Ф. Шехтелем, где писатель прожил с 1941 по 1945 год. Основная экспозиция мемориального музея Алексея Николаевича Толстого занимает четыре зала — это кабинет, столовая-гостиная, малая гостиная и синий зал. В них представлены личные вещи и уникальные собрания выдающегося русского писателя первой половины ХХ века. Музей был открыт 20 октября 1987 года. Экспозиция создана на основе мемориальной коллекции А. Н. Толстого, переданной в Государственный литературный музей по завещанию вдовы писателя Л. И. Толстой в 1983 году.

Билет: 100-300р

ул. Спиридоновка, 2, стр. 1, Москва

Бункер-703 Бункер 703 (ЧЗ-703) — специальное фортификационное сооружение глубокого заложения, построенное в конце 1953 года для использования в качестве защищённого хранилища документов, имеющих особую государственную важность. Спецобъект был принят к эксплуатации 10 ноября 1961 года. Он проработал в качестве защищённого хранилища документов до января 2005 года. В 2005 году произошёл прорыв грунтовых вод в блоки сооружения, в результате чего хранившиеся на спецобъекте документы были экстренно эвакуированы. До 2018 года спецобъект состоял на балансе Министерства иностранных дел Российской Федерации, после — передан некоммерческой организации ветеранов силовых структур. В настоящий момент Бункер-703 работает как Музей современной фортификации. Билет: от 600р

2-й Новокузнецкий пер., 14, стр. 1, Москва

Музейный центр «Московский дом Достоевского» В 1821 году отец писателя Михаил Достоевский получил должность лекаря в отделении «приходящих больных женского пола». Вместе с работой ему выделили казённую квартиру в правом флигеле больницы, куда семья переехала в этом же году. Спустя год после появления сына, семья Достоевских переехала в левый флигель, где писатель прожил шестнадцать лет до своего переезда в Петербург в 1837 году. Открытие музея-квартиры Достоевского состоялось 11 ноября 1928 года и было приурочено к 107-летию со дня рождения писателя. В 1940-х годах учреждение было реорганизовано и вошло в состав Государственного литературного музея.

Вход от 350р

ул. Достоевского, 2, Москва

Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева Музей архитектуры имени Щусева был основан в 1934 году. Он в свое время размещался на территории экспроприированного государством у Церкви Донского монастыря. Позже музей обрёл ещё одну выставочную площадку в перестроенном для этих целей здании усадьбы Талызиных конца 18 века работы Матвея Казакова. Основателем музея и его первым директором стал известный архитектор Алексей Щусев. С первых лет существования научные сотрудники кропотливо собирали информацию не только о русской архитектуре, но и о традициях строительства разных культур — в экспозиции были представлены макеты новозеландских и китайских жилищ. В 1950-е годы музей успешно развивался и обогатился многими ценными экспонатами. Однако в 1990-е почти 9000 кв. метров экспозиционных пространств были возвращены Донскому монастырю. Музей остался в здании бывшей усадьбы семьи Талызиных. Сама усадьба охраняется государством, как памятник эпохи русского классицизма. Вход от 200р ул. Воздвиженка, 5/25с1, Москва

Московский государственный музей С.А. Есенина В 1995 году, к 100-летию со дня рождения С.А. Есенина, была открыта первая в Москве экспозиция, посвященная творческому наследию поэта. Она была открыта на общественных началах в Замоскворечье, где поэт создавал свои произведения и был прописан с 1911 по 1918 год. Статус государственного музей получил в 1996 году, распахнув свои двери для многочисленных поклонников творчества самого читаемого поэта в мире (по официальному признанию ЮНЕСКО). В литературно-мемориальной части экспозиции можно увидеть личные вещи Сергея Есенина, рукописи и прижизненные публикации, раритетные документы, фотографии поэта и его окружения. Акцент в музее сделан на московском периоде жизни и творчества С.А. Есенина, хотя также можно проследить весь творческий путь поэта. Вход от 150р

Большой Строченовский пер., 24, стр. 2, Москва

Музей космонавтики Музей космонавтики — один из крупнейших научно-исторических музеев мира. История музея началась во второй половине XX века, когда в 1964 году на карте Москвы появился монумент «Покорителям космоса». В апреле 1981 года в стилобате монумента был открыт Музей космонавтики. Здесь были представлены свидетельства первых успехов и достижений отечественной космонавтики: первые скафандры, первые искусственные спутники Земли, космические аппараты по изучению Луны и планет Солнечной системы. В 2009 году музей был открыт после реконструкции. Площадь выставочного пространства была увеличена в четыре раза. На сегодняшний день современная экспозиция музея состоит из восьми выставочных залов, кинозала и конференц-зала. Коллекция музея насчитывает более 100 000 единиц хранения.

Билет: от 115р

просп. Мира, 111, Москва

Политехнический музей Образован в 1872 году по инициативе Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при активном участии профессоров Московского университета Григория Щуровского, Анатолия Богданова и Августа Давидова. В основу фондов легли коллекции Политехнической выставки 1872 года. Музей был открыт 12 декабря 1872 года в арендованном здании на Пречистенке. 30 мая 1877 года состоялась торжественная церемония открытия здания музея. В 1972 году в честь столетия Политехнического музея его коллективу присвоили орден Трудового Красного Знамени. В 1991-м Политехнический музей был объявлен особо ценным объектом наследия народов Российской Федерации. Временно не работает, поскольку на реконструкции. Обещают открыть в следующем году.

Новая площадь, 3/4, Москва

Московский музей современного искусства Московский музей современного искусства на Гоголевском бульваре — первый в России государственный музей, целиком специализирующийся на искусстве XX и XXI веков. Он открылся 15 декабря 1999 года при поддержке правительства Москвы и департамента культуры города. Это здание было построено в конце XVIII века по проекту архитектора Матвея Казакова. В настоящее время здесь проходят международные выставочные проекты, научно-практические конференции, симпозиумы.

Основателем и директором музея стал Зураб Церетели, президент Российской академии художеств. Его личная коллекция, состоявшая более чем из 2 000 работ известных художников XX века, положила начало музейному собранию. Часть экспонатов. Если честно, то искусства я не вижу. Сделать умное лицо и воскликнуть: "Ах!" - не получается. Чистой воды перфомансы

Сегодня музей располагается на четырех площадках в историческом центре Москвы. Старинное здание Российской академии художеств на Гоголевском бульваре — одно из трех выставочных пространств.

Билет: от 150р

Гоголевский бул., 10, стр. 1, Москва

Музей археологии Москвы Созданию музея предшествовали масштабные раскопки, проводившиеся Центром археологических исследований города Москвы под руководством археолога Александра Векслера с 1993 по 1997 год. В ходе работ был обнаружен глубокий культурный слой, достигавший более семи метров и насыщенный находками, относящимися к разным периодам истории города. В число найденных предметов вошли глиняная и стеклянная посуда, медные и серебряные монеты, предметы вооружения, украшения, детские игрушки, печные изразцы. По состоянию на 2024 г. экспозиция состоит из более чем двух тысяч экспонатов и включает в себя предметы от эпохи палеолита до Нового времени, найденные во время археологических экспедиций на территории Москвы и Подмосковья. Вход 300р Манежная площадь, 1А, Москва

И в завершение еще несколько фото. Дом Василия Львовича Пушкина на Старой Басманной, о котором я рассказывала в одном из выпусков. Но мне попались фото Александр Раугалло и я не смогла пройти мимо. И на сегодня все.