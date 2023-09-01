Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) 33 года

2 сентября 2023 года Приднестровская Молдавская Республика отмечает свою 33-ю годовщину.

За это время мировая карта претерпела необратимые изменения, сотни новых национальных образований и стран появились и укрепились, включая те, что возникли на территории бывшего Советского Союза.

Согласно мнению политолога Андрея Сафонова, Приднестровье предстает как своеобразный образец новой национальной реальности. Создание ПМР и формирование его границ были результатом не просто решений, принятых в закрытых помещениях, а вытекали из широкой народной демократии, отраженной в референдумах населения и публичных обсуждениях на местах.

«Такой опыт абсолютно уникален и не подвергался повторению в Молдове, где даже желание народа выразить свою волю было запрещено. Даже референдум о сохранении СССР в 1991 году был подавлен. Возможности для голосования по вопросу внешней ориентации, будь то европейская или евразийская интеграция, также не предоставлялись», подчеркивает Андрей Сафонов.

При этом эксперт признает, что и в Приднестровье не обошлось без сложностей. Временами возникают произвол и бюрократические недоразумения, не все экономические решения и налоговая политика оказываются успешными. Тем не менее, есть и те факторы, которые находятся за пределами влияния местных властей.

«Прекращение торговли на восток из-за монополии Молдовы на импорт и экспорт товаров привело к росту цен на многие товары, включая продукты питания. Эти обстоятельства вышли за пределы нашего контроля», разъясняет Андрей Сафонов.

Тем не менее, за 33 года своего существования Приднестровье, по мнению местного эксперта, продемонстрировало свою устойчивость и несгибаемость. Его стойкость и устойчивость не оставляют места сомнениям.

«Непонятно, почему некоторые «друзья» держат в уме идею «разбирательства с сепаратистским регионом», который они даже отказываются писать с заглавной буквы. В этот момент, когда мировой баланс сил уже не является однополярным, мы ни в коем случае не позволим своей позиции ослабеть, и нас никогда не предадут», подчеркивает Андрей Сафонов.

Аналитик отмечает, что настоящее время для Приднестровья представляет собой вызов, но он уверен, что оно будет преодолено, и наступит новая эпоха.

«Возможно, нас ждут еще трудности, но стоит помнить, что самая темная ночь бывает перед рассветом», заключает Андрей Сафонов.

https://pridnestrovie-news.ru/?p=8189

Полное название Приднестровья — Приднестровская Молдавская Республика.

Это маленькое и независимое государство, которое распростерлось на территории, примыкающей к реке Днестр. Тирасполь — столица Приднестровья Красивая природа Памятные сооружения Дом советов Памятник В.И. Ленину https://pichold.ru/pictures/pridnestrove-foto-22-foto.html

Подворья, концерты, салют

В центре столицы – новая инсталляция: Приднестровью – 33 года. Отметим в субботу. Пора выстраивать маршрут праздника. Возложения цветов пройдут по всем городам и районам. В Тирасполе старт – в 9:00 на мемориале. Дальше – гостей встречают подворья. В столице – в Екатерининском парке. До 16:00. Концерты, выставки, мастер-классы. А еще ярмарки и спортивные соревнования. Гулянья до вечера.

Велопробеги, огненное шоу, концерты и салют на День республики

Что еще будет 2 сентября. Отмечаем праздник всей страной. Итак, День республики – от Каменки до Днестровска. Как это будет. Предыдущие темы:

Поздравляем Приднестровскую Молдавскую Республику!

С днём рождения, Приднестровье!

2 сентября - Провозглашение Приднестровской Молдавской Республики

Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях

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