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Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях

Книга подготовлена целым коллективом авторов, профессиональными фотографами, которые уже многие годы составляют фотолетопись приднестровского государства.

Всего на 130 страницах иллюстрированной истории ПМР собрано свыше 300 фотографий. Это снимки очевидцев образования и становления республики, фотографов и фотожурналистов – Лемара Корзилова, Валерия Кругликова, Владимира Иванова и др. Немалая часть представленных иллюстраций была собрана в фондах приднестровских музеев, архивах Администрации Президента ПМР и Верховного Совета, газет «Приднестровье» и «Днестровская правда».

По словам председателя Союза фотохудожников Приднестровья Александра Паламарь, многие из отобранных кадров имеют уникальный характер и публикуются впервые.

Иллюстрированная история ПМР оставляет у читателя наиболее полное и яркое фотографическое представление о приднестровском государстве. Во всяком случае, приднестровские фотохудожники постарались сделать для этого всё необходимое. Известно, что весь отобранный визуальный материал оценивался ими с точки зрения исторической достоверности и выразительности, художественной образности и технического мастерства. (https://novostipmr.com/old/2010/ol257-08-10.html)
Прекрасно оформленная книга-альбом просто великолепна, с удовольствием её прочитала и просмотрела, не смогла не поделиться.

К сожалению, под рукой был только фотоаппарат.
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Приднестровская Молдавская Республика; история в иллюстрациях
Спасибо авторам за коллосальный труд!

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