Некоторые музеи Москвы, ч.14

Что-то давненько у нас музеев московских не было. Вот очередная порция.
Музей В. Маяковского.Я помню, что про этот музей я рассказывала.В этом доме жил, работал и 14 апреля 1930 г. застрелился В. Маяковский. Маяковский въехал в комнату в Лубянском проезде в 1919 г. По приезде в Москву в 1918 г. он жил в Полуэктовом переулке у Бриков, но, поссорившись в очередной раз с Л.
Брик, стал искать себе собственное жилье.С комнатой помог давний друг Лили Роман Якобсон — талантливый лингвист, член группы ОПОЯЗа, один из создателей формального метода. Семья его отца, известного инженера-промышленника Осипа Якобсона, жила на третьем этаже доходного дома Н.Д. Стахеева в Лубянском проезде. Роман переехал от родителей на четвертый этаж, а потом в квартиру напротив рекомендовал Маяковского. Бывший владелец квартиры, «благодушный буржуа» Ю. Бальшин, боясь уплотнения, расселял по комнатам своих знакомых.
«Комната-лодочка» в Лубянском проезде будет вторым домом Маяковского, сюда он будет уходить писать, здесь будет стоять бюро красного дерева, забитое записными книжками и рукописями. Сюда он будет подниматься, никогда не держась за перила. Здесь он застрелится 14 апреля 1930 г.В.П.Катаев писал:
«Он делил свою жизнь между Водопьяным переулком, где принужден был наступать на горло собственной песне, и Лубянским проездом, где в многокорпусном доходном, перенаселенном доме, в коммунальной квартире у него была собственная маленькая холостяцкая комнатка с почерневшим нетопленным камином, шведским бюро с задвигающейся шторной крышкой и на белой стене вырезанная из журнала и прикрепленная кнопкой фотография Ленина на высокой трибуне, подавшегося всем корпусом вперед, с протянутой в будущее рукой».
В Водопьяном переулке долгое время размещалась квартира Бриков, третьим добровольным жильцом которой стал и В.В.Маяковский.
До 1970-х дом был жилой, местные жители помнили Маяковского, комната поэта была опечатана и являлась филиалом Музея-квартиры в Гендриковом переулке. К 1974 г. дом расселили, а музей перенесли сюда. Это был традиционный музей-квартира советского поэта, и только в 1989 г. дом Маяковского превратили в гениальную инсталляцию. Посетители попадали во время Маяковского, погружались в его мир, в его стихи, пьесы, в его жизнь.
Адрес: Лубянский пр., дом 3/6, строение 4
Музей мировой каллиграфии. Музей мировой каллиграфии был создан в 2008 году с целью сохранения и развития искусства красивого письма для будущих поколений. На сегодняшний день музей обладает наиболее полным собранием каллиграфических шедевров XX – начала XXI в. В коллекции более 4 000 работ от 460 мастеров из 65 стран мира. Постоянная экспозиция насчитывает более 150 экспонатов и состоит из тематических разделов, представляющих культуру письма разных народов, государств, религий. На выставке демонстрируются образцы славянской, западноевропейской, японской, китайской, корейской, еврейской, арабской и других каллиграфий от выдающихся мастеров современности.Увидеть работы искусства красивого письма со всего мира в одном выставочном пространстве можно только в единственном в России Современном музее каллиграфии. В нем проходят обзорные экскурсии, мастер-классы от признанных мастеров, концерты, тематические выставки. В Национальной школе искусства красивого письма, созданной при музее, проводятся занятия по каллиграфии для детей и взрослых.
Адрес: 5-й Лучевой просек, 7 строение 6
Мультимедиа-арт-музей.В 1996 году в старинном здании, расположенном по адресу: ул. Остоженка, 16, искусствоведом Ольгой Львовной Свибловой был открыт Московский дом фотографии. Переименованный впоследствии в Мультимедиа-арт-музей, он стал первым в России выставочным пространством, основная специализация которого – фотография и другие виды современного искусства.В коллекции музейного фонда – десятки тысяч отпечатков, негативов и фото известных российских фотографов. Постоянной экспозиции, однако, в музее нет. Одновременно здесь работает сразу несколько выставок, которые регулярно обновляются.
Адрес: ул. Остоженка, 16
Бункер-42 на Таганке. Музейно-исторический комплекс «Бункер-42» находится в самом сердце Москвы около метро «Таганская». Это единственный в России открытый советский противоатомный бункер, уходящий на глубину 65-метров от поверхности земли. Подземное сооружение занимает 7 000 кв. м.В советское время здесь располагался запасной командный пункт командующего Дальней авиацией. Также здесь работали специалисты связи и технический персонал, которые могли понадобиться на случай атомного нападения на СССР. Бункер вел круглосуточное боевое дежурство до 1986 года, после чего был рассекречен и закрыт. В 2006 году объект возобновил свою работу в качестве Музея Холодной войны.Экскурсоводы музея проводят тематические экскурсии различной длительности и содержания. Программы рассчитаны на людей разного возраста. Особенно экскурсии интересны учащимся, как дополнение к школьным курсам истории и НВП. Присутствуют такие интерактивные спецэффекты музея, как имитация взрыва ядерной бомбы и имитация запуска ядерной ракеты.
Адрес: 5-й Котельнический пер., д.11
Интересная история произошла в музее "Булгаковского дома"
Как из музея Бегемота укралиЭта история произошла в 2018 году. Известный житель «Булгаковского дома» в Москве - чёрный кот Бегемот - пропал. Оказалось, что его похитили. Предположительно, это сделала одна из посетительниц музея. В тот день музей отменил все экскурсии, поскольку девушки-экскурсоводы не могли работать после пропажи любимца. Судя по всему, кота подкинули к Театру Моссовета, где его и обнаружили сотрудники полиции, а затем благополучно вернули в музей. Сегодня огромный черный кот не просто живет в «Булгаковском Доме», но и является полноправным сотрудником музея и любимцем всех его посетителей.Пушистый обитатель появился в «Булгаковском доме» не случайно – на место Бегемота в 2005 году был объявлен конкурс. В итоге выбор пал на уже взрослого пушистого кота, которого принесла молодая пара: в семье родился ребенок, и у малыша оказалась аллергия на шерсть. С тех пор пушистый гражданин поселился в музее.
Музей и центр Ноосферной защиты имени академика Н. Д. ЗелинскогоС 1893 по 1950 гг. (с перерывом) в этом здании жил академик Н. Д. Зелинский — выдающийся химик-органик, один из разработчиков процесса органического катализа и создатель активированного угля. Наиболее известен как разработчик в 1915 г. первого в мире угольного противогаза, буквально спасшего уже в период Первой мировой войны при проведении газовых атак тысячи жизней солдат. Музей был устроен по инициативе вдовы академика Н. Д. Зелинского — его третьей жены Н. Е. Зелинской (урожденной Жуковской) — профессиональной художницы, ученицы М. В. Нестерова и Д. Н. Кардовского. В музее можно увидеть кресло, в котором работал известный учёный, его резное письменное бюро, старинный лунный глобус, коллекцию химических пробирок и, конечно, образец первого противогаза.
Временно не работает
Никитский пер., 2, Москва
Дом-музей Марины Цветаевой. Дом-музей Марины Цветаевой создан в 1992 году, в год столетия поэта, по инициативе общественных организаций и частных лиц, в частности Д.С. Лихачева. В Борисоглебском переулке сохранился небольшой доходный дом, построенный в 1862 году.Здесь Марина Цветаева в сентябре 1914 года сняла причудливую полутораэтажную квартиру на втором этаже, где прожила 8 лет — до отъезда в эмиграцию в мае 1922 года. Это годы молодости поэта, вместившие в себя множество событий, интенсивную творческую работу.В составе постоянной экспозиции открыты две новые выставки, основанные на мемориальных предметах: «От Гагаринского до Трехпрудного» рассказывает о квартире в Борисоглебском как о наследнице двух родовых гнезд — домов детства ее обитателей, «Разлука» — о последнем периоде жизни Марины Цветаевой в доме в Борисоглебском переулке, с июня 1920 до мая 1922 года. Адрес: Борисоглебский пер., 6с1
Музей С. С. ПрокофьеваМузей Сергея Прокофьева в Москве был открыт в 2008 году в качестве филиала Российского национального музея музыки.
Музей расположен в квартире в Камергерском переулке, где музыкант прожил с 1947 по 1953 год.По состоянию на 2018 год музейная экспозиция состоит из более чем двух тысяч предметов и включает в себя личные вещи, фотографии, архивные документы и библиотеку композитора.В 2016 году в честь 125-летнего юбилея Прокофьева была открыта обновлённая экспозиция «Сергей Прокофьев — композитор, опередивший время».При музее функционирует детская студия, а также проводятся концертные мероприятия и литературные вечера.
Билет: от 200р
ул. Большая Дмитровка, 5/6с3, Москва
Музей Павла и Сергея ТретьяковыхЗдание было приобретено дедом Третьяковых Захаром Елисеевичем в 1774 году. В 1853 году его унаследовали сами братья Третьяковы и пристроили к нему второй этаж с четырёхскатной крышей.
В 1992 году зданию в 1-м Голутвинском переулке присвоили статус памятника истории и культуры регионального значения. В 2017 году началась реконструкция и реставрация здания, о которой я писала.
Экспозиция музея состоит из предметов, которые напрямую связаны с жизнью и работой Сергея и Павла, хотя и привезены сюда из других мест. Среди экспонатов — произведения искусства из личных коллекций Третьяковых и мемориальные предметы.
Билет: 400р
Дом-музей К.С. СтаниславскогоЭто двухэтажное строение, построенное в XIX веке на основе старинного каменного строения XVII–XVIII веков.Дом-музей К. Станиславского «перенесет» в ампирную Москву 19 в.Свой нынешний внешний облик в стиле ампир особняк приобрел после после пожара 1812 г. К особняку достроили колонны из искусственного мрамора, карнизы, появилась лепнина на капителях и роспись потолков.
В 1921 г. в особняк переехал Константин Станиславский. Тот самый Станиславский, который создал знаменитую актёрскую систему, имеющую огромную популярность в России и мире.К. Станиславский разделил помещения на две части: жилые комнаты и оперную студию, где проходили репетиции спектаклей.Здесь же актёры репетировали спектакли и прятались за шкафами, как за кулисами.
Сейчас дом занимает музей Константина Станиславского, так что прочувствовать эту атмосферу может каждый.Открытие учреждения состоялось в 1948 году по инициативе жены Станиславского актрисы Марии Лилиной и старшей дочери Киры Алексеевой.Мемориальная часть включает в себя жилые комнаты Станиславского и его жены — актрисы МХАТ Марии Лилиной, а также Онегинский зал, Синее фойе и историко-театральные коллекции, собранные хозяевами дома за долгие годы.Билет: от 350р
Ну где говорят о Станиславском, то грех не упомянуть и Немировича-Данченко
Мемориальный музей-квартира В. И. Немировича-ДанченкоМемориальная квартира Вл. И. Немировича-Данченко была создана как филиал Музея МХАТ постановлением Совнаркома СССР от 25 апреля 1943 года в целях увековечения памяти одного из основателей и руководителей Московского Художественного театра.В доме 5/7 в Глинищевском переулке Немирович-Данченко прожил последние пять лет своей жизни. В 1944 году здесь был открыт его мемориальный музей.В неприкосновенности сохранилась обстановка комнат старой московской квартиры, экспонаты рассказывают о долгой и плодотворной жизни в искусстве выдающегося режиссера, драматурга и театрального педагога.В музее-квартире проводятся выставки, экскурсии, посвященные жизни и деятельности Вл. И. Немировича-Данченко, принимаются заявки на коллективные посещения.
Билет: 250р
Глинищевский пер., 5/7, Москва
Музей-усадьба Муравьёвых-АпостоловСтроительство усадьбы началось в XVIII веке. Свой окончательный облик главный дом приобрел в XIX веке, сохранив в себе элементы московского классицизма. Отдельные элементы здания, такие как уличный фасад, выполнены в античном стиле. Усадьба Муравьёвых-Апостолов — особняк в стиле классицизм, возведённый в 1803 году по заказу отставного капитана Павла Яковлева.
С 1815 по 1826 год в усадьбе вместе с семьёй проживал сенатор Иван Муравьёв-Апостол, сыновья которого участвовали в восстании декабристов 1825 года.Внутреннее убранство усадьбы характерно для строений того времени. Парадный этаж отдан под личные комнаты и кабинеты хозяев, в то время как нижние этажи занимают подсобные и кладовые. Анфилада, отделенная от основной части парадного этажа коридором, была построена для приема высокопоставленных гостей.Усадьба-музей известна своим сотрудничеством с рядом крупных коллекционеров России. В залах усадьбы выставляются картины великих мастеров художественной живописи XVIII–XIX веков.В 1844 году в доме открыли Александро-Мариинский приют, а цокольный этаж приспособили под наёмные квартиры.
После революции 1917 года особняк стал приходить в запустение.
В 2000 году в здании началась масштабная научная реставрация, инициированная потомком Муравьёвых-Апостолов — Кристофером.
В 2013 году в особняке был открыт Музей декабристов, основу экспозиции которого составили дары семьи.
Экскурсия 500р
Старая Басманная ул., 23/9с1, Москва
Дом-музей А.И. ГерценаДом-музей Александра Ивановича Герцена — музей, посвящённый деятельности писателя Александра Герцена.Экспозиция находится в деревянном особняке в стиле ампир, построенном в 1820-х годах, где Герцен прожил с 1843 по 1847 год.Музей открылся в 1976 году по инициативе родственников писателя. По состоянию на 2018 год коллекция включает в себя более пятисот экспонатов: прижизненных изданий, фотографий и личных вещей писателя.В 2008–2012 годах в здании производилась крупная реставрация.Билет: от 200р
пер. Сивцев Вражек, 27, Москва
Музей русского импрессионизма.Музей русского импрессионизма — частный музей русского искусства конца XIX — начала XX века. Футуристическое здание-цилиндр расположено на территории бывшей кондитерской фабрики «Большевик». В постоянной экспозиции наряду с картинами Константина Коровина, Валентина Серова, Игоря Грабаря встречаются произведения мастеров, которых многие могут открыть для себя впервые. Организуются персональные и тематические временные выставки, специальные программы включают образовательные, развлекательные и инклюзивные мероприятия.Для посетителей музей был открыт 28 мая 2016 года. Более тысячи квадратных метров выставочных площадей, современная образовательная мультимедийная зона, учебная студия, кафе, магазин с книжной и сувенирной продукцией — новый музей по замыслу создателей должен был стать культурным пространством, объединяющим выставочную работу с научной, издательской и просветительской.Постоянная экспозиция Музея русского импрессионизма охватывает значительный период времени. Самая ранняя картина «В овраге» Василия Поленова — учителя Константина Коровина и Валентина Серова — датирована 1879 годом. Многие картины, представленные сегодня в залах музея, были возвращены в Россию из-за рубежа. Десятилетия спустя на родине снова оказались «Лето» Николая Богданова-Бельского и «Горная деревня» Николая Дубовского. Картины Игоря Грабаря, Константина Юона и других выдающихся художников, на которые сегодня может взглянуть каждый, раньше практически нигде не выставлялись.
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