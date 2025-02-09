Некоторые музеи Москвы, ч.14

Что-то давненько у нас музеев московских не было. Вот очередная порция.

Музей В. Маяковского. Я помню, что про этот музей я рассказывала.В этом доме жил, работал и 14 апреля 1930 г. застрелился В. Маяковский. Маяковский въехал в комнату в Лубянском проезде в 1919 г. По приезде в Москву в 1918 г. он жил в Полуэктовом переулке у Бриков, но, поссорившись в очередной раз с Л.

Брик, стал искать себе собственное жилье. С комнатой помог давний друг Лили Роман Якобсон — талантливый лингвист, член группы ОПОЯЗа, один из создателей формального метода. Семья его отца, известного инженера-промышленника Осипа Якобсона, жила на третьем этаже доходного дома Н.Д. Стахеева в Лубянском проезде. Роман переехал от родителей на четвертый этаж, а потом в квартиру напротив рекомендовал Маяковского. Бывший владелец квартиры, «благодушный буржуа» Ю. Бальшин, боясь уплотнения, расселял по комнатам своих знакомых.

«Комната-лодочка» в Лубянском проезде будет вторым домом Маяковского, сюда он будет уходить писать, здесь будет стоять бюро красного дерева, забитое записными книжками и рукописями. Сюда он будет подниматься, никогда не держась за перила. Здесь он застрелится 14 апреля 1930 г. В.П.Катаев писал:

«Он делил свою жизнь между Водопьяным переулком, где принужден был наступать на горло собственной песне, и Лубянским проездом, где в многокорпусном доходном, перенаселенном доме, в коммунальной квартире у него была собственная маленькая холостяцкая комнатка с почерневшим нетопленным камином, шведским бюро с задвигающейся шторной крышкой и на белой стене вырезанная из журнала и прикрепленная кнопкой фотография Ленина на высокой трибуне, подавшегося всем корпусом вперед, с протянутой в будущее рукой».

В Водопьяном переулке долгое время размещалась квартира Бриков, третьим добровольным жильцом которой стал и В.В.Маяковский.

До 1970-х дом был жилой, местные жители помнили Маяковского, комната поэта была опечатана и являлась филиалом Музея-квартиры в Гендриковом переулке. К 1974 г. дом расселили, а музей перенесли сюда. Это был традиционный музей-квартира советского поэта, и только в 1989 г. дом Маяковского превратили в гениальную инсталляцию. Посетители попадали во время Маяковского, погружались в его мир, в его стихи, пьесы, в его жизнь.

Адрес: Лубянский пр., дом 3/6, строение 4

Музей мировой каллиграфии. Музей мировой каллиграфии был создан в 2008 году с целью сохранения и развития искусства красивого письма для будущих поколений. На сегодняшний день музей обладает наиболее полным собранием каллиграфических шедевров XX – начала XXI в. В коллекции более 4 000 работ от 460 мастеров из 65 стран мира. Постоянная экспозиция насчитывает более 150 экспонатов и состоит из тематических разделов, представляющих культуру письма разных народов, государств, религий. На выставке демонстрируются образцы славянской, западноевропейской, японской, китайской, корейской, еврейской, арабской и других каллиграфий от выдающихся мастеров современности. Увидеть работы искусства красивого письма со всего мира в одном выставочном пространстве можно только в единственном в России Современном музее каллиграфии. В нем проходят обзорные экскурсии, мастер-классы от признанных мастеров, концерты, тематические выставки. В Национальной школе искусства красивого письма, созданной при музее, проводятся занятия по каллиграфии для детей и взрослых.

Адрес: 5-й Лучевой просек, 7 строение 6

Мультимедиа-арт-музей. В 1996 году в старинном здании, расположенном по адресу: ул. Остоженка, 16, искусствоведом Ольгой Львовной Свибловой был открыт Московский дом фотографии. Переименованный впоследствии в Мультимедиа-арт-музей, он стал первым в России выставочным пространством, основная специализация которого – фотография и другие виды современного искусства. В коллекции музейного фонда – десятки тысяч отпечатков, негативов и фото известных российских фотографов. Постоянной экспозиции, однако, в музее нет. Одновременно здесь работает сразу несколько выставок, которые регулярно обновляются.

Адрес: ул. Остоженка, 16

Бункер-42 на Таганке. Музейно-исторический комплекс «Бункер-42» находится в самом сердце Москвы около метро «Таганская». Это единственный в России открытый советский противоатомный бункер, уходящий на глубину 65-метров от поверхности земли. Подземное сооружение занимает 7 000 кв. м. В советское время здесь располагался запасной командный пункт командующего Дальней авиацией. Также здесь работали специалисты связи и технический персонал, которые могли понадобиться на случай атомного нападения на СССР. Бункер вел круглосуточное боевое дежурство до 1986 года, после чего был рассекречен и закрыт. В 2006 году объект возобновил свою работу в качестве Музея Холодной войны. Экскурсоводы музея проводят тематические экскурсии различной длительности и содержания. Программы рассчитаны на людей разного возраста. Особенно экскурсии интересны учащимся, как дополнение к школьным курсам истории и НВП. Присутствуют такие интерактивные спецэффекты музея, как имитация взрыва ядерной бомбы и имитация запуска ядерной ракеты.

Адрес: 5-й Котельнический пер., д.11

Интересная история произошла в музее "Булгаковского дома"

Как из музея Бегемота украли Эта история произошла в 2018 году. Известный житель «Булгаковского дома» в Москве - чёрный кот Бегемот - пропал. Оказалось, что его похитили. Предположительно, это сделала одна из посетительниц музея. В тот день музей отменил все экскурсии, поскольку девушки-экскурсоводы не могли работать после пропажи любимца. Судя по всему, кота подкинули к Театру Моссовета, где его и обнаружили сотрудники полиции, а затем благополучно вернули в музей. Сегодня огромный черный кот не просто живет в «Булгаковском Доме», но и является полноправным сотрудником музея и любимцем всех его посетителей. Пушистый обитатель появился в «Булгаковском доме» не случайно – на место Бегемота в 2005 году был объявлен конкурс. В итоге выбор пал на уже взрослого пушистого кота, которого принесла молодая пара: в семье родился ребенок, и у малыша оказалась аллергия на шерсть. С тех пор пушистый гражданин поселился в музее.

Музей и центр Ноосферной защиты имени академика Н. Д. Зелинского С 1893 по 1950 гг. (с перерывом) в этом здании жил академик Н. Д. Зелинский — выдающийся химик-органик, один из разработчиков процесса органического катализа и создатель активированного угля. Наиболее известен как разработчик в 1915 г. первого в мире угольного противогаза, буквально спасшего уже в период Первой мировой войны при проведении газовых атак тысячи жизней солдат. Музей был устроен по инициативе вдовы академика Н. Д. Зелинского — его третьей жены Н. Е. Зелинской (урожденной Жуковской) — профессиональной художницы, ученицы М. В. Нестерова и Д. Н. Кардовского. В музее можно увидеть кресло, в котором работал известный учёный, его резное письменное бюро, старинный лунный глобус, коллекцию химических пробирок и, конечно, образец первого противогаза.

Временно не работает

Никитский пер., 2, Москва

Дом-музей Марины Цветаевой. Дом-музей Марины Цветаевой создан в 1992 году, в год столетия поэта, по инициативе общественных организаций и частных лиц, в частности Д.С. Лихачева. В Борисоглебском переулке сохранился небольшой доходный дом, построенный в 1862 году. Здесь Марина Цветаева в сентябре 1914 года сняла причудливую полутораэтажную квартиру на втором этаже, где прожила 8 лет — до отъезда в эмиграцию в мае 1922 года. Это годы молодости поэта, вместившие в себя множество событий, интенсивную творческую работу. В составе постоянной экспозиции открыты две новые выставки, основанные на мемориальных предметах: «От Гагаринского до Трехпрудного» рассказывает о квартире в Борисоглебском как о наследнице двух родовых гнезд — домов детства ее обитателей, «Разлука» — о последнем периоде жизни Марины Цветаевой в доме в Борисоглебском переулке, с июня 1920 до мая 1922 года. Адрес: Борисоглебский пер., 6с1

Музей С. С. Прокофьева Музей Сергея Прокофьева в Москве был открыт в 2008 году в качестве филиала Российского национального музея музыки.

Музей расположен в квартире в Камергерском переулке, где музыкант прожил с 1947 по 1953 год. По состоянию на 2018 год музейная экспозиция состоит из более чем двух тысяч предметов и включает в себя личные вещи, фотографии, архивные документы и библиотеку композитора. В 2016 году в честь 125-летнего юбилея Прокофьева была открыта обновлённая экспозиция «Сергей Прокофьев — композитор, опередивший время». При музее функционирует детская студия, а также проводятся концертные мероприятия и литературные вечера.

Билет: от 200р

ул. Большая Дмитровка, 5/6с3, Москва

Музей Павла и Сергея Третьяковых Здание было приобретено дедом Третьяковых Захаром Елисеевичем в 1774 году. В 1853 году его унаследовали сами братья Третьяковы и пристроили к нему второй этаж с четырёхскатной крышей.

В 1992 году зданию в 1-м Голутвинском переулке присвоили статус памятника истории и культуры регионального значения. В 2017 году началась реконструкция и реставрация здания, о которой я писала.

Экспозиция музея состоит из предметов, которые напрямую связаны с жизнью и работой Сергея и Павла, хотя и привезены сюда из других мест. Среди экспонатов — произведения искусства из личных коллекций Третьяковых и мемориальные предметы.

Билет: 400р

Дом-музей К.С. Станиславского Это двухэтажное строение, построенное в XIX веке на основе старинного каменного строения XVII–XVIII веков. Дом-музей К. Станиславского «перенесет» в ампирную Москву 19 в. Свой нынешний внешний облик в стиле ампир особняк приобрел после после пожара 1812 г. К особняку достроили колонны из искусственного мрамора, карнизы, появилась лепнина на капителях и роспись потолков.

В 1921 г. в особняк переехал Константин Станиславский. Тот самый Станиславский, который создал знаменитую актёрскую систему, имеющую огромную популярность в России и мире. К. Станиславский разделил помещения на две части: жилые комнаты и оперную студию, где проходили репетиции спектаклей. Здесь же актёры репетировали спектакли и прятались за шкафами, как за кулисами.

Сейчас дом занимает музей Константина Станиславского, так что прочувствовать эту атмосферу может каждый. Открытие учреждения состоялось в 1948 году по инициативе жены Станиславского актрисы Марии Лилиной и старшей дочери Киры Алексеевой. Мемориальная часть включает в себя жилые комнаты Станиславского и его жены — актрисы МХАТ Марии Лилиной, а также Онегинский зал, Синее фойе и историко-театральные коллекции, собранные хозяевами дома за долгие годы. Билет: от 350р

Ну где говорят о Станиславском, то грех не упомянуть и Немировича-Данченко

Мемориальный музей-квартира В. И. Немировича-Данченко Мемориальная квартира Вл. И. Немировича-Данченко была создана как филиал Музея МХАТ постановлением Совнаркома СССР от 25 апреля 1943 года в целях увековечения памяти одного из основателей и руководителей Московского Художественного театра. В доме 5/7 в Глинищевском переулке Немирович-Данченко прожил последние пять лет своей жизни. В 1944 году здесь был открыт его мемориальный музей. В неприкосновенности сохранилась обстановка комнат старой московской квартиры, экспонаты рассказывают о долгой и плодотворной жизни в искусстве выдающегося режиссера, драматурга и театрального педагога. В музее-квартире проводятся выставки, экскурсии, посвященные жизни и деятельности Вл. И. Немировича-Данченко, принимаются заявки на коллективные посещения.

Билет: 250р

Глинищевский пер., 5/7, Москва

Музей-усадьба Муравьёвых-Апостолов Строительство усадьбы началось в XVIII веке. Свой окончательный облик главный дом приобрел в XIX веке, сохранив в себе элементы московского классицизма. Отдельные элементы здания, такие как уличный фасад, выполнены в античном стиле. Усадьба Муравьёвых-Апостолов — особняк в стиле классицизм, возведённый в 1803 году по заказу отставного капитана Павла Яковлева.

С 1815 по 1826 год в усадьбе вместе с семьёй проживал сенатор Иван Муравьёв-Апостол, сыновья которого участвовали в восстании декабристов 1825 года. Внутреннее убранство усадьбы характерно для строений того времени. Парадный этаж отдан под личные комнаты и кабинеты хозяев, в то время как нижние этажи занимают подсобные и кладовые. Анфилада, отделенная от основной части парадного этажа коридором, была построена для приема высокопоставленных гостей. Усадьба-музей известна своим сотрудничеством с рядом крупных коллекционеров России. В залах усадьбы выставляются картины великих мастеров художественной живописи XVIII–XIX веков. В 1844 году в доме открыли Александро-Мариинский приют, а цокольный этаж приспособили под наёмные квартиры.

После революции 1917 года особняк стал приходить в запустение.

В 2000 году в здании началась масштабная научная реставрация, инициированная потомком Муравьёвых-Апостолов — Кристофером.

В 2013 году в особняке был открыт Музей декабристов, основу экспозиции которого составили дары семьи.

Экскурсия 500р

Старая Басманная ул., 23/9с1, Москва

Дом-музей А.И. Герцена Дом-музей Александра Ивановича Герцена — музей, посвящённый деятельности писателя Александра Герцена. Экспозиция находится в деревянном особняке в стиле ампир, построенном в 1820-х годах, где Герцен прожил с 1843 по 1847 год. Музей открылся в 1976 году по инициативе родственников писателя. По состоянию на 2018 год коллекция включает в себя более пятисот экспонатов: прижизненных изданий, фотографий и личных вещей писателя. В 2008–2012 годах в здании производилась крупная реставрация. Билет: от 200р

пер. Сивцев Вражек, 27, Москва

Музей русского импрессионизма. Музей русского импрессионизма — частный музей русского искусства конца XIX — начала XX века. Футуристическое здание-цилиндр расположено на территории бывшей кондитерской фабрики «Большевик». В постоянной экспозиции наряду с картинами Константина Коровина, Валентина Серова, Игоря Грабаря встречаются произведения мастеров, которых многие могут открыть для себя впервые. Организуются персональные и тематические временные выставки, специальные программы включают образовательные, развлекательные и инклюзивные мероприятия. Для посетителей музей был открыт 28 мая 2016 года. Более тысячи квадратных метров выставочных площадей, современная образовательная мультимедийная зона, учебная студия, кафе, магазин с книжной и сувенирной продукцией — новый музей по замыслу создателей должен был стать культурным пространством, объединяющим выставочную работу с научной, издательской и просветительской. Постоянная экспозиция Музея русского импрессионизма охватывает значительный период времени. Самая ранняя картина «В овраге» Василия Поленова — учителя Константина Коровина и Валентина Серова — датирована 1879 годом. Многие картины, представленные сегодня в залах музея, были возвращены в Россию из-за рубежа. Десятилетия спустя на родине снова оказались «Лето» Николая Богданова-Бельского и «Горная деревня» Николая Дубовского. Картины Игоря Грабаря, Константина Юона и других выдающихся художников, на которые сегодня может взглянуть каждый, раньше практически нигде не выставлялись.

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