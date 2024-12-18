День в истории. Брежнев

19 декабря — официальный день рождения Леонида Ильича Брежнева (1906—1982).
У меня перед глазами
Зал Кремлёвского дворца.
Выступает перед нами
Человек с душой бойца.
Человек партийной чести,
Он не раз бывал в бою
И вошёл со мною вместе
В биографию мою.
Мы следим за каждым словом,
И доклад его таков,
Что ему внимать готовы
Люди всех материков,
Люди разных поколений
Всех народов, наций, рас.
Что сказать мне юной смене?
Был бы жив великий Ленин,
Ленин был бы горд за нас!
ЛЕНИН С НАМИ И СЕЙЧАС!
(с), Сергей Михалков, 1976
Валентина Белозёрова. Шкатулка с портретом Л.И. Брежнева. 1976
Я от всех детей хочу
Пожелать с любовью
Леониду Ильичу
Доброго здоровья.
Подарить букет цветов
Цвета огневого,
И обнять от всей души,
Как отца родного!
(с), из приветствия пионеров XXVI съезду КПСС
В фотографиях:Семья Брежневых: мать Наталья Денисовна, брат Яков (сидит на столике), сестра Вера и Леонид (в форме гимназиста). 1914С женой Викторией Петровной. 1928С сослуживцами на фронтеCелфи, то есть по-старому автофотопортрет молодого Брежнева, сделанный в конце войны. Курительная трубка — непременная часть облика тогдашнего Верховного, а вот Л.И. трубки никогда не курил. Какую мысль Леонид Ильич хотел вложить в эту фотографию? Может быть, «в каждом солдатском ранце хранится трубка Сталина маршальский жезл»? Если так, то селфи получилось пророческим...1945, 24 июня. На параде Победы на Красной площади в МосквеСекретарь ЦК КП Казахстана. 1954Первый секретарь ЦКЭту фотографию начала 70-х годов Брежнев считал особенно удачной и говорил про неё: «Здесь я, как Ален Делон». Она была опубликована перед его визитом во ФранциюГенеральный секретарь Л.И. Брежнев угощает свой обслуживающий персонал во время прогулки на катере. Фото В.Г. МусаэльянаГоловные уборы советского генсека, маршала Тито и некоторых других украшены сосновыми веточками. Это не просто украшение, а знак успешной охоты. Оба они были заядлыми охотникамиС Генри Киссинджером на охоте у охотничьей вышки. Сзади переводчик Виктор Суходрев. 1973Во время визита в США. 1973С президентом США Ричардом Никсоном. Взаимопонимание без переводчика :)С американским артистом Чаком Коннорсом (1921—1992). Брежнев получил в подарок от Коннорса два бутафорских кольта для киносъёмок, которые позднее иногда с удовольствием носил на поясе, например, во время охоты (ниже на фото с президентом Югославии Тито с этими кольтами)Л.И. Брежнев и президент США Форд в Хельсинки. Июль-август 1975 годаГенеральный секретарь КПСС Леонид Брежнев и президент США Джеральд Форд. Брежнев мечтательно смотрит куда-то вверх...1976, декабрь. С освобождённым из пиночетовских застенков Луисом Корваланом. Фото Владимира Мусаэльяна«За великий праздник!» — так в те времена звучал этот тост за 7 Ноября со стороны духовенства1978. С чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым. Говорит ему на виду у телекамер: «Взял корону — держи! Потому что за корону, знаешь, дерутся... А мы тебе желаем успеха, никому не отдавай, спокойно себе это самое... Вообще, народ уже стал к тебе привыкать».18 июня 1979. Поцелуй с президентом США Джимми Картером в ВенеЗнакомствоС лидером Саурской революции Нур Мухаммедом ТаракиС Владимиром Щербицким (1918—1990), которого называл своим преемником. Но не вышло...А вот и реальный преемник через пару лет. Но этого ещё никто не знает...Леонида Ильича по его просьбе «окуривают» табачным дымом. Сам он в это время уже не курилЗа домино в минуты досугаПоследние фотоРодные и близкие у гроба: вдова Виктория Петровна, сын Юрий, дочь Галина, её муж Юрий Чурбанов (в форме генерал-полковника милиции)Лозунг эпохиЖест эпохи
Ильич в живописи:Валентин Печатин (1920—2006). На Малую землюДмитрий Налбандян (1906—1993). Малая земля. Новороссийск. 1975Пётр Мальцев (1907—1993). Л.И. Брежнев под НовороссийскомЛев Котляров (1925—2007). На переднем крае. 1981Дмитрий Налбандян. Встреча руководителей партии и правительства с творческой интеллигенцией. 1957. На этой картине Леонид Ильич присутствует, но не в первом рядуАнатолий Калинников (1931—1983). Л.И. Брежнев в Туле. 1979Сергей Литвинов. Л.И. Брежнев во ВладивостокеГретта Яралова (1938—2017), Михаил Абдурахманов (1934 г.р.). Л.И. Брежнев среди строителей Нурекской ГЭС. 1970—1980Николай Сысоев (1918—2001). Всегда в работе. 1981Дмитрий Налбандян. Созидание во имя мира. 1981
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