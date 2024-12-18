День в истории. Брежнев

19 декабря — официальный день рождения Леонида Ильича Брежнева (1906—1982).

У меня перед глазами

Зал Кремлёвского дворца.

Выступает перед нами

Человек с душой бойца.

Человек партийной чести,

Он не раз бывал в бою

И вошёл со мною вместе

В биографию мою.

Мы следим за каждым словом,

И доклад его таков,

Что ему внимать готовы

Люди всех материков,

Люди разных поколений

Всех народов, наций, рас.

Что сказать мне юной смене?

Был бы жив великий Ленин,

Ленин был бы горд за нас!

ЛЕНИН С НАМИ И СЕЙЧАС!

(с), Сергей Михалков, 1976

Валентина Белозёрова. Шкатулка с портретом Л.И. Брежнева. 1976

Я от всех детей хочу

Пожелать с любовью

Леониду Ильичу

Доброго здоровья.

Подарить букет цветов

Цвета огневого,

И обнять от всей души,

Как отца родного!

(с), из приветствия пионеров XXVI съезду КПСС

В фотографиях: Семья Брежневых: мать Наталья Денисовна, брат Яков (сидит на столике), сестра Вера и Леонид (в форме гимназиста). 1914 С женой Викторией Петровной. 1928 С сослуживцами на фронте Cелфи, то есть по-старому автофотопортрет молодого Брежнева, сделанный в конце войны. Курительная трубка — непременная часть облика тогдашнего Верховного, а вот Л.И. трубки никогда не курил. Какую мысль Леонид Ильич хотел вложить в эту фотографию? Может быть, «в каждом солдатском ранце хранится трубка Сталина маршальский жезл»? Если так, то селфи получилось пророческим... 1945, 24 июня. На параде Победы на Красной площади в Москве Секретарь ЦК КП Казахстана. 1954 Первый секретарь ЦК Эту фотографию начала 70-х годов Брежнев считал особенно удачной и говорил про неё: «Здесь я, как Ален Делон». Она была опубликована перед его визитом во Францию Генеральный секретарь Л.И. Брежнев угощает свой обслуживающий персонал во время прогулки на катере. Фото В.Г. Мусаэльяна Головные уборы советского генсека, маршала Тито и некоторых других украшены сосновыми веточками. Это не просто украшение, а знак успешной охоты. Оба они были заядлыми охотниками С Генри Киссинджером на охоте у охотничьей вышки. Сзади переводчик Виктор Суходрев. 1973 Во время визита в США. 1973 С президентом США Ричардом Никсоном. Взаимопонимание без переводчика :) С американским артистом Чаком Коннорсом (1921—1992). Брежнев получил в подарок от Коннорса два бутафорских кольта для киносъёмок, которые позднее иногда с удовольствием носил на поясе, например, во время охоты (ниже на фото с президентом Югославии Тито с этими кольтами) Л.И. Брежнев и президент США Форд в Хельсинки. Июль-август 1975 года Генеральный секретарь КПСС Леонид Брежнев и президент США Джеральд Форд. Брежнев мечтательно смотрит куда-то вверх... 1976, декабрь. С освобождённым из пиночетовских застенков Луисом Корваланом. Фото Владимира Мусаэльяна «За великий праздник!» — так в те времена звучал этот тост за 7 Ноября со стороны духовенства 1978. С чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым. Говорит ему на виду у телекамер: «Взял корону — держи! Потому что за корону, знаешь, дерутся... А мы тебе желаем успеха, никому не отдавай, спокойно себе это самое... Вообще, народ уже стал к тебе привыкать». 18 июня 1979. Поцелуй с президентом США Джимми Картером в Вене Знакомство С лидером Саурской революции Нур Мухаммедом Тараки С Владимиром Щербицким (1918—1990), которого называл своим преемником. Но не вышло... А вот и реальный преемник через пару лет. Но этого ещё никто не знает... Леонида Ильича по его просьбе «окуривают» табачным дымом. Сам он в это время уже не курил За домино в минуты досуга Последние фото Родные и близкие у гроба: вдова Виктория Петровна, сын Юрий, дочь Галина, её муж Юрий Чурбанов (в форме генерал-полковника милиции) Лозунг эпохи Жест эпохи

Ильич в живописи: Валентин Печатин (1920—2006). На Малую землю Дмитрий Налбандян (1906—1993). Малая земля. Новороссийск. 1975 Пётр Мальцев (1907—1993). Л.И. Брежнев под Новороссийском Лев Котляров (1925—2007). На переднем крае. 1981 Дмитрий Налбандян. Встреча руководителей партии и правительства с творческой интеллигенцией. 1957. На этой картине Леонид Ильич присутствует, но не в первом ряду Анатолий Калинников (1931—1983). Л.И. Брежнев в Туле. 1979 Сергей Литвинов. Л.И. Брежнев во Владивостоке Гретта Яралова (1938—2017), Михаил Абдурахманов (1934 г.р.). Л.И. Брежнев среди строителей Нурекской ГЭС. 1970—1980 Николай Сысоев (1918—2001). Всегда в работе. 1981 Дмитрий Налбандян. Созидание во имя мира. 1981