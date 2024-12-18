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Мы из Советского Союза

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День в истории. Брежнев

scale_1200.png19 декабря — официальный день рождения Леонида Ильича Брежнева (1906—1982).

У меня перед глазами
Зал Кремлёвского дворца.
Выступает перед нами
Человек с душой бойца.

Человек партийной чести,
Он не раз бывал в бою
И вошёл со мною вместе
В биографию мою.

Мы следим за каждым словом,
И доклад его таков,
Что ему внимать готовы
Люди всех материков,
Люди разных поколений
Всех народов, наций, рас.

Что сказать мне юной смене?
Был бы жив великий Ленин,
Ленин был бы горд за нас!
ЛЕНИН С НАМИ И СЕЙЧАС!

(с), Сергей Михалков, 1976

scale_1200 (1).pngВалентина Белозёрова. Шкатулка с портретом Л.И. Брежнева. 1976

Я от всех детей хочу
Пожелать с любовью
Леониду Ильичу
Доброго здоровья.

Подарить букет цветов
Цвета огневого,
И обнять от всей души,
Как отца родного!

(с), из приветствия пионеров XXVI съезду КПСС

В фотографиях:scale_1200 (2).pngСемья Брежневых: мать Наталья Денисовна, брат Яков (сидит на столике), сестра Вера и Леонид (в форме гимназиста). 1914scale_1200 (3).pngscale_1200 (4).pngС женой Викторией Петровной. 1928scale_1200 (5).pngС сослуживцами на фронтеscale_1200 (6).pngCелфи, то есть по-старому автофотопортрет молодого Брежнева, сделанный в конце войны. Курительная трубка — непременная часть облика тогдашнего Верховного, а вот Л.И. трубки никогда не курил. Какую мысль Леонид Ильич хотел вложить в эту фотографию? Может быть, «в каждом солдатском ранце хранится трубка Сталина маршальский жезл»? Если так, то селфи получилось пророческим...scale_1200 (7).png1945, 24 июня. На параде Победы на Красной площади в Москвеscale_1200 (8).pngСекретарь ЦК КП Казахстана. 1954scale_1200 (9).pngscale_1200 (10).pngПервый секретарь ЦКscale_1200 (11).pngЭту фотографию начала 70-х годов Брежнев считал особенно удачной и говорил про неё: «Здесь я, как Ален Делон». Она была опубликована перед его визитом во Франциюscale_1200 (12).pngГенеральный секретарь Л.И. Брежнев угощает свой обслуживающий персонал во время прогулки на катере. Фото В.Г. Мусаэльянаscale_1200 (13).pngГоловные уборы советского генсека, маршала Тито и некоторых других украшены сосновыми веточками. Это не просто украшение, а знак успешной охоты. Оба они были заядлыми охотникамиscale_1200 (14).pngscale_1200 (15).pngscale_1200 (16).pngscale_1200 (17).pngscale_1200 (18).pngС Генри Киссинджером на охоте у охотничьей вышки. Сзади переводчик Виктор Суходрев. 1973scale_1200 (19).pngВо время визита в США. 1973scale_1200 (20).pngС президентом США Ричардом Никсоном. Взаимопонимание без переводчика :)scale_1200 (21).pngscale_1200 (22).pngС американским артистом Чаком Коннорсом (1921—1992). Брежнев получил в подарок от Коннорса два бутафорских кольта для киносъёмок, которые позднее иногда с удовольствием носил на поясе, например, во время охоты (ниже на фото с президентом Югославии Тито с этими кольтами)scale_1200 (23).pngЛ.И. Брежнев и президент США Форд в Хельсинки. Июль-август 1975 годаscale_1200 (25).pngГенеральный секретарь КПСС Леонид Брежнев и президент США Джеральд Форд. Брежнев мечтательно смотрит куда-то вверх...1976, декабрь. С освобождённым из пиночетовских застенков Луисом Корваланом. Фото Владимира Мусаэльянаscale_1200 (26).png«За великий праздник!» — так в те времена звучал этот тост за 7 Ноября со стороны духовенстваscale_1200 (27).png1978. С чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым. Говорит ему на виду у телекамер: «Взял корону — держи! Потому что за корону, знаешь, дерутся... А мы тебе желаем успеха, никому не отдавай, спокойно себе это самое... Вообще, народ уже стал к тебе привыкать».scale_1200 (28).png18 июня 1979. Поцелуй с президентом США Джимми Картером в Венеscale_1200 (29).pngЗнакомствоscale_1200 (30).pngscale_1200 (31).pngscale_1200 (32).pngС лидером Саурской революции Нур Мухаммедом Таракиscale_1200 (33).pngС Владимиром Щербицким (1918—1990), которого называл своим преемником. Но не вышло...scale_1200 (34).pngА вот и реальный преемник через пару лет. Но этого ещё никто не знает...scale_1200 (35).pngЛеонида Ильича по его просьбе «окуривают» табачным дымом. Сам он в это время уже не курилscale_1200 (36).pngЗа домино в минуты досугаscale_1200 (37).pngscale_1200 (38).pngscale_1200 (39).pngscale_1200 (40).pngscale_1200 (41).pngscale_1200 (42).pngПоследние фотоscale_1200 (43).pngРодные и близкие у гроба: вдова Виктория Петровна, сын Юрий, дочь Галина, её муж Юрий Чурбанов (в форме генерал-полковника милиции)scale_1200 (44).pngЛозунг эпохиscale_1200 (45).pngЖест эпохи

Ильич в живописи:scale_1200 (46).pngВалентин Печатин (1920—2006). На Малую землюscale_1200 (47).pngДмитрий Налбандян (1906—1993). Малая земля. Новороссийск. 1975scale_1200 (48).pngПётр Мальцев (1907—1993). Л.И. Брежнев под Новороссийскомscale_1200 (49).pngЛев Котляров (1925—2007). На переднем крае. 1981scale_1200 (50).pngДмитрий Налбандян. Встреча руководителей партии и правительства с творческой интеллигенцией. 1957. На этой картине Леонид Ильич присутствует, но не в первом рядуscale_1200 (51).pngАнатолий Калинников (1931—1983). Л.И. Брежнев в Туле. 1979scale_1200 (52).pngСергей Литвинов. Л.И. Брежнев во Владивостокеscale_1200 (53).pngГретта Яралова (1938—2017), Михаил Абдурахманов (1934 г.р.). Л.И. Брежнев среди строителей Нурекской ГЭС. 1970—1980scale_1200 (54).pngНиколай Сысоев (1918—2001). Всегда в работе. 1981scale_1200 (55).pngscale_1200 (56).pngДмитрий Налбандян. Созидание во имя мира. 1981

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