К 100-летию со дня рождения советской партизанки Зои Космодемьянской

Зоя – первая женщина, получившая звание героя Советского Союза.
Посмертно.
Война 1941 года.
Армия отступает, местами бежит.
Огромные районы оказались в оккупации со всеми вытекающими.
Надеюсь, что ни у кого нет романтических представлений об этом периоде?
Нацисты действовали по инструкции и занимали лучшие дома, выгоняя женщин и детей к скоту в сараи (в лучшем случае)17 ноября 1941 года вышел приказ Ставки №428, вводивший тактику выжженной земли на захваченной территории. «Лишить германскую армию возможности располагаться в сёлах и городах, выгнать немецких захватчиков из всех населенных пунктов на холод в поле, выкурить их из всех помещений и теплых убежищ и заставить мерзнуть под открытым небом». А для этого «разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск».Вы взрослые люди и понимаете, что «партия сказала: надо, комсомол ответил: есть!»
Поэтому никто не спрашивал, зачем и почему.
Сразу стали формировать диверсионные группы из вчерашних школьников и комсомольцев: им в лоб сказали, что выживут единицы, повезет, если погибнут в бою, а не попадут в плен к нацистам.
Вот Зоя и попала в одну из таких групп.Приказ неоднозначный: с одной стороны — идет война и надо защищать свою землю, а с другой стороны – много советских людей было обречено на смерть от холода.
Такая тактика вызывала ненависть среди сельчан. Если на улице зима, куда бежать женщинам с детьми?28 ноября 1941 года Зоя была схвачена в деревне Петрищево Рузского района Московской области. Представилась Таней. Она успела поджечь несколько домов и вернулась, чтобы сжечь конюшню, где немцы хранили оружие и боеприпасы.
Конюшня принадлежала местному коллаборационисту, он-то и выдал Зою.
Не знаете, как в лицо сказать человеку, что он предатель? Используйте слово «коллаборационист».
Так называли тех, кто помогал гитлеровцам.
Человек, выдавший Зою нацистам, получил в награду бутылку водки, а после был расстрелян, но уже Красной Армией.
Зою пытали несколько дней. Часами гоняли раздетую по снегу босиком, пилой резали спину, оставляя рваные раны, били без перерыва, тушили спички о тело.
В избиениях принимали активное участие женщины Аграфена Смирнова и Федосья Солина, чьи дома были сожжены в ту ночь. Позднее они были расстреляны за коллаборационизм.
В полдень 29 ноября 1941 года она была повешена. Немцам пришлось силой сгонять жителей деревни к месту казни, даже детей велено было привести.
Женщины тихонько плакали, ведь совсем молодая девочка, чья-то доченька.
Аграфена Смирнова кинулась вперед и ударила палкой по ногам Зою с криком: «Кому ты навредила? Мой дом сожгла, а немцам ничего не сделала…»
Зоя шла с поднятой головой, с вызовом во взгляде, хотя она едва могла идти опухшими, обмороженными и перебитыми ногами. На шее у девочки висела табличка «Поджигатель домов».
Зоя встала на ящики из-под макарон. И уже с петлей на шее выкрикнула: «Сколько нас не вешайте, всех не перевешаете, нас 170 миллионов. Но за меня наши товарищи отомстят».Пинком выбитый ящик вылетел из-под её ног. Зоя схватилась за веревку на горле: она боролась до последнего….
Тело висело почти месяц, все это время фашисты фотографировались на фоне виселицы, кидали в тело ножи.
Все фотографии, сделанные немцами, обнаружены случайно у убитого немецкого солдата.
Фотографии нужны были для отчета, что германская армия «правильно» ведет себя на территории СССР:
проявляет особую жестокость, устраивает массовые казни, не жалеет женщин, стариков и детей.
О судьбе Зои стало широко известно из статьи Петра Лидова «Таня», опубликованной в газете «Правда» от 27 января 1942 года. 16 февраля 1942 года Зое Анатольевне Космодемьянской посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Она стала первой женщиной удостоенной этого звания в годы Великой Отечественной войны.
Жизнь и подвиг Зои Космодемьянской навсегда останутся символом героизма, мужества и патриотизма для нынешних и будущих поколений комсомольцев.
Знаете, почему важен подвиг Зои для оставшихся в живых?
Тогда в 1941 году, многим казалось, что Германия побеждает, немецкая пропаганда распространяла ложную информацию о взятии городов, бегстве Сталина, отступлении Советской армии, о пленении всех и вся;
точной и достоверной информации не было.
И в этом хаосе маленькая и отважная, стойкая комсомолка доказала, что сопротивление есть и никто не намерен сдаваться.
Война 1941-1945 годов показала уникальное явление героизма не только взрослых, но и молодежи, детей-пионеров.https://gorod-v-podarok.ru/event/podvig-zoi-kosmodemyanskoj/
https://lksmrzn.ru/novosti/istoriya/zoja-kosmodemjanskaja-bessmertnomu-podvigu-80-let.html
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