К 100-летию со дня рождения советской партизанки Зои Космодемьянской

Зоя – первая женщина, получившая звание героя Советского Союза.

Посмертно.

Война 1941 года.

Армия отступает, местами бежит.

Огромные районы оказались в оккупации со всеми вытекающими.

Надеюсь, что ни у кого нет романтических представлений об этом периоде?

Нацисты действовали по инструкции и занимали лучшие дома, выгоняя женщин и детей к скоту в сараи (в лучшем случае) 17 ноября 1941 года вышел приказ Ставки №428, вводивший тактику выжженной земли на захваченной территории. «Лишить германскую армию возможности располагаться в сёлах и городах, выгнать немецких захватчиков из всех населенных пунктов на холод в поле, выкурить их из всех помещений и теплых убежищ и заставить мерзнуть под открытым небом». А для этого «разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск». Вы взрослые люди и понимаете, что «партия сказала: надо, комсомол ответил: есть!»

Поэтому никто не спрашивал, зачем и почему.

Сразу стали формировать диверсионные группы из вчерашних школьников и комсомольцев: им в лоб сказали, что выживут единицы, повезет, если погибнут в бою, а не попадут в плен к нацистам.

Вот Зоя и попала в одну из таких групп. Приказ неоднозначный: с одной стороны — идет война и надо защищать свою землю, а с другой стороны – много советских людей было обречено на смерть от холода.

Такая тактика вызывала ненависть среди сельчан. Если на улице зима, куда бежать женщинам с детьми? 28 ноября 1941 года Зоя была схвачена в деревне Петрищево Рузского района Московской области. Представилась Таней. Она успела поджечь несколько домов и вернулась, чтобы сжечь конюшню, где немцы хранили оружие и боеприпасы.

Конюшня принадлежала местному коллаборационисту, он-то и выдал Зою.

Не знаете, как в лицо сказать человеку, что он предатель? Используйте слово «коллаборационист».

Так называли тех, кто помогал гитлеровцам.

Человек, выдавший Зою нацистам, получил в награду бутылку водки, а после был расстрелян, но уже Красной Армией.

Зою пытали несколько дней. Часами гоняли раздетую по снегу босиком, пилой резали спину, оставляя рваные раны, били без перерыва, тушили спички о тело.

В избиениях принимали активное участие женщины Аграфена Смирнова и Федосья Солина, чьи дома были сожжены в ту ночь. Позднее они были расстреляны за коллаборационизм.

В полдень 29 ноября 1941 года она была повешена. Немцам пришлось силой сгонять жителей деревни к месту казни, даже детей велено было привести.

Женщины тихонько плакали, ведь совсем молодая девочка, чья-то доченька.

Аграфена Смирнова кинулась вперед и ударила палкой по ногам Зою с криком: «Кому ты навредила? Мой дом сожгла, а немцам ничего не сделала…»

Зоя шла с поднятой головой, с вызовом во взгляде, хотя она едва могла идти опухшими, обмороженными и перебитыми ногами. На шее у девочки висела табличка «Поджигатель домов».

Зоя встала на ящики из-под макарон. И уже с петлей на шее выкрикнула: «Сколько нас не вешайте, всех не перевешаете, нас 170 миллионов. Но за меня наши товарищи отомстят». Пинком выбитый ящик вылетел из-под её ног. Зоя схватилась за веревку на горле: она боролась до последнего….

Тело висело почти месяц, все это время фашисты фотографировались на фоне виселицы, кидали в тело ножи.

Все фотографии, сделанные немцами, обнаружены случайно у убитого немецкого солдата.

Фотографии нужны были для отчета, что германская армия «правильно» ведет себя на территории СССР:

проявляет особую жестокость, устраивает массовые казни, не жалеет женщин, стариков и детей.

О судьбе Зои стало широко известно из статьи Петра Лидова «Таня», опубликованной в газете «Правда» от 27 января 1942 года. 16 февраля 1942 года Зое Анатольевне Космодемьянской посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Она стала первой женщиной удостоенной этого звания в годы Великой Отечественной войны.

Жизнь и подвиг Зои Космодемьянской навсегда останутся символом героизма, мужества и патриотизма для нынешних и будущих поколений комсомольцев.

Знаете, почему важен подвиг Зои для оставшихся в живых?

Тогда в 1941 году, многим казалось, что Германия побеждает, немецкая пропаганда распространяла ложную информацию о взятии городов, бегстве Сталина, отступлении Советской армии, о пленении всех и вся;

точной и достоверной информации не было.

И в этом хаосе маленькая и отважная, стойкая комсомолка доказала, что сопротивление есть и никто не намерен сдаваться.

Война 1941-1945 годов показала уникальное явление героизма не только взрослых, но и молодежи, детей-пионеров. https://gorod-v-podarok.ru/event/podvig-zoi-kosmodemyanskoj/

https://lksmrzn.ru/novosti/istoriya/zoja-kosmodemjanskaja-bessmertnomu-podvigu-80-let.html

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