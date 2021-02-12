Александр Невзоров и Зоя Космодемьянская

После выхода фильма «Зоя», посвящённого подвигу Зои Космодемьянской скандально известный журналист Александр Невзоров во время своей программы «Невзоровские среды» в эфире радио «Эхо Москвы» 3 февраля в очередной раз оскорбил героиню, назвав её «фанатичной сталинисткой, исполнявшей преступный приказ», а её прославление он назвал «конфликтом со здравым смыслом».

Легко судить о здравом смысле и «преступности» каких-либо приказов, находясь в студии в мирном и безопасном городе спустя многие десятилетия после самой страшной войны в истории нашей страны и всего мира. Но тогда враг вплотную подошёл к столице, и выбирать средства для борьбы с ним не приходилось. Были сильные морозы, а немцы не позаботились о зимнем обмундировании, потому и было принято решение выгнать их на мороз, лишить зимних квартир. Да, жителям сожжённых деревень тоже приходилось несладко, но речь шла о судьбе страны и народа, а возможно и всего человечества.

В ответ на высказывания Невзорова Российское Военно-Историческое Общество направило заявление в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести проверку высказываний радиоведущего Александра Невзорова о Герое Советского Союза Зое Космодемьянской и его последующем привлечении к уголовной ответственности по п. 2 ст. 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма). «Заслуги Космодемьянской Зои Анатольевны признаны государством, о чем свидетельствует высокое звание Героя Советского Союза, присужденное посмертно. Попытки переоценить действия Героя Советского Союза фактически являются клеветой на Советское государство и фальсификацией исторической правды. Высказывания Невзорова А.Г. о герое Великой Отечественной войне, Герое Советского Союза Космодемьянской Зое Анатольевне, о значении ее подвига, изложены в названной публикации в уничижительно-агрессивной форме с использованием оскорбительной лексики, направлены на отрицание подвига героя Великой Отечественной войны (Космодемьянской З.А.) и в конечном итоге – на умаление памяти о Великой Отечественной войне, ее событиях, участниках, ветеранах и жертвах», - подчеркивается в заявлении. Конечно же, Невзоров и не подумал извиняться за свои слова, назвав действия РВИО «доносом».

Это не первый выпад Невзорова против Зои Космодемьянской. В январе 2017 года это журналист опубликовал свой опус «Развесистая Зоя» в блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы». В нём этот журналист, комментируя споры либералов и патриотов вокруг Героя Советского Союза Зои Космодемьянской после известных высказываний каррикатуриста Андрея Бильжо о якобы имевшей место психической болезни героини, заявил, что «у режима дефицит национальных героев» и «его решили компенсировать, прокрутив по второму разу персонажей советского пантеона». «Разумеется, тут же нашлись желающие попортить праздник. Они объявили Космодемьянскую «умалишенной», - пишет Невзоров.

Про дефицит героев он, конечно, не прав. Герои, несмотря на действия определённых сил по разрушению общественного сознания граждан России не без помощи из-за рубежа, всё же есть и в наше время. Это старший лейтенант Александр Прохоренко, погибший в Сирии в боях за Пальмиру, лейтенант полиции Магомед Нурбагандов, отказавшийся призывать своих сослуживцев уволиться с работы и убитый за это террористами, ну и, конечно же, солдат Евгений Родионов, отказавшийся снять православный нательный крест по требованию боевиков и убитый за это.

Но самое интересное в том, как Невзоров в своём опусе соотнёс личность Зои со сталинской эпохой, а точнее со своим искажённым представлением о ней: «Зоя выросла и сформировалась в том людоедском режиме, где общественной нормой была деградация, доносы и смерть. Девушка не знала иной реальности, кроме сталинщины. А её уродство воспринимала как единственно правильный образ жизни. Вывеска «Россия» была сбита с фасада страны. Под словом «родина» подразумевались расстрельные рвы, голод и одержимость бредом всемирного коммунизма… Никакой другой «родины», кроме сталинской преисподней – у Космодемьянской не было. Только она могла быть объектом Зоиного патриотического фанатизма. И принести себя в жертву она могла только ей. Что и сделала, безусловно оказав режиму важную услугу… Любой режим способен уцелеть в любой ситуации, если сможет прикинуться «родиной» и от её имени постучать зубами об стакан. Тогда ему гарантировано слепое подчинение народа и массовая жертвенность. Чтобы при случае повторить этот трюк, память о Зое следует сохранять долго и бережно. Как, впрочем, и другие мифы о богах и богинях сталинского пантеона».

Понятно, что смотреть на сталинскую эпоху исключительно через призму лагерей с подачи Солженицына (который до своих писем с оскорблениями Сталина жил довольно неплохо) считается совершенно нормальным в либеральной среде, но ведь сама Зоя видела далеко не «преисподнюю». В частности, она участвовала в ликвидации безграмотности. А школьное сочинение Зои про былинного богатыря Илью Муромца заканчивалось словами: «Теперь былые столетия позади. А наш народ родил двух сильнейших из сильных богатырей, теперь уже не легендарных, а действительных — Ленина и Сталина, сумевших, как нигде на планете, сделать революцию и на одной шестой части Земли установить диктатуру пролетариата». Она видела вовсе не «уродство», какое преподносит воспалённое сознание Невзорова, во времена Сталина не жившего! Ещё глупее рассуждать о «слепом подчинении» нашего народа «режиму» в условиях тотальной войны на уничтожение, которую Гитлер вёл против СССР!

Вообще, такое ощущение, что Невзоров испытывает какое-то удовольствие от того, что в своих словах задевает святыни общества. Он буквально варится в собственном негативе, активно транслируя это вовне, откровенно уходя в антипатриотический фанатизм. Это вполне похоже на какие-то душевные муки, ведь счастливый человек не желает причинять вред другим. А память о Зое Космодемьянской и других героях Великой Отечественной войны действительно нужно бережно хранить для воспитания будущих поколений, чтобы они были способны отстоять свою Родину, а также для того, чтобы выводить на чистую воду личностей, подобных Невзорову.