Зоя. Подвиг. День Памяти

Увертюра

— Тихо ночь догорала в Петрищево.

Занимался суровый рассвет.

Вспоминались картины из прошлого:

— мама, брат; школа, бабушка, дед…

Ныло тело, покрытое ранами.

В дом чуть слышно хозяйка вошла.

— Звать- то как тебя, дочка?

— Татьяною.

— Я тебе тут… воды принесла….

Выпускной так некстати ей вспомнится.

Счастье есть? Кто теперь даст ответ?

Ей писатель известный тот, помнится;

передал свой прощальный привет…

Плач в толпе. Палачи ухмыляются.

В тишине голос звонкий звучит.

— Зря фашистская нечисть старается!

Всё равно наш народ победит!

Восемьдесят лет назад, морозным ноябрьским днём; трагически оборвалась жизнь Зои Анатольевны Космодемьянской. Девушка погибла, исполняя Директиву № 0428 от семнадцатого ноября сорок первого года.

Это была суббота. Шёл сто семьдесят второй день войны. Зое было всего лишь восемнадцать лет…

Будущая Героиня Советского Союза родилась 13. 09. 1923 года в Тамбовской области в интеллигентной семье. Через шесть лет семья ненадолго перебралась в Сибирь, чтобы к 1930 году обосноваться в Москве…

К сожалению, современная молодёжь знает о Подвиге Зои немного. Память — эта «особа» вообще коварна. Имена Героев, к сожалению, не единожды пытались предать забвению… Только вот ничего у них не вышло, потому что Память всё равно живёт.

В названиях улиц и памятниках, в знаменитой «Повести»; написанной мамой Зои, Любовью Тимофеевной Космодемьянской. В документальных и художественных фильмах; в живописи и музыке.

В суровые военные годы юноши и девушки очень быстро взрослели, и Зоя в том числе. На фотографии справа ей всего пятнадцать. Красивая темноволосая девочка с мечтательным взглядом; недавно вступившая в комсомол… На фото слева Зое уже восемнадцать лет. Она уже сменила свои кудри на короткую стрижку, а от мечтательности не осталось и следа.

Осень сорок первого года. Жить Зое Космодемьянской осталось уже чуть больше месяца…»

— Год сорок пятый. Весна. И Победа звучит.

Ликует счастливый народ!

Любовь Тимофеевна молча стоит.

Никто ей детей не вернёт…

Ушла на фронт Зоя. И Шура; — за ней.

Погибли за мир и свободу

от ига нацистского взрослых, детей.

За счастье простого народа…

Год сороковой. С фотографий глядят

навечно теперь молодые

Александр и Зоя; — сестра и брат.

В Памяти нашей живые…

В Петрищево тихо. Скамья и тетрадь

напомнят о Подвиге Зои.

Где девочка та, что любила читать?

Ушла в ноябре безвозвратно в закат;

оставшись навеки Героем…