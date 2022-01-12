Старый Новый год – история, обряды, гадания, народные приметы и праздничные блюда

Праздничные блюда

С ночь с 13 на 14 января народ повторно праздновал приход Нового года, канун которого именовали Васильевым вечером в честь покровителя свиноводов — Василия Святого. В этот день обычно зарезали свинью, из мяса которой готовили бесчисленное множество сытных блюд, так как именно свинья у предков выступала символом плодовитости скота и семейного благополучия. Помимо вышеупомянутого имени, этот день в народе часто величали как "Щедрый вечер" или "Овсень".

Как и на Сочельник и Рождество, так и на этот праздник первым блюдом, которое необходимо отведать — это кутья. Традиционно она готовилась из гречихи и ячменя, но сегодня чаще используется очищенный рис с добавлением самых разных сухофруктов, орехов, винограда и меда. Чем богаче начинка, тем лучше. Все дело в том, что каждый продукт несет сакральное значение: орехи символизируют здоровье, изюм — долголетие, зерно — начало новой жизни, мед — хорошие новости, мак — достаток.

В отличие от рождественской новогоднюю кутью следует хорошо сдабривают маслом, жиром или салом. Оттого и повелось его называть Щедрый вечер или Щедрая кутья. Готовили хозяйки кутью с особенным трепетом, если же она не получалась, то ее выбрасывали в реку, чтобы она забрала все беды.

Даже ритуал специальный существовал для приготовления кутьи. Вся семья вставала в два часа ночи, женщина шла за крупой, а мужчина за водой. Но пока печь не истопится, к продуктам даже не прикасались. Самая старшая женщина в доме брала кашу и, приговаривая заговор, растирала ее. С сосудом женщина подходила к каждому члену семьи и поклонялась, а потом ставила ее в печь. О несчастье говорило то, что лопнул горшок или каша не помещается в горшок. А хорошее сулит цвет каши — он должен быть красным.

Трапеза должна была быть богатой, ведь яств должно хватить на всех, кто решит зайти в гости к хозяевам на праздник. Особенно много готовили холодца на Щедрый Вечер. Ведь именно он предназначен был для колядующих.

Как уже упоминалось, это еще Васильев день, который всегда считался покровителем свиней. А потому на праздник принято готовить поросенка. Это один из самых главных блюд на праздник. Не обязательно должен быть запеченный поросенок, главное, чтобы это была свинина. А что именно это будет — на усмотрение хозяйки.

Старинные традиции

Сегодня обычно посевают парни, а девушки сидят дома. Но раньше это делали все, но в разное время. Согласно приметам, именно в эту ночь разгуливает нечисть и зло. Чтобы прогнать всех злых духов девушки ходили по домам колядовать. Однако, чтобы обрести счастье, а год прошел радостно и в достатке, первым в дом в новом году должен войти парень. Именно поэтому молодые люди ходили по домам посевать. Всех колядующих и посевающих угощали холодцом, сладостями, пирогами и так далее.

Помимо Великого Василия, это день еще и праздник Меланки. Поэтому парни, когда посевали обязательно организовывали еще и представления, а один из них переодевался в Меланку. Девушки никогда не пропускали такие сборы, но не для угощений, а просто для забавы, чтобы понаблюдать за театральными постановками.

Кстати, наши предки с особым вниманием относились и к обрядам, связанным с предсказанием судьбы.

Главной традицией в каждой семье было поедание особенных вареников с сюрпризом. В их начинке прятали самые разные предметы — от лаврового листка до монетки. Попался вареник с вишней? К искушению. С капустой? К деньгам. Кольцо говорило о скорой свадьбе, нитка предупреждала о дальней дороге, пуговица — к обновке, перец и соль — к огорчениям.

Молодежные традиции, конечно же, прежде всего были связаны с сердечными делами. Так, например, только в этот день отвергнутый парень однажды, мог попытать свое счастье снова. Любой молодой человек имел право предложить руку и сердце даме. Также было распространено и обычное сватовство.

Многие парни старались заключить помолвку именно 13 января. Считалось, что этот день принесет удачу и дама сердца согласится.

А вот девушки как всегда собирались вместе, чтобы гадать на суженного. Считалось, что именно на Святки гадания самые точные. Но парни это время не тратят зря, а начинают охоту на калитки у их дома или даже дверь. Чтобы ее вернуть отец этой дамы должен дать магарыч молодому человеку. Согласно всем поверьям, брак, заключенный в этот день сулит богатство, а также считается, что жизнь этим молодым людям подарит много приятных и добрых воспоминаний.