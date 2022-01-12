Старый Новый год – история, обряды, гадания, народные приметы и праздничные блюда

О том, как встретить второй раз праздник, чтобы следующий год был счастливым
В ночь с 13 на 14 января все россияне будут отмечать Новый год по старому стилю. Традиция отмечать старый Новый год возникла после 1918 года, когда в России было введено новое летосчисление. Привыкали к новому календарю долго, возникла путаница с датами, и в народе стали отмечать наряду с новым и старый Новый год. Эта традиция оказалась достаточно живучей и прекрасно сохранилась до сих пор. У старого Нового года есть свои обычаи, и встречать его следует по-особому. Об истории праздника и о том, как его следует отмечать, рассказывает ИА ЕАОMedia.
История праздника
Традиция праздновать старый Новый год у славян зародилась еще в 1918 году, когда Советская Россия была вынуждена перейти на жизнь по григорианскому летоисчислению, чтобы устранить пугающую разницу во времени между Европой и Россией.
Впоследствии юлианский календарь упразднили, но православная церковь не подчинилась приказу советской власти и продолжила встречать Новый год в старом режиме, но теперь уже 14 января.
Но это не единственный праздник, который православные отмечают в этот день. Это еще и Васильев день, когда вспоминают Василия Великого Кесарийского, церковный писатель и богослов.
Однако, как известно, почти у всех православных праздников есть языческие корни. Так, например, до принятия христианства, этот день был посвящен языческому идолу Коляде. У славян этот бог считался покровителем радостных застолий и веселья. А колядки так вообще принимались за колдовство.
Народные приметы
Со старым Новым годом также связаны определенные поверья. Уже с древности знахари знали, что заболевший в этот день человек проболеет еще очень долго. Считается, что в канун и на сам старый Новый год нельзя говорить слово "тринадцать". А если в этот день посчитать мелочь, то весь год будете плакать.
Несколько интересных праздничных примет связаны с погодой. Так, утром стоит обратить внимание на ветки деревьев. Если вы увидите на них пушистый иней, то в грядущем году уродится много меда. А утренний снег означает, что зима будет снежной и весна наступит поздно. Гололед на улице — к хорошему урожаю. Кстати, если в наступившем году хотите собрать много яблок, то в полночь встряхните снег с яблок.
Так как раньше в этот день праздновали Новый год, то часто говорили, что как его проведешь, так и год пройдет, если весело, то и дальше также будет, если с тоской и грустью, то и год будет печальным. Кроме того, детям, родившимся в этот день, сулили богатую жизнь.
Существуют и некоторые другие поверья. Так, если хотите уберечь скот от напастей, на праздничном столе обязательно должно быть печенье в форме различных зверей. В этот день нельзя считать мелочь, иначе весь год будете лить слезы. А если дадите в долг, то проведете весь год в долгах. Кроме того, 14 января не следует выносить мусор, вместе с ним вынесите из дома счастье.
Раньше, да и сегодня Новый год — это начало новой жизни и перемен к лучшему. Поэтому как символ обновления, люди сжигали старую одежду, а к празднику обязательно готовили новую. А женщины старались в костер бросить еще и вещи детей, в которых они перенесли болезнь. Считается, что так можно избавиться от хворей в новом году.
В первый день Нового года наши предки брали три свечи и обходили с ними каждую комнату по часовой стрелке. Они крестились, а потом брали топор и не сильно стучали по порогу, говоря: ”жизнь, здоровье, хлеб”.
Старый Новый год — это еще и праздник примирения. Считалось, что если не помириться со своими недругами, то можно нарваться на беду в новом году. А потому старались 13 января забыть все обиды и извиниться за себя.
Когда парни посевали, то, в принципе как и сегодня, обязательно обсыпали хозяев зерном. Считалось, что это может обеспечить хорошим урожаем в грядущем году. А самая старшая в доме старалась это зерно поймать своим фартуком. Вся добыча хранилась вплоть до начала посевного сезона и добавлялась в первую сеялку.
Обряды
На Руси этот праздник всегда почитался особенно, люди старались веселиться и радоваться, исполняя множество традиций и обычаев. Так, с утра хозяйки угощали всю семью пшеничной кашей, которую щедро заправляли мясом или медом. В народе ходила примета: чем вкуснее каша, тем лучше выдастся наступающий год. А вот если блюдо не удалось, то и семью будут преследовать неудачи. Потом с обеда и до вечера женщины пекли блины, лепили вареники с разными начинками и запекали поросят. Мужчины помогали им по хозяйству, а дети ходили колядовать.
Существовал обряд "овсеньканья", который сопровождался переодеванием в национальные костюмы и хождением от дома к дому с песнями. Одежда должна была привлекать к селу удачу и достаток. Хозяева, пускающие к себе на порог колядовать, обязательно угощали детей чем-то вкусненьким. К вечеру накрывали щедрый стол, чтобы задобрить наступающий год, а ночью всей семьей отправлялись навещать соседей — так привлекали в отношения мир и благодать.
Утром 14 января молодые люди выходили на улицы и разжигали костры, чтобы спалить символ урожая — "дидух", представляющий собой ржаной, пшеничный или овсяный сноп, и перепрыгнуть новогодний огонь в знак очищения. В эту ночь верили: чем больше звезд будет на небе, тем больший уродится урожай.
Праздничные блюда
С ночь с 13 на 14 января народ повторно праздновал приход Нового года, канун которого именовали Васильевым вечером в честь покровителя свиноводов — Василия Святого. В этот день обычно зарезали свинью, из мяса которой готовили бесчисленное множество сытных блюд, так как именно свинья у предков выступала символом плодовитости скота и семейного благополучия. Помимо вышеупомянутого имени, этот день в народе часто величали как "Щедрый вечер" или "Овсень".
Как и на Сочельник и Рождество, так и на этот праздник первым блюдом, которое необходимо отведать — это кутья. Традиционно она готовилась из гречихи и ячменя, но сегодня чаще используется очищенный рис с добавлением самых разных сухофруктов, орехов, винограда и меда. Чем богаче начинка, тем лучше. Все дело в том, что каждый продукт несет сакральное значение: орехи символизируют здоровье, изюм — долголетие, зерно — начало новой жизни, мед — хорошие новости, мак — достаток.
В отличие от рождественской новогоднюю кутью следует хорошо сдабривают маслом, жиром или салом. Оттого и повелось его называть Щедрый вечер или Щедрая кутья. Готовили хозяйки кутью с особенным трепетом, если же она не получалась, то ее выбрасывали в реку, чтобы она забрала все беды.
Даже ритуал специальный существовал для приготовления кутьи. Вся семья вставала в два часа ночи, женщина шла за крупой, а мужчина за водой. Но пока печь не истопится, к продуктам даже не прикасались. Самая старшая женщина в доме брала кашу и, приговаривая заговор, растирала ее. С сосудом женщина подходила к каждому члену семьи и поклонялась, а потом ставила ее в печь. О несчастье говорило то, что лопнул горшок или каша не помещается в горшок. А хорошее сулит цвет каши — он должен быть красным.
Трапеза должна была быть богатой, ведь яств должно хватить на всех, кто решит зайти в гости к хозяевам на праздник. Особенно много готовили холодца на Щедрый Вечер. Ведь именно он предназначен был для колядующих.
Как уже упоминалось, это еще Васильев день, который всегда считался покровителем свиней. А потому на праздник принято готовить поросенка. Это один из самых главных блюд на праздник. Не обязательно должен быть запеченный поросенок, главное, чтобы это была свинина. А что именно это будет — на усмотрение хозяйки.
Старинные традиции
Сегодня обычно посевают парни, а девушки сидят дома. Но раньше это делали все, но в разное время. Согласно приметам, именно в эту ночь разгуливает нечисть и зло. Чтобы прогнать всех злых духов девушки ходили по домам колядовать. Однако, чтобы обрести счастье, а год прошел радостно и в достатке, первым в дом в новом году должен войти парень. Именно поэтому молодые люди ходили по домам посевать. Всех колядующих и посевающих угощали холодцом, сладостями, пирогами и так далее.
Помимо Великого Василия, это день еще и праздник Меланки. Поэтому парни, когда посевали обязательно организовывали еще и представления, а один из них переодевался в Меланку. Девушки никогда не пропускали такие сборы, но не для угощений, а просто для забавы, чтобы понаблюдать за театральными постановками.
Кстати, наши предки с особым вниманием относились и к обрядам, связанным с предсказанием судьбы.
Главной традицией в каждой семье было поедание особенных вареников с сюрпризом. В их начинке прятали самые разные предметы — от лаврового листка до монетки. Попался вареник с вишней? К искушению. С капустой? К деньгам. Кольцо говорило о скорой свадьбе, нитка предупреждала о дальней дороге, пуговица — к обновке, перец и соль — к огорчениям.
Молодежные традиции, конечно же, прежде всего были связаны с сердечными делами. Так, например, только в этот день отвергнутый парень однажды, мог попытать свое счастье снова. Любой молодой человек имел право предложить руку и сердце даме. Также было распространено и обычное сватовство.
Многие парни старались заключить помолвку именно 13 января. Считалось, что этот день принесет удачу и дама сердца согласится.
А вот девушки как всегда собирались вместе, чтобы гадать на суженного. Считалось, что именно на Святки гадания самые точные. Но парни это время не тратят зря, а начинают охоту на калитки у их дома или даже дверь. Чтобы ее вернуть отец этой дамы должен дать магарыч молодому человеку. Согласно всем поверьям, брак, заключенный в этот день сулит богатство, а также считается, что жизнь этим молодым людям подарит много приятных и добрых воспоминаний.
Популярные гадания в старый Новый год
Раньше в этот праздник все, от мала до велика, с особым благоговением ждали наступления темноты, чтобы заняться гаданиями. Люди верили, что ночь с 13 на 14 является магической, именно в этот период на землю спускаются темные и светлые силы, которые обладают знанием.
Так, если вы хотите узнать, какой год ждет впереди, то нужно просто послушать чужой разговор. Задайте про себя вопрос и прислушайтесь, что говорят люди вокруг: смеются — все будет хорошо, плачут или ругаются — значит и вас ждет нелегкая жизнь, а если пьют — держитесь подальше от соблазнов.
В старину девушки особенно любили гадать на книгах. Они готовили в уме вопросы, а затем называли номер страницы и строку. Ответ и служил пророчеством. А чтобы узнать, кто первой выйдет замуж, незамужние девушки выбирали себе по луковице и ставили корешком в воду. У кого раньше пускался росток, та и выйдет первой замуж.
А чтобы узнать имя суженного, незамужние девушки не редко сразу после полуночи выбегали из дому искать первого встречного мужского пола. Существовало поверье: какое имя назовет незнакомец, такое и будет носить будущий муж.
Известно еще одно не менее интересное гадание, для которого в доме заранее готовился мешок с самыми разными мелкими предметами — камешками, крупой, платочками. Туда же пряталась корка хлеба, кольцо и крючок. Не глядя внутрь, нужно было достать из мешка первую попавшуюся вещь. Если девушка вытягивала хлебец — жить ей в богатстве, крючок — ждать неприятностей или тяжелой судьбы, а колечко — к счастливому браку.
Как отмечают старый Новый год в других странах
Удивительно, но эта традиция сохранилась не только у нас, но и в других странах. Обычно это страны бывшего СНГили те государства, где церковь придерживается юлианского календаря.
Болгария
Также как и у нас, здесь принято ходить по домам для колядования. Однако вместо крупы болгары берут свежие ветки кизила. Приходя в гости, они легко бьют хозяев по спине, начиная от самого старшего и заканчивая животными. Во время этого обряда, который называется Сурвакары, обязательно приговаривают добрые пожелания.
Абхазия
Сегодня в наших странах это рабочий день, что не мешает нам его отмечать с радостью как и раньше. А вот здесь это выходной день и праздник называется Ажьырныхуа или Хечхуама, что переводится как День сотворения мира. По традиции в этот день режут петухов и коз в жертву Шашве. Все родственники по отцовской линии собираются в доме, а вот те, кто не принадлежит к их роду, в частности, жены и невестки, остаются дома.
Сербия
Здесь также колядуют и ходят по домам, наряжаясь в костюмы. Вот только наряды у них не такие как у нас. Парни облачаются в представителей свадебной процессии — невеста, жених, свекровь, сваты. Разыгрываются театральные представления. Во время этого обряда обязательно стучат палками и сильно шумят, чтобы отогнать злых духов.
Греция
В Греции также вспоминают Святого Василия. У них он почитается как и у нас Дед Мороз. Дети у камина оставляют свои ботинки и, по легенде, Святой Василий в ночь с 13 на 14 января оставляет там подарки.https://news.myseldon.com/ru/news/index/243752333
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