Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.48

Сегодня будет вот такой материал. Про Музыкантов.

Сегодня тема будет посвящена портретам Вагнеров, которые сделал Вадим. Этого человека представлять не надо

Антон Олегович Елизаров. Он герой России, ЛНР и ДНР «Ратибор» - Кузнецов Александр Сергеевич, Профессиональный военный, как и "Лотос". По отзывам ветеранов, Ратибор – один из наиболее грамотных и уважаемых командиров группы. О нём мало, что известно, кроме того, что брали с ним интервью.

Если можешь - не умирай,

Но если пришлось - то за правое дело.

Штурмовики попадают в рай,

Бросив пробитое тело.

"За тех, кто умер моложе, чем я", -

Пишет двадцатилетняя Саша.

Они уходят в другие края,

Лучше, чем наши.

Не замолкай о них, не замолкай,

Не время бросить и выйти.

Все "Вагнера" попадают в рай,

Но лучше живите.

https://t.me/dolgareva/695

Эти строчки написала Анна Долгарева. После этого началась травля поэтессы. Вот что она написала.

- Я стараюсь не читать всего того, что мне пишут уже несколько суток, но долетает. Бесконечные обвинения в продажности за строчку "Все Вагнера попадают в рай" - это сильно. Но, стесняюсь спросить. Почему предполагается, что я договорилась только с Евгением Викторовичем? Берите выше. Возможно, я имела личную беседу с Патриархом.

А если серьёзно, мне после этого ничего не остается, кроме как всерьёз попросить "вагнеров" о поддержке. У меня никогда не было на них выхода, я не знаю, как это сделать, но передайте им, пожалуйста, что тут одна поэтесса не вывозит свалившейся на неё травли и просит пару добрых слов:)

https://t.me/dolgarevaanna/3832

А это знаменитый экипаж, который направил свой горящий самолет на колонну танков. "Встречайте, суки, Папу" - последние слова командира прозвучали в эфире. И стали бессмертными, как "Работайте братья" и "Это вам за пацанов"! Фрагмент плаката. О них было вот тут:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.17

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.26

Еще один легендарный боец ЧВК. Кавалера трех орденов Мужества, сотрудника ЧВК «Вагнер» Алексея Нагина похоронили в Волгограде. Посмертно он награжден звездой Героя России, звездой Героя ЛНР и платиновой звездой ЧВК. Есть еще один его портрет работы Вадима для "Бессмертного полка". Именно это фото, с которого сделан портрет, проецировалось на экран во время прощания. Алексей Нагин погиб на территории Украины 20 сентября. Как рассказал на похоронах его отец, Алексей начал службу в Чечне, потом перешел в спецназ ФСБ. В 2014, приводит слова отца портал V1, уехал в Крым, где готовил разведчиков, был инструктором и разведчиком-снайпером. Затем были командировки в Грузию, Сирию в составе ЧВК, Ливию и в Украину. «Семьи не было, потому что война. Он всегда был там, где война», — добавил отец погибшего.

А этого бойца ЧВК Вадим сделал первым, практически в первых работах.

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.26

Канищев Алексей Юрьевич

03.05.1978 - 05.07.2022

г. Талица Свердловской обл.

Алексей Канищев ранее служил в полиции, юстиции, участвовал в обоих чеченских кампаниях, побывал в Сирии и ЦАР, с началом операции на Украине отправился туда добровольцем в составе ЧВК. У него остались жена, пожилые родители и пятеро(!!!) детей.

"Помню, как-то он сказал нам, что настолько привык жить на войне, что в Талице мирная жизнь ему кажется скучной мягкой игрушкой... Я, конечно, пересказал его слова иначе, но смысл я передал точно. Он примерно так сказал, когда уезжал в Африку. Алексей был воин-профессионал с большой буквы. Офицеры – они по образованию профессионалы, а Алексей был по образу жизни воин-профессионал. И несмотря на это всегда был добрый и с открытой душой", – рассказал о погибшем друге Игорь Кирченков

https://vk.com/wall-2422040_243283

В Талице 12 августа с почестями проводили в последний путь участника спецоперации на Украине Алексея Канищева. Свердловчанин погиб от полученного ранения 5 августа, сообщили в талицкой ветеранской организации "Братство Внутренних Войск и Росгвардии".

https://t.me/newstalitsa/178

Дальше портреты пойдут в алфавитном порядке. Быков Александр

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.28 Еще потрет Александра в отряде "Бессмертного полка" Васильев Павел

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.23 Гальцов Ярослав. Погиб первым. Их было 2 брата близнеца Два брата-близнеца из Ульяновска родились с разницей в две минуты, а умерли с разницей в два месяца в Бахмуте. В октябре Стас и Ярослав Гальцовы отправились воевать в Украину в составе ЧВК «Вагнер». Братья-близнецы Станислав и Ярослав Гальцовы из Ульяновска в октябре 2022 года подписали контракты с ЧВК «Вагнер» и ушли воевать в Украину. Оба умерли в Бахмуте: в начале декабря — Ярослав, в конце января — Стас. Со слов матери близнецов Галины, она не смогла уговорить сыновей вернуться домой.

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.1. (38)



Герасимчук Янек

Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.2. (39) Грабаровский Сергей

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.27 Давыдов Сергей

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.1. (38) Жуков Андрей Владимирович. К сожалению, о нем ничего не известно. Зарипов Фарит

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.33 Землемеров Александр

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.36 Казымов Ниджат

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.23 Баздеров Андрей

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.1. (38) Кардашов Руслан. О нём я тоже ничего не смогла найти. Корепанов Александр

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.24 Кривошеев Денис

Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.6. (43) Кузьмин Клим

Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.4. (41) Лущенко Михаил

Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.7. (44) Малашенко Сергей

Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.7. (44) Марченко Станислав

Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.4. (41) Метельский Владимир

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.37 Мухин Сергей

Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.2. (39) Нестеров Руслан

Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.3. (40) Николаев Александр

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.28 Никулин Павел

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.25 Осипов Иван

Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.7. (44) Савкин Иван

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.24 Семенов Олег

Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.4. (41) Стукаленко Сергей

Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.4. (41) Телегин Дмитрий

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.33 И еще в рядах Бессмертного полка Тукач Александр

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.33 Тюрин Александр

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.33 Фатеев Никита

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.37 Фролов Михаил

Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.4. (41)

Последний бой



И напоследок хочу поделиться вот такой информацией.

В тюменской школе появилась «Парта героя» в честь погибшего вагнеровца.

Мужчина подписал контракт с ЧВК и убыл на Украину За такими партами могут сидеть только отличники или активные ученики Фото: «Единая Россия» Упоровский район.



В школе села Скородум Упоровского района появилась «Парта героя» в честь погибшего на Украине мужчины. Юрий Могилкин был один из бойцов ЧВК «Вагнер». Контракт он подписал в Краснодарском крае и оттуда уехал на Украину. По словам замглавы Упоровского района Татьяны Завьяловой, судимостей у военного не было. В честь военного в сельской школе поставили «Парту героя». Открывали ее торжественно вместе со школьниками, депутатами-единороссами и представителями администрации.

— Юрий воевал в составе 10-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер». Геройски погиб, прикрывая отход товарищей, в сентябре 2022 года. В школе, где он учился, будут помнить и чтить героя. Право сидеть за «Партой героя» нужно заслужить хорошей учебой и добрыми, важными для общества делами, — рассказали представители отделения партии единороссов в Упоровском районе. Юрия похоронили в сентябре в Упоровском районе. Фото: «Единая Россия» Упоровский район

Впервые новость о том, что в тюменских школах начнут устанавливать патриотические парты появилась еще в апреле 2022 года. По задумке, на них изображены портреты и биографические данные о военных, участвовавших в различных вооруженных конфликтах. В том числе и портреты участников СВО на Украине. Например, такую парту установили в школе в Винзилях в честь Александра Одарича. Там же разместили стенд с его фото и вещами, среди которых — любимые книги: «Три товарища» Ремарка, «1984» Оруэлла и «Так говорил Заратустра» Ницше. Фотографии и личные вещи Александра, а также его любимые книги. Фото: администрация Тюменского района.

Памятные мероприятия в школах в честь погибших бойцов ЧВК «Вагнер» проводили и до этого. На вечере памяти Василия Васильева ученики в военной форме выступали на фоне флага ЧВК. Однако бывают и исключения. Недавно родственники выпускника тюменского колледжа, который уехал на Украину прямо из колонии, пожаловались Евгению Пригожину на местную администрацию. По их словам, чиновники отказались хоронить их близкого с почестями только из-за того, что он зэк.

https://72.ru/text/gorod/2022/12/09/71884598/

https://72.ru/text/gorod/2022/11/20/71830880/

https://72.ru/text/gorod/2022/11/20/71830880/

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