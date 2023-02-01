Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.23

Ребята с передовой, под Донецком прислали стихотворение.

В нём сказано Всё!

Ну что, народ! Садитесь поудобней.

Смартфон. Пивко. И праздничный угар.

Смотрите шоу, как для вас сегодня

Освобождает "Вагнер" Соледар.

Мороз за двадцать. В сердце лютый холод.

Тут отогреться непосильный труд.

Но для пути вперёд есть сильный довод:

В подвалах наши люди русских ждут.

За шагом шаг. Порожек за порожком.

Как клещ вцепился в каждый дом рагуль.

Враг зол и смел, на зеркало похожий,

И кажется, снежинок меньше пуль.

Летят окурки дальше, чем гранаты.

Пошла возня - и тупятся ножи.

Здесь за Россию рубятся солдаты,

За право русских вновь по-русски жить.

Прекрасен бой на телеграмм канале,

Без вкуса крови, запаха мочи,

Живая плоть не корчится в металле,

И позывной у друга не молчит.

А там, на грани столкновений армий,

В объятьях смерти, заглушая стон,

Срывая ногти, матерятся парни,

Когда в стволе заклинило патрон.

А мы сидим, как будто в кинозале,

Не осознав военную беду,

Чтоб города быстрей освобождали,

Мы быть должны не в зрительном ряду.

Пока бойцы несут и наше бремя,

Нам в телефонах глупо пропадать.

Любой из нас, обязан в это время

Хоть чем-нибудь, но фронту помогать!

Продолжаю Выкладывать работы Окладникова Вадима, посвященные нашим героям Он у нас был в 5 выпуске, но без информации, а также в 45 общем выпуске.

14 сентября состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию мемориальной доски памяти Литовченко Геннадия Николаевича, погибшего 25.03.2022 года при выполнении специальной военной операции в Украине.

В 13.00 в школьном дворе собрались мать, жена и сын погибшего, глава городского округа Рустям Абушаев, заместитель ПКО ВООВ "Боевое братство", председатель Совета Отцов при уполномоченном по правам ребенка Виктор Тарабарин, командир 1 батальона 83 ОДШБ г.Уссурийска подполковник Денис Чаплинда , военнослужащие 72 отдельной бригады строящихся и ремонтирующихся подводных лодок, председатель местного отделения ПКО ВООВ "Боевое братство" и Совета отцов подполковник внутренней службы МЧС Леонид Клевцов, юнармейцы отрядов им.В.Ф.Маргелова и В.И.Марченко, под руководством Елены Чаюнтиной.

После того, как с мемориальной доски сняли накидку, память награжденного орденом мужества Геннадия Литовченко почтили минутой молчания, возложили цветы.

Слова благодарности за исполнение служебного долга произнес глава городского округа Большой Камень Рустям Абушаев, а председатель Совета отцов Приморья Виктор Тарабарин пожелал всем присутствующим мирного неба над головой, стремления к здоровому образу жизни и занятиям спортом.

Память о героях, об их самоотверженных подвигах должна жить в сердцах россиян вечно.

http://bbpk.ru/news/3577-novaja-memorialnaja-doska-pojavilas...



Петров Юрий Михайлович – погиб в ходе спецоперации на Украине 7 марта 2022 года.

Он с детства мечтал защищать нашу Родину. Самый позитивный, улыбчивый, отзывчивый, добрый… Любящий сын, брат, надежный друг, товарищ, патриот своей земли.

https://www.instagram.com/tv/CaqFJOgFoc4/?utm_source=ig_embed

Увы... никаких данных мне не удалось найти, кроме места его захоронения на портале "Вечная память" И вот такого описания:

Возраст 26

Дата смерти 05.09.22

Краснодарский край

https://www.vechnayapamyat.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%8...

Памяти Патрашку Александра Александровича...

22.01.2001 года рождения, гвардии ефрейтор 56 гвардейского десантно-штурмового полка г. Феодосия.

***

- Мам, а ты со мною говори...

Говори почаще... Я всё слышу...

Разговаривай, когда душа кричит...

Но не плачь, родная...

Я всё вижу...



Мамочка, ты сядь и расскажи...

Как там Юля, Димка?

Как вы там, мои родные?

Всё, что хочешь, милая, ты говори...

Лишь бы слёзы не лила...

Не надо...



- Сашенька... Тоскуем по тебе...

Без тебя мы тут "осиротели..."

Всё померкло в жизни без тебя...

И в душе метут злые метели...



- Ты пойми, мамулечка моя...

Жизнь свою отдал я не напрасно!

Память предков я не очернил.

Жизнь за мир отдал!

И за детей Донбасса!



Ангелом-хранителем

Я стал. Ты знай...

И тебя с небес оберегаю...

Помогаю всем своим друзьям,

Кто в строю

И дело продолжает!



- Да, сыночек, знаю я тебя...

За спиной не прятался...

Не струсил...

Гордость наша!

Был всегда таким!

И останешься для всех, сынок

Таким мальчишкой!

©Лена Петернел 04.01.2023

Александр с первых дней учавствовал в СВО на территории Украины и находился на самых передовых позициях.

3 сентября 2022 года погиб, выполняя свой воинский долг.

За проявленное мужество и героизм представлен к награде "Орден Мужества" (посмертно).

В нашей памяти и наших сердцах Александр навсегда останется молодым, весёлым, добрым, светлым и мужественным парнем, настоящим другом, любящим и заботливым сыном и братом!

Вечная память Александру!

Мы в неоплатном долгу перед вами, ребята...

Взято со странички "Воинская часть 74507 г. Камышин/Феодосия. ВДВ"

https://vk.com/qwertyif

Жизнь молодого десантника оборвалась в субботний день, 17 сентября. Он, и его боевые товарищи под Херсоном выполняли боевую задачу, однако снаряд, упавший неподалеку, перечеркнул все планы на будущее бойцов. Сразу восемь солдат получили смертельные осколочные ранения. Одним из них был Александр. За пять дней до своей гибели Александру исполнилось 28 лет…

У солдата осталось двое детей, два сына, которые будут гордиться подвигом своего отца…

Он был надежным товарищем, общительным, искренним и доброжелательным человеком. «Таких больше нет…», —рассказывали те, кто пришел проводить в последний путь десантника.

«Даже небо плачет, провожая в последний путь героя. Пусть земля тебе будет пухом!..»

«Вечная память достойному воину своей страны. Царствие небесное!»

Александра отпели в Свято-Успенском храме станицы Гундоровская. Под звук военного оркестра его проводили в последний путь.

На кладбище в районе «чугунки» появилась еще одна могила погибшему герою. Примечательно, что бойца похоронили рядом с его другом — Реутовым Евгением. Его не стало с нами в апреле текущего года.

Церемония прощания с защитником Родины традиционно прошла под звуки гимна Российской Федерации в исполнении военного оркестра и залпы почетного караула.

Спи спокойно, солдат!..

От лица редакции выражаем искренние соболезнования семье погибшего солдата.

https://novostdon.ru/bez-rubriki/doneczk-prostilsya-s-doroshevym-aleksandrom/

Памяти Дорошева Александра

https://w ww.youtube.com/watch?v=pKw4-ApI-qA

Еще два татарстанца погибли во время военной спецоперации на Украине – Олег Ильбеев и Михаил Чашкин. Оба они из Дрожжановского района республики.

Сегодня (29 мая 2022г.) в районе прошли похороны военнослужащих, сообщает местная газета «Родной край». Младшему сержанту Михаилу Чашкину было 27 лет, ефрейтору Олегу Ильбееву 23 года. Об обстоятельствах и месте гибели не сообщается. «Казанскому репортер» удалось выяснить, что Михаил Чашкин погиб 23 мая.

https://kazanreporter.ru/news/49745_ese-dvoe-voennyh-iz-tatarstana-pogibli-na-ukraine

Гвардии младший сержант Михаил Юрьевич Чашкин родился в селе Чувашское Дрожжаное, проходил военную службу по контракту в Ульяновской области. При исполнении воинского долга в СВО он проявил высочайшие мужество и отвагу. 29 мая состоялись его похороны. Награжден Орденом Мужества посмертно.

http://chuprale-online.ru/news/obschestvo/v-drozzanom-roditeliam-pogibsego-v-zone-svo-mixaila-caskina-vrucili-putevku-v-sanatorii

Макаров Павел Андреевич-участник СВО на Украине, гвардии ефрейтор контрактной службы.

Родился 23.10.1987 года в городее Нее Костромской области.

Окончил 9 классов Коткишевской основной школы.

После возвращения из армии искал себя в разных профессиях.

В итоге решил стать военнослужащим.

Служил по контракту в должности механика-водителя, в подразделениях ВДВ РФ.

В составе разведывательной роты 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии выполнял задачи специальной военной операции на территории Украины.

Погиб при выполнении боевой задачи 19.04.2022 года.

Похоронен на Аллее Славы Костромы.

https://37kp.ru/%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB-%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/

Короткая надпись вКонтакте.

Старший лейтенант Руслан Поляков. Погиб во время проведения специальной операции на Украине.

Ты был так молод. Светлая память

https://archive.ph/G7Mhb#selection-2247.0-2246.4

Поляков Руслан Владимирович родился 17 августа 1997 года в станице Алексеевской Волгоградской области.

В 2022г. с начала специальной операции на Украине выполнял свой долг по защите Родины. Более 7 месяцев с честью и мужеством выполнял поставленные задачи, никогда не боялся трудностей, командовал взводом, потом ротой, обучал добровольцев, после чего был командиром штурмовой бригады.

В период службы в СВО получил ранения, контузию, несмотря на это продолжал выполнять свой долг перед Родиной.

29 сентября 2022г. при выполнении служебного долга в должности командира бронегруппы Поляков Руслан Владимирович погиб самоотверженно, проявив беззаветную преданность Родине.

У него остались полуторагодовалый сын и жена.

https://zpobeda.ru/ruslan-polyakov/ Братья казаки и сёстры казачки!

Вчера, 28 ноября, в зоне СВО погиб начальник штаба ХКО «Химкинское», создатель и руководитель ВПО «Сова», офицер-разведчик Кириллов Дмитрий Игоревич.

Он был настоящим сыном отечества. Прошел не одну «горячую точку». Много лет стоял не только на страже Отечества, но и занимался военно-патриотической работой с подростками городского округа Химки

Память о нем невечно останется в наших сердцах и душах!

Упокой, Господи, душу раба Твоего Димитрия!

Это было написано в ОКО (Отдельнок Казачье Общество) Московской области ВКО "ЦКВ"

https://vk.com/kazakimo?w=wall-203590653_697



Талышский боец из ЧВК Вагнер пал смертью храбрых во время освобождения Соледара.

Ниджат Казымов, являющийся выходцем из селения Осакуджа Ленкоранского района Азербайджана, ушёл добровольцем на фронт, подписав контракт с Русскими музыкантами. Казымов проделал немалый боевой путь, но геройски пал во время тяжёлых боёв в Соледаре.

Царствие небесное павшему герою! Хыдо рахмат быка! Наши соболезнования родне Ниджата. Родина не должна забывать своих героев!

https://t.me/turan_express/7913

Еще один боец ЧВК О нем вообще нельзя ничего найти, вот только такой крик души Павел Васильев сложил голову за нас с вами!

Выпускник Рязанского десантного училища. Командир с позывным "Лотос", некогда капитан ВС РФ, вступивший с войной в ряды компании, поделился, что самое сложное было совершить обход Соледара: мешала высотная застройка.

"ВСУ были уверены, что Соледар - крепость. Выполняли обманный маневр, чтобы затянуть противника в город. Нарезали на пирог и потихоньку откусывали".

Операция была спланирована совместно: "Лотос" управлял, а корректировки принимались уже по ситуации.

Одно из решений - направить одну из групп в сторону села Раздоловки на юго-западе от Соледара, дабы оттянуть часть резервов противника.

Помимо звания Героя Росии, он удостоен ранее Героя ДНР и Героя ЛНР.

https://t.me/orchestra_w/4406

На аллее Героев в Новосибирском высшем военном командном училище место в строю занял еще один герой-выпускник.

Подполковник Борис Владимирович Михеев, выпускник НВВКУ 2008-го года. После выпуска служил в подразделение армейского спецназа в Подмосковье.

За время службы неоднократно участвовал в выполнение боевых задач, в том числе в Сирии. Участник СВО с первых дней.

4 августа группа спецназа которой командовал подполковник Михеев выполняла боевую задачу на одном из направлений фронта. Попав под плотный минометный огонь Борис получив тяжелое ранение, до конца оставался со своими спецназовцами, продолжая выполнение задачи. От полученных ранений скончался. Ему было 36 лет.

Указом президента России от 9 ноября 2022 года подполковник Борис Михеев удостоен звания Героя России посмертно. За время службы также был награжден двумя орденами Мужества, медалями «За отвагу» и Суворова.

https://t.me/ok_spn/22624

Владимир Путин присвоил звание Героя России (посмертно) старшине 237 десантно-штурмового полка 76 дивизии Алмазу Сафину. Рассказываем, за что.

14 января 2023 года в ходе ведения оборонительных боёв подразделениями 237 десантно-штурмового полка на Красно-Лиманском направлении противник вывел все имеющиеся резервы в район Кременной, чтобы прорвать оборону и выйти на оперативный простор, отрезать пути снабжения группировки войск и совершить захват Кременной.

Разведывательными органами полка были вскрыты маршруты передвижения подразделений резервов противника и направление сосредоточения основного удара.

Парашютно-десантный взвод под командованием старшины Сафина в составе батальона осуществлял удержание оборонительных позиций на предполагаемом участке основного удара врага. Он первым обнаружил выдвижение противника в направлении позиций взвода. В ходе боя огнём из личного оружия уничтожил пять военнослужащих ВСУ.

Не достигнув успеха в ходе попытки внезапной атаки, противник начал методично обстреливать из минометов позиции взвода. В ходе артиллерийского налёта старшина Сафин получил тяжёлое осколочное ранение, но не оставив позиций продолжил управлять подчинёнными и вести прицельный огонь.

Противник неоднократно пытался выбить десантников с занимаемых позиций, но, встретив ожесточенное сопротивление, понеся большие потери, не добился результата, и, после подхода подкрепления из состава 3 десантно-штурмового батальона полка, вынужден был отойти на исходные рубежи.

В ходе боя уничтожены один танк, две бронемашины и до 50 военнослужащих ВСУ. После боя старшина Сафин от полученных ранений скончался, выполнив поставленную боевую задачу до конца.

https://t.me/c/1801542020/2110

Фото Алмаза Сафина опубликовал глава администрации Альшеевского района Башкирии Дамир Мустафин.

https://t.me/rt_russian/143304

Сослуживцы Алмаза Сафина, который героически погиб при исполнении воинского долга, поделились с "Известиями" воспоминаниями о службе с бойцом.

"Алмаз всегда был для меня не только сослуживцем, но и другом, товарищем, к которому можно было всегда обратиться за помощью", — рассказал сержант Роман Верховых.

Командир учебной роты Евгений Кретов отметил, что Сафин всегда был готов помочь своим товарищам:

"Я до последнего не верил, что он погиб. Потом, когда узнал, что все-таки это случилось, я знал, что он чем-то отличится. Он всегда чем-то отличался, не был похож на остальных военнослужащих".

https://t.me/izvestia/118616

Борис Александрович Хан-Цай

Погиб в ходе специальной военной операции на Украине.

Родился и жил в г.Улан-Удэ Республики Бурятия.

Был старшим сыном в семье. Борис был отзывчивый, общительный, всегда помогал в трудную минуту.

Принимал участие в спортивных соревнованиях.

Мечтал быть военным с самого первого класса, исполнил мечту в ноябре 2021 года.

В январе отправился на учения, откуда и отправился на СВО.

Награждён Орденом Мужества посмертно…

У Бориса остались родители, сестры, жена и 2 детей.

https://zpobeda.ru/boris-han-caj/

Редакция МК Бурятии написала

При исполнении воинского долга в боях на территории Украины погиб гвардии сержант десантно-штурмового батальона, уроженец Закаменского района Бурятии Аюр Ардаев. Прощание с героем пройдет 1 июля с 11:40 в Закаменске, по улице Горняцкая, 68, а в 12:30 на городской площади пройдет митинг, сообщает вайбер-группа «Закамна-инфо.24/7». Аюр Витальевич Ардаев родился 17 мая 2002 года в Улан-Удэ. Был единственным ребенком в семье. Окончив в 2019 году Закаменскую школу №1, поступил в Ляонинский государственный университет в Китае. Но начавшаяся пандемия коронавирусной инфекции не позволила Аюру завершить обучение, и он вернулся на родину.

Аюра всегда отличали самостоятельность, трудолюбие, отзывчивость. Он обладал лидерскими качествами, был надежным другом и товарищем, имел отличную спортивную подготовку, занимался в школьном военно-патриотическом клубе «Отвага», в секции волейбола, играл в составе сборной Закаменского района.

В 2020 году был призван в армию, служил в городе Уссурийск Приморского края. Весной 2022 года Аюр подписал контракт.

Гвардии сержант десантно-штурмового батальона погиб при выполнении боевого задания 25 июня в районе села Николаевка Херсонской области. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Аюр Ардаев награжден "Орденом Мужества" (посмертно).

Редакция «МК в Бурятии» выражает глубокие соболезнования родным и близким Аюра Ардаева. Вечная память герою!​

https://ulan.mk.ru/social/2022/06/29/na-ukraine-pogib-urozhenec-zakamenskogo-rayona-buryatii.html

В Закаменском районе простятся с сержантом Аюром Ардаевым. Сержант погиб 25 июня, при исполнении воинского долга во время военной специальной операции на территории Украины в районе селе Николаевка Херсонской области. Об этом сообщает «Закамна-инфо 24/7».

Аюра всегда отличали самостоятельность, трудолюбие, отзывчивость. Он обладал лидерскими качествами, спокойный, уравновешенный, доброжелательный, был надежным товарищем, выручал в трудную минуту, у него было много друзей. С прекрасным чувством юмора, независимым суждением, имел свои идеалы и всегда достигал поставленных целей.

В школе Аюр активно занимался исследовательской работой, становился победителем республиканской научной конференции в малой академии наук. С особым интересом изучал химию, биологию, обществознание, историю, правоведение.

В 2014 году успешно прошел стажировку в представительном офисе Всемирной федерации АЦК ЮНЕСКО «Международные технологии общения» (г. Екатеринбург).

В составе сборной команды Аюр многократно защищал честь Закаменского района на республиканских турнирах по национальной игре «Шагай наадан».

В 2015 году становился чемпионом первого республиканского фестиваля традиционных игр народов Бурятии. Имел отличную спортивную подготовку, занимался в школьном военно-патриотическом клубе «Отвага». Играл в сборной команде Закаменского района по волейболу, был капитаном юношеской сборной волейбольной команды «Горняк». Аюр был лучшим нападающим в составе школьной баскетбольной команды и неоднократно побеждал в районных и республиканских соревнованиях.

В 2020 году был призван на действительную службу в ряды Российской армии - служил в городе Уссурийск Приморского края. С весны 2022 года начал службу в Вооруженных силах по контракту. Служил в звании гвардии сержанта десантно-штурмового батальона. За время службы Аюр проявил себя работоспособным, ответственным, целеустремленным, надежным военнослужащим, с высокими волевыми качествами.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Аюр Ардаев награжден «Орденом Мужества» посмертно.

https://bgtrk.ru/news/incidents/219212/

В сети ВКонтакте сообщили:

02.12. 2022 г. Входе Специальной Военной Операции на территории Украины, Луганской народной республики и Донецкой народной республики погиб гвардии старший лейтенант Кондратенко Виталий Алексеевич.

Прощание состоится 13.01.2023 г. в 11:00 часов

по адресу: г. Багратионовск, ул. Спортивная, 4 ФОК.

Похороны будут проходить на Мемориальном кладбище «Курган» п. Медведевка в 14:00 часов.

https://vk.com/wall-106021765_66893

В Багратионовске Калининградской области 13 января 2023 года, проводили в последний путь военнослужащего, погибшего при проведении специальной военной операции на Украине.

Старший лейтенант Виталий Алексеевич Кондратенко погиб 2 декабря 2022 года. Его похоронили с воинскими почестями на военно-мемориальном кладбище в Медведевке Гурьевского района.

Церемония прощания состоялась в ФОК города Багратионовска. - сообщение из "Новости Калининграда". Более подробных данных о герое не найдено.

https://ruwest.ru/news/128637/

К большому сожалению информации не найдено.

И наконец вот это полотно (а по другому никак и не скажешь!) размером 12 на 12 метров (только представьте размер!) будет воплощен на всю стену одного из домов в самом центре Елизово. Рядом с Петропавловск- Камчатском. Вот место, выделенное под портрет. Молодцы родные! Выбили разрешение у администрации города! Занималась этим тётя героя. Ушло много нервов и труда, но добились! Молодцы! Будет расположен вот на этом доме. На всю стену! Получается не очень красиво. Сами родные должны пробивать место для увековечивания памяти героя? Так и хочется сказать: очнитесь, это дело всей страны, а не отдельных людей!

На этом сегодняшний выпуск закончен. Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок