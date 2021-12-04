Конституция Сталина 1936 года — одна из причин периода репрессий в СССР

Сталин Иосиф Виссарионович (настоящая фамилия Джугашвили, 1878-1953), революционер, партийный и государственный деятель. Сталин Иосиф Виссарионович (настоящая фамилия Джугашвили, 1878-1953), революционер, партийный и государственный деятель.

На волнах хрущёвского и перестроечного шельмования Сталина после ХХ съезда КПСС и с конца 80–х и 90-х годов прошлого века, у многих обывателей сложилось превратное мнение, что именно он был вдохновителем и руководителем волн репрессий, чисток в стране, в том числе в руководстве партии, в правительстве и вооруженных силах, проводимых в тридцатых годах двадцатого века.

Сталин был диалектиком и реалистом, он видел развитие СССР как с коллективной так и государственной собственностью. Вместе со своей страной он победил в войне и поделил мир и Европу как выгодно было стране, создавая буфер дружественных государств, помогая им строить новые общественные отношения без эксплуатации человека человеком. Его ненавидели и боялись, ибо уже тогда было понимание, что за грехи придется платить. Так называемые репрессированные в основной своей массе шли по обычным уголовным статьям, это потом уже они вдруг стали говорить о том, что были сосланы за политику. Сталин был великой личностью и политическим гением, при нем был сделан такой задел, что стране даже со слабым и некомпетентным руководством удалось не теряя геополитических позиций прожить еще почти 40 лет.

Революция Сталина

Зиновьев: я принадлежал к числу таких, с молчаливого согласия которых был разрушен Советский Союз

При Ста­лине еже­год­но 1 ап­ре­ля в стра­не сни­жались це­ны на от­дель­ные позиции то­варов и ус­луг. После него на­чал­ся об­ратный про­цесс: це­ны ста­ли рас­ти — при­чем как на на то­вары пер­вой не­об­хо­димос­ти, так и на продукты.

«Хру­щёв пред­ла­гал да­же ввести кар­точную сис­те­му — че­рез 20 лет пос­ле вой­ны! Мы вынуждены бы­ли вы­делить 860 тонн золота, что­бы ку­пить зер­но у ка­пита­лис­тов. Сред­не­годо­вые тем­пы при­рос­та про­дукции сель­ско­го хо­зяй­ства дол­жны бы­ли сос­та­вить во­семь про­цен­тов. В дей­стви­тель­нос­ти же они сос­тавля­ли 1,7 про­цен­та, а 1963 год был за­вер­шён с минусовыми показателями». Из доклада члена президиума ЦК КПСС Полянского, подготовленного для внеочередного ок­тябрь­ского пле­нума 1964 года.

Конституция Сталина

Конституция Сталина 1936 года — одна из причин периода репрессий в СССР

Но вернёмся к теме сегодняшнего повествования. Каким образом конституция Сталина, принятая 5 декабря 1936 г., разработанная по инициативе и при личном участии Сталина (в рабочую группу по созданию проекта конституции входил и играл в ней заметную роль даже Бухарин), вероятно, бывшая на тот момент самой демократической из Конституций, смогла повлиять на начало периода репрессий в СССР?

Первый проект этой конституции, который Сталину не удалось воплотить в жизнь предусматривал, что выборы в органы советской власти, прежде всего в республиканские Верховные Советы и в Верховный Совет СССР должны проходить на альтернативной основе, чтобы в бюллетенях, как минимум, было два претендента, кандидата на депутатский мандат.

Впервые об этом написал в своём исследовании историк Жуков, работая над книгой "Иной Сталин", он нашёл в архивах не только активные источники этой информации, но и проекты бюллетеней для голосования того времени, опубликовав их в своей книге.

Именно эта часть сталинской конституционной реформы категорически не устроила партноменклатуру как высшего, так и среднего звена. Прежде всего секретарский корпус. Первых секретарей рескомов, обкомов и крайкомов партии. Они выступили категорически против альтернативных выборов, мотивируя это тем, что в стране ещё огромное количество врагов Советской власти, скрытых врагов, которые затаились и ждут своего "звёздного" часа. И пока в стране сохраняется такая ситуация, давать им шанс, чтобы они прорвались к власти законным путём, абсолютно недопустимо.

Высшая партноменклатура республиканского уровня, уровня крайкомов и обкомов партии была согласна ввести норму о выборах на альтернативной основе в конституцию и по ней проводить выборы в составы Верховных Советов, при условии зачистки в стране всех врагов народа.

Борьба с врагами народа была "инициативой снизу" руководителей силовых и партийных органов разного уровня. Про заговоры Тухачевского-Ежова, которые в сегодняшней историографии находят своё подтверждение мы поговорим в другой раз.

Именно это обстоятельство стало первопричиной известных политических репрессий в стране. Требование секретарского корпуса партии, а не инициатива самого Сталина, выкорчевать латентных врагов народа, привело к большому террору, который позже коснулся и многих из них.

Целясь в Сталина, а потом и в СССР в горбачёвско-ельцинскую эпоху было придумано много баек, показывающих кровожадность советской эпохи.

Все помнят байку, суть которой заключается в том, что якобы в 1938 году Хрущев, будучи первым секретарем КПУ, направил Сталину телеграмму в которой жаловался генсеку, что Москва ограничивает Киев в проведении репрессий на территории Украины. Заканчивалась та телеграмма словами «Прошу Вас принять срочные меры. Любящий Вас Н. Хрущев». На что Сталин якобы ответил: «Уймись дурак! И. Сталин». Например, не с революционным приветом, а Любящий Вас. Чуев, автор книги «Сто сорок бесед с Молотовым» (1991), явно перестарался, у кого чего болит...

Или утверждалось, что Сталин заявлял, что: «Есть человек — есть проблема. Нет человека — нет проблемы». Данный миф используется для того, чтобы указать на жестокость Сталина и его пренебрежение человеческой жизнью. На самом деле Сталин ничего подобного никогда не говорил. Данное высказывание придумал писатель Рыбаков и приписал его Сталину в своей книге «Дети Арбата».

И такого вранья в годы последнего смутного времени было придумано очень много. Для людей, воспитанных в эпоху Путина, стало ещё сложнее отделять зерна #истории от плевел.