Поздравляем Приднестровскую Молдавскую Республику!

Приднестровье:

как появилась эта загадочная республика,

какие силы ее защищают.

Рассказываю подробно

Приднестровье. Оно же - Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) или (в западных СМИ) Транснистрия.

Таинственная непризнанная республика на стыке Молдавии и Украины, с центром в Тирасполе. Далеко не всем известно, как и откуда вообще появилась эта маленькая страна, чем живет сейчас.

Рассказываю подробно на канале Этнобаза.

Как появилось Приднестровье

Итак, началась вся эпопея еще в далекие 1920-е годы, когда большую часть современной Молдавии оккупировали румыны. СССР же взял оставшийся ему небольшой кусок молдавской земли. Да и соединил для значимости с соседними территориями Новороссии (Одесской губернии) по правому берегу Днестра.

Получилась подведомственная Украине Молдавская Автономная Советская Социалистическая республика (МАССР), что могла юридически претендовать и на Молдавию румынскую. Правда, в МАССР понятное дело, собственно этнических молдаван немного было. Не более четверти. Зато много было русских, малороссов, евреев, цыган, греков, болгар.



В 1940-м году Советский Союз вернул себе румынскую Молдавию. И, объединив ее с МАССР, создал уже полноценную Молдавскую ССР.

При этом приднестровские территории, что никогда молдавскими собственными не были, забирать Сталин у Молдавии не велел.

Земли сии в отличие от остальной аграрной отсталой республики весьма промышленно развитыми были. И неплохо Молдавской ССР развиваться помогали.

Приднестровье в огне

Однако в начале 1990-х с распадом Советского Союза русское Приднестровье жить в составе независимой Молдавии отказалось. 2 сентября 1990 года была провозглашена Приднестровская Молдавская Советская Социалистическая Республика в составе СССР. И жители поднялись на вооруженную борьбу за свою свободу.

Тем более, что молдаване перешли на латиницу, засобирались в состав Румынии. Русскоязычным приднестровцам сие совершенно не нужно было.

Молдаване свой индустриальный район отпускать не захотели. Развернулись боевые действия, которым положил конец знаменитый российский генерал-миротворец Александр Лебедь.



Приднестровье осталось такой самостоятельной полоской земли по Днестру. С тремя языками в качестве основных - русским, украинским и молдавским (кириллицей на письме).



Приднестровье сегодня

Сегодня Приднестровье, напоминает этакий портал во времени в Молдавскую ССР. Тут использует именно советский молдавский флаг с серпом и молотом.

Ныне Приднестровье уже далеко не промышленный регион. Однако по-прежнему выживает. Во многом за счет сельского хозяйства - чернозем тут такой, что палку воткни немедля зазеленеет.

Интересно, что в отличие от большинства непризнанных республик Приднестровье создало собственную валюту. Местные рубли с портретом некогда громившего тут турок генерала Суворова. Жители страны любовно зовут такие деньги сувориками.

Имеются у приднестровцев свои паспорта - тоже серпасто-молоткастые.



Кто охраняет Приднестровье

В Приднестровье за порядком следит крупная наша военная группировка примерно в 3 тысячи бойцов двух мотострелковых батальонов (82-й и 113-й) и одного 540-го батальона управления.

У самого Приднестровья тоже имеются собственные вооруженные силы в 15 тысяч штыков - 4 мотострелковые бригады (одна - гвардейская). В республике также может иметься отряд вертолетов, около сотни танков, две сотни БМП и БТР, "Грады" и другая военная техника.



Флаг Приднестровья

https://zen.yandex.ru/media/etnobaza/pridnestrove-kak-poiavilas-eta-zagadochnaia-respublika-kakie-sily-ee-zasciscaiut-rasskazyvaiu-podrobno-6268fbf58bf96b6407474479

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

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