Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !

Мы больше никогда не будем жить «по Брежневу». Квартиры и дачи по очереди, «народные» автомобили – остались «там» Вспомним, что сделал Леонид Ильич для советского народа.

В 1970 гг. СССР выгодно отличался от многих других государств тем, что производил практически всё: от ракетоносителей до нижнего белья. И пускай продукция была зачастую неказиста, а одежда – далека от фэшн-стандартов, зато, как говорится, своя рубаха ближе к телу.

К 1980 г. Советский Союз по объемам промышленного производства и сельского хозяйства занимал 1-е место в Европе и 2-е место в мире, уступая лишь США.

В брежневские годы реальные доходы советских граждан выросли более чем в полтора раза. «Отдыхающее» советское общество наслаждалось спокойной жизнью, обретая любовь к комфортному быту.

Население в эти годы увеличилось на 12 миллионов человек. Эпопея стояния в очереди на бесплатное жилье для 162 миллионов человек завершилась успешно, при том что квартплата, не превышала 3% от совокупного дохода семьи.

В 1970 г. на Волжском автомобильном заводе начали выпускать автомобиль «Жигули». К концу следующего года завод выпускал по 735 автомобилей ежедневно.

ВАЗ-2101, прозванный в народе «копейкой», вполне реально было «достать» через «шустрых» знакомых (впрочем, как и многие другие вещи) или купить, встав в очередь. Ждать машину можно было годы или даже десятилетия, но зато каким событием становилась покупка долгожданной «ласточки»! Конечно, на автомобиль надо было еще накопить, но сделать это было реально, если потуже затянуть пояса. По крайней мере, собственный автомобиль перестал быть роскошью и утратил статус «несбыточной мечты».

Пятидневной рабочей неделей и двумя выходными многие из нас также обязаны брежневской эпохе. В это время появился и гарантированный оплачиваемый трехнедельный отпуск, который, к слову, в США отсутствует до сих пор. Если добавить к этому бесплатные или льготные путевки в санатории и детские лагеря, отсутствие безработицы, бесплатные высшее образование и здравоохранение, и все это на фоне относительной стабильности, то жизнь в Стране Советов представляется почти сказочной...

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Внучка Брежнева: "Вы даже покрасить не можете всё то, что построил мой дед"

Молодость, окроплённая войной:

Л. И. Брежнев с членами профкома Днепродзержинского металлургического института. 1932 год

С началом Великой Отечественной войны принимает участие в мобилизации населения в Красную Армию, занимается эвакуацией промышленности. Затем проходит службу в действующей армии.

Бригадный комиссар Брежнев, 1942 год

Будущие руководители СССР на фронте, 1942 г

Л. И. Брежнев в госпитале после ранения. 1942 год

Л. И. Брежнев, 1943 год, Южный фронт

Л.И. Брежнев в действующей армии. 1943 г.

Л.И. Брежнев на отдыхе. Весна – лето 1943 г

Аттестация на генерал-майора, 1944 год, Воинское звание генерал-майор было присвоено 2 ноября 1944 года

Полковник Л.И. Брежнев. 1944 год (колоризовано)

24 июня 1945 год, Л. И. Брежнев на Параде Победы в колонне своего фронта:





Л.И. Брежнев в группе однополчан. Восточная Европа

Генерал-майор Л.И. Брежнев с артистами окружного ансамбля песни и пляски Прикарпатского Военного округа. Украина, г. Черновцы. 1945 г

Л.И. Брежнев на предприятии «Татралян». г. Кежмарок. Чехословакия. 28 января 1945 г

Лето 1945, сразу после войны

Осень 1945. В гражданской одежде

1954 г., Брежнев - секретарь ЦК КП Казахстана

Товарищ Брежнев и Товарищ Ким Ир Сен, КНДР, 1956

Л.И. Брежнев прикалывает медаль "За освоение целинных земель" к пиджаку Н.С. Хрущева. Москва, Кремль, 1959 год.

Вручает орден Ленина советскому писателю Олесю Гончару. 1960 год

Леонид Ильич Брежнев в Республике Гана, 1961 год.

Л. И. Брежнев во время встречи на аэродроме Конакри, Гвинея, 1961 год.

Леонид Ильич Брежнев в рабочем кабинете. 1962 год.

Леонид Ильич Брежнев и космонавт Валентина Терешкова после вручения государственных наград в Большом Кремлёвском дворце. 1963 год

1964

1964

1964

Дмитрий Налбандян «Леонид Брежнев вручает звание город-Герой Ленинграду». 1965

8 апреля 1966 года избрание Леонида Брежнева Генеральным секретарём ЦК КПСС

1966

1966

С Ясир Арафатом. 1968

На Торжественном пленуме ЦК ВЛКСМ, посвященном 50-летию Ленинского комсомола. Дворец съездов, Москва, 25 октября 1968 года

Алексей Косыгин и Леонид Брежнев на трибуне Мавзолея во время празднования 51-й годовщины Октябрьской революции. 1968 год

Брежнев разговаривает с первым секретарём Коммунистической партии Чехословакии Густавом Гусаком, заменившим на этом посту Александра Дубчека. Июнь 1969 года

С Никсоном в 1973 году во время визита в США

С Никсоном, Калифорния. 1973

Леонид Ильич Брежнев и Фидель Кастро. 1972

Брежнев Л.И., 1970



Леонид Брежнев за рабочим столом на даче в Завидово.



1971



Взгляд Брежнева на жизнь в Америке (1972).

Визит Никсона в СССР, 1972

Во время беседы с советником, журналистом Валентином Зориным. 1971

Встреча Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева на зеленой лужайке у Белого Дома. Вашингтон. США. 1973 год

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев (справа) и Первый секретарь Ленинградского обкома Григорий Романов (в центре) на одном из предприятий «ЛОМО». Ленинград, 1971 год.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, 1973 год

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев с правнучкой Галей. 01.01.1973

Л. И. Брежнев (в центре) с космонавтами в Звездном городке. Слева - В.Терешкова, справа - В.Шаталов, на втором плане - Г. Береговой. 1973 год

Леонид Брежнев с любимой "Чайкой". 1970-е.

Подписывает партийный билет № 00000001, выписанный на имя В.И. Ленина. 1973 год

Утро Леонида Ильича, читает газету "Правда", 1973 год.

Президент США Джеральд Форд с Л. И. Брежневым на саммите во Владивостоке. 1974 год.

Париж. На снимке Л.И. Брежнев отвечает на приветствия парижан, собравшихся у здания ратуши. 1971 г. (Фотохроника ТАСС)

Леонид Ильич Брежнев с восхищением смотрит на голливудскую киноактрису Джилл Сент Джон, подругу Генри Киссинджера. 25 июня 1973 года. Калифорния. Дом Ричарда Никсон

Леонид Брежнев и Ричард Никсон поднимают бокалы с шампанским после подписания соглашения о предотвращении ядерной войны. Вашингтон, США, 19 июня 1973 года

Леонид Брежнев и Ричард Никсон, Крым, 1974.

Брежнев, Патриарх Пимен и будущий патриарх Алексий II. В Государственном Кремлевском дворце, 1970-е годы.

В Толмачёвском аэропорту Новосибирска. 1972 год

Леонид Ильич Брежнев в Кишиневе, 1974 год

Л.И. Брежнев осматривает линию по производству пепси-колы в г. Новороссийске. 1974 г.

Леонид Брежнев на Новороссийском заводе по производству «Пепси-колы». Владимир Мусаэльян, 1974–1979 год, г. Новороссийск

Красноярский военком Павел Кашинов встречает Брежнева. 1970-е годы

Во время посещения Ледового стадиона в Медео. Алма-Ата 1973

Визит на Остров Свободы Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева в 1974 году.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев с канцлером ФРГ Вилли Брандтом и его супругой Рут. ФРГ, Бонн, 1973 год.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и премьер-министр Индии Индира Ганди, 1973 год

Визит Леонида Ильича Брежнева в Республику Индию. Обед, данный Брежневым в честь премьер-министра Индии Индиры Ганди в посольстве СССР в Индии. 29.11.1974. Фото - Юрий Абрамочкин

Во время визита советской партийно-правительственной делегации в ГДР на празднование 25‑й годовщины образования Германской демократической республики. 1974 год

Брежнев и актер Чак Коннорс, 1973 год, США

Встреча Брежнева с ещё довольно молодым ливийским лидером Каддафи, 1976 год

Встреча Л. И. Брежнева с О. К. Леселидзе. В 1943 году они воевали на Северном Кавказе в 18 армии под командованием К. Н. Леселидзе. Москва, Кремль, 21 декабря 1976

Официальный портрет Брежнева на 70-летие 1976

С правнучкой в Крыму (1974)

Водительское удостоверение Леонида Брежнева на управление всеми видами транспорта, выданное ему в 1976 году.

На трибуне. 1977 год

В Ясной Поляне. 1977 год

Леонид Брежнев и члены Политбюро на могиле Льва Толстого, 1978 год

Л.И. Брежнев посещает крейсер "Сенявин" во время визита на Тихоокеанский флот (1978)

Л. И. Брежнев в своем кабинете в Кремле. 1977 год.

В городе Сковородино Амурской области. 1978 год

Брежнев фотографируется на память с жильцами многоквартирного дома в Днепродзержинске, в котором он жил в конце тридцатых годов, 1979 год

Леонид Брежнев осматривает новинку запорожского автозавода, готовое изделие — ЗАЗ–1102 «Таврия». Ялта, 1978 год.

Л.И. Брежнев в гостях у артековцев. Крым, пионерлагерь Артек. 1979 год

Л.И. Брежнев в гостях у артековцев. Крым, пионерлагерь Артек. 1979 год

Л.И. Брежнев в гостях у артековцев. Крым, пионерлагерь Артек. 1979 год

Л.И. Брежнев в гостях у артековцев. Крым, пионерлагерь Артек. 1979 год

Мохаммед Али со своей женой Вероникой на встрече с Леонидом Брежневым. Москва, 1978 год.

Визит Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева в Австрию для переговоров с президентом США Джимми Картером, фотохроника ТАСС, 1979 год

Леонид Брежнев регулярно плавал в бассейне. Проплывал 1 км и больше. Вместе с ним плавали члены его охраны - офицеры 9-го Управления КГБ. Конец 1970-х.

Москва, 1980-й

Во время встречи и переговоров с партийно-правительственной делегацией Кампучии. 1980

Леонид Брежнев и Хафез Асад на встрече в Москве. Начало 1980-х годов.

Официальный портрет, 1981 г.

"Вокруг Света" № 12 за 1981

На траверзе "Новороссийска"

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев в аэропорту Ташкента за день до инцидента, 22 марта 1982 года

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев после инцидента на авиазаводе не мог поднять руки даже для аплодисментов. Торжественное заседание в Ташкенте, 25 марта 1982 года

Леонид Брежнев купается в Крыму. 1980 год.

Крым, август 1981 года.

Леонид Ильич Брежнев на отдыхе в Крыму. Нижняя Ореанда, 1982 год

Леонид Брежнев играет в домино. Фотограф Владимир Мусаэльян. Ореанда, Крым. 1982 год

Ростов-на-Дону. Июнь 1982 года.



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