Мы из Советского Союза

13 667 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Мироненко
    Нарушил присягу, предал страну и народ - моль.Путин сообщил, чт...
  • Дану Фиолетово
    Сделал открытие хотя сам в 2000х сказал клинтону что продолжишь дело борьки алкаша , сам является работником госдепа....Путин сообщил, чт...
  • Елена
    Согласно архивным данным, около полумиллиона советских граждан разного возраста было завербовано в годы войны гитлеро...Как Третий Рейх в...

Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !

Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Мы больше никогда не будем жить «по Брежневу». Квартиры и дачи по очереди, «народные» автомобили – остались «там» Вспомним, что сделал Леонид Ильич для советского народа.
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !В 1970 гг. СССР выгодно отличался от многих других государств тем, что производил практически всё: от ракетоносителей до нижнего белья. И пускай продукция была зачастую неказиста, а одежда – далека от фэшн-стандартов, зато, как говорится, своя рубаха ближе к телу.
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !К 1980 г. Советский Союз по объемам промышленного производства и сельского хозяйства занимал 1-е место в Европе и 2-е место в мире, уступая лишь США.
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !В брежневские годы реальные доходы советских граждан выросли более чем в полтора раза. «Отдыхающее» советское общество наслаждалось спокойной жизнью, обретая любовь к комфортному быту.
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Население в эти годы увеличилось на 12 миллионов человек. Эпопея стояния в очереди на бесплатное жилье для 162 миллионов человек завершилась успешно, при том что квартплата, не превышала 3% от совокупного дохода семьи.
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !В 1970 г. на Волжском автомобильном заводе начали выпускать автомобиль «Жигули». К концу следующего года завод выпускал по 735 автомобилей ежедневно.
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !ВАЗ-2101, прозванный в народе «копейкой», вполне реально было «достать» через «шустрых» знакомых (впрочем, как и многие другие вещи) или купить, встав в очередь.

Ждать машину можно было годы или даже десятилетия, но зато каким событием становилась покупка долгожданной «ласточки»! Конечно, на автомобиль надо было еще накопить, но сделать это было реально, если потуже затянуть пояса. По крайней мере, собственный автомобиль перестал быть роскошью и утратил статус «несбыточной мечты».
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Пятидневной рабочей неделей и двумя выходными многие из нас также обязаны брежневской эпохе. В это время появился и гарантированный оплачиваемый трехнедельный отпуск, который, к слову, в США отсутствует до сих пор. Если добавить к этому бесплатные или льготные путевки в санатории и детские лагеря, отсутствие безработицы, бесплатные высшее образование и здравоохранение, и все это на фоне относительной стабильности, то жизнь в Стране Советов представляется почти сказочной...

https://vk.com/wall-89301866_400271
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Внучка Брежнева: "Вы даже покрасить не можете всё то, что построил мой дед"
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Молодость, окроплённая войной:
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Л. И. Брежнев с членами профкома Днепродзержинского металлургического института. 1932 год
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !С началом Великой Отечественной войны принимает участие в мобилизации населения в Красную Армию, занимается эвакуацией промышленности. Затем проходит службу в действующей армии.
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Бригадный комиссар Брежнев, 1942 год
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Будущие руководители СССР на фронте, 1942 г
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Л. И. Брежнев в госпитале после ранения. 1942 год
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Л. И. Брежнев, 1943 год, Южный фронт
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Л.И. Брежнев в действующей армии. 1943 г.
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Л.И. Брежнев на отдыхе. Весна – лето 1943 г
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Аттестация на генерал-майора, 1944 год, Воинское звание генерал-майор было присвоено 2 ноября 1944 года
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Полковник Л.И. Брежнев. 1944 год (колоризовано)
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !24 июня 1945 год, Л. И. Брежнев на Параде Победы в колонне своего фронта:
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Л.И. Брежнев в группе однополчан. Восточная Европа
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Генерал-майор Л.И. Брежнев с артистами окружного ансамбля песни и пляски Прикарпатского Военного округа. Украина, г. Черновцы. 1945 г
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Л.И. Брежнев на предприятии «Татралян». г. Кежмарок. Чехословакия. 28 января 1945 г
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Лето 1945, сразу после войны
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Осень 1945. В гражданской одежде
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !1954 г., Брежнев - секретарь ЦК КП Казахстана
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Товарищ Брежнев и Товарищ Ким Ир Сен, КНДР, 1956
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Л.И. Брежнев прикалывает медаль "За освоение целинных земель" к пиджаку Н.С. Хрущева. Москва, Кремль, 1959 год.
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Вручает орден Ленина советскому писателю Олесю Гончару. 1960 год
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Леонид Ильич Брежнев в Республике Гана, 1961 год.
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Л. И. Брежнев во время встречи на аэродроме Конакри, Гвинея, 1961 год.
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Леонид Ильич Брежнев в рабочем кабинете. 1962 год.
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Леонид Ильич Брежнев и космонавт Валентина Терешкова после вручения государственных наград в Большом Кремлёвском дворце. 1963 год
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !1964
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !1964
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !1964
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Дмитрий Налбандян «Леонид Брежнев вручает звание город-Герой Ленинграду». 1965
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !8 апреля 1966 года избрание Леонида Брежнева Генеральным секретарём ЦК КПСС
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !1966
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !1966
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !С Ясир Арафатом. 1968
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !На Торжественном пленуме ЦК ВЛКСМ, посвященном 50-летию Ленинского комсомола. Дворец съездов, Москва, 25 октября 1968 года
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Алексей Косыгин и Леонид Брежнев на трибуне Мавзолея во время празднования 51-й годовщины Октябрьской революции. 1968 год
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Брежнев разговаривает с первым секретарём Коммунистической партии Чехословакии Густавом Гусаком, заменившим на этом посту Александра Дубчека. Июнь 1969 года
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !С Никсоном в 1973 году во время визита в США
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !С Никсоном, Калифорния. 1973
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Леонид Ильич Брежнев и Фидель Кастро. 1972
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Брежнев Л.И., 1970
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !
Леонид Брежнев за рабочим столом на даче в Завидово. 
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !
1971
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Взгляд Брежнева на жизнь в Америке (1972).
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Визит Никсона в СССР, 1972
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Во время беседы с советником, журналистом Валентином Зориным. 1971
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Встреча Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева на зеленой лужайке у Белого Дома. Вашингтон. США. 1973 год
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев (справа) и Первый секретарь Ленинградского обкома Григорий Романов (в центре) на одном из предприятий «ЛОМО». Ленинград, 1971 год.
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, 1973 год
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев с правнучкой Галей. 01.01.1973
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Л. И. Брежнев (в центре) с космонавтами в Звездном городке. Слева - В.Терешкова, справа - В.Шаталов, на втором плане - Г. Береговой. 1973 год
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Леонид Брежнев с любимой "Чайкой". 1970-е.
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Подписывает партийный билет № 00000001, выписанный на имя В.И. Ленина. 1973 год
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Утро Леонида Ильича, читает газету "Правда", 1973 год.
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Президент США Джеральд Форд с Л. И. Брежневым на саммите во Владивостоке. 1974 год.
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Париж. На снимке Л.И. Брежнев отвечает на приветствия парижан, собравшихся у здания ратуши. 1971 г. (Фотохроника ТАСС)
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Леонид Ильич Брежнев с восхищением смотрит на голливудскую киноактрису Джилл Сент Джон, подругу Генри Киссинджера. 25 июня 1973 года. Калифорния. Дом Ричарда Никсон
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Леонид Брежнев и Ричард Никсон поднимают бокалы с шампанским после подписания соглашения о предотвращении ядерной войны. Вашингтон, США, 19 июня 1973 года
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Леонид Брежнев и Ричард Никсон, Крым, 1974.
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Брежнев, Патриарх Пимен и будущий патриарх Алексий II. В Государственном Кремлевском дворце, 1970-е годы.
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !В Толмачёвском аэропорту Новосибирска. 1972 год
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Леонид Ильич Брежнев в Кишиневе, 1974 год
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Л.И. Брежнев осматривает линию по производству пепси-колы в г. Новороссийске. 1974 г.
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Леонид Брежнев на Новороссийском заводе по производству «Пепси-колы». Владимир Мусаэльян, 1974–1979 год, г. Новороссийск
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Красноярский военком Павел Кашинов встречает Брежнева. 1970-е годы
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Во время посещения Ледового стадиона в Медео. Алма-Ата 1973
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Визит на Остров Свободы Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева в 1974 году.
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев с канцлером ФРГ Вилли Брандтом и его супругой Рут. ФРГ, Бонн, 1973 год.
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и премьер-министр Индии Индира Ганди, 1973 год
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Визит Леонида Ильича Брежнева в Республику Индию. Обед, данный Брежневым в честь премьер-министра Индии Индиры Ганди в посольстве СССР в Индии. 29.11.1974. Фото - Юрий Абрамочкин
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Во время визита советской партийно-правительственной делегации в ГДР на празднование 25‑й годовщины образования Германской демократической республики. 1974 год
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Брежнев и актер Чак Коннорс, 1973 год, США
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Встреча Брежнева с ещё довольно молодым ливийским лидером Каддафи, 1976 год
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Встреча Л. И. Брежнева с О. К. Леселидзе. В 1943 году они воевали на Северном Кавказе в 18 армии под командованием К. Н. Леселидзе. Москва, Кремль, 21 декабря 1976
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Официальный портрет Брежнева на 70-летие 1976
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !С правнучкой в Крыму (1974)
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Водительское удостоверение Леонида Брежнева на управление всеми видами транспорта, выданное ему в 1976 году.
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !На трибуне. 1977 год
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !В Ясной Поляне. 1977 год
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Леонид Брежнев и члены Политбюро на могиле Льва Толстого, 1978 год
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Л.И. Брежнев посещает крейсер "Сенявин" во время визита на Тихоокеанский флот (1978)
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Л. И. Брежнев в своем кабинете в Кремле. 1977 год.
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !В городе Сковородино Амурской области. 1978 год
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Брежнев фотографируется на память с жильцами многоквартирного дома в Днепродзержинске, в котором он жил в конце тридцатых годов, 1979 год
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Леонид Брежнев осматривает новинку запорожского автозавода, готовое изделие — ЗАЗ–1102 «Таврия». Ялта, 1978 год.
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Л.И. Брежнев в гостях у артековцев. Крым, пионерлагерь Артек. 1979 год
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Л.И. Брежнев в гостях у артековцев. Крым, пионерлагерь Артек. 1979 год
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Л.И. Брежнев в гостях у артековцев. Крым, пионерлагерь Артек. 1979 год
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Л.И. Брежнев в гостях у артековцев. Крым, пионерлагерь Артек. 1979 год
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Мохаммед Али со своей женой Вероникой на встрече с Леонидом Брежневым. Москва, 1978 год.
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Визит Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева в Австрию для переговоров с президентом США Джимми Картером, фотохроника ТАСС, 1979 год
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Леонид Брежнев регулярно плавал в бассейне. Проплывал 1 км и больше. Вместе с ним плавали члены его охраны - офицеры 9-го Управления КГБ. Конец 1970-х.
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Москва, 1980-й
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Во время встречи и переговоров с партийно-правительственной делегацией Кампучии. 1980
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Леонид Брежнев и Хафез Асад на встрече в Москве. Начало 1980-х годов.
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Официальный портрет, 1981 г.
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !"Вокруг Света" № 12 за 1981
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !На траверзе "Новороссийска"
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев в аэропорту Ташкента за день до инцидента, 22 марта 1982 года
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев после инцидента на авиазаводе не мог поднять руки даже для аплодисментов. Торжественное заседание в Ташкенте, 25 марта 1982 года
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Леонид Брежнев купается в Крыму. 1980 год.
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Крым, август 1981 года.
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Леонид Ильич Брежнев на отдыхе в Крыму. Нижняя Ореанда, 1982 год
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Леонид Брежнев играет в домино. Фотограф Владимир Мусаэльян. Ореанда, Крым. 1982 год
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !Ростов-на-Дону. Июнь 1982 года.
Нашему дорогому Леониду Ильичу 115 !

Предыдущие материала нашего сайта на эту тему:

«Люди привыкли хорошо жить» - как Леонид Брежнев изменил Советский Союз
19 декабря 1906 года (111 лет назад) родился Л.И. Брежнев
ЗОЛОТАЯ ЭПОХА ОТ РАСЦВЕТА ДО ЗАКАТА. К 110-летию со дня рождения Леонида Ильича Брежнева
1980. Подносной альбом фотографий «Отдых всей семьей», подаренный Л.И. Брежневу ВЦСПС
День рождения Брежнева
Л.И. Брежнев, 1942-1943 год. Фотографии Марка Трояновского
Город "Брежнев"
Леонид Ильич Брежнев на отдыхе и не только
Цифры «застоя и деградации» при Брежневе
День памяти Леонида Ильича Брежнева
О «Проклятом Застое» С Горькой Иронией
"Застой" или Золотой век?
Мы больше никогда не будем жить по Брежневу!
Школа юного негодяя “Просвещение”

героиисториязнаменательная датаЧёшеваБрежнев
Обсудить

Картина дня

наверх