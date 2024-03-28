Лаврентию Павловичу Берия 125 лет

Реабилитация Лаврентия Павловича Берии К сожалению, сегодня мы не обладаем всей полнотой информации о Берии и поэтому можем опираться только на исторические факты. Конечно же, к деятельности Берии по-прежнему остаются вопросы. Но очевидно, что его вклад в строительство социализма был бесценный. И те ошибки которые были допущены Берией подлежат критическому анализу и оценке, что может помочь нам в будущей борьбе за возрождение социализма.

Сегодня исполняется 125 лет со дня рождения Лаврентия Павловича Берии. Он родился в бедной крестьянской семье, мечтал стать строителем-архитектором. В 18 летнем возрасте становится членом партии большевиков. С 1921 года Берия на руководящей работе в органах советской разведки, а с1931 г. на партийной работе - первый секретарь ЦК КП(б) Грузии, с 1932 г. - первый секретарь Закавказского крайкома ВКП(б).

Работая в органах ЧК и ОГПУ Берия зарекомендовал себя деятельным работником, способным быстро разбираться в разнородных проблемах и решать их, а с1932 г. он становится формальным и неформальным лидером всего Закавказья. Берии, как руководителю чекистов Закавказья пришлось работать в особо сложных условиях, но он работал не только эффективно, но ещё и, насколько это было возможно, бескровно. Антисоветские и антирусские настроения по всему Закавказью поощрялись и питались не только меньшевиками, но и их западными покровителями, активно насаждали свою агентуру американцы с англичанами, французы с турками и даже поляки. Чекисты Берии сумели оздоровить внутреннюю ситуацию минимально возможной кровью. Обойтись же вообще без крови было нельзя, потому что наличие мощной «пятой колонны» в предверии войны привело бы в случае войны к намного большей крови.

Грузия под руководством Берии развивалась исключительно динамично и при этом гармонично, впервые расцветает грузинская экономика, наука, образование, культура, сельское хозяйство переходит на выращивание цитрусовых, осушаются малярийные болота, идет преобразование Грузии во всесоюзную курортную зону. С 1934 года Берия активно участвует в разработке проекта Положения об НКВД СССР, и в 1938 году И. В. Сталин переводит Берию в Москву на руководство НКВД СССР. Здесь Берия обнаруживает, что НКВД и военная разведка засорены кадрами Ягоды и Троцкого, велись массовые репрессии. Берия проводит чистку кадров, под репрессии идут бывшие сотрудники НКВД, пересматриваются старые дела, за один только 1939 год освобождено 110 тысяч арестованных в 1937-1938 годах, количество репрессируемых резко сокращается.

По инициативе Берии утверждается новая структура НКВД с образованием 10 Главных управлений, включая Главное управление Государственной безопасности, Главное экономическое управление, Главное управление рабоче-крестьянской милиции, пограничных и внутренних войск, пожарной охраны и других, в том числе-Главное архивное управление, создается особое Бюро по приему и рассмотрению жалоб. Экономическая и промышленная деятельность НКВД - это добыча золота, олова и других металлов на Дальнем востоке, строительство Беломоро-Балтийского канала, строительство железных дорог, промышленных объектов. Берия обращал внимание на питание и условия проживания заключенных, за добросовестный труд заключенные награждались правительственными наградами, освобождались досрочно. Смертность заключенных не превышала среднюю смертность по стране (2-2,5%).

Берия стал подлинным реформатором Пограничных войск, начиная с организации службы и системы связи на границе и заканчивая боевой и политической подготовкой, оснащением пограничников современным оружием, включая автоматы, снайперские винтовки и тяжелое стрелковое вооружение, обеспечение автотранспортом, создаются специальные учебные заведения, развивалась и переоснащалась охрана морских границ. В начале войны пограничники сыграли стратегическую роль в сдерживании первого натиска вермахта и ведения приграничного сражения. При Берии внедряется защищенная высокочастотная связь (ВЧ). После перемещения границ УССР, БССР и стран Прибалтики на Запад органы НКВД зачищают территории от «пятой колонны». Перед началом войны разведка НКВД успешно работает по получению информации о начале войны. Берия поднимает внешнюю разведку на высокий профессиональный уровень, возвращает в строй ранее осужденных Ежовым разведчиков. Технические эксперты Главного экономического управления не только вскрывали вредительство, халатность, низкую профессиональную квалификацию или слабую технологическую дисциплину в экономике, но и выдавали компетентные рекомендации по исправлению и улучшению ситуации.

Берия становится блестящим знатоком проблем народного хозяйства и привлекается Сталиным на должность заместителя Председателя Совета Народных комиссаров (СНК) СССР. В 1941 году с утверждением Государственного комитета обороны (ГКО) под руководством Сталина Берия вводится в состав ГКО в качестве заместителя председателя ГКО. Берия обеспечивает эвакуацию промышленных предприятий, производство и доставку на фронт самолетов и моторов, а затем и танков, оружия и боеприпасов, руководство разведывательной и диверсионной работой в тылу врага.

В августе 1942 войска вермахта продвигаются на Кавказ с целью захвата нефтепромыслов. Сталин направляет Берию для организации освобождения Кавказа. Берия, мобилизуя местные ресурсы, обеспечивает освобождение Кавказа. Во время войны Берия только по линии НКВД должен был вникать в вопросы внешней разведки, контрразведки, радиоигр с Абвером, разведовательно-диверсионной деятельности спецотрядов и спецгрупп НКВД, деятельности особых отделов в армии и на флоте, борьбы с «пятой колонной», борьбы с националистическим подпольем и бандитизмом, а также вопросы деятельности производственных управлений НКВД, организации работы территориальных органов НКВД, ликвидации пробок на транспорте, поиску затерявшегося оборудования и т.д.

В 1942 году Берия инициирует создание специального органа по разработке атомной энергии урана, а в 1945 по просьбе Курчатова назначается руководителем Специального комитета по урану, одновременно Берия курирует все Промышленные Наркоматы и транспорт, вскоре Берии поручают создание системы ПВО Москвы, т.е. ракетостроение.

Берия обеспечивает охрану встреч глав правительств СССР, Америки, Великобритании в Тегеране, Ялте, Потсдаме.

В 1946 году Берию освобождают от руководства НКВД, вводят в состав Политбюро ЦК КПСС, теперь он больше занимается атомным проектом (бомбой и средствами доставки), ПВО Москвы, восстановлением народного хозяйства, поиском и добычей нефти урановых руд и других редких металлов. В 1947 году Берии поручают ещё руководство БЮРО по топливу и электростанциям.

29 августа 1949 года успешно испытывается первая атомная бомба, Героя Социалистического Труда (1943) Л.П. Берия награждают пятым орденом Ленина, Сталинской премией, Почетной Грамотой и Благодарностью Политбюро «За организацию дела производства атомной энергии и успешное завершение испытания атомного оружия». Перед Берией ставится задача срочного производства атомных бомб (В США уже создано 30 бомб и вынашиваются планы бомбардировки СССР), срочное создание ПВО Москвы и создания более мощной термоядерной (водородной) бомбы, которая будет испытана уже после ликвидации Берии в 1953 году.

В 1950 году Берия ещё шире раскрывается как государственный и политический деятель. Он активно поддерживает работы по созданию электронных математических машин, военную помощь Корее. Итоги Корейской войны серьезно отрезвили США в части их планов превентивного атомного удара по СССР. Ядерное оружие рассматривается им как орудие сдерживания, обеспечения мира.

Особая заслуга Берии в его подборе и расстановке кадров в органах НКВД, которые потом выдвигались как талантливые, преданные Советской власти военноначальники, талантливых ученых и организаторов в науке и промышленности. Он критично относится к морально- деловым качествам Кузнецова, Вознесенского, Ежова, Абакумова, Микояна, Молотова, Хрущева, Жукова, Игнатьева, именно последние поставили точку в деятельности и жизни Берии. Непререкаемым авторитетом для Берии был Сталин.

В 1952 году намечен пуск первых математических машин, успешно запущены в космос собачки - это докладывают Берии Келдыш и Королев. Наконец-то осуществляется жизненная мечта Берии как архитектора, под его руководством и проектам в Москве закладываются первые высотные здания. Как политический и государственный деятель особенно ярко Берия проявился в подготовленном им докладе на 19 партийном съезде КПСС.

Изучение всей деятельности и жизни Берии - эффективная школа принятия решений и их реализации, которая была так необходима в развитии социализма, актуальна и сегодня. Уход Сталина предначертало и конец Берии как принципиального сторонника и последователя Сталина.

Сейчас постепенно разоблачаются историческими материалами ложь и фальсификации хрущёвцев и их последователей. В 2002 году Берия признан не подлежащим реабилитации. Может ли быть реабилитирован человек, отдавший жизнь делу строительства и защиты социализма в условиях строя враждебного социализму? Национализм, переросший сегодня в фашизм на Украине подтверждает необходимость борьбы Берии с национализмом и «пятой колонной». Реабилитация Берии - это реабилитация Сталина, социализма, разоблачение хрущёвцев-троцкистов. Реабилитации Лаврентия Павловича Берии быть!

https://rkrpb.ru/?p=8710

"Лаврентий Берия - эффективный, но кровавый?". Е.Ю.Спицын на радио "Комсомольская правда"

https://rutube.ru/video/df9453fd83605d612d4fbead0afb31c8/ Из воспоминании о Лаврентии Павловиче

Мне дедуля рассказывал, что на Берия наговаривают. Рассказывал эпизод из своей жизни: работал дедуля тогда на карандашной фабрике в Томске зам.производства. И давно имелась проблема со сплавом древесины по Оби до фабрики. Дедуля неоднократно докладывал директору об этом... Предлагал решения, но руководитель не предпринимал ничего. Было много потери той древесины от неправильного сплава. Тогда дедуля решил написать в Москву и почему-то на имя Берия. И что Вы думаете?

Через некоторое время на карандашную фабрику приехали представители от Берия. Разыскали моего дедулю и попросили показать, подробнее рассказать о том, что не так. После этой экскурсии пошли к директору и дедушке сказали следовать с ними. Дальше я его слова приведу:

"...заходим все вместе, представитель Берия секретарше удостоверение показал, отодвинул ее от двери в кабинет директора, и меня вперёд пропустил. Заходим. Я первый, два представителя - за мной. Директор сидит чай пьет. Меня увидел, позеленел. Начал кричать, возмущаться, что уже все со мной обсудил. И что это за посторонние за твоей спиной? А посторонние подошли, показали директору удостоверения, тот аж булкой подавился, которую жевал. Говорят: почему Вы, как руководитель, допустили такую халатность.

Директор попытался на меня свалить, но его осекли - мол, были на месте, все видели, номер не пройдет. И в этот момент телефон зазвонил. Директор трубку снял и раздражённо: - Да! Слушаю... -

А потом вижу: руки у него дрожать начали, и трубку тянет к представителям. Мол, это Вас из Москвы...

Слышу представитель говорит: - Да, Лаврентий Павлович, все верно. Да, только что вернулись... Да, вот совпадение, что Вы позвонили, и мы тут, могли быть на объекте... Нарушений предостаточно ...

А потом представитель отрывает трубку от уха и протягивает директору: - Лаврентий Павлович Вас хочет услышать.

Я хоть и не рядом со столом стоял, но было слышно, как Берия на повышенных тонах директора отчитывает. Даже матом. В конце, аж на крик перешёл: - Даю два дня на устранение всех проблем. Делайте так, как Вам Николай Михайлович (мой дедуля) говорит. - И бросил трубку.

Через неделю все было сделано, как надо. А ещё через неделю нас собрал на совещание новый директор карандашной фабрики."

Я вот, что хочу сказать. Где Москва, а где Томск. Да и дедуля написал не совсем тому руководству. Однако, у Лаврентия Павловича нашлось время разрулить ситуацию... Именно поэтому я придерживаюсь мнения Нино, что у Берия не было времени на гаремы. В школе (в центре) В юности С сыном С женой, уже в возрасте. https://ok.ru/beria777/topic/157123750006799

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