Мы из Советского Союза

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Ностальгия по советским временам... - 5

Часть 1   Часть 2    Часть 3    Часть 4

Продолжим ностальгировать? Прошу любить и жаловать...

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Ностальгия по советским временам... - 5

Назад в СССР...

Хочу туда, где "плохо" жили,
В страну с названьем - СССР.
Туда, где счастливы мы были
И брали с Ленина пример.

Где у ребят кумир - Гагарин,
А Терешкова у девчат
И где мой дед ещё тот парень
В свои неполных шестьдесят.

Хочу назад в страну Советов,
Где пятилетка, стройка БАМ.
Туда, где нет "авторитетов"
И есть доверие к "ментам".

Хочу туда, где рубль - деньги
И настоящим был пломбир.
Где я иду с отцом в шеренге,
Крича по-детски "Миру - Мир!".

Хочу на школьные "линейки",
Где барабан и медный горн.
Где газ-вода за три копейки,
За "двушку" в будке телефон.

Хочу туда, где я с авоськой,
Бегу за хлебом в магазин
И с хулиганом местным Колькой,
Дерёмся просто без причин.

Хочу с "Алёнкой" шоколадку,
Съесть на морозе "Эскимо".
Нотаций мамы для "порядку"
За то, что с другом был в кино.

Хочу туда, где жив Высоцкий
И в ноябре идёт Парад,
Где диссидент Иосиф Бродский
В стихах ругает Ленинград.

Как хорошо мы "плохо" жили,
Когда Генсек был "дорогой".
Лишь потеряв, мы оценили,
Как мы любили тот "застой".

Хочу в страну без олигархов,
Без проституток и бомжей.
Без губернаторов - монархов
И власть хочу без сволочей.

Виктор Васильков

https://stihi.

ru/2015/12/30/5092

Ностальгия по советским временам... - 5

Художник Павел Попов. "Бабушкины пирожки"
Ностальгия по советским временам... - 5Родительский дом - это место из Рая…
Где время застыло на стрелках часов…
И мама, всем сердцем ошибки прощая,
подарит тебе теплоту и любовь!
Ностальгия по советским временам... - 5Село Бобровка, Кировской области
Ностальгия по советским временам... - 5Раннее утро в деревне

Если бы в СССР был инстаграм:
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5Паспорт старого типа, выдававшиеся до 1954 г. и до 1974 г.
Ностальгия по советским временам... - 5Паспорт старого типа, выдававшиеся до 1954 г. и до 1974 г.
Ностальгия по советским временам... - 5Паспорт старого типа, выдававшиеся до 1954 г. и до 1974 г.
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5Загран.паспорт
Ностальгия по советским временам... - 5Загран.паспорт
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Эта надпись вызывала уверенность в завтрашнем дне
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5Существовал с 1925 по 1947 год
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5Нeзаметно пропали с улиц телефонные будки. Ушла культура, особая культура общeния с телефонных аппаратов:
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5

Часы с кукушкой.
В СССР в городке под названием Сердобск работал часовой завод "Маяк", который выпускал сказочные домики, - часы с кукушкой. Тот домик исправно куковал дольше, чем работал завод, на котором его сделали. Завод был уничтожен за ненадобностью в 90-е.

Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5А вы помните такие коляски с окошками:

Ностальгия по советским временам... - 5Плетение из проволоки:
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5Были у кого такие?
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5Опасная бритва

Советские фарфоровые статуэтки:
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Фарфоровая кружка «Молоко». Ломоносовский фарфоровый завод (ЛФЗ):
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5Меховые шапки - показательный и важный атpибут гардероба в СССР
Ностальгия по советским временам... - 5

А секса не было в СCCP
И потому рождались дети от любви.
Они старались показать другим пример.
Они хотели стать достойными людьми

Лучанова Полина «Семейный портрет. Знакомство»
Ностальгия по советским временам... - 5Кто помнит детский текст для массажа?

Бомбоубежище времен СССР.
В довольно неплохом состоянии... сейф-двери, наглядная агитация, агиткласс, дизель, макет-схемы, парты, преддушевая и прочее.
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5
Ностальгия по советским временам... - 5

Ностальгия по советским временам... - 5"Я хочу в ту страну"

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Пока остановимся....

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