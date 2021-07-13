Ностальгия по советским временам... - 5

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Продолжим ностальгировать? Прошу любить и жаловать...
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Назад в СССР...
Хочу туда, где "плохо" жили,
В страну с названьем - СССР.
Туда, где счастливы мы были
И брали с Ленина пример.
Где у ребят кумир - Гагарин,
А Терешкова у девчат
И где мой дед ещё тот парень
В свои неполных шестьдесят.
Хочу назад в страну Советов,
Где пятилетка, стройка БАМ.
Туда, где нет "авторитетов"
И есть доверие к "ментам".
Хочу туда, где рубль - деньги
И настоящим был пломбир.
Где я иду с отцом в шеренге,
Крича по-детски "Миру - Мир!".
Хочу на школьные "линейки",
Где барабан и медный горн.
Где газ-вода за три копейки,
За "двушку" в будке телефон.
Хочу туда, где я с авоськой,
Бегу за хлебом в магазин
И с хулиганом местным Колькой,
Дерёмся просто без причин.
Хочу с "Алёнкой" шоколадку,
Съесть на морозе "Эскимо".
Нотаций мамы для "порядку"
За то, что с другом был в кино.
Хочу туда, где жив Высоцкий
И в ноябре идёт Парад,
Где диссидент Иосиф Бродский
В стихах ругает Ленинград.
Как хорошо мы "плохо" жили,
Когда Генсек был "дорогой".
Лишь потеряв, мы оценили,
Как мы любили тот "застой".
Хочу в страну без олигархов,
Без проституток и бомжей.
Без губернаторов - монархов
И власть хочу без сволочей.
https://stihi.ru/2015/12/30/5092
Художник Павел Попов. "Бабушкины пирожки"
Родительский дом - это место из Рая…
Где время застыло на стрелках часов…
И мама, всем сердцем ошибки прощая,
подарит тебе теплоту и любовь!
Село Бобровка, Кировской области
Раннее утро в деревне
Если бы в СССР был инстаграм:
Паспорт старого типа, выдававшиеся до 1954 г. и до 1974 г.
Паспорт старого типа, выдававшиеся до 1954 г. и до 1974 г.
Паспорт старого типа, выдававшиеся до 1954 г. и до 1974 г.
Загран.паспорт
Загран.паспорт
Эта надпись вызывала уверенность в завтрашнем дне
Существовал с 1925 по 1947 год
Нeзаметно пропали с улиц телефонные будки. Ушла культура, особая культура общeния с телефонных аппаратов:
А вы помните такие коляски с окошками:
Плетение из проволоки:
Были у кого такие?
Опасная бритва
Советские фарфоровые статуэтки:
Фарфоровая кружка «Молоко». Ломоносовский фарфоровый завод (ЛФЗ):
Меховые шапки - показательный и важный атpибут гардероба в СССР
А секса не было в СCCP
И потому рождались дети от любви.
Они старались показать другим пример.
Они хотели стать достойными людьми
Лучанова Полина «Семейный портрет. Знакомство»
Кто помнит детский текст для массажа?
Бомбоубежище времен СССР.
В довольно неплохом состоянии... сейф-двери, наглядная агитация, агиткласс, дизель, макет-схемы, парты, преддушевая и прочее.
"Я хочу в ту страну"
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Пока остановимся....
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