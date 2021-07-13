Ностальгия по советским временам... - 5

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Продолжим ностальгировать? Прошу любить и жаловать...

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Назад в СССР...

Хочу туда, где "плохо" жили,

В страну с названьем - СССР.

Туда, где счастливы мы были

И брали с Ленина пример.

Где у ребят кумир - Гагарин,

А Терешкова у девчат

И где мой дед ещё тот парень

В свои неполных шестьдесят.

Хочу назад в страну Советов,

Где пятилетка, стройка БАМ.

Туда, где нет "авторитетов"

И есть доверие к "ментам".

Хочу туда, где рубль - деньги

И настоящим был пломбир.

Где я иду с отцом в шеренге,

Крича по-детски "Миру - Мир!".

Хочу на школьные "линейки",

Где барабан и медный горн.

Где газ-вода за три копейки,

За "двушку" в будке телефон.

Хочу туда, где я с авоськой,

Бегу за хлебом в магазин

И с хулиганом местным Колькой,

Дерёмся просто без причин.

Хочу с "Алёнкой" шоколадку,

Съесть на морозе "Эскимо".

Нотаций мамы для "порядку"

За то, что с другом был в кино.

Хочу туда, где жив Высоцкий

И в ноябре идёт Парад,

Где диссидент Иосиф Бродский

В стихах ругает Ленинград.

Как хорошо мы "плохо" жили,

Когда Генсек был "дорогой".

Лишь потеряв, мы оценили,

Как мы любили тот "застой".

Хочу в страну без олигархов,

Без проституток и бомжей.

Без губернаторов - монархов

И власть хочу без сволочей.

Виктор Васильков

https://stihi. ru/2015/12/30/5092

Художник Павел Попов. "Бабушкины пирожки"

Родительский дом - это место из Рая…

Где время застыло на стрелках часов…

И мама, всем сердцем ошибки прощая,

подарит тебе теплоту и любовь!

Село Бобровка, Кировской области

Раннее утро в деревне

Если бы в СССР был инстаграм:





















Паспорт старого типа, выдававшиеся до 1954 г. и до 1974 г.

Паспорт старого типа, выдававшиеся до 1954 г. и до 1974 г.

Паспорт старого типа, выдававшиеся до 1954 г. и до 1974 г.









Загран.паспорт

Загран.паспорт























Эта надпись вызывала уверенность в завтрашнем дне









Существовал с 1925 по 1947 год



Нeзаметно пропали с улиц телефонные будки. Ушла культура, особая культура общeния с телефонных аппаратов:





















Часы с кукушкой.

В СССР в городке под названием Сердобск работал часовой завод "Маяк", который выпускал сказочные домики, - часы с кукушкой. Тот домик исправно куковал дольше, чем работал завод, на котором его сделали. Завод был уничтожен за ненадобностью в 90-е.



















А вы помните такие коляски с окошками:

Плетение из проволоки:





Были у кого такие?







Опасная бритва

Советские фарфоровые статуэтки:





















Фарфоровая кружка «Молоко». Ломоносовский фарфоровый завод (ЛФЗ):





Меховые шапки - показательный и важный атpибут гардероба в СССР



А секса не было в СCCP

И потому рождались дети от любви.

Они старались показать другим пример.

Они хотели стать достойными людьми

Лучанова Полина «Семейный портрет. Знакомство»

Кто помнит детский текст для массажа?

Бомбоубежище времен СССР.

В довольно неплохом состоянии... сейф-двери, наглядная агитация, агиткласс, дизель, макет-схемы, парты, преддушевая и прочее.

















































"Я хочу в ту страну"

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Пока остановимся....