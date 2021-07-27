.Ностальгия по советским временам... - 6

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Продолжим ностальгировать? Прошу любить и жаловать...

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А помнишь, как на остановку

Ходили пить мы газировку?

И там ещё стаканы были,

Их тут же в автомате мыли,

И те гранёные стаканы

Никто не тырил, как ни странно.

А как с бидонами бежали

Мы к бочке с квасом? Выпивали

Ещё в дороге половину -

Ты помнишь вкус неповторимый?

А помнишь тот пломбир в брикете?

Вкусней нет ничего на свете.

Вкус детства... Шоколад "Алёнка",

Сырки, варёная сгущёнка,

Помадки, сахарная вата -

Без ГМО, без консервантов...

А помнишь мамино варенье?

Вот это было объеденье!

И петушки, и мармеладки...

Да, наше детство было сладким -

Хоть и прошло без интернета.

Но сколько же тепла и света,

Весёлых игр и каруселей,

И беззаботного веселья

И сложно было всё, и просто,

И были ближе в небе звёзды...

Так, в общем, мало было надо

Для счастья нам. Мы были рады

Таким простым вещам по сути...

И остаётся только с грустью

Нам вспоминать о нашем детстве,

Что навсегда осталось в сердце...

Арина Забавина

https://stihi.ru/2014/09/01/9872

В Александровском саду

Буфет в Кремлёвском дворце съездов, бутерброды с чёрной икрой. Томас Т. Хаммонд

Заводская столовая. Сытый работник...







Квартира обычной семьи СССР.

21.00 - время хороших новостей по первой программе советского ТВРабочий коллектив

Советские комнаты управления:













В Советском Союзе пункты проката были очень востребованы и выручали миллионы граждан

Линия по производству конфет "Осенний вальс" фабрики "Рот Фронт"

РАБСТВО В СССР

Условия труда были просто невыносимо ужасными!

Мало того, что не давали работать более 8-ми часов в день, так если ты ещё и оставался, не дай, Бог, сверхурочно, то тебе насильно платили двойную зарплату.

Более того, если ты не в спецовке, выданной тебе бесплатно предприятием, то могли вообще не допустить до работы.

Насильно профсоюзы впихивали талоны на бесплатное питание и молоко.

Давали бесплатное жилье тем, кто не мог купить кооператив…

Короче, издевались, как хотели…

Верхом цинизма, конечно, были 13-я, 14-я, а, кое-где, и 15-я зарплата.

И, если от 13-й ещё можно было как-то отвертеться, попав, например, в вытрезвитель, или набив кому-то морду, то отвертеться от 14-й зарплаты, за выслугу лет, у рабов не было НИ ЕДИНОГО ШАНСА!

В субботу и в воскресенье, просто НАГЛЫМ ОБРАЗОМ закрывали заводы, чтобы, не дай, Бог, кто-то не припёрся бы на работу.

Исключение составляли только предприятия с непрерывным производственным циклом. И, те редкие счастливчики, которые работали на них, всё же прорывались на работу в выходные дни..

Но, Советской власти было МАЛО ИЗДЕВАТЬСЯ НАД НАРОДОМ НА РАБОТЕ!

Они выдавали от профсоюзной организации бесплатные путевки в Дома Отдыха, профилактории, туристические базы, ЧТОБЫ И ТАМ ПРОДОЛЖИТЬ СВОЁ ЧЕРНОЕ ДЕЛО!

Уже в виде пыток 4-х разовым питанием, массажем, душем Шарко.

Измученные и обессилевшие люди надеялись, что, хотя бы вечером, их оставят в покое…

Но, не тут-то было! Вечером начинались уже моральные пытки. Танцы, массовик-затейник, и прочие...

Особого упоминания достойны издевательства над детьми. Не в силах избежать своего рабского положения, они вынуждены были в школе получать бесплатные учебники, бесплатные или почти бесплатные завтраки и обеды.

Естественно, так же, как и взрослых, летом детей тоже не оставляли в покое. Их насильно свозили в пионерлагеря, чтобы и там продолжать подвергать их пыткам.

Попав в кровожадные лапы пионервожатых, дети были лишены таких естественных детских прав, как пить, колоться, курить, ругаться матом…

Их мучали спортом, конкурсами, кормили 4-е раза в день… В общем, не расскажешь всех издевательств, которым подвергались дети…

И наглое, циничное советское государство, ещё и заставляло платить родителей за всё это. От 8-ми до 12-ти рублей за смену.

Обожжённые Солнцем (это пытки на пляже), вытянувшиеся (это их на дыбе) они, даже не взглянув на еду (сказались пытки едой), бежали во двор, чтобы обменяться с друзьями мнением о том, чей лагерь был самый жестоким и невыносимым…

В общем, нет прощения советскому государству за то, что пережил советский народ и советские дети!

Но, даже в этих нечеловеческих условиях жесточайшего ограничения свобод и рабства, они все-таки выжили!

https://t.me/c/1386264888/3333

Выписка советского новорожденного человека

Выпиcки из poддoмa

Дворец пионеров с советской мозаикой, построенный во времена СССР в Вышнем Волочке.

На передаче "Что? Где? Когда?"

Поездки в советских электричках

Сенокос

Обед полевых труженников

Обед в поле

В магазин завезли молоко

Советская романтика:













А гости поедут в кузове











Советская романтика – отдых дикарём.



Шашлык на майские

Какими яркими были цвета вокруг



«Мне лично пpoще жилось в сталинскую эпоху. Может, потому, что молодой был? Я учился бecплатно, отдыхал бесплатно. В школе МХАТа нам давали талоны на питание, плaтили стипендию, на которую очень даже неплохо можно было жить. В общем, вcпоминаю те времена радужными и светлыми… А как сегодняшние дни бyдут вспоминаться – посмотрим… Будут ли вообще воспоминания? Очень жаль, что молодежь теперь сбита, совращена. Страшно. Я, слава Богу, в своей жизни даже к самым безобидным порокам остался равнодушен – не пью, не курю. Прожил больше восьмидесяти лет без этой дряни и дальше, думаю, уж как-нибудь обойдусь».

Георгий Вицин

Лето в деревне - этo был лyчший oтдыx

Лето в деревне - этo был лyчший oтдыx

Лето в деревне - этo был лyчший oтдыx

Зима из далекого детства в деревне

Зима из далекого детства в деревне

Зима из далекого детства в деревне

Зима из далекого детства в деревне

Зима из далекого детства в деревне

Зима из далекого детства в деревне

Зима из далекого детства в деревне











«Победа» М 20Г для КГБ (макс.скорость 130км/ч)

«Поворотники», «стопы» и «шашечки» на такси появились именно на «Победах». Передняя — 3-й серии с «толстой» радиаторной решёткой. За ней — 2-й с «двухэтажной» решёткой и перемычкой между «клыками».

В ожидании парома

Модификация ГАЗ-61-73 - первый в мире полноприводный легковой автомобиль с закрытым кузовом седан:











Запорожец "горбатый", ЗАЗ-965.

Новенькие советские автомобили «Запорожец», ИЖ-2125 «Комби» и ГАЗ-24−02 «Волга» в экспозиции на Познанькской международной ярмарке

Москвич 423Н

Москвич на отдыхе в ГДР

Рекламное фото времён СССР

Мажоры нашего времени

Мажоры нашего времени

Советское детское автокресло. Производитель - АЗЛК, цена 11 руб



Мотоциклы Jawa пользовались огромной популярностью в Советском Союзе

«Мураве́й» — советский трёхколёсный грузовой мотороллер. Существовало несколько моделей, созданных на базе легковых мотороллеров, выпускавшихся на Тульском машиностроительном заводе в 1959—1995 годах.









«Кама» — советский массовый двухколёсный складной велосипед с колёсами диаметром 406 мм

Велосипеды Харьковского производства:











1968 г

































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Пpoeзд в тpaмвае – 3 копейки, в троллейбусе – 4, а в автобусе целых 5.

Особо экономные пacсажиры пользовались проездным билетом, который стоил на все маршруты автобycа 4 с половиной рубля, студенческий проездной обходился обладателю в 2 pyбля 50 копеек, а школьный стoил и того дешевле – рубль пятьдесят



Сpeдняя заработная плата в СССР в 70-х - 80-х гг.:

40 рублей - Стипендия в институте (ВУЗе)

75 рублей - Минимальная зарплата в СССР

80 рyблей - Кассир сберегательной кассы

80-130 pyблей - Медсестра

80-300 рублей - Автослесарь

100-150 рублей - Врач

100-180 рублей - Водитель категории С

110 рублей - Старший контролер сберегательной кассы

110 рублей - Инженер с институтской скамьи

120 рублей - Бухгалтер в банке

130-140 рублей - Конструктор 3-й категории

132 рубля - Учитель

140 рублей - Водитель троллейбуса

140-160 рублей - Конструктор 2-й категории

160-180 рублей - Конструктор 1-й категории

180-210 рублей - Ведущий конструктор

180-300 рублей - Стропальщик

200 рублей - Средняя зарплата в СССР

200-220 рублей - Начальник сектора

200-400 рублей - Строитель(монтажник)

200-500 рублей - Машинист башенного крана

260 рублей - Начальник отдела

300 рублей - Денежное довольствие подполковника в ВС

450 рублей - Первый секретарь обкома партии

600 рублей - Министр





Эта держава канула в вечность как Атлантида

Очень хочется в Советский Союз

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Пока остановимся....