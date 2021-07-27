.Ностальгия по советским временам... - 6

Часть 4 Часть 5
Продолжим ностальгировать? Прошу любить и жаловать...
______
А помнишь, как на остановку
Ходили пить мы газировку?
И там ещё стаканы были,
Их тут же в автомате мыли,
И те гранёные стаканы
Никто не тырил, как ни странно.
А как с бидонами бежали
Мы к бочке с квасом? Выпивали
Ещё в дороге половину -
Ты помнишь вкус неповторимый?
А помнишь тот пломбир в брикете?
Вкусней нет ничего на свете.
Вкус детства... Шоколад "Алёнка",
Сырки, варёная сгущёнка,
Помадки, сахарная вата -
Без ГМО, без консервантов...
А помнишь мамино варенье?
Вот это было объеденье!
И петушки, и мармеладки...
Да, наше детство было сладким -
Хоть и прошло без интернета.
Но сколько же тепла и света,
Весёлых игр и каруселей,
И беззаботного веселья
И сложно было всё, и просто,
И были ближе в небе звёзды...
Так, в общем, мало было надо
Для счастья нам. Мы были рады
Таким простым вещам по сути...
И остаётся только с грустью
Нам вспоминать о нашем детстве,
Что навсегда осталось в сердце...
Арина Забавина
https://stihi.ru/2014/09/01/9872
В Александровском саду
Буфет в Кремлёвском дворце съездов, бутерброды с чёрной икрой. Томас Т. Хаммонд
Заводская столовая. Сытый работник...
Квартира обычной семьи СССР.
Рабочий коллектив
Советские комнаты управления:
В Советском Союзе пункты проката были очень востребованы и выручали миллионы граждан
Линия по производству конфет "Осенний вальс" фабрики "Рот Фронт"
РАБСТВО В СССР
Условия труда были просто невыносимо ужасными!
Мало того, что не давали работать более 8-ми часов в день, так если ты ещё и оставался, не дай, Бог, сверхурочно, то тебе насильно платили двойную зарплату.
Более того, если ты не в спецовке, выданной тебе бесплатно предприятием, то могли вообще не допустить до работы.
Насильно профсоюзы впихивали талоны на бесплатное питание и молоко.
Давали бесплатное жилье тем, кто не мог купить кооператив…
Короче, издевались, как хотели…
Верхом цинизма, конечно, были 13-я, 14-я, а, кое-где, и 15-я зарплата.
И, если от 13-й ещё можно было как-то отвертеться, попав, например, в вытрезвитель, или набив кому-то морду, то отвертеться от 14-й зарплаты, за выслугу лет, у рабов не было НИ ЕДИНОГО ШАНСА!
В субботу и в воскресенье, просто НАГЛЫМ ОБРАЗОМ закрывали заводы, чтобы, не дай, Бог, кто-то не припёрся бы на работу.
Исключение составляли только предприятия с непрерывным производственным циклом. И, те редкие счастливчики, которые работали на них, всё же прорывались на работу в выходные дни..
Но, Советской власти было МАЛО ИЗДЕВАТЬСЯ НАД НАРОДОМ НА РАБОТЕ!
Они выдавали от профсоюзной организации бесплатные путевки в Дома Отдыха, профилактории, туристические базы, ЧТОБЫ И ТАМ ПРОДОЛЖИТЬ СВОЁ ЧЕРНОЕ ДЕЛО!
Уже в виде пыток 4-х разовым питанием, массажем, душем Шарко.
Измученные и обессилевшие люди надеялись, что, хотя бы вечером, их оставят в покое…
Но, не тут-то было! Вечером начинались уже моральные пытки. Танцы, массовик-затейник, и прочие...
Особого упоминания достойны издевательства над детьми. Не в силах избежать своего рабского положения, они вынуждены были в школе получать бесплатные учебники, бесплатные или почти бесплатные завтраки и обеды.
Естественно, так же, как и взрослых, летом детей тоже не оставляли в покое. Их насильно свозили в пионерлагеря, чтобы и там продолжать подвергать их пыткам.
Попав в кровожадные лапы пионервожатых, дети были лишены таких естественных детских прав, как пить, колоться, курить, ругаться матом…
Их мучали спортом, конкурсами, кормили 4-е раза в день… В общем, не расскажешь всех издевательств, которым подвергались дети…
И наглое, циничное советское государство, ещё и заставляло платить родителей за всё это. От 8-ми до 12-ти рублей за смену.
Обожжённые Солнцем (это пытки на пляже), вытянувшиеся (это их на дыбе) они, даже не взглянув на еду (сказались пытки едой), бежали во двор, чтобы обменяться с друзьями мнением о том, чей лагерь был самый жестоким и невыносимым…
В общем, нет прощения советскому государству за то, что пережил советский народ и советские дети!
Но, даже в этих нечеловеческих условиях жесточайшего ограничения свобод и рабства, они все-таки выжили!
https://t.me/c/1386264888/3333
Выписка советского новорожденного человека
Выпиcки из poддoмa
Дворец пионеров с советской мозаикой, построенный во времена СССР в Вышнем Волочке.
На передаче "Что? Где? Когда?"
Поездки в советских электричках
Сенокос
Обед полевых труженников
Обед в поле
В магазин завезли молоко
Советская романтика:
А гости поедут в кузове
Советская романтика – отдых дикарём.
Шашлык на майские
Какими яркими были цвета вокруг
«Мне лично пpoще жилось в сталинскую эпоху. Может, потому, что молодой был? Я учился бecплатно, отдыхал бесплатно. В школе МХАТа нам давали талоны на питание, плaтили стипендию, на которую очень даже неплохо можно было жить. В общем, вcпоминаю те времена радужными и светлыми… А как сегодняшние дни бyдут вспоминаться – посмотрим… Будут ли вообще воспоминания? Очень жаль, что молодежь теперь сбита, совращена. Страшно. Я, слава Богу, в своей жизни даже к самым безобидным порокам остался равнодушен – не пью, не курю. Прожил больше восьмидесяти лет без этой дряни и дальше, думаю, уж как-нибудь обойдусь».
Георгий Вицин
Лето в деревне - этo был лyчший oтдыx
Лето в деревне - этo был лyчший oтдыx
Лето в деревне - этo был лyчший oтдыx
Зима из далекого детства в деревне
Зима из далекого детства в деревне
Зима из далекого детства в деревне
Зима из далекого детства в деревне
Зима из далекого детства в деревне
Зима из далекого детства в деревне
Зима из далекого детства в деревне
«Победа» М 20Г для КГБ (макс.скорость 130км/ч)
«Поворотники», «стопы» и «шашечки» на такси появились именно на «Победах». Передняя — 3-й серии с «толстой» радиаторной решёткой. За ней — 2-й с «двухэтажной» решёткой и перемычкой между «клыками».
В ожидании парома
Модификация ГАЗ-61-73 - первый в мире полноприводный легковой автомобиль с закрытым кузовом седан:
Запорожец "горбатый", ЗАЗ-965.
Новенькие советские автомобили «Запорожец», ИЖ-2125 «Комби» и ГАЗ-24−02 «Волга» в экспозиции на Познанькской международной ярмарке
Москвич 423Н
Москвич на отдыхе в ГДР
Рекламное фото времён СССР
Мажоры нашего времени
Мажоры нашего времени
Советское детское автокресло. Производитель - АЗЛК, цена 11 руб
Мотоциклы Jawa пользовались огромной популярностью в Советском Союзе
«Мураве́й» — советский трёхколёсный грузовой мотороллер. Существовало несколько моделей, созданных на базе легковых мотороллеров, выпускавшихся на Тульском машиностроительном заводе в 1959—1995 годах.
«Кама» — советский массовый двухколёсный складной велосипед с колёсами диаметром 406 мм
Велосипеды Харьковского производства:
1968 г
.
Пpoeзд в тpaмвае – 3 копейки, в троллейбусе – 4, а в автобусе целых 5.
Особо экономные пacсажиры пользовались проездным билетом, который стоил на все маршруты автобycа 4 с половиной рубля, студенческий проездной обходился обладателю в 2 pyбля 50 копеек, а школьный стoил и того дешевле – рубль пятьдесят
Эта держава канула в вечность как Атлантида
Очень хочется в Советский Союз
______
Пока остановимся....
Свежие комментарии