Еще стихи Надежды Белугиной-Подюжской - 2

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Стихи Надежды Белугиной

Еще стихи Надежды Белугиной-Подюжской.

Еще в январе мне Надежда прислала еще одну подборку. На сайте стихи выходят только 5 числа месяца. А тут приходится нарушить график.



Баллада о верном друге

Надежда Белугина-Подюжская

«Осенью 1941 года окраины северных районов Ленинграда сравнительно мало страдали от обстрелов и бомбёжек, основные удары немцев приходились на центральную часть города. Но голод пришёл и сюда, в том числе и в деревянный дом на четыре семьи, в каждой из которых были дети. Пригородные поля опустевших совхозов были заполнены неубранным урожаем - в сентябре к городу подступил фронт. Капуста, морковка, картофель, свёкла остались в грядах. Зайцам раздолье. Их расплодилось очень много» - из рассказа очевидцев.

Был случай тот в блокаду Ленинграда.

Не все спаслись от голода тогда.

Фашисты, сжав кольцо, вели осаду,

И в каждый дом протиснулась беда.

Друг всем Трезор и жителей любимец,

Смышлёный и игривый, верный пёс,

Овчарка и простой дворняжки примесь,

Всех радуя, усердно службу нес.

И долго ждал: нальют в пустую миску

Воды хотя бы несколько глотков?..

Но каждый, сердце подвергая риску,

В глаза ему глядеть был не готов.

И пёс сбежал. Вздохнули облегчённо:

Хоть не страдать, ведь не могли помочь.

Душа болела… время монотонно…

И день прошёл, и наступила ночь.

Вернулся всё же утром! Что такое?

В зубах был заяц. Положил у ног.

Не съел, принёс, о людях беспокоясь -

Был верен дружбе, для друзей сберёг.

Хорош бульон на зайце, хоть без соли,

Что ноздри щекотал и жизни спас.

Не подпускал фашист голодных к полю,

Где с овощами пропадал запас.

Лишь зайцы мчались за едой без страха,

А пёс их караулил и ловил.

Себе - отходы. А жильцам – с размахом,

Как джентльмен, зайчатину дарил.

Однажды вместе ждали возвращенья.

Едва дополз - с кровавой раной бок.

Глазами попросил у всех прощенья,

Что в этот раз помочь ничем не смог…

Кормильца схоронили возле дома…

…Когда пришла пора тот дом сносить,

Просили, чтоб на холмике знакомом

Большую ель на память посадить.

Та ель с тех пор растёт, раскинув ветви.

И память в сердце сохранив своём,

Передают рассказ от взрослых детям,

Как спас Трезор от смерти целый дом.

© Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2020

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От себя добавлю, памятник собаке Трезору поставили во Всеволожске (Ленинградская область). Бронзовая скульптура разместилась у Всеволожского центра культуры и досуга, сообщает районная администрация в пятницу, 8 июля 2022 года. Символом памятника стала фраза: "Бог создал животных, чтобы отогревать наши холодные сердца". На церемонию открытия пришли десятки жителей города.

Награду дайте командиру

Надежда Белугина-Подюжская

8 декабря "Золотой звездой" Героя России награждён танкист Николай Харченко, не зная, что в скором времени высшей госнаграды будут удостоены все члены экипажа, попросил Путина поощрить командира.

"Мне дали (награду – прим. ред.), спасибо, но, а чем командир хуже? Так же, как я воевал.» Танкист Николай Харченко из станицы Павловской получил Звезду Героя России из рук Президента Владимира Путина!

Не перевелись в стране герои

Русских духом нации любой.

На передовой наград достоин -

Справедлив и честен наш герой.

Золотой Звездой танкист отмечен,

Знак от президента получил

И на этой знаменитой встрече

Всех нежданной просьбой удивил.

Думаете попросил путёвку?

Денег для семьи, моменту рад?

Нет не угадали! Лишь «обновку» -

Танк для командира. Дипломат…

Вы представить можете такое,

Получив награду, о своих

О друзьях напомнил, о героях,

С кем бок о бок выдержал бои.

Мол, не честно, не один был там я:

Командир, весь дружный экипаж…

Нам бы танк, команды пожеланья,

Танк Т-90 - лучший наш.

Он не знал, что уж приказ подписан:

Всех за подвиг Путин наградил.

Справедливо звания повысив,

Все сомненья их предотвратил.

Вот такие на передовой ребята:

Подвиг, дружба братская и честь.

Всё делить привыкшие солдаты,

Их награды и не перечесть.

Мушкетёрских лет девиз когда-то

В память врезался и истинный герой.

«Все за одного» – в боях солдаты,

И «один за всех» - таков настрой.

© Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2023

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Позаботьтесь о матери

Надежда Белугина-Подюжская

Посвящение Рудакову Роману Александровичу.

"Кто меня найдет позаботьтесь о матери": Надпись на стене дома в Марьинке раскрыла фронтовую тайну. Напомним, что благодаря Роману Рудакову и таким же тихим героям, как он, Марьинка была окончательно освобождена от боевиков ВСУ. Это не только позволило обезопасить Донецк с одного из направлений, но и высвободить часть сил и ресурса артиллерии для продвижения на юг. Осмотр места, где было найдено послание бойца, показал, что штурмовая группа Романа Рудакова угодила в засаду боевиков ВСУ. Оказавшись в ловушке, штурмовики не сдались и отстреливались, пока у них не закончились патроны.

Кирпич с надписью будет сохранен в качестве памятного знака и останется в штабе подразделения. Консервацией надписи на камне займутся специалисты из Ростовского областного музея краеведения. А последнюю просьбу бойца пообещала выполнить главред RT Маргарита Симоньян.

Он спокоен и тих, неприметен совсем.

Не скандалил, не слыл он буяном.

Физкультура и спорт, стали лучшей из тем,

Был домашним, а не хулиганом.

Как у всех в наше время – ЕГЭ, выпускной

И в Ростовский знакомый всем колледж.

Там – «на срочку» Батайск, его город родной,

Проводил – подтверди, что ты стоишь.

Всё для жизни счастливой – учился, служил,

И профессия есть – автослесарь.

У судьбы только планы своей не спросил

И не знал, что придумал агрессор.

Так же скромен и тих, не хватал звёзд с небес,

Но приказ исполнял он достойно.

Время шло. Вдруг парнишка куда-то исчез:

Прячут, знаем, солдат злые войны.

Как не жил… Ну же, где ты, Роман Рудаков?

Связи нет. Как так «без вести»? Где ты?!

Бой под Марьинкой. Штурм. Был к атаке готов.

Но пропал целый взвод – нет ответа…

Нет!!! Нельзя потеряться!!! Исчезнуть нельзя,

Хоть погибших и раненых - тыщи!!!

Ты страну защищал, смерть ты принял не зря!

Есть твой след на земле, пусть отыщут!

Мы своих не бросаем! Зачистим - найдём!

Ищем всюду! А вот и находка!

Здесь кирпич: «Кто найдёт, - видно надпись на нём -

Позаботьтесь о матери». Чётко:

«О родных позаботьтесь о брате, сестре.» -

Вот об этом последние думы.

Он погиб поутру бой приняв на заре,

Завершив какофонию штурма.

…Спи спокойно, солдат! Знаем, помним, скорбим!

О родных обещаем заботу.

Молим, чтобы земля вдруг разверзлась под ним,

На людей кто затеял охоту. © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская

Невозможное возможно

Надежда Белугина-Подюжская

По материалам ВОЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ 27 ноября 2023

Авдеевка, проклятьями покрытая,

До скрежета зубов достала всех,

Снять боль, что испытали над убитыми,

Могли лишь через снайперский успех.

Всю ненависть свою вложили нечисти,

Залили стены, чтоб спасал бетон.

Пройдёт война, узнает человечество,

На сколько недоступным был район.

Продумав оборону, приготовились

И восемь лет к жестокой шли войне,

По мирным бить безжалостно настроились.

Не стыдно, что война в своей стране.

Дома на «промке» превратили в крепости,

В цехах и складах дзоты укрепив.

И даже мысль их взять была нелепостью.

На практике – героям есть мотив.

Маршруты под контролем пулемётчиков,

И снайперы всё время начеку.

Но наши все: пехота, танки, лётчики –

Вдруг сговорились в тыл зайти к врагу.

И рыли ход с кровавыми мозолями,

Пот вытирая прямо на ходу:

Достали гады! Воинов настроили:

От мирных нужно отвести беду.

И «Ветераны» против «щирых нациков»,

Солдат подразделений в помощь взяв,

Масштаба мирового операцию

Устроили, бой с тыла навязав.

Сначала гидре оторвали голову,

На части тело расчленив её

И по рукам, по вражескому логову -

Так показали мужество своё.

И взяли, подавили и зачистили,

Порвали оборону на куски!

Пошли на штурм! И в битве этой выстояв,

За дзотом – дзот, «укреп» зажав в тиски!

Не ждали нас в уютном тёплом гнёздышке?

Все десять лет теряли здесь людей!

Теперь вы на блокпост, хватая воздушек,

Давно хотели дать вам здесь «люлей».

И… Горловка, Луганск, Донецк заждавшийся!

В Россию краткий путь – рукой подать!

За мужество, всем воинам сражавшимся,

«Герои вы!» - спешим в стихах сказать. © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2023

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Никто не рождён для войны

(Палестина – Израиль)

Надежда Белугина-Подюжская

«Ты себя не сожги, защищая других».

За полезный совет - долгих лет человеку.

Но себе не подвластный поэт вновь затих,

Ведь словесный поток льёт настойчиво сверху.

Взрыв ночной вдалеке. Что тебе до него?

Там чужие, тебе незнакомые люди.

Мир погряз в темноте, не видать берегов.

Сталь гудит, а кто начал, опять неподсуден.

Только хватит ли сил, чтоб беду описать?

Безоружной толпе выжить хватит ли крови?

И всё глубже печаль, как всех к миру призвать?

Седина на висках всё обширней от боли.

Как жестоки враги! Танки-звери ревут!

Будто кто-то похитил вдруг души людские.

Средь развалин, как тени, детишки бредут.

В чём вина их? Как выжить им в этой стихии?

Хищный жуткий грифон – над толпой самолёт

Пищу ищет себе на земле, по подвалам.

Взрыв! Телами покрылась земля за прилёт,

Будто пёстрым лоскутным окутав одеялом.

А из мрака ночного зубастая пасть -

Кровь течёт по клыкам в необузданной мести.

Ей бы целый народ в клочья тут же порвать.

Нет в таких испокон ни стыда и ни чести.

Стонет мирный народ. Озверев, ни воды,

Ни еды, ни жилья для детей, слабых женщин

Не оставили варвары. Сколько беды!

Нет надежды спастись от снарядов зловещих.

Ждут в бессилии помощи, помощь слаба.

А ведь смерть успевает десятки в минуту.

Кто они против силы? В руинах дома.

И телами засыпан весь путь абсолютно.

Нет, не люди, а злобные бесы войны

Верховодят над целой обширной планетой.

Под командой дряхлеющего сатаны

От войны беды в странах и взрослым, и детям.

© Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2023

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Братика больше нет

Надежда Белугина-Подюжская

Волонтёр Юрий Мезинов помогает жителям Донбасса с 2014 года. Он первым оказывается там, где нужна помощь. Недавно в образе Деда Мороза дарил новогодние подарки в новых регионах России, не смог сдержать слёз после визита в одну из семей в Херсонской области. В тот предпраздничный вечер Деду Морозу после такого рассказа надо было "держать лицо". Волю чувствам он дал потом, во время записи видео: мужчина не смог сдержать слёз. Он посетовал, что так и не удалось сдержать обещание подарить всем детям подарки, но некоторые кульки просто уже некому вручать...

Он привёз малым детям подарки,

Поздравляя, им счастья желал.

Среди публики праздничной, яркой

Вдруг девчонку одну увидал.

«С новым годом!» - ответив, малышка,

Отказалась второй взять пакет:

«Дрон вчера прилетел…только вспышка…

Только вспышка – и братика нет…»

А подростку всего-то пятнадцать -

Жить да жить без волнений и бед!

Но с детьми проще им поквитаться,

На воюющих сил, видно, нет.

Целый день сын лежал там без мамы

На снегу, среди взорванных тел…

Невозможно забрать, бить упрямо,

Чтобы больше смертей, враг хотел.

Дед Мороз, раздавая подарки,

Чуть держался, но слёзы ручьём:

«Это я от тепла так, ребятки,

Таю, мне лишь мороз нипочём.»

Сердце билось, грозя разболеться,

Не вздохнуть, и не заговорить…

Ведь привыкнуть нельзя, чтобы детство

Раньше взрослых пришлось хоронить.

…Украинцы рабами послушно

И свои не считают тела.

Сколько судеб, построек разрушено!

Сколько жизней война унесла!

Но ползут под дурманом бездумно:

До последнего прут храбреца

За французов, за старца безумного

Против русских – приказ: «До конца!»

© Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2024

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Странные люди

Надежда Белугина-Подюжская

Странные люди в своих комнатушках

Тихо живут.

Нет в них огня, но законопослушны.

Главный – уют.

Всё не спеша, за прикрытою дверцей

В жизни такой.

Словно часы, мерно тикает сердце -

Сон и покой.

Где-то страдают, волнуются люди -

Им наплевать.

Вовремя кофе и гренки на блюде,

Вовремя спать.

Взгляд отстранённый, глядят равнодушно,

Не зная слёз.

Там паутиной опутало душу -

Путь к ней зарос.

Благопристойно, с небрежной усмешкой

И свысока.

Тон снисходительный, мягкий, неспешный

Наверняка.

Тише, не трогайте. Не беспокойте.

Жизнь замерла.

Я ни за чтоб в том застойном болоте

Жить не смогла.

© Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2021

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Шоу предателей



2023 Надежда Белугина-Подюжская

А в глазах – лишь шеренга «особенных».

Кто позволил особенность им?

Расшалились, всё дальше от Родины.

И Шаман за неё здесь один!

Все видали гримасы Гагариной?

Отдаляется, как от чумы,

На лице от стараний испарина -

Взгляды злобы и мести полны.

Смесь презрения, спеси и холода,

Потому, что «кремлёвский продукт»?

Чьи вы, поросль порока и подданных,

Если Кремль презираемый тут?

Вы ведь тоже продукт, но из прошлого,

Тот, что явно просрочен давно.

Что вы сделали в жизни хорошего?

Вы разлада людского виной.

Ваш гламур не ко времени, знаете?

Ваши блёстки сейчас ни к чему!

По погибшим в боях не страдаете?

Не по сердцу вам СВО и уму?

Что вас держит? Лишь «бабки» российские.

Не понять, что противно вдвойне

Видеть вас здесь с московской пропискою,

Когда русский солдат на войне!

Вы, «таланты», по миру бродячие,

Убедились и сами: лишь здесь

Вам бездарности ваши оплачивают,

Терпят ваши кривлянья и спесь.

Вас собрать бы всех вместе и выпороть,

Коль вы дети огромной страны,

Да в окопы, чтоб спесь согнать, выставить,

Коль пошли по пути сатаны.

© Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2023

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Уйди с дороги!

Надежда Белугина-Подюжская

«Голая» вечеринка известной блогерши, телеведущей и актрисы Анастасии Ивлеевой проходила 20 декабря 2023 года в столичном клубе Mutabor в центре города. Гости должны были явиться на тусовку практически без одежды. Смельчаков в клубе собралось немало. Среди них были звезды российской эстрады, стилисты, а также известные блогеры и тиктокеры.

Мне всё равно, со мной вы или против.

Я свой гражданский исполняю долг.

Пишу, сквозь боль, о той, погибшей роте,

Солдате том, чей сердца стук умолк.

Ты знать об этом не желаешь вовсе?

Придёт ответка! Каждому – своё!

И как в глаза глядеть им будешь после,

Когда придут уставшие с боёв?

Те, что поднялись защитить Россию -

Кто на войне, кто – волонтёр в тылу.

А ты, кто СВО бранил, берёгший силы,

Чем оправдаешь после жизнь свою?

Порыв понять сумели даже дети

И письмами своими поддержать

Героев на войне - любовь в конверте

Скорей в окоп солдатам передать.

Уж за полста, пора остепениться,

А ты, игрун в блестящем пиджачке,

Кузнечиком желаешь притвориться,

Стрекочешь на английском языке.

Вся нечисть собралась на шабаш нынче

На вечеринке голой бесовской.

Ко всем бы применить пора суд Линча.

Наглеют. Безнаказанность виной.

Долой с дороги, уступив героям!

Они давно достойны лучше жить.

Прошли все испытания войною

И русский дух сумели сохранить

© Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2023

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Врагам России

Надежда Белугина-Подюжская

В основу стихотворения легла публицистическая речь С. Климковича "Бойтесь разбудить русского!"

Я приду к вам домой, опущусь на скамейку у сада.

Вытру пот свой со лба заскорузлою жёсткой рукой.

Возвращаясь с войны, восставая из мрака и ада,

Я за подлость и зло с вас и мёртвый спрошу, как живой.

Мне не надо богатств, ваших замков и яхт мне не надо,

Я спрошу с вас за землю, что полита кровью людской,

За детей, что взлетали на воздух от ваших снарядов,

Водопады из слёз, что текли по России рекой.

Я безмерно устал, пыль на мне, кровь на ранах глубоких.

Вижу злобный оскал, пробиваясь сквозь вашу вражду.

Автомат у колен – он мой друг в испытаньях жестоких -

Сколько вынес я лжи, что состряпали вы на ходу.

Я вас долго терпел. Как вы вместе меня унижали!

Шельмовали, грозились, надеясь стереть в порошок.

Посмотрю вам в глаза: ты на чьей стороне, «генацвале»?

Коль не вместе со мной, не пущу я тебя за порог.

Смерть ходила за мной и бок о бок сидела в окопах.

«В чём же сила?» - однажды вопрос свой «братишкам» задам.

Пусть ответят мне прямо, что Запад им дал и Европа?

Может, брата прощу, а врагов ни за что никогда.

Наше время пришло, прекращаем пустые дебаты.

Справедливость берёт верх над мнимостью лживых атак.

Я спрошу с вас за всё, и коль были хоть в чём виноваты,

Станет страшно тому, кто в войне был не брат мне, а враг. © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2019

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Нательный крестик Жени Родионова

Надежда Белугина-Подюжская

ПОДВИГ СЫНА

Никого не убил, не ходил он в атаку -

На границе нёс срочную службу солдат.

И заметив: из «скорой» торчат автоматы -

Преградил ей дорогу: «Ни шагу! Назад!»

Подтянулись, как деды на поле сраженья -

На границе ответственность вдвое важней,

АЛЕКСАНДР ЖЕЛЕЗНОВ, ИГОРЬ ЯКОВЛЕВ, ЖЕНЯ,

Верный ТРУСОВ АНДРЕЙ – вся четвёрка друзей.

Как был зол Хайхороев! Четвёрка мальчишек,

Что ещё молоко запеклось на губах,

Встала насмерть, мешая проехать в затишье,

Рассекретив задумку, не ведая страх.

Унижал, оскорблял, тыча в грудь автоматом,

Бил с особою злостью парнишек сплеча,

Видя стойкость солдат, крыл безудержно матом,

Брызжа злобно слюной, не по-русски крича.

Некрещёных троих расстрелял тут же прямо,

А Евгению дал для раздумия миг:

«Раз крещеный, ты вспомни, что ждёт тебя мама,

Откажись от Христа, крестик с шеи сними».

Не сдавался, стоял на своём Родионов.

Так сто дней продержался в бандитском плену.

«Мы сломаем тебя, - слыша тихие стоны,

Поражаясь, твердили своё молчуну -

Просто крестик сними, мусульманскую веру

Здесь прими вместе с нами и будешь нам брат.

Вспомни трупы друзей, цену жизни измеряй,

Отрекись – будешь жить, ты ведь просто солдат».

«Нет, он будет со мной. Не сниму, не просите.

Не продам свою веру, достоинство, честь.

Верю только в Христа. Стойкий веры носитель.

Крест - земли моей часть и душа моя здесь».

Может, эти слова, может, что-то другое,

Но бандиты с него крестик снять не смогли,

И пытали, и били его всем конвоем,

Но стоял на своём сын Российской земли.

Не согласный на сговор, три месяца с лишним

Был пленён под Бамутом в селенье большом.

Каждый день свой из ста говорил со Всевышним,

Чтобы сил ему дал в страшных пытках зверьём.

Резко чиркнув ножом, обезглавили тело.

Им привычное дело – не дрогнет рука.

И в могилу к троим подтолкнули умело.

Весть о зверствах своих сохранив на века.

…Ну, а маме домой принесли извещенье,

Что, мол, он самовольно покинул свой пост.

(Как же носит земля, что не просят прощенья,

Кто предавши своих, шёл по "лестнице" в рост!).

«Нет! Не верю! Вы лжёте! Мой сын не предатель!»

Руки к небу воздев, там лишь правду ища:

Рухнул мир, чем жила, дожидаясь солдата,

С мыслью «сын дезертир» не смирилась, ропща.

А по телеку взрывы грохочут с экрана,

Сатанинский Невзорова радостный смех,

Ковалёв, наш Иуда, к солдатам с обманом,

И счастливый Бабицкий снимал всё и всех.

Предавали свои. Днём солдаты сражались,

Жизнь свою не страшась, отдавали за нас.

В ночь открыт коридор, чтоб бандиты спасались.

Из Москвы: «Отпустить!» - генеральский приказ.

© Copyright: Надежда Белугина-Подюжская