Еще стихи Надежды Белугиной-Подюжской



Продолжу Все стихи от Надежды Белугиной не посместились в один материал Продолжу *** Я пишу о солдатах...



Вот ещё об одном, а потом про цветы,

Про любовь и рыбалку, про отдых и горы...

...Только гибнут ребята! Мне совесть: «А ты?!»

Вы простите, опять лишь о них разговоры…



Он мне смотрит в глаза. Что ответить ему?

Сердце просит поэта о них помолиться.

И потоки из слов о солдатах приму,

Тороплюсь записать: мысль летуча, как птица.



Стонет в ранах Земля, ведь не снится война.

Вновь впитала, как встарь, в почву ту море крови!

Убаюкает сына, как в люльке, она,

А я душу спасу исцеляющим словом.



© Надежда Белугина-Подюжская, 2023 Вот ещё об одном, а потом про цветы,Про любовь и рыбалку, про отдых и горы......Только гибнут ребята! Мне совесть: «А ты?!»Вы простите, опять лишь о них разговоры…Он мне смотрит в глаза. Что ответить ему?Сердце просит поэта о них помолиться.И потоки из слов о солдатах приму,Тороплюсь записать: мысль летуча, как птица.Стонет в ранах Земля, ведь не снится война.Вновь впитала, как встарь, в почву ту море крови!Убаюкает сына, как в люльке, она,А я душу спасу исцеляющим словом.© Надежда Белугина-Подюжская, 2023 Фото: Михаил Гладчук Фото: Михаил Гладчук

https://kianews24.ru/news/boec-iz-krima-s-pozivnim-ryembo-rasskaz/

Боевое искусство

Бойцу СВО из Крыма с позывным Рэмбо



Будто беркута взгляд – в обороне солдат,

От беды он спасёт и деревню, и город.

ДРГ ловит «Рэмбо» в Крыму наугад,

Спас от взрывов людей, не глядите, что молод.



Неспокойна душа, как барометр, дрожит,

Будто, чует опасность в охоте на зверя:

Вот мужчина, как будто за ними следит,

- И на случай, решил в этом доме проверить.



Рембо резко в сарай: Опа! Гранатомёт!

Пачки нужных патронов и бронежилеты.

Все подарки от НАТО – ракета на взлёт,

Куча спальных мешков в иностранных пакетах.



Видит – тропочка в лес. Пригласив ФСБ,

Парень с ними, с собакой, торопится следом.

Две «Игла-М», гранаты - подарок судьбе,

С парнем можно в разведку до самой победы!



Так вот! Подвигу есть в войнах место всегда!

Скольких спас он людей в этот раз «шестым чувством»!

Нужно бдительным быть, коль пришла к нам беда,

Знайте, бдительность есть - боевое искусство!



© Надежда Белугина-Подюжская, 2023 Будто беркута взгляд – в обороне солдат,От беды он спасёт и деревню, и город.ДРГ ловит «Рэмбо» в Крыму наугад,Спас от взрывов людей, не глядите, что молод.Неспокойна душа, как барометр, дрожит,Будто, чует опасность в охоте на зверя:Вот мужчина, как будто за ними следит,- И на случай, решил в этом доме проверить.Рембо резко в сарай: Опа! Гранатомёт!Пачки нужных патронов и бронежилеты.Все подарки от НАТО – ракета на взлёт,Куча спальных мешков в иностранных пакетах.Видит – тропочка в лес. Пригласив ФСБ,Парень с ними, с собакой, торопится следом.Две «Игла-М», гранаты - подарок судьбе,С парнем можно в разведку до самой победы!Так вот! Подвигу есть в войнах место всегда!Скольких спас он людей в этот раз «шестым чувством»!Нужно бдительным быть, коль пришла к нам беда,Знайте, бдительность есть - боевое искусство!© Надежда Белугина-Подюжская, 2023

Перепутали окопы



Бой под Клещеевкой



Вы поверьте, то не байки,

Так бывает на войне,

То ль от страха, то ль в запарке,

То ли бес шутил извне.



Только вырвались фашисты

Из окопов чуть вперёд,

Но мишени в поле чистом,

Русский встретил пулемёт.



Видно, в сводках не успели

«Украм» сразу сообщить:

Их позицию сумели

Наши тут же захватить.



Возвратились, отдышались,

Бьёт исправно их сосед,

В ту же сторону старались

Бить на выстрелы в ответ.



Бой окончен! Ну, а сбоку:

«Руки кверху!» - «Что за бред?!

Как?» Своих, вояки в шоке,

Уж давно и следа нет.

«Ну, спасибо за подмогу!

Вас берём мы на обмен!

Вместе сделав «перемогу»,

Мы - на отдых, вы же - в плен!"

© Надежда Белугина-Подюжская, 2023 Бой под КлещеевкойВы поверьте, то не байки,Так бывает на войне,То ль от страха, то ль в запарке,То ли бес шутил извне.Только вырвались фашистыИз окопов чуть вперёд,Но мишени в поле чистом,Русский встретил пулемёт.Видно, в сводках не успели«Украм» сразу сообщить:Их позицию сумелиНаши тут же захватить.Возвратились, отдышались,Бьёт исправно их сосед,В ту же сторону старалисьБить на выстрелы в ответ.Бой окончен! Ну, а сбоку:«Руки кверху!» - «Что за бред?!Как?» Своих, вояки в шоке,Уж давно и следа нет.«Ну, спасибо за подмогу!Вас берём мы на обмен!Вместе сделав «перемогу»,Мы - на отдых, вы же - в плен!"© Надежда Белугина-Подюжская, 2023 Донбасс



Некуда поэзии деваться.

Лишь что было - в стих упаковать:

Правда убивающих – прорваться.

Правда убиваемых – не сдать.

Трупы у реки. Войны солдаты.

Став бронёй, ни сдав и пядь земли,

Как их деды, в давнем 45-ом,

Жизнь сложив, потомков сберегли.

…Не забрать тела - мгновенны пули.

Спрятались за стенкой - пронесло.

Отдышались. В школьный двор свернули.

Там могилы. Детские… Полно…

Эх, война, война! При чём тут дети?!

Маленькие Ангелы Земли…

Кто за время страшное ответит?

Кто вопрос возникший разрулит?

Боль! Боль! Боль! Набат уставший.

Сколько жертв! Погибших не вернуть.

Сноп огня, в синь неба улетавший,

На земле телами метит путь.

…Кто-то жив. На стон ползут призывный.

Спину жгут осколки кирпича.

Там пацан… Вчера скакал под ливнем -

Нет ноги…Не понял сгоряча…

Кровь. Страданья. Взрывы…

Снова жертвы. Как без них?

Мысль в памяти жива:

Что, поэт? Готов? Без перерыва

Надо тиснуть в черновик сперва…

Жизнь в войне участвующих – в судьбы.

Судьбы и эмоции – в слова,

В образы! В стихи! Вы правдорубы!

Что? Нет сил? Тут не до щегольства!

Надо! Надо! Надо, братец, надо!

Чтобы знали люди все окрест.

Из последних сил встают из ада -

Родины отстаивая честь.

Уходя в бессмертие, пусть знают,

Песни пишешь ты о них, стихи!

Не перевелись, пусть не мечтают,

Русский дух, герои-мужики!



© Надежда Белугина-Подюжская, 2023



Не то, так - это... самоирония



От беспокойных женщин нет спасенья.

Ведь лучше б, забуриться в «местный шоп»,

Там кофейку с морозца с наслажденьем…

Но нет, опять – в компьютер и… в окоп.



Как без меня справляются солдаты?

Вдруг что не так, а я не в курсе дел!

Пускай скорее гонят супостата!!!

Он мне своим нахальством надоел!



Беда, «коль пироги печёт сапожник

И сапоги тачают без лекал:

А я – спецоперации заложник,

«Тачаю», добавляя свой накал.



В делах тех с кондачка не разберёшься.

Ведь СВО, сказали, вовсе не война.

«Свой нос укороти, а то нарвёшься.

Ведь прилетит. И в том – твоя вина».

А я читаю, и тревожат сводки:

Опять задержка на передовой.

Была б мужчиной – полечилась водкой.

…Лишь корвалол надёжный спутник мой.



«Под корвалолом в бой» иду без страха,

За что сверлит мне голову вопрос?

…Им не хватает моего размаха!!!

Ой! –

Язык длинней, коль стал короче нос…

© Надежда Белугина-Подюжская, 2023



А как там «Шор»?



Вы, надеюсь, запомнили «Шора»,

Что старушку спасал от войны,

На Кавказе - народ от террора -

Вот такие в России сыны.

Этот парень, не знающий страха,

Продолжает свой доблестный путь.

Был в чеченской бесстрашным воякой,

Здесь - медалью украсил он грудь.

Был отправлен бойцам на подмогу,

Вскрыл разведкой забытый пакет,

Спас парнишку, что ранен был в ногу -

Да каких только подвигов нет!

Он для сына быть хочет примером,

Чтобы стоящий вырос мужик,

Стал надёжным, умелым и смелым,

Чтоб ответ за слова брать привык.

Пожелаем ребятам удачи,

Чтоб вернулись к любимым своим,

Пусть решат боевые задачи,

Мы, их жёны, очаг сохраним.

Сочиним для них песни о вечной,

Неподкупной и верной любви,

О геройстве, судьбе человечьей

И о клятве бойцов на крови.

Ведь любовь, если очень большая,

Ждать поможет, излечит недуг.

Вы вернётесь с победой, мы знаем,

Разорвав злобный вражеский круг. Некуда поэзии деваться.Лишь что было - в стих упаковать:Правда убивающих – прорваться.Правда убиваемых – не сдать.Трупы у реки. Войны солдаты.Став бронёй, ни сдав и пядь земли,Как их деды, в давнем 45-ом,Жизнь сложив, потомков сберегли.…Не забрать тела - мгновенны пули.Спрятались за стенкой - пронесло.Отдышались. В школьный двор свернули.Там могилы. Детские… Полно…Эх, война, война! При чём тут дети?!Маленькие Ангелы Земли…Кто за время страшное ответит?Кто вопрос возникший разрулит?Боль! Боль! Боль! Набат уставший.Сколько жертв! Погибших не вернуть.Сноп огня, в синь неба улетавший,На земле телами метит путь.…Кто-то жив. На стон ползут призывный.Спину жгут осколки кирпича.Там пацан… Вчера скакал под ливнем -Нет ноги…Не понял сгоряча…Кровь. Страданья. Взрывы…Снова жертвы. Как без них?Мысль в памяти жива:Что, поэт? Готов? Без перерываНадо тиснуть в черновик сперва…Жизнь в войне участвующих – в судьбы.Судьбы и эмоции – в слова,В образы! В стихи! Вы правдорубы!Что? Нет сил? Тут не до щегольства!Надо! Надо! Надо, братец, надо!Чтобы знали люди все окрест.Из последних сил встают из ада -Родины отстаивая честь.Уходя в бессмертие, пусть знают,Песни пишешь ты о них, стихи!Не перевелись, пусть не мечтают,Русский дух, герои-мужики!© Надежда Белугина-Подюжская, 2023От беспокойных женщин нет спасенья.Ведь лучше б, забуриться в «местный шоп»,Там кофейку с морозца с наслажденьем…Но нет, опять – в компьютер и… в окоп.Как без меня справляются солдаты?Вдруг что не так, а я не в курсе дел!Пускай скорее гонят супостата!!!Он мне своим нахальством надоел!Беда, «коль пироги печёт сапожникИ сапоги тачают без лекал:А я – спецоперации заложник,«Тачаю», добавляя свой накал.В делах тех с кондачка не разберёшься.Ведь СВО, сказали, вовсе не война.«Свой нос укороти, а то нарвёшься.Ведь прилетит. И в том – твоя вина».А я читаю, и тревожат сводки:Опять задержка на передовой.Была б мужчиной – полечилась водкой.…Лишь корвалол надёжный спутник мой.«Под корвалолом в бой» иду без страха,За что сверлит мне голову вопрос?…Им не хватает моего размаха!!!Ой! –Язык длинней, коль стал короче нос…© Надежда Белугина-Подюжская, 2023Вы, надеюсь, запомнили «Шора»,Что старушку спасал от войны,На Кавказе - народ от террора -Вот такие в России сыны.Этот парень, не знающий страха,Продолжает свой доблестный путь.Был в чеченской бесстрашным воякой,Здесь - медалью украсил он грудь.Был отправлен бойцам на подмогу,Вскрыл разведкой забытый пакет,Спас парнишку, что ранен был в ногу -Да каких только подвигов нет!Он для сына быть хочет примером,Чтобы стоящий вырос мужик,Стал надёжным, умелым и смелым,Чтоб ответ за слова брать привык.Пожелаем ребятам удачи,Чтоб вернулись к любимым своим,Пусть решат боевые задачи,Мы, их жёны, очаг сохраним.Сочиним для них песни о вечной,Неподкупной и верной любви,О геройстве, судьбе человечьейИ о клятве бойцов на крови.Ведь любовь, если очень большая,Ждать поможет, излечит недуг.Вы вернётесь с победой, мы знаем,Разорвав злобный вражеский круг. © Надежда Белугина-Подюжская, 2023 Батальон уходил на ротацию...



(жестокая правда войны. ЧВК)

Батальон уходил на ротацию,

Покидал правый берег Днепра.

Под Каховкой в разгар операции

Бой жесток и расправа быстра.



Сотня раненых, сорок убитыми,

Две недели контактных боёв.

"Барс-20" в сраженьях испытанный,

Бьёт прицельно коварных врагов.

Прут без счёта нацбаты, наёмники -

ЗРК, автомат на весу.

Озверевших фашистов поклонники

Вслед «под дурью» спешат ВСУ.

На понтон погрузились, отчалили,

Только сразу – что тут началось!

Грохот! Крики! Взрывались и падали!

Кто убит, кому - рана насквозь.

Кровью залитый пирс, мат и выстрелы

И с носилками взад и вперёд.

Сколько там полегло! Только выстоял

Наш отчаянный смелый народ.

Под жестоким обстрелом, в пожарище

Всё же вывезли мёртвых, живых.

В пекло шли, не бросая товарищей,

Прикрывая бойцов молодых.

Командир, коренастый, и собранный

И для статности есть борода.

Имя древнее с меткой особою:

Ратибор – он бесстрашен всегда.



За Изюм дали Орден за Мужество,

И второй здесь, за бой под Днепром.

Смел и опытен, в том преимущество,

Вера в то, что врага разобьём.

…Русский воин веками прославленный -

Шёл к победе в огне и дыму,

Предков, доблестных воинов ставленник:

«Долг - Отечеству, честь – никому!» (жестокая правда войны. ЧВК)Батальон уходил на ротацию,Покидал правый берег Днепра.Под Каховкой в разгар операцииБой жесток и расправа быстра.Сотня раненых, сорок убитыми,Две недели контактных боёв."Барс-20" в сраженьях испытанный,Бьёт прицельно коварных врагов.Прут без счёта нацбаты, наёмники -ЗРК, автомат на весу.Озверевших фашистов поклонникиВслед «под дурью» спешат ВСУ.На понтон погрузились, отчалили,Только сразу – что тут началось!Грохот! Крики! Взрывались и падали!Кто убит, кому - рана насквозь.Кровью залитый пирс, мат и выстрелыИ с носилками взад и вперёд.Сколько там полегло! Только выстоялНаш отчаянный смелый народ.Под жестоким обстрелом, в пожарищеВсё же вывезли мёртвых, живых.В пекло шли, не бросая товарищей,Прикрывая бойцов молодых.Командир, коренастый, и собранныйИ для статности есть борода.Имя древнее с меткой особою:Ратибор – он бесстрашен всегда.За Изюм дали Орден за Мужество,И второй здесь, за бой под Днепром.Смел и опытен, в том преимущество,Вера в то, что врага разобьём.…Русский воин веками прославленный -Шёл к победе в огне и дыму,Предков, доблестных воинов ставленник:«Долг - Отечеству, честь – никому!» © Надежда Белугина-Подюжская Смелым и отважным



ЧВК «ВАГНЕР»



Вот судьба – цепочка преступлений.

Не родные, улица влекла.

Меньше бы вниманья к развлеченьям,

Жизнь, авось, путём другим пошла.

А историй и ошибок - море,

На судьбу обид не перечесть.

Так стезя легла, не стоит спорить,

Что змеёй в груди таилась месть.

А итог – стены четыре тесных,

Где воспоминанья гонишь прочь,

И пугает будущее, если

Не заснуть и всё длиннее ночь.

За большим забором, как и прежде,

Он для всех не значит ничего,

Крест поставил на своей надежде -

За него всё свёрстано давно.

Но внезапно шансом стало чудо:

«Можешь уважение вернуть,

И глаза не пряча перед людом,

От позора свой очистить путь».

Грудью защитить свою Отчизну

Смелости не каждому дано!

Ну, а он не пожалеет жизни!

Пусть о нём узнает всё село.

И гордятся сыном мама с папой,

И девчонка – карие глаза.

Есть желанье?! Чуть слезой не капнул,

Чтоб свою надёжность доказать.

Среди «птиц элитных» есть подколы?

Мол, куда они в «калашный ряд»?

Кто сказал? Вот эти мыши в норах,

Что от страха, день и ночь шуршат?!

Кровью смыть – совсем это не просто,

Не святой водой умыть лицо.

А всю жизнь осмыслить до погоста

И героем стать – не подлецом.

Каждый смог на это бы решиться?

Нет! Лишь тот, в ком твёрдый стержень есть.

И кто жизнью смог не поскупиться.

Живы в ком достоинство и честь.

И ведёт на подвиги Пригожин

Тех, кого считали уж никем -

Вот и в Соледаре враг низложен:

Цель поставив, сделать - нет проблем.



Не отступят, в трудный час не дрогнут,

Совершая подвиг на войне.

От границ фашистов всех отторгнут,

Орденами грудь покрыв вдвойне. © Надежда Белугина-Подюжская Позывной Лёлик



8 лет на самых опасных участках фронта(по живым следам).



«С четырнадцатого» она на фронте,

Есть опыт, хоть и детский позывной,

Рассказывает «Лёлик» о «работе»,

О боли, что пришла в Донбасс с войной.



…Историй про украинских фашистов

Там, где народ воюет, и не счесть.

Столь изощрённый он и столь неистов,

Уж много лет забыл про стыд и честь.



Рассказывает о «любимых играх»,

Что от безделья, среди всех забав,

Нацист, как цель для стрельб, малышку выбрав,

Под ножками ей землю вышибал.



Девчонка громко плакала от страха.

Звала на помощь: «Мама, помоги!»,

Нацист смеялся, забавляясь, «бахал»,

Ведь только так ведут себя враги.



Другой стрелял, как будто на охоте,

В бегущего парнишку за водой.

От скуки или злобы на излёте

Ствол в голову его направил свой.



И юноша, с тех пор став инвалидом,

Вновь как малыш, старается ходить,

Он изменился даже внешним видом.

Но, что теперь? Ведь надо дальше жить.



И жалости совсем нет к нашим пленным:

Дробят им пальцы, кости на руках.

Не понаслышке, от ребят обменных,

Узнала «Лёлик» о таких грехах.



В мотострелковой много лет бригаде

Лежать училась, чистить СВД,..(снайперская винтовка Драгунова)

Свистели пули, взрывы где-то рядом,

Но «Лёлик» твёрдо шла к своей мечте.



Девчонка – снайпер…Точно бьёт, на совесть.

И вот уже награды на груди.

Есть «За отвагу», «За ратную доблесть»,

Заслуги есть и много впереди.



Её кумир - Людмила Павличенко -

Известный снайпер всей СССР.

Дав женщинам за подвиги оценку,

Джентльмены, не хотите взять пример?! 8 лет на самых опасных участках фронта(по живым следам).«С четырнадцатого» она на фронте,Есть опыт, хоть и детский позывной,Рассказывает «Лёлик» о «работе»,О боли, что пришла в Донбасс с войной.…Историй про украинских фашистовТам, где народ воюет, и не счесть.Столь изощрённый он и столь неистов,Уж много лет забыл про стыд и честь.Рассказывает о «любимых играх»,Что от безделья, среди всех забав,Нацист, как цель для стрельб, малышку выбрав,Под ножками ей землю вышибал.Девчонка громко плакала от страха.Звала на помощь: «Мама, помоги!»,Нацист смеялся, забавляясь, «бахал»,Ведь только так ведут себя враги.Другой стрелял, как будто на охоте,В бегущего парнишку за водой.От скуки или злобы на излётеСтвол в голову его направил свой.И юноша, с тех пор став инвалидом,Вновь как малыш, старается ходить,Он изменился даже внешним видом.Но, что теперь? Ведь надо дальше жить.И жалости совсем нет к нашим пленным:Дробят им пальцы, кости на руках.Не понаслышке, от ребят обменных,Узнала «Лёлик» о таких грехах.В мотострелковой много лет бригадеЛежать училась, чистить СВД,..(снайперская винтовка Драгунова)Свистели пули, взрывы где-то рядом,Но «Лёлик» твёрдо шла к своей мечте.Девчонка – снайпер…Точно бьёт, на совесть.И вот уже награды на груди.Есть «За отвагу», «За ратную доблесть»,Заслуги есть и много впереди.Её кумир - Людмила Павличенко -Известный снайпер всей СССР.Дав женщинам за подвиги оценку,Джентльмены, не хотите взять пример?! © Надежда Белугина-Подюжская Картина ростовской художницы Елены Бегма, посвященная подвигу наших современников По пути Гастелло

Памяти Александра Антонова и Владимира Никишина, ЧВК "Вагнер" Войны суровой обнажилась правда,

Лишь только экипаж взлетел, заметив цель:

Нет магазина, школы, ни детсада -

Враг против мирных граждан был в атаке смел.

Трещали стены, жуткий день итожа -

И в муках ухали дома, по крышам - град

Гремел как будто их касаясь кожи,

А дом стонал, спастись был тоже рад.

Метались люди в поисках спасенья,

Друг-другу помогая в пекле жизнь спасти.

Тут ненависть вскипела за мгновенье:

Хоть и силён фашист, но нет назад пути.

«Орёл железный» рвался в бой упорно,

Как Феникс он горел и снова оживал.

Снаряд! В боку - дыра! И с дымом чёрным

Борясь, огнём окопы сверху поливал.

В бессилье небо скрёб он обречённо,

Бортом дымясь, хватал за облако винтом.

Крыло то вправо заводил на удалённый,

То шёл, трясясь, хватая воздух, напролом.

Ведь сзади ждёт пилотов вся пехота,

Идёт прорыв, а им не выстоять одним.

Тут ЗРК… нет сил для разворота

И шанс один, чтобы не зря погибнуть им.

А вены лётчиков в борьбе вот-вот порвутся

В окопе крик: «Добавь огня, падёт от ран!»

И стало ясно: нынче не спасутся.

И путь один - к врагу на огненный таран.

Вздохнув согласно, раненая «птица»,

Гремя металлом, вниз с разлёту – цель ясна:

На бронетехнику врага, коль вверх не взвиться!

Мотор чихнул, не споря: «Приговорена!»

Ушли герои, память нам оставив

О русском подвиге и мужестве бойцов.

И к белым журавлям примкнули в стаю,

Пополнив строй известных дедов и отцов. © Надежда Белугина-Подюжская *** Мы встанем все



Без эмоций и без криков «браво» -

Сводки командирские сухи.

Как давно бойцы имеют право

На награды, песни и стихи.



Тот, кто молод, не боится смерти.

Смело принимает жёсткий бой.

И за жизнь сражаясь на планете,

Выполняет он приказ любой.



Помолясь, идёт солдат к бессмертью -

Кто за правду, тот не служит лжи.

Цель – победа! Так себе наметив,

С честью будет Родине служить.



Как тогда, ждёт три желанных слова

Без которых очень трудно жить,

И по электронной связи новой

Шлют любовь спасающему жизнь.



Войнам не известны атеисты

С небом все поддерживают связь.

На ветвях повис последний листик,

Веря в жизнь, себя от смерти спас.



А война – такой давно не знали,

Не жалеет взрослых и детей.

И осколки хищно в злобе жалят,

Мирных, не щадя в пылу, людей.



Сколь пытались, только не согнули.

Выстоим и в нынешней войне.

Не предавшие солдата пули

Молятся о мире в тишине.



Вот такой у нас, у русских, корень,

Встретив мразь, не склоним головы,

И с любым за честь страны поспорим,

Не терпя худой о нас молвы.



Пусть в бессмертный полк встают герои -

Воины сегодняшних боёв,

Как отцы, идут в едином строе,

От страны отвадив наглецов. Без эмоций и без криков «браво» -Сводки командирские сухи.Как давно бойцы имеют правоНа награды, песни и стихи.Тот, кто молод, не боится смерти.Смело принимает жёсткий бой.И за жизнь сражаясь на планете,Выполняет он приказ любой.Помолясь, идёт солдат к бессмертью -Кто за правду, тот не служит лжи.Цель – победа! Так себе наметив,С честью будет Родине служить.Как тогда, ждёт три желанных словаБез которых очень трудно жить,И по электронной связи новойШлют любовь спасающему жизнь.Войнам не известны атеистыС небом все поддерживают связь.На ветвях повис последний листик,Веря в жизнь, себя от смерти спас.А война – такой давно не знали,Не жалеет взрослых и детей.И осколки хищно в злобе жалят,Мирных, не щадя в пылу, людей.Сколь пытались, только не согнули.Выстоим и в нынешней войне.Не предавшие солдата пулиМолятся о мире в тишине.Вот такой у нас, у русских, корень,Встретив мразь, не склоним головы,И с любым за честь страны поспорим,Не терпя худой о нас молвы.Пусть в бессмертный полк встают герои -Воины сегодняшних боёв,Как отцы, идут в едином строе,От страны отвадив наглецов. © Надежда Белугина-Подюжская *** Не человек-паук для нас герой



Новости - только актуальное 6 октября, 11:01 Военное дело

Доброволец, артист, боец.

В основу стихотворения легло интервью артиста Николая Цонку



За семьдесят исполнено ролей:

«Через прицел», герой из «Сладкой жизни»…

Оставив дом, жену, двоих детей

Пошёл он добровольцем за отчизну.



Известен многим молодой артист,

Ведь город не велик, но где поддержка,

Напутствие? Ведь путь лежит тернист -

Молчат иль судят за поступок дерзкий.



Мол, мы посмотрим, что ты за герой,

Коль средь своих же тотчас проклят будешь

И без ролей останешься - изгой.

Боятся – «всемогущие» осудят.



Не тех культура славит много лет.

Шутов возносят чаще ненадёжных,

Чем тех, кто сам отчизне дал обет.

Им дела нет до обстановки сложной.



Артист в аду, тут, на передовой,

Он вере христианской посягнувший,

Смиренно терпит кровь и грязь, и боль,

И смерть друзей, без страха в бой идущих.



А здесь чистилище, и здесь любовь,

Не зря средь них мироточат иконы,

И мирра по рукам течёт, и кровь,

Ведь меж добром и злом сегодня войны.



Россия - за традиции семьи.

Чернея, падают кресты на Украине:

С террором на священников своих

Идут, враньём сплетая паутину.



Он верит: «Мы за правду нынче в бой,

Фашисты в тыл - за панику и хаос.

Мы нечисть бьём здесь, жертвуя собой,

Они же вместе с нею топчут святость.



В бою встаём на равных, как один,

Ты за него, он за тебя горою,

Тот, кто сильнее, встанет впереди,

А тот, кто слаб, всё у него освоит.



Не «человек-паук» для нас герой,

Не вымышленный сказкою воитель,

А наш солдат, российский парень, свой

В войне жестокой честный победитель».



© Надежда Белугина-Подюжская, 2023 Новости - только актуальное 6 октября, 11:01 Военное делоДоброволец, артист, боец.В основу стихотворения легло интервью артиста Николая ЦонкуЗа семьдесят исполнено ролей:«Через прицел», герой из «Сладкой жизни»…Оставив дом, жену, двоих детейПошёл он добровольцем за отчизну.Известен многим молодой артист,Ведь город не велик, но где поддержка,Напутствие? Ведь путь лежит тернист -Молчат иль судят за поступок дерзкий.Мол, мы посмотрим, что ты за герой,Коль средь своих же тотчас проклят будешьИ без ролей останешься - изгой.Боятся – «всемогущие» осудят.Не тех культура славит много лет.Шутов возносят чаще ненадёжных,Чем тех, кто сам отчизне дал обет.Им дела нет до обстановки сложной.Артист в аду, тут, на передовой,Он вере христианской посягнувший,Смиренно терпит кровь и грязь, и боль,И смерть друзей, без страха в бой идущих.А здесь чистилище, и здесь любовь,Не зря средь них мироточат иконы,И мирра по рукам течёт, и кровь,Ведь меж добром и злом сегодня войны.Россия - за традиции семьи.Чернея, падают кресты на Украине:С террором на священников своихИдут, враньём сплетая паутину.Он верит: «Мы за правду нынче в бой,Фашисты в тыл - за панику и хаос.Мы нечисть бьём здесь, жертвуя собой,Они же вместе с нею топчут святость.В бою встаём на равных, как один,Ты за него, он за тебя горою,Тот, кто сильнее, встанет впереди,А тот, кто слаб, всё у него освоит.Не «человек-паук» для нас герой,Не вымышленный сказкою воитель,А наш солдат, российский парень, свойВ войне жестокой честный победитель».© Надежда Белугина-Подюжская, 2023 Нам надо успеть Уходят, уходят лучшие,

Стоявшие в первом ряду.

Уставшие, измученные,

Не сдавши ни пяди врагу.



…Упал он, обнявши землю.

Продолжив её защищать,

А дома всё это время

Ещё продолжают ждать.



Вдохнул воздух горький всей грудью,

Упавши в седую полынь.

Тот выдох последний был труден:

«Будь смелым и стойким, мой сын».



Гудит обезумевший ветер,

От ужаса плачет вдова.

Она отдала б всё на свете,

Чтоб жил.

…Жизнь, как ты не права!



Невинные души взлетают,

Прощаясь, к святым образам,

Потом голубиная стая

С собой унесёт к небесам.



…Здесь каждый достоин награды!

Лишенья он здесь превозмог,

Ведь встал по приказу: так надо!

В окопах был первый урок.



Порою, он тих, незаметен,

Но стойко стоит впереди,

Огнём на атаку ответит -

Пусть светит медаль на груди!



И надо нам всем торопиться,

Кто может, нам, тоже успеть,

Стихи сочинить не лениться,

О подвигах в песнях пропеть!



А наши не дремлют ребята,

Вмиг танки – на абордаж!

Спасибо за лихость, солдаты!

За русский извечный кураж!



© Надежда Белугина-Подюжская, 2023

Что сказать тебе, солдат из 45-го?



Заботливо оградкой отороченный

На фоне деревенской тишины

Неброский обелиск в траве нескошенной

Стоит жестокой памятью войны.



А с фото, пожелтевшего от времени,

Глаза живые ласково глядят,

Лицо у парня светлое, ни тени нет,

Пушистый завиток и блеск наград.



Как будто ждёт потомков благодарности,

Что всех фашистов в схватке победил,

Полив горячей кровью землю в давности,

Навеки от врагов освободил.



Надеется, что жизнь не даром отдал он,

Что смерть он принял доблестно не зря.

И грудь свою украсил гордо орденом.

Ведь мирной стала вся тогда земля.



И что сказать простому парню русскому?

Что встали "недобитки" снова в строй?

Что вновь война с английскими, французскими?

Угроза вновь нависла над страной?

А как случилось, вроде были правы мы,

Что на защиту встал, как встарь, народ

С сумой, тюрьмой, мозолями кровавыми,

Оболганный насмешками господ?

Придя домой, наполню «стопку» доверху,

Чтоб память сердца парню подтвердить,

Что вновь фашистов складывая ворохи,

Живёт Россия-мать и будет жить. Заботливо оградкой отороченныйНа фоне деревенской тишиныНеброский обелиск в траве нескошеннойСтоит жестокой памятью войны.А с фото, пожелтевшего от времени,Глаза живые ласково глядят,Лицо у парня светлое, ни тени нет,Пушистый завиток и блеск наград.Как будто ждёт потомков благодарности,Что всех фашистов в схватке победил,Полив горячей кровью землю в давности,Навеки от врагов освободил.Надеется, что жизнь не даром отдал он,Что смерть он принял доблестно не зря.И грудь свою украсил гордо орденом.Ведь мирной стала вся тогда земля.И что сказать простому парню русскому?Что встали "недобитки" снова в строй?Что вновь война с английскими, французскими?Угроза вновь нависла над страной?А как случилось, вроде были правы мы,Что на защиту встал, как встарь, народС сумой, тюрьмой, мозолями кровавыми,Оболганный насмешками господ?Придя домой, наполню «стопку» доверху,Чтоб память сердца парню подтвердить,Что вновь фашистов складывая ворохи,Живёт Россия-мать и будет жить.

© Надежда Белугина-Подюжская, 2023

Ничьих сынов не воскресить

Не спится в сумраке ночном:

Как сын, что мне всего дороже?

Молю лишь только об одном:

«Приди к нему на помощь, Боже!»

Совсем некстати та война,

Что вдруг явилась у порога.

И мать в безмолвии, одна,

Застыла с болью и тревогой.

Молчи! Молчи? Терпи? Страдай?

А боль так давит страшной силой!

Опять войной охвачен край,

Опять там множатся могилы.

Для сердца нет чужих границ,

И нет различий в цвете кожи!

Вот там, среди похожих лиц,

Мой сын! Нет… Мой – чуть-чуть моложе…

А сердце, голубю под стать,

Взметнулось… Камнем вниз куда-то…

Затихло… Надо, надо встать…

Нужны мне силы ждать солдата!

Не сам он выбрал бранный путь,

Ботаником дразнили в классе,

Писал стихи, хотел блеснуть

Своим талантом на Парнасе.

А тут – война! С портрета дед

Сверлил из-под бровей лохматых:

«Смелей, внучок! Фашизму – нет!»

И мой ботаник стал солдатом.

Вот выстрел! Боже! Пронеси!

В боку саднит "живая рана".

Ничьих сынов не воскресить,

С последним вздохом каждый - «Мама!»



А мне - в окопы вместо них!

А мне бы дать отпор фашизму.

Чтоб устыдившись, враг утих -

Ведь встала МАТЬ на страже жизней!



Проходит всё, пройдёт и это

Надежда Белугина-Подюжская

Проходит всё, пройдёт и жажда денег.

Так было раньше, будет и всегда.

Пресытившись, упрячется мошенник -

Свершеньям нужен человек труда.



А страшный мир хапуг и кровососов

Настойчивая молодость сметёт.

И будут знанья пользоваться спросом,

Культура вновь, встряхнувшись, расцветёт.



И каждый, кто презреньем плющил лица,

Желудкам сытым, праздности был рад,

Детей своих отправив за границу,

Открестится от липовых наград.

В своей стране давно вы иностранцы,

Так – недра высосать из терпящей земли,

Да над наивностью народной посмеяться,

Что обмануть и обокрасть смогли.



Идёт война, а вам «по барабану»,

Ведь нет там крови ваших сыновей.

Народ ограбив, в стаи сбившись, кланы,

Всё меньше вы похожи на людей.



Ведь сколько лет, растлить пытаясь душу,

Традиций старых предсказав конец,

Вы песни наши отучали слушать,

Что чистым светом льются из сердец.



Народ простой мольбой глаза наполнив,

Подняв их в скорбных муках к небесам,

Сынов отдал для подвигов достойных,

Всю боль свою доверив образам.



Но, потом, кровью отстояв землицу,

Поднимется, умоется, как встарь,

И впишет смело новую страницу

В победами набухший календарь.

© Надежда Белугина-Подюжская, 2023

Вьётся облаком дым над уставшими лицами,

С ветерком поднимаясь и снова к ногам.

Мне письмо бы отправить с парящими птицами,

Чтоб оно долетело к родным берегам.



Птичий клин - треугольник солдатский потрёпанный -

Стопкой весточки с дальней чужой стороны.

Дед в глубокой траншее, боями измотанный,

В небо глядя, писал средь жестокой войны.



И в Афгане отец на тропАх неизведанных,

Там, в горячих песках, где убийственный зной,

С автоматом в руках, сердцем Родине преданный,

Ждал вестей от своих...Как хотелось домой!



Видно слов не хватило стране в то безвременье,

Не нашли дипломаты подход в трудный час.

Не хотел бы войны наш народ, тем не менее,

Брат пошёл на защиту Чечни, помолясь.



Память в мирное время тихонько уносится…

Мысль к реальности мигом вернула меня:

Вот он, тот, что напротив - бинокль к переносице -

Расчехлив ствол винтовки, решил дать огня.



Мир глобальный жесток, люди расчеловечены,

Всяк погряз в темноте, полон злобы и лжи.

И не все, кто погиб, в списках увековечены

И опять неопознанный где-то лежит…



Как обманна война! Манит вновь передышками:

Передышка – война… передышка – война…

Видно хочет, чтоб в явь, а не только по книжкам мы,

Здесь сумели узнать, как жестока она.



Только мы не привыкли лить слёзы и каяться,

Где ни флага, ни гимна нам в честном бою.

В полный рост встанем так, мало всем не покажется,

Защитим, как в веках, мы Россию свою.



Есть что вам рассказать, ужас битв не познавшие,

Лишь бы только закончилась эта война.

Чтоб о том, как нам жить, разрешенья не спрашивать,

Всем сейчас позарез здесь победа нужна!



...Стая, выдала строй над лесными угодьями.

Клич: «В дорогу!» - трубит им вожак головной.

Передайте привет всем знакомым на родине:

«Ждите нас! Мы с победой вернёмся домой!»

© Надежда Белугина-Подюжская

Что я могу?

Сквозь взрывы бомб, огонь и лютый холод,

Сквозь лет военных колокольный звон,

Ищу опять своё такое слово,

Чтоб даже спящим обрывало сон.

Опять война на подступах к России,

Кому-то радость на чужих смертях.

Скрипят вставные зубы от бессилья:

У них мечты разбить Россию в прах.

Свои приплоды – «вскормленные рыбки»

Сверкают чешуёю пиджаков:

Хвосты, перо, жеманство и улыбки -

Давно черты забыли мужиков.

Щебечут, крутят вёрткой частью тела,

Продав и честь, и совесть не за грош.

К событиям подстроиться успели.

А стали ближе? Ближе стала ложь.

Кто честен, встал сражаться за Отчизну.

Надёжней «Вагнер» вскормленных элит.

Те, кто с народом, не жалеют жизни,

А от надушенных бездельников смердит.

Продать, предать, переступить законы,

Где нужно затаиться, переждать,

Подставить, обобрать на миллионы -

Вот с этими за землю воевать?!

А там, в боях за матушку-Россию -

Рамзан, Ахмат, Алдар, Иван, Евсей

Опять, как братья, собирая силы, -

Сыны страны многострадальной всей.

Что я могу, поэт? На битву словом!

Чтоб жгло сердца и был не мёртвым стих!

Чтоб поднимал на подвиги любого,

Чтоб жил, сражался! Надо – за двоих!



© Надежда Белугина-Подюжская

Ненадёжная дружба



(басня)

Волк пестовал ягнят, блюдя их быт с рожденья,

Преследуя при том естественный отбор:

Вот этот лоб крутой сгодится для сраженья,

Ворота всем пробьёт иль разнесёт забор.



А этот, говорун, наглей и ярче с виду,

Его я впереди поставлю, блеял чтоб.

И пусть горланит он о прошлом и обидах,

Спихнём мы на него все неудачи проб.



То водят на показ, в таланте уверяя,

То «зелень» поднесут, приправою снабдив,

Аплодисментов громом всюду награждая,

Внедрили храбреца в свой волчий коллектив.



Отара набралась, с поддержкой осмелели,

А главный громче всех зовёт овец на бой.

Уж по уши в дерьме, а волк в перчатках белых,

Ведь овцы за идею прут, гордясь собой.



Всю вытоптав траву в своей родной округе,

Гуртом сметая всё, в чём видят интерес.

Гонимые судьбой, бодаются друг с другом,

Не замечая, что давно пасёт их бес.



Но с хищниками вместе, гордый, за обедом,

От важности раздулся, волчьей дружбе рад,

Не ведает баран, ведь коль не хватит снеди

Соседям по столу - они его съедят.



КОЛЬ НАСТОЯЩЕЙ ДРУЖБЫ НЕТ,

УЗНАЙ СПЕРВА, ЧТО ЕСТ СОСЕД.

© Надежда Белугина-Подюжская

Бахмут взят



Будто строгий голос Левитана

Подтвердил проделанный маршрут:

Полдень. Май. Двадцатое. Осанна!

Сдался окончательно Бахмут.



Поднажали «музыканты» вместе:

Цель ясна, препятствиям - хана!

Полные достоинства и чести

Дали слово – вот ответ сполна!



Наша сила, вера и надежда

Против своры бешеных собак!

Сколько их навек сомкнули вежды?!

Всё не успокоятся никак.



Но напрасно! Невдомёк фашистам,

Что отцы и деды за спиной.

Встала память на борьбу с нацистом

Позади ребят в бессмертный строй:

Те деды, что в прошлом были вместе,

Что огромный защитив союз,

За победу пили, пели песни

Сбросив с плеч войны тяжёлый груз.



Все напасти выдержал Пригожин.

Каждый из сражавшихся герой.

Мы запомним этот день погожий

И победу в битве затяжной.

© Надежда Белугина-Подюжская, 2023



Родина! Люби своих детей!



Родина! Люби своих детей!

Озорных, безбашенных мальчишек,

Девочек, что принцев ждут из книжек.

Пусть узнают о любви твоей!



Одари вниманием сполна

И счастливой жизнью без обмана,

Будь, не пряча прибыль по карманам,

Вместе с нами ты. Для всех одна.



Те, что дружбу ценят за зерно,

Не прольют за нас ни капли крови,

Не придут с поддержкой и любовью.

С тем, кто больше даст им, заодно.



Вёрткие, ползучие ужи

Вдруг гадюкой могут обернуться,

Не успеешь даже оглянуться,

Нож в спине – и вмиг не убежишь.



От отчётов подними глаза,

В них лишь ложь, разбавленная влагой.

Сколько зря исписанной бумаги!

Лучше нам словами рассказать.



Полюби нас, Родина, сейчас,

Чтоб росли в заботе и вниманье,

Не тогда, когда уже при званьях

Пригодимся в самый трудный час.

Полюби, великая страна,

Не в момент, когда нужны солдаты

Со своей могучей силой ратной,

А в тот час, когда ТЫ нам нужна.



Не гневись, ТВОЯ ошибка в том,

Что бурьян пророс в заблудших душах,

Про обиды на себя послушай,

Ни суди сейчас… да и потом.



Без тебя мужали и росли,

Бизнесом отброшенные всуе.

Не гордясь тобой и не ликуя,

Молча по дороге рядом шли.



Возле скоморохов мишуры,

Блёсток и жеманства не мужского

Что могло родиться в нас такого,

Что полезно было б для страны?



Но ведь знаешь, сохранили мы,

Что дано нам Богом, не тобою,

Встали вместе пред большой бедою

С верой сохранившие умы.



Присмотрись. Ведь мы не хуже тех,

Что мигрантами зовут отныне.

Но своих сравнив с сухой полынью,

Не надейся на большой успех.



Друг без друга нам с тобой нельзя.

Верить в то нас научили войны.

Мы – в тебе. Ты в нас живи достойно

И люби – у нас одна стезя.

© Надежда Белугина-Подюжская, 2023